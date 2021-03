Mexique : Que cherche-t-on à obtenir avec le changement de la loi minière?

L’activité minière au Mexique est l’une des plus importantes pour le développement et la stabilité de son économie. Au cours des dernières années, elle a eu un impact sur le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays de près de 3 % et son activité génère plus de 2,6 millions d’emplois directs et indirects. Depuis quelques années, il existe une volonté de modifier un aspect fondamental de la loi minière : l’article 9.

Depuis 2019, la réforme de l’article mentionné a sonné, une proposition qui a été soulevée, promue et défendue par le sénateur du parti Morena, Napoléon Gómez Urrutia, qui est également secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs des Mines, de la Métallurgie, de l’Acier et Assimilés de la République Mexicaine.

La proposition de Gómez Urrutia tente d’aller au-delà de la visibilité des secteurs qui peuvent actuellement participer aux décisions fondamentales du secteur minier, car bien qu’ils puissent être entendus, leur leadership est réduit au silence par la législation actuelle, des règlements qui limitent le caractère contraignant de leurs propositions et opinions.

Le dirigeant syndical promeut ce qui suit : que les voix du secteur minier privé mexicain, des syndicats du secteur minier et des organisations sociales minières, en plus d’être entendues, soient prises en compte avec leur vote au sein de la plénière qui intègre l’Organe Directeur et la Direction Générale de l’Administration du Service Géologique Mexicain (SGM).

La législation actuelle établit que la structure de l’Organe Directeur du SGM est intégrée par «le chef du Ministère de l’Économie, qui le présidera ; deux représentants du Ministère de l’Économie ; un représentant du Ministère des Finances et du Crédit Public ; un représentant du Ministère du Développement Social ; un représentant du Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles ; un représentant du Ministère de l’Énergie ; et un représentant des Fonds de Développement Minier» ; qui sont ceux qui ont voix au chapitre et votent dans les décisions de l’agence.

En revanche, les représentants des organisations mexicaines du secteur minier privé, des syndicats du secteur minier et des organisations minières sociales peuvent assister aux réunions plénières de l’Organe Directeur du SGM «en tant qu’invités, avec voix mais sans droit de vote et sur invitation nominative préalable du Président de l’Organe Directeur».

La participation sans vote et comme invités établie dans l’article 9 de la loi minière, est ce que le sénateur et dirigeant syndical de Morena cherche à modifier dans la législation actuelle, parce que cela donnerait -au moins dans la lettre- une plus grande démocratisation au secteur minier et les décisions seraient plus ajustées aux réalités qui tournent autour de cette activité économique et sociale.

Démocratiser le droit pour comprendre la réalité de l’exploitation minière au Mexique

La proposition présentée par Gómez Urrutia explique que les trois secteurs actuellement mis en cause par la loi, bien qu’ils aient une voix, n’ont pas «une réelle influence sur les questions d’intérêt liées au secteur minier du pays et à ses travailleurs».

«Cela signifie que les personnes invitées (représentants de la société civile, syndicats et hommes d’affaires du secteur) peuvent émettre des avis concernant les questions sur lesquelles le Conseil d’Administration va délibérer, mais ils ne seront pas nécessairement pris en compte au moment d’émettre ses résolutions», explique-t-il.

«Néanmoins, dit le sénateur de Morena – dans la missive remise au Congrès Mexicain – pour une meilleure performance dans le processus décisionnel, il est nécessaire de donner le pouvoir de décision aux acteurs qui sont quotidiennement et directement impliqués dans l’exploitation minière, dans le but de promouvoir des processus démocratiques de planification participative au sein de l’Organe Directeur du Service Géologique Mexicain».

Il fait valoir que les faits montrent «qu’il existe de nombreuses délibérations et fonctions dans lesquelles les représentants des syndicats, des entreprises et du secteur social minier pourraient apporter une contribution précieuse pour prendre des décisions de manière globale». Pour cette raison, affirme-t-il, «leurs connaissances et leur expérience dans le secteur devraient être incorporées avec voix et vote dans les décisions de l’Organe Directeur du Service Géologique Mexicain».

En outre, le dirigeant du syndicat minier souligne que «le Mexique a une longue tradition dans l’exploitation de ses ressources naturelles, en particulier dans l’exploitation des minéraux, puisqu’il est en tête, avec le Chili et la Chine, de la production minière mondiale».

«C’est pourquoi l’activité minière est considérée comme l’un des principaux piliers de l’économie nationale. L’exploitation minière mexicaine a acquis une telle importance qu’au cours de l’histoire, des stratégies ont été créées pour professionnaliser et encourager la recherche géologique. Par exemple, en 1944, le Comité Directeur pour l’Investigation des Ressources Minérales a été créé, puis intégré à l’Institut National pour l’Investigation des Ressources Minérales (INIRM), qui est devenu en 2005 le Service Géologique Mexicain (SGM)», ajoute-t-il.

Des antécédents positifs

Gómez Urrutia ajoute dans sa proposition «qu’il existe des preuves concernant les partenariats public-privé dans les organes gouvernementaux, où des effets positifs sont observés lorsque cette conception est utilisée dans les institutions du pouvoir exécutif qui gouvernent et génèrent des moyens de décision techniques».

Les recommandations, dit le sénateur, sont que ces associations doivent présenter une conception délibérative, être régies par le principe de proportionnalité par rapport aux membres de la fonction publique et intégrer des mécanismes de transparence dans la prise de décision.

«Selon ces critères, la présente initiative remplit les conditions décrites. Cette conception institutionnelle a été mise en œuvre dans différents pays avec des résultats positifs et des décisions démocratiques. Par exemple, en Espagne, le statut de l’Institut Géologique et Minier d’Espagne stipule que le Conseil d’Administration de l’Institut sera chargé d’orienter et de superviser l’accomplissement de ses fonctions, plans et tâches. En outre, il indique que deux experts dans des domaines liés aux compétences de l’organisation, issus d’institutions ou d’entreprises privées, nommés par le responsable du Ministère des Sciences et de l’Innovation, seront membres de ce conseil», souligne le parlementaire.

Un autre précédent est celui de la Colombie, qui, selon Gómez, est établi dans le Décret Réglementaire Unique du Secteur Administratif des Mines et de l’Énergie (Décret Numéro 1073), qui détermine la création du Conseil National, dont la fonction principale est de réglementer l’exercice de l’ingénierie électrique et mécanique et des professions connexes et d’établir les règles et procédures générales de la profession. Il établit également la participation technique des entreprises privées au Conseil National.

En Uruguay, explique le sénateur, il existe un troisième précédent : «Le code minier de l’Uruguay, dans son article 123, crée le conseil consultatif minier, composé de membres de différents ministères du gouvernement, ainsi que d’autres acteurs impliqués dans le développement de l’activité minière. De cette façon, la participation est ouverte aux entreprises, aux syndicats et aux organisations de citoyens ayant un intérêt dans l’industrie».

En ce sens, souligne Gómez, «il est nécessaire de souligner que le secteur minier a besoin d’une vision et d’une prise de décision qui implique les points de vue de la main-d’œuvre et du secteur des affaires, afin que, ensemble, des résolutions ayant un impact et un bénéfice mutuels soient adoptées sans laisser de côté l’intérêt public. Ainsi, des recherches plus nombreuses et de meilleure qualité peuvent être développées pour contribuer à une croissance productive et à un développement progressif qui profitent aux parties concernées, en contribuant à des politiques qui impliqués, contribuant à des politiques intégrales qui permettent une meilleure gestion des ressources minérales que notre pays offre».

«L’intégration d’un représentant du secteur minier privé mexicain, d’un représentant des syndicats du secteur minier et d’un autre des organisations minières sociales, tous avec voix et vote, au sein de l’Organe Directeur de l’administration du Service Géologique Mexicain, contribuera à l’obtention de meilleurs résultats dans la prise de décision», a déclaré le représentant de Morena au Congrès Mexicain.