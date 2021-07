Ola Bini, l’ami de Julian Assange détenu en Équateur qui dénonce une «fraude procédurale» à son encontre

La juge pénale de Pichincha Yadira Proaño a appelé la semaine dernière au procès de l’informaticien suédois Ola Bini, poursuivi pour le délit présumé d’accès non consensuel à un système informatique, télématique ou de télécommunications. La défense du Suédois a déposé une plainte pour «fraude procédurale», estimant que les preuves avec lesquelles la procédure a été lancée «ont été falsifiées» par des «organismes publics».

Dans un reportage d’Edgar Romero publié par RT, il est expliqué que l’affaire d’Ola Bini a été un long processus contre lui, puisque l’appel intervient plus de deux ans après son arrestation, survenue le 11 avril 2019, le jour même où Julian Assange, dont il est l’ami, a été déchu de son asile diplomatique à l’Ambassade d’Équateur à Londres et arrêté par la Police britannique.

Plus de 800 jours se sont écoulés depuis le début de la procédure contre Bini. Le jeune Suédois a été arrêté à l’Aéroport International Mariscal Sucre de Quito alors qu’il s’apprêtait à embarquer dans un avion pour le Japon.

L’avocat de Bini, Carlos Soria, a souligné à plusieurs reprises les irrégularités qui se sont produites dès le début de l’affaire, comme, par exemple, le fait que «dans le même ordre de rétention du procureur, il a été établi, au premier paragraphe, qu’il était russe ; et au deuxième paragraphe, de nationalité suisse ; et ils ont fini par arrêter un Suédois».

En outre, selon son avocat, «on ne lui a pas lu ses droits dans sa langue maternelle», comme l’exige la Constitution, et il n’a pas été informé du motif de son arrestation.

Pendant 71 jours, il a été détenu à la prison d’El Inca, à Quito, jusqu’à ce que, le 20 juin 2019, des juges provinciaux acceptent une demande d’habeas corpus, ce qui lui a permis de se défendre en liberté.

Les accusations contre Bini

Soria, dans une interview accordée à GK ce mercredi, a rappelé que M. Bini était initialement accusé «d’intrusion dans les systèmes informatiques du Gouvernement» équatorien ou d’atteinte présumée à l’intégrité des systèmes.

Le mois même de l’arrestation de Bini, le président équatorien de l’époque, Lenín Moreno, a déclaré, lors d’un débat au Dialogue Interaméricain – un groupe de réflexion spécialisé dans l’Amérique latine basé à Washington (États-Unis) – que le Suédois avait été surpris en train de «pirater» des comptes gouvernementaux et personnels.

Par ailleurs, dans une interview avec la journaliste Patricia Janiot, le désormais exmandatario a déclaré que Bini «a été trouvé avec des preuves» qui seraient analysées, et a ajouté que le jeune homme «rendait fréquemment visite à Assange à l’ambassade» et qu’il «recevait sûrement des instructions sur ce qu’il fallait faire».

Cependant, plus tard, comme l’a mentionné Soria dans sa récente interview, «ils ont changé le type de crime» et ont commencé à le poursuivre pour «accès non consensuel à un système informatique», un crime défini à l’article 234 du Code Pénal Organique Complet (COIP), qui est passible d’une peine de prison de trois à cinq ans.

Pour étayer l’accusation, le Ministère Public a présenté en décembre dernier plus de 70 éléments de conviction contre Bini, parmi lesquels, selon l’institution dans un communiqué de presse, «des expertises judiciaires informatiques, audio et vidéo, l’assistance pénale internationale demandée aux États-Unis, grâce à laquelle des informations ont été extraites d’un des appareils de l’accusé ; en plus des versions, des documents du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Unité d’Analyse Financière et Economique (UAFE) et d’autres entités publiques et privées».

Le Ministère Public ajoute que, selon son enquête, Bini aurait accédé sans autorisation ni consentement au système de la Corporation Nationale des Télécommunications (CNT), dans le but de «tenter d’obtenir des informations sur le contenu numérique des plateformes de l’entreprise publique Petroecuador et du Secrétariat National de Renseignement (Senain) de l’époque».

«Persécution politique» et «fraude procédurale» contre Ola Bini

Soria a insisté sur l’existence d’une persécution politique à l’encontre de Bini, liée à l’affaire Assange. «Il s’agissait d’un instrument du pouvoir politique du moment pour justifier les actions qui ont été menées le même jour (11 avril 2019)», lorsqu’il fait référence à l’arrestation d’Assange, au sujet duquel il affirme «avoir été mis à la porte de l’Ambassade d’Équateur».

En outre, Soria considère que de graves violations des droits de la défense ont été commises dans cette affaire à l’encontre du citoyen suédois. La semaine dernière, la défense a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général (FGE) pour «fraude procédurale», ayant trouvé des «preuves documentaires» qui soutiennent que les preuves avec lesquelles le processus contre Bini a été initié «ont été falsifiées» ou «élaborées» par des «organismes publics», ce qui inclurait la Police Nationale de l’Équateur.

Plus précisément, Soria souligne que «le prétendu appel par lequel tout ce processus commence n’a pas existé». Il se réfère à une prétendue conversation téléphonique, qui figure dans le dossier, faite par une personne identifiée par le pseudonyme Marco au 1-800-DELITO, qui informe les autorités qu’il connaît Bini, qu’il a travaillé avec WikiLeaks, qu’il était un ami d’Assange et qu’il était sur le point de quitter le pays ; des informations dans lesquelles, dit l’avocat, «il n’y a aucun crime d’aucune sorte».

«Cet appel présumé est ce qui active, dans un acte urgent, tout le Bureau du Procureur et ils font l’opération pour l’arrestation d’Ola Bini», dit Soria.

Il mentionne que la défense a réalisé qu’elle avait «élaboré» cette preuve pour arrêter Bini lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de l’appel – ce qui est obligatoire – et que la police a répondu qu’il était impossible d’avoir accès à la conversation car «ce jour-là, le dispositif technologique» qui l’a enregistrée ne fonctionnait pas. Cependant, plus tard, les avocats ont demandé une certification et la même institution a déclaré que «l’équipement fonctionnait ce jour-là».

Soria souligne «qu’il est temps que toutes les personnes «qui ont eu ce lien dans l’affaire Ola pour créer ce type de fausses preuves afin de pouvoir l’emprisonner» paient. Selon ses critères, «de la plus haute figure politique à la plus basse figure administrative qui s’est prêtée à cette fraude» doit être tenue pour responsable.

Selon l’article 272 du COIP, le crime de «fraude procédurale» est commis lorsqu’une personne «dissimule des instruments ou des preuves, modifie l’état des choses, des lieux ou des personnes» afin de «provoquer la tromperie» dans une procédure judiciaire, et est passible d’un à trois ans de prison.

Retarder le processus

En avril dernier, la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), dans son rapport annuel 2020, a exprimé son inquiétude quant au retard pris dans la procédure contre le Suédois.

Plus précisément, la déclaration émane du Bureau du rapporteur spécial pour la liberté d’expression, qui s’est dit «préoccupé par le fait qu’en 2020, le procès contre l’informaticien militant Ola Bini a continué d’être retardé, les audiences préparatoires de son procès ayant été suspendues et reprogrammées au moins cinq fois».

Il aura fallu plus de six mois pour que le procès ait enfin lieu, l’audience préparatoire ayant été suspendue en décembre 2020.

Le 22 juin, Soria a intenté une action en récusation contre le juge Proaño et une heure après son dépôt, selon l’avocat, elle a demandé le rétablissement de l’audience, qui a eu lieu le mardi 29 juin.