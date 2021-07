Paraguay: L’affaire liant une université privée et des criminels brésiliens

À 20 heures, dans la nuit du 23 mars, une opération antidrogue des autorités paraguayennes a mis un frein aux aspirations de Weslley Neres Dos Santos, alias «Bebeção». Dans la ville frontalière de Pedro Juan Caballero, dans le département d’Amambay, le redoutable membre du gang brésilien était le chef du Commandement de la Première Capitale (PCC), la plus grande organisation criminelle du pays.

‘Bebeção’ a été arrêté avec cinq compatriotes et huit paraguayens dans une station de lavage de voitures où ils tenaient une «assemblée» criminelle, planifiant de futurs braquages. Lors de l’opération menée par le Secrétariat National Anti-Drogue (Senad), un puissant arsenal d’armes longues et de munitions a été saisi, explique un reportage d’Emmanuel Gentile pour RT.

Mais ce qui a le plus attiré l’attention de la police, c’est une série d’objets trouvés dans les affaires de Weslley Dos Santos : il portait deux cartes d’identité qui l’accréditaient en tant qu’étudiant en première année de médecine à l’Université Centrale du Paraguay (UCP), l’une pour le campus de Pedro Juan Caballero, dans le nord du pays, et l’autre pour Ciudad del Este, une autre ville guaranie qui borde le Brésil et l’Argentine dans la région sud.

Serait-il possible qu’un baron de la drogue entame une carrière universitaire dans le domaine de la santé ? Ça pourrait l’être. Mais après la capture et l’expulsion de ‘Bebeção’ et de ses complices – tous avec des dossiers ouverts dans leur pays d’origine – d’autres paraguayens ont été arrêtés dans la zone frontalière avec des cargaisons de cocaïne et de marijuana, des valises d’étudiants, des documents UCP Medicina et des T-shirts portant le logo de cette même institution privée.

Le Ministère Public Paraguayen a alors commencé à soupçonner l’Université Centrale du Paraguay d’avoir un lien quelconque avec les activités criminelles de ces groupes. Non seulement en ce qui concerne la fourniture de justificatifs d’identité avec lesquels les criminels ont tenté de franchir la frontière en se faisant passer pour des étudiants, mais aussi en ce qui concerne un éventuel mécanisme de blanchiment d’argent.

Un «étudiant en médecine» au Paraguay

Le directeur de cet établissement s’appelle Aparecido Karlos Bernardo. De nationalité brésilienne, il est arrivé au Paraguay en 2009 en tant qu’étudiant en médecine, mais à ce jour, il n’a aucun diplôme à son actif. Après avoir quitté ses études, il a offert ses services en tant que conseiller universitaire, encourageant les Brésiliens à étudier à l’Université sud-américaine de médecine en échange d’une commission. En 2014, il a été dénoncé pour avoir escroqué des étudiants.

En peu de temps, Bernardo est devenu associé et directeur de l’université centrale du Paraguay – on ignore s’il existe un lien entre les deux établissements d’enseignement – et a connu une ascension économique fulgurante.

Aujourd’hui, il possède trois ranchs et, jusqu’à ce que son nom commence à apparaître dans les médias, il avait l’habitude de circuler dans la ville dans une luxueuse voiture blindée, accompagnée d’une solide garde avec quatre véhicules derrière lui et des personnes armées à bord.

C’est ce qu’a déclaré à RT un habitant de Pedro Juan Caballero lié à la politique, qui possède «beaucoup d’informations» sur le sujet mais a demandé à ne pas être identifié dans l’article. «C’est dangereux pour nous qui sommes ici. Ils vont me tuer», a-t-il dit.

Le maire de la même ville, José Carlos Acevedo, a également préféré ne pas évoquer le sujet. Interrogé par ce journal, il a choisi le silence et a fait valoir qu’il s’agissait d’une affaire «compliquée».

«Un mafioso»

L’ex-compagne d’Aparecido Karlos Bernardo, Rosa María Dávalos, l’a dénoncé à la presse et à la justice pour des menaces contre elle et sa famille. Dans une interview accordée à une station de radio locale, la femme a lié l’homme à deux meurtres et l’a décrit comme «un mafioso».

Selon elle, Bernardo savait à l’avance que Sandro Abel Arredondo Lugo, l’ancien directeur de l’UCP abattu en 2019, allait être tué, et son ex-partenaire est «le principal responsable direct» de la mort de Romario Douglas Cançado de Lima, un ancien membre du PCC abattu de 43 balles en 2017.

Davalos a également déclaré qu’elle craint désormais pour sa vie et celle de sa famille car Karlos Bernardo «est une personne très dangereuse». «Un jour, il s’est présenté chez moi en colère, rebelle et entouré d’hommes armés, l’un d’eux étant connu sous le nom d’Edison de Lima», a-t-il déclaré. Et il a ajouté que récemment, sa fille de 16 ans a été «suivie par un homme encapuchonné».

Bernardo nie les accusations

RT a contacté Aparecido Karlos Bernardo pour lui demander de répondre aux accusations portées contre lui. Par téléphone, il a déclaré que certains médias locaux voulaient l’extorquer et que, lorsqu’il a refusé de donner de l’argent, ils ont produit de fausses nouvelles qui l’incriminaient.

«Je suis quelqu’un qui a travaillé toute ma vie, qui a une famille, qui a des enfants et qui n’a jamais négocié un kilo de marijuana ou un gramme de cocaïne. Mais maintenant je suis le gars le plus dangereux de la frontière. Les étudiants de l’UCP et les personnes qui me connaissent ont pris ma défense sur les médias sociaux. Le bureau du procureur devrait enquêter», a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il n’avait «aucune poursuite», ni au Brésil ni au Paraguay.

«Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Je connais peut-être de nombreux trafiquants de drogue à la frontière, mais mes affaires ne sont pas liées aux leurs», a-t-il déclaré.

Dans des déclarations à la presse paraguayenne l’année dernière, Bernardo a déclaré que Rosa Dávalos l’accusait par «dépit» et a affirmé qu’il n’avait jamais rien à voir avec les meurtres. À son tour, le compte Facebook de l’Université Centrale du Paraguay a récemment publié une note indiquant que l’Université ne peut pas être au courant des activités illégales des étudiants qu’elle inscrit, et accuse les médias de diffuser des «fake news» de manière «criminelle, diffamatoire et incohérente».

Tout est sous enquête. Mais les liens présumés de Bernardo avec la pègre paraguayo-brésilienne avaient été révélés quelque temps auparavant, lorsque des photos ont fait surface montrant le directeur de l’université partageant une piscine avec Levi Adriani Felicio, considéré comme le principal fournisseur de drogue du PCC et du Comando Vermelho, un autre puissant gang de la drogue apparu au Brésil, qui serait en confrontation avec l’autre groupe. Felicio a été capturé en octobre 2019, lors d’une opération du Senad.

Ce qui est certain, c’est que Pedro Juan Caballero est actuellement un territoire disputé par les trafiquants de drogue, qui exploitent une grande partie des énormes plantations clandestines de marijuana que l’on trouve dans les zones de jungle de la ville paraguayenne.

Pour le moment, il n’y a pas de leadership clair, car plusieurs gros bonnets sont tombés ces dernières années. Le «prospère entrepreneur brésilien de pneus» Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, a été abattu dans sa camionnette en 2016 lors d’une embuscade du PCC impliquant une centaine de membres, qui ont tiré plus de 400 balles de calibre 50 depuis une trentaine de véhicules.

Luis Carlos Da Rocha, aussi connu sous le nom de «Cabeza Branca», a eu plus de chance. Peu médiatisé mais disposant d’un patrimoine «immense», dont 20 ranchs et 100 automobiles, selon le Bureau du Procureur Général du Paraguay, il a été arrêté en 2017 sur ordre de la Justice Brésilienne.

Dans ce pays, Jorge Teófilo Samudio, alias «Samura», a été capturé en mars dernier. Ce Paraguayen originaire de Pedro Juan Caballero était un patron de la drogue et un chef du Commandement rouge. Il avait été arrêté en 2018 par la Senad et secouru un an plus tard par un commando armé, qui a attaqué le personnel pénitentiaire lors d’un transfert vers le siège judiciaire où il devait témoigner.

Paraguay : «Frontières sécurisées»

Le Secrétariat National Anti-Drogue (Senad) du Paraguay, qui relève du Pouvoir Exécutif, joue un rôle fondamental dans la lutte contre ces groupes. «Nous essayons de faire en sorte qu’aucune faction criminelle ne reprenne le contrôle et ne fasse à nouveau partie des frontières, comme c’était le cas auparavant avec des leaders très forts et très voyants, ce qui était un secret de polichinelle», a déclaré à RT Zully Rolón, le chef de l’agence.

Le fonctionnaire souligne que cette année, le Senad a commencé à recevoir des rapports de renseignement qui lui ont permis de développer d’importantes opérations. Dans la première, menée en janvier et baptisée «Frontières Sûres», Giovanni Barbosa da Silva, également connu sous le nom de «Bonitão», a été arrêté avec d’autres complices, qui «s’imposait comme un leader du PCC». Au cours de la même opération, des laboratoires clandestins de cocaïne ont été détectés à Pedro Juan Caballero.

Lors de la deuxième opération, ‘Frontières Sûres II’, en mars, la piste de l’université a été ouverte lorsque ‘Bebeção’ et 15 autres membres de l’organisation ont été capturés dans la station de lavage susmentionnée.

Une autre information qui a alerté les enquêteurs est que la propriété où opérait l’entreprise «Lava-car» appartient à la branche locale traditionnel du Parti Colorado (Association Nationale Républicaine-ANR), le même parti que celui du président Mario Abdo Benítez.

Les autorités de cette branche ont nié avoir des liens avec les membres du PCC arrêtés, et ont assuré que cette partie du bâtiment avait été louée pendant quatre ans à Weslley Neres Dos Santos, qu’ils ne connaissaient jusqu’alors que comme la personne qui dirigeait le commerce de mousse. « On n’a jamais collaboré un seul guarani avec le poste de police. Je ne le connais pratiquement pas. Je savais seulement qu’il était responsable de la blanchisserie», a déclaré à l’époque Julio César Vega Dávalos, conseiller municipal et président de la section, à ABC Color.

«Nous ne sommes pas fermés au débat sur la légalisation»

Le Paraguay est le plus grand producteur illégal de cannabis d’Amérique du Sud, fournissant au Brésil, à l’Argentine, au Chili et à l’Uruguay de la marijuana pressée, un produit de qualité inférieure aux bourgeons offerts par la plante, et qui est surtout demandé par les consommateurs à faible revenu. Chaque semaine, le Senad effectue des procédures dans les zones rurales de Pedro Luis Caballero, dans lesquelles il découvre et détruit des cultures illicites de marijuana de plus de 80 hectares. Bien que ces actions représentent un préjudice économique important pour les organisations criminelles, il semble qu’elles ne soient jamais suffisantes pour éradiquer ce gigantesque commerce sur le territoire.

C’est pourquoi on peut se demander si l’idée d’aller vers la légalisation, comme c’est le cas aux États-Unis, promoteur de la ‘guerre contre la drogue’ qui a échoué, ne permettrait pas de porter un coup fort à la clandestinité, à la violence et au trafic de drogue au Paraguay et dans le reste des pays du Cône Sud.

«Depuis ma prise de fonction, je souhaite ouvrir ce débat. Mais la légalisation en tant que telle doit être structurelle, et discutée avec les pays voisins. Nous ne pouvons pas franchir cette étape seuls», déclare Rolón, soulignant la différence entre la légalisation et la réglementation, comme celle déjà en place en Uruguay, où le marché illégal a perdu des bénéfices de plus de 22 millions de dollars, selon les autorités, sans pour autant que le taux de criminalité ait diminué.

«Il est important d’avoir cette discussion. Malheureusement, l’urgence imposée par la pandémie ne nous permet pas de traiter ces questions car il y a d’autres priorités. Nous ne sommes pas fermés parce que nous sommes au 21e siècle. Mais le crime organisé ne se réfère pas seulement à la marijuana, il est beaucoup plus important ; et le trafic de drogue qui donne plus de pouvoir économique est la cocaïne, dont le Paraguay n’est pas producteur», ajoute Rolón.

Et il assure que le président Abdo «a toujours été ferme», dès sa prise de fonction, en proposant une «lutte frontale» contre le crime organisé, qui ne se limite pas au seul trafic de drogue.

«En tant que Senad, nous sommes en permanence, avec les moyens que nous avons et en alliance avec la police fédérale du Paraguay et du Brésil, nous sommes vigilants pour que les factions criminelles ne se réinsèrent pas en tant que grands clans dans ces zones frontalières, ainsi qu’avec l’Argentine dans la Partie Sud», a déclaré Rolón. Je pense que la coopération, tant nationale qu’internationale, est fondamentale pour des pays comme le nôtre. Nous sommes entourés de voisins qui font constamment entrer des armes et de la drogue, alors nous essayons d’augmenter nos capacités.