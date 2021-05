Pérou : Comment se déroule le climat électoral pour le second tour de l’élection présidentielle ?

L’élection présidentielle au Pérou est entourée d’incertitude. Les candidats Pedro Castillo, du parti de gauche Perú Libre, et Keiko Fujimori, du parti de droite Fuerza Popular, sont à égalité moins de trois semaines avant le second tour du scrutin, prévu le 6 juin.

Ce jour-là, plus de 25 millions de péruviens sont appelés à élire le président qui remplacera Francisco Sagasti, l’intérimaire qui a pris ses fonctions l’année dernière dans un contexte de crise institutionnelle que traverse le pays, après la destitution irrégulière de Martin Vizcarra et le bref mandat de Manuel Merino, qui a quitté le pouvoir à la faveur de la contestation sociale.

Les élections représentent une nouvelle tentative pour le pays de retrouver une normalité démocratique après des années d’instabilité politique, indique un article de RT écrit par Cecilia Gonzalez. L’effritement évident de l’institutionnalité a connu l’une de ses plus grandes étapes en 2018, lorsque le président de l’époque, Pedro Pablo Kuczynski, a démissionné pour éviter une mise en accusation imminente, accusé de corruption, alors qu’il était à peine en poste depuis moins de deux ans.

Castillo et Fujimori ont accédé au second tour après les élections du 11 avril, qui ont été marquées par la dispersion des candidats et des électeurs. Le candidat de Perú Libre a été la grande surprise, remportant la première place avec 19 % des voix, tandis qu’un maigre 13,4 % des voix a suffi à la fille de l’ancien président Alberto Fujimori pour rester dans la course.

Le faible soutien des candidats parvenus au second tour, après des années de profond discrédit de la politique, a été l’une des raisons pour lesquelles aucun des deux n’a réussi à atteindre, en somme, 40% du total des votes, un enjeu sans précédent dans l’histoire récente du pays andin.

Quelques semaines après le premier tour, l’écart entre les deux candidats semble se réduire. Le dernier sondage de la société de conseil Ipsos, publié cette semaine dans le journal El Comercio, révèle que Castillo a 51,1 % d’intentions de vote et Keiko, 48,9 %.

Les électeurs débattent quotidiennement de leur dilemme dans les médias et sur les réseaux sociaux, car ils doivent choisir entre une nouvelle figure politique, qu’ils désignent comme communiste, et un candidat qui représente la corruption enracinée dans la classe politique discréditée du pays. Elle-même est accusée de blanchiment d’argent, dans un procès qui s’ouvrira dans les prochaines semaines et qui serait mis en suspens, au cas où elle gagnerait les élections.

Quel que soit le vainqueur de la présidence, la tâche ne sera pas facile, car les élections d’avril ont laissé un Congrès fragmenté, sans majorité absolue. Sur les 130 sièges en jeu, l’alliance de Castillo en a remporté 37 et celle de Fujimori 24, le reste étant réparti entre les forces dont les candidats n’ont pas atteint le second tour et qui, pour la plupart, soutiennent l’héritier de Fujimori.

La modération au Pérou

Castillo, dont l’arrivée au premier tour n’était pas prévue par les sondeurs, est un enseignant rural et un dirigeant syndical. Il a 51 ans, s’est défini comme un militant de la gauche marxiste et a gagné avec un discours qualifié de radical uniquement parce qu’il a proposé des changements fondamentaux, comme la création d’une Assemblée Constituante et la mise en œuvre de politiques économiques totalement opposées au néolibéralisme, avec une prédominance du rôle de l’État.

Son projet de nationalisation des mines, du gaz et du pétrole a alarmé l’élite péruvienne, tout comme sa critique du système des administrateurs de fonds de pension. En revanche, il a conservé son côté conservateur en rejetant la légalisation de l’avortement et le mariage homosexuel.

À l’approche du second tour, les critiques à son encontre se sont intensifiées, notamment dans la capitale du pays, où Fujimori est la favorite de la classe politique qui voit en Castillo un promoteur de l’étatisme. En revanche, les principaux bastions électoraux du candidat du Perú Libre restent les régions et, surtout, les zones rurales.

Alors que l’écart entre les intentions de vote des deux hommes s’est réduit, au milieu d’une campagne politique agressive de la droite, Castillo a modéré son discours. La confirmation du revirement de ses propositions s’est traduite par un plan de gouvernement dans lequel il propose des changements profonds mais progressifs, en insistant sur «le respect absolu des règles démocratiques et de ses institutions».

Dans le document, le candidat souligne qu’il maintient son engagement en faveur de la justice sociale et que sa plateforme s’est enrichi des contributions des acteurs sociaux qu’il a entendus ces dernières semaines, notamment la gauche plus modérée représentée par l’ancienne candidate à la présidence Veronika Mendoza.

Parmi les candidats à la présidence qui se sont affrontés le 11 août, Castillo n’a obtenu que le soutien de Mendoza, le porte-drapeau du Frente Amplio, qui a obtenu 8 % des voix. Les autres soutiennent Fujimori.

Le Pérou dans la controverse

Fujimori, qui a le soutien de l’élite politique péruvienne et d’une bonne partie des médias, a obtenu une augmentation drastique de ses intentions de vote dans cette troisième campagne présidentielle par rapport à Castillo, considéré comme un ‘outsider’ du pays profond.

La «peur» de Castillo est telle que même l’écrivain Mario Vargas Llosa a laissé derrière lui des décennies d’amertume contre le fujimorisme et a fini par soutenir publiquement le candidat de la Fuerza Popular.

Le prix Nobel de Littérature, qui prend habituellement parti pour les candidats de droite dans toutes les élections d’Amérique latine, a invité Fujimori en Équateur pour participer à un forum «en défense de la liberté» et profiter de l’occasion pour soutenir sa campagne et la présenter comme la seule alternative possible dans cette élection.

Cependant, l’invitation s’est terminée par une controverse car un juge a refusé à Fujimori l’autorisation de voyager en raison des restrictions qui pèsent sur lui, alors qu’il fait face à une procédure judiciaire dans laquelle il est accusé de blanchiment d’argent, d’organisation criminelle, d’obstruction à la justice et de fausse déclaration, dans une affaire qui enquête sur de multiples irrégularités dans le financement de ses campagnes en 2011 et 2016.

Le procès débutera dans les semaines à venir, mais si Fujimori remporte l’élection présidentielle, elle sera couverte par des privilèges qui l’empêcheront d’être poursuivie, enquêtée et condamnée.

Les controverses avec la candidate sont permanentes, car elle insiste sur le fait que, si elle gagne, l’une de ses premières mesures en tant que présidente sera de gracier son père, qui est en prison, condamné pour crimes contre l’humanité et corruption.

En outre, cette année, un nouveau procès s’est ouvert contre Alberto Fujimori pour les stérilisations forcées et massives qu’il a appliquées pendant son gouvernement, mais cette semaine, sa fille a nié que ces interventions aient eu lieu et a déclaré qu’elles faisaient seulement partie d’un programme de planification familiale.

Maturité ?

Cette semaine, les deux candidats ont signé un engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit, dans le but de désamorcer les craintes des électeurs, car le candidat de droite porte le poids de l’héritage du fujimorisme, tandis que Castillo a été diabolisé par les fantômes du «communisme» en tant que porte-drapeau de la gauche.

Les deux candidats, qui représentent les antipodes des projets politiques, ont été présentés ensemble cette semaine lors d’un événement au cours duquel ils ont affirmé qu’en cas de victoire, ils respecteraient les droits de l’homme, la liberté d’expression et la liberté de la presse, et rempliraient leur mandat de cinq ans, sans tenter de prolonger leur séjour au pouvoir par le biais d’une quelconque réforme constitutionnelle.

Dans le but de montrer leur maturité politique et leur aptitude à exercer leurs fonctions, ils se sont également engagés à respecter les traités internationaux, l’institutionnalité de la Police et des Forces Armées et l’indépendance des branches du gouvernement.

Le prochain défi sera les débats présidentiels qui auront lieu les 23 et 30 mai, car ils constitueront les derniers efforts pour convaincre les électeurs avant qu’ils ne doivent se rendre à nouveau aux urnes le 6 juin.