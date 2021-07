Pérou : Pedro Castillo est désormais président – et après?

Les autorités électorales péruviennes ont finalement confirmé la victoire du candidat de gauche Pedro Castillo et l’ont proclamé président du Pérou, après une attente tendue de plus d’un mois qui a maintenu le pays au bord d’une nouvelle crise politique depuis la tenue du second tour des élections le 6 juin.

Les résultats ont été ratifiés lors d’une cérémonie virtuelle de l’Office National des Processus Electoraux (ONPE), dirigée par le président du Jury National Electoral (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, auquel s’est joint Castillo. Le JNE a proclamé vainqueur le ticket présidentiel du Perú Libre, composé de Pedro Castillo comme président et de Dina Boluarte comme première vice-présidente.

«Merci au peuple péruvien pour cette victoire historique ! Le moment est venu d’appeler tous les secteurs de la société à construire ensemble, en ce Bicentenaire, un Pérou inclusif, un Pérou juste, un Perú Libre», a déclaré le président élu sur son compte Twitter.

Castillo a appelé à un pays «sans discrimination et pour les droits de tous». Et il a appelé «les peuples afro, côtiers, andins et amazoniens, la classe ouvrière et ses syndicats, les communautés indigènes et paysannes et toute la société».

Un résultat serré et un Pérou divisé

Dans un reportage de la journaliste Nathali Gómez pour RT, elle rappelle que deux semaines après les élections, les résultats officiels étaient connus, mais qu’ils n’étaient pas décisifs en termes de vainqueur. Avec 100 % des votes dépouillés, l’ONPE a placé Castillo en première position avec 50,125 % des voix, contre 49,875 % obtenus par Keiko Fujimori. La différence entre les deux n’était que de 44.000 voix.

Les élections se sont déroulées en pleine polarisation politique, après une période de quatre ans mouvementée marquée par la démission du président Pedro Pablo Kuczynski, la destitution de son successeur, Martin Vizcarra, le bref mandat présidentiel de Manuel Merino – qui a quitté le pouvoir sous la pression des protestations populaires – et l’administration actuelle de Francisco Sagasti, qui doit passer la main à Castillo.

Bien que les chiffres de l’ONPE aient été considérés comme un triomphe pour le professeur de gauche, qui avait le soutien décisif des zones rurales et pauvres du Pérou situées dans le sud du pays, son arrivée au Palais du gouvernement, le siège du pouvoir, était encore flanquée d’une série d’obstacles qui devaient être franchis par le pouvoir électoral.

Le spectre de la «fraude»

Un jour après le vote, la dirigeante de la Fuerza Popular, parti de droite, a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle a affirmé, sans preuves à l’appui, que des «irrégularités» avaient eu lieu dans le contenu des votes et que Peru Libre cherchait à «fausser» les résultats. Avec ces accusations réitérées de «fraude» présumée, les jurys électoraux spéciaux ont entamé le processus de révision des feuilles de pointage et des bureaux de vote dans les régions, afin de transmettre ensuite les observations au Jury Electoral National (JNE), en deuxième instance.

Jusqu’à peu de temps avant la proclamation, le JNE examinait les recours formés par l’équipe de Fujimori contre les décisions des tribunaux électoraux. Dans tous les dossiers qu’elle a examinés, elle a déterminé qu’il n’y avait aucune incohérence, de sorte que la thèse de la «fraude» n’était plus soutenue.

Lundi, le Jury National des Elections (JNE) du Pérou a indiqué qu’il avait déclaré que les cinq appels du parti de Fujimori ont été rejetés «à l’unanimité» comme étant irrecevables. Quelques heures plus tard, Fujimori a annoncé qu’il reconnaissait les résultats de l’élection présidentielle, tout en maintenant sa position à l’égard d’un processus qu’il considère «plein d’irrégularités».

Le report de l’examen, face aux allégations de l’ancienne congressiste, a été considéré par ses adversaires comme une «stratégie post-électorale» visant à gagner du temps et à contribuer à l’incertitude dans le pays sud-américain, qui a traversé plusieurs crises politiques qui ont atteint leur apogée en 2019 lorsque l’ancien président Vizcarra a dissous le Congrès, demandé des élections législatives pour 2020 et, la même année, a été démis de ses fonctions pour «incapacité morale», au milieu d’une enquête du Bureau du Procureur Général pour corruption.

Prison, coup d’État et protestations

L’analyse des résultats par le Pouvoir Electoral, qui a respecté les délais et les règlements établis dans le pays pour ce type de révision, a eu lieu dans un scénario instable qui a menacé le développement normal du processus.

Ce mois-là, il y a eu une tentative ratée de placer Fujimori en détention provisoire, des manifestations de partisans des deux candidats, la mort dans des circonstances étranges d’un militant du Perú Libre et le scandale déclenché par plusieurs enregistrements audio dans lesquels l’ancien conseiller d’Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, parlait de conspiration et de versement de pots-de-vin d’un million de dollars pour que le candidat de droite soit déclaré vainqueur.

Un appel à une grève nationale a également été lancé pour exiger la proclamation rapide de Castillo, face aux prétendues tentatives de coup d’État encouragées par le fujimorisme en compagnie de Montesinos. En outre, une autre enquête a été ouverte contre la dirigeante de Fuerza Popular pour avoir prétendument capté des «actifs d’origine illicite» pour financer sa campagne cette année.

Une accusation similaire a été formulée à l’encontre de Castillo, qui a été lié par un procureur du département de Junín au financement prétendument irrégulier de sa campagne électorale, ce que le professeur a nié, déclarant qu’il se soumettrait à une enquête si nécessaire.

Gagner au Pérou, et maintenant ?

La permanence au pouvoir de M. Castillo, qui propose un «État socialiste», est une question sur laquelle les analystes ne se sont pas encore prononcés. À l’horizon se profilent plusieurs réformes constitutionnelles que le Congrès à majorité Fujimori a accélérées un mois avant la fin de son mandat, ce qui pourrait compromettre son mandat.

Parmi les amendements débattus à toute vitesse par le pouvoir législatif figurent la question de la confiance (un instrument constitutionnel de l’exécutif par lequel il demande au Congrès de soutenir une politique), qui relèverait désormais du pouvoir du Parlement pour éviter sa dissolution, comme cela s’est déjà produit en 2019 ; la nomination de nouveaux juges pro-Fujimori à la Cour Constitutionnelle, provisoirement suspendue par une décision de justice ; et le retour au bicamérisme, rejeté par référendum en 2018, qui serait mis en place en 2023.

Quant au nouveau Congrès, qui sera installé le 27 juillet et qui se caractérise par un haut niveau de fragmentation, les experts ont également suggéré que l’extrême droite pourrait avancer des mesures telles que la révocation ou la mise en accusation constitutionnelle, un vote de défiance ou tout autre mécanisme visant à affaiblir l’Exécutif, ce qui poserait le défi d’obtenir le soutien populaire pour inverser ces possibilités.

Outre les réformes de la Magna Carta, l’appel à un référendum pour demander une Assemblée Constituante, qui était l’une des promesses électorales de Castillo, est prévu dans un avenir proche. Jusqu’à présent, des signatures ont commencé à être collectées pour la convoquer, et le leader de Perú Libre a confirmé que le 28 juillet, jour de son entrée en fonction, le premier appel au Parlement sera de programmer «immédiatement» son installation dans le but de «créer la première Constitution du peuple».

Les attentes concernant la capacité de manœuvre du nouveau président touchent également à l’arène internationale et à l’impact qu’aurait un autre gouvernement socialiste dans la région. Le mois dernier, les États-Unis et l’Union Européenne (UE) ont qualifié les élections remportées par Castillo de «libres, équitables, accessibles et pacifiques» et de «modèle de démocratie», prenant ainsi leurs distances par rapport à Fujimori et à ses accusations de «fraude». Toutefois, ce n’est qu’après sa prestation de serment que les contours de la relation entre ces pays et le Pérou commenceront à se préciser.