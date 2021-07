Pérou: Pedro Castillo risque-t-il un coup d’État sans avoir assumé la présidence?

Différents secteurs sociaux et partis politiques de gauche du Pérou ont appelé à une grève nationale pour exiger la proclamation du candidat Pedro Castillo et rejeter ce qu’ils considèrent comme une tentative de coup d’État du Fujimorisme, un mois après le second tour des élections où le leader syndical est arrivé en tête.

Le Front National pour la Démocratie et la Gouvernance a appelé, via son compte Facebook, à des mobilisations dans tout le pays. Ces actions de rue devraient impliquer des syndicats, des collectifs, des associations civiles et des mouvements politiques, entre autres.

Bien qu’il y ait déjà les résultats officiels des élections, dans lesquelles Castillo a obtenu un avantage de 44.000 voix sur la droite Keiko Fujimori, il n’y a toujours pas de président proclamé. Actuellement, plusieurs organes du pouvoir électoral analysent les dossiers de recours présentés, principalement par la fille de l’ancien président Alberto Fujimori. Jusqu’à présent, tous ont été rejetés.

Une grève nationale pour le Pérou

Bien que les partisans de chaque candidat aient organisé des manifestations principalement à Lima, le fief électoral de Fujimori, pour exiger la proclamation du nouveau président, cet appel à la grève ne concerne pas seulement la capitale, décrit la journaliste Natali Gómez dans un reportage de RT.

Castillo a remporté la majorité des voix dans la région des Andes, où sont développées les activités minières et agricoles, et dans le sud du pays, où se trouve Cusco, le département le plus pauvre du pays, où il a obtenu plus de 83 % des voix.

Dans plusieurs communiqués, le Front National pour la Démocratie et la Gouvernance affirme qu’il appelle à cette mobilisation parce que «le fujimorisme et ses alliés continuent leurs tentatives de perpétrer le coup d’État et de faire fi de la volonté du peuple».

La stratégie qu’utiliserait la droite, selon ceux qui appellent à manifester, repose sur l’élection prochaine des nouveaux juges de la Cour Constitutionnelle, qui seraient composés de personnes «liées au fujimorisme» dans le cadre d’un «processus de sélection ouvertement remis en question et précipité», selon le Front.

Le Parlement péruvien, dont la période s’est terminée en juin dernier, a admis une prolongation extraordinaire de sa législature jusqu’en juillet pour approuver plusieurs réformes constitutionnelles «express» et se conformer à l’attente du précédent Congrès, majoritairement fujimorista, qui a été dissous en 2019 par l’ancien président Martin Vizcarra. Tout cela avant l’installation de la nouvelle législature (2021-2026), le 27 juillet prochain, un jour avant la prise de fonction du nouveau président.

«Coup d’Etat Fujimontesiniste»

Selon les partisans de Castillo, s’ils sont élus, les magistrats de droite «s’empareront» de la Cour Constitutionnelle «pour servir leurs intérêts et consommer un coup d’État», qu’ils ont appelé «fujimontesiniste» en raison de l’union des noms de famille de Fujimori et de Montesinos.

Ces derniers jours, le Ministère Public Péruvien a annoncé qu’il allait enquêter sur une série d’enregistrements audio dans lesquels Vladimiro Montesinos, ancien conseiller de l’ex-président Alberto Fujimori, parle de conspiration et de versement de pots-de-vin d’un million de dollars pour que le candidat de droite soit déclaré vainqueur des récentes élections.

«Un coup d’État est en train de se préparer depuis la Base Navale (où Montesinos est détenu pour enlèvement, meurtre, disparition forcée, trafic d’armes et association illicite) et le Congrès», a déclaré le Front.

Les auteurs de l’appel à l’arrêt de travail affirment également que «les stratégies du Fujimorisme pour sauver son candidat ont été démontées par des experts et par le Jury national électoral (JNE)», qui a déclaré non fondés tous les recours présentés par l’équipe de l’ancienne députée.

«Le JNE doit résoudre les recours en cours le plus rapidement possible et proclamer immédiatement le professeur Castillo comme président», indique un des textes du Front.

Keiko à nouveau en suspens

Bien que la droite ait utilisé une stratégie post-électorale pour manœuvrer et retarder la nomination du nouveau président, son parcours n’a pas été sans heurts.

Cette fois, une nouvelle enquête pour blanchiment d’argent présumé et financement irrégulier de sa campagne présidentielle de 2021 a été ouverte contre lui, comme l’a annoncé José Domingo Pérez, procureur de l’équipe Lava Jato au Pérou, suite à la publication des audios de Montesinos. Ces «procédures préliminaires» devraient durer 36 mois.

Selon Pérez, le parti Force Populaire aurait capté des «actifs d’origine illicite» et serait donc impliqué dans les délits de blanchiment d’argent selon les modalités de conversion et de transfert et de dissimulation et de possession.

En réponse, Fujimori a publié une série de tweets dans lesquels elle affirme que «Pérez lance une nouvelle émission» avec «un désir de se faire un nom» et qu’il a convoqué Montesinos «pour assurer la publicité et la couverture». Il ajoute : «Il m’implique dans des conversations avec des gens qui n’ont aucune relation avec moi».

À la lumière de cette nouvelle enquête à son encontre, il a déclaré qu’il allait demander au ministère public d’exclure le procureur de l’affaire «pour éviter que son parti pris évident ne fausse cette enquête».

Auparavant, Pérez avait demandé la révocation des restrictions imposées à Fujimori afin de pouvoir le placer en détention provisoire dans le cadre de l’enquête menée contre lui pour blanchiment d’argent pendant ses campagnes de 2011 et 2016. Cette demande a été rejetée par un jury péruvien comme étant non fondée.