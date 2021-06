Pérou: Que peut-il se passer avec les demandes de nullité de Keiko Fujimori contre 802 bureaux de vote?

La candidate à la présidence de Fuerza Popular, la droite Keiko Fujimori, a accusé mercredi soir Peru Libre de mettre en œuvre des actions systématiques pour briser la volonté du peuple, une déclaration qui a été immédiatement rejetée par les autorités électorales.

Grâce aux actions d’annulation dans 802 bureaux de vote à l’échelle nationale pour des irrégularités présumées et au contrôle de 1.200 rapports électoraux observés, Fujimori a assuré qu’il y avait quelque 500.000 votes en jeu qui devaient être analysés par le jury national des élections.

«Ces actions démontrent l’intention systématique de Peru Libre de briser la volonté du peuple», a déclaré Fujimori lorsque l’Office National des Processus Électoraux (ONPE) a fait état de 99,041 % des décomptes, ce qui lui a donné une victoire partielle face au candidat de gauche de Perú Libre, Pedro Castillo, avec une avance de plus de 73.000 voix.

Le Jury National des Elections (JNE) a déclaré que la demande de Fujimori était extraordinaire pour le système péruvien, a décrit le journaliste José Beltrán dans un reportage pour RT.

«Le système électoral péruvien est conçu pour de toutes petites choses par rapport aux appels (…) Ce qui se passe maintenant est extraordinaire», a déclaré le président du JNE, Jorge Luis Salas, dans une interview à RPP Noticias.

Le processus établit que le Jury Électoral Spécial a trois jours pour convoquer une audience et résoudre les demandes de nullité. Dans les trois jours qui suivent, les organes politiques peuvent faire appel. Et ensuite, le JNE dispose de trois jours supplémentaires pour rendre sa décision.

«Si 10 ou 15 affaires étaient déposées, il n’y aurait aucun problème pour les résoudre rapidement. Mais s’il y avait un nombre considérable de cas, je suppose que les trois jours pourraient être un peu courts», a déclaré Salas.

Néanmoins, les recours en annulation annoncés par Fujimori représentent un nombre considérablement élevé. Salas a rappelé que lors des élections générales de 2011, six annulations ont été présentées. Alors que lors des élections de 2016, les demandes ont augmenté pour atteindre un total de 26. «Personne ne voudrait de résolutions de trois minutes avec l’impossibilité matérielle d’analyse», a déclaré Salas.

Fraude électorale au Pérou ?

Le politologue péruvien Martin Tanaka a également rejeté la thèse de la fraude de Fujimori. Sur son compte Twitter, Tanaka a évoqué les différents scénarios dans lesquels, hypothétiquement, une fraude aurait pu être commise.

Dans le premier, le professeur de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) a écarté la possibilité d’une présence massive de militants et de fonctionnaires du Pérou Libre qui auraient remplacé les membres de la table arrivés en retard.

Cependant, il a déclaré que le parti politique accréditait peu de représentants. En outre, Tanaka a précisé qu’il y avait environ 470 rapports de bureaux de vote avec des votes contestés, et que dans chacun d’eux «seuls quelques votes sont contestés, pas plus».

«Si la ‘fraude’ ne va pas dans ce sens, il faudrait qu’il y ait une conspiration entre les membres de la table «profitant» de l’absence de représentants de l’opposition ou d’observateurs ; théoriquement, cela pourrait arriver, mais pour limiter cela, les membres de la table et leurs suppléants sont tirés au sort «. Et une fois qu’ils ont rempli le registre des votes, les votes sont détruits et c’est la fin de la discussion», a déclaré le politologue à propos de la deuxième hypothèse.

En ce qui concerne les 86.480 feuilles de décompte traitées par le Bureau National des Processus Electoraux, Tanaka a affirmé qu’il est habituel de trouver des irrégularités qui sont résolues au fur et à mesure. «L’ONPE en a trouvé environ 1.300, qui ont été résolus, et maintenant il y en a environ 442. Peut-il y avoir des machines derrière les procès-verbaux avec des problèmes? Très peu probable», a-t-il noté.

D’autre part, Tanaka a déclaré qu’il serait «plus crédible» si les feuilles de pointage présentaient des incohérences dans les informations (mal signées ou mal remplies), mais ce serait l’effet d’avoir des membres de table tirés au sort et participant à «un examen tendu et long», qui finissent par remplir ces documents après une journée de 12 heures. « Les motifs de nullité sont très spécifiques et les demandes de Fuerza Popular ne semblent pas y correspondre», a déclaré Tanaka.

En ce sens, le politologue a affirmé que le système électoral péruvien «comporte de nombreuses garanties contre la possibilité de fraude» et qu’il prévoit le droit de demander l’annulation des registres électoraux. Cependant, «une organisation démocratique n’abuse pas de ce droit», a conclu Tanaka à propos des appels annoncés par Fujimori et la Force Populaire.

Félicitations à Pedro Castillo

Pendant le recomptage de mercredi, Human Rights Watch a demandé que des «preuves sérieuses» accompagnent toute allégation de fraude.

«Au Pérou, comme dans toute démocratie, les résultats des élections doivent être respectés. Toute allégation de fraude doit être accompagnée de preuves sérieuses», a écrit José Miguel Vivanco, directeur de Human Rights Watch Americas, sur son compte Twitter.

Avec 99,56% des décomptes, Castillo a obtenu 50,172% des voix, tandis que son adversaire Keiko Fujimori a obtenu 49,828% des voix. La différence favorise le candidat du Pérou Libre par 60,398 voix.

En attendant la clôture du dépouillement, le président argentin, Alberto Fernández, a félicité Castillo «pour sa victoire finale au second tour des élections présidentielles péruviennes».

Des messages de félicitations sont également parvenus de l’ancien président bolivien Evo Morales et du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.