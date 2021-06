Pourquoi l’OEA s’est-elle brouillée avec le Salvador et quelles sont les conséquences possibles de ce conflit ?

Trois jours ont passé pour que le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains (OEA) se prononce sur la décision du gouvernement du Salvador de rompre l’accord de lutte contre la corruption avec la Commission Internationale contre l’Impunité (CICIES).

L’OEA a déclaré lundi qu’elle «regrette profondément» tant «le communiqué de presse du Ministère des Affaires Etrangères du Salvador» que «les raisons invoquées» par le gouvernement de Nayib Bukele pour mettre fin à l’accord avec le CICIES.

Le Salvador a considéré comme «une absurdité totale» le fait que le secrétaire général, Luis Almagro, ait ajouté Ernesto Muyshondt – actuellement poursuivi par la justice de ce pays – comme conseiller à son bureau, et a donc décidé de rompre l’accord avec la commission de l’OEA.

«Nous avons fait l’erreur de faire confiance à l’OEA», a déclaré Bukele vendredi. «Il est totalement absurde que nous essayions de lutter contre l’impunité avec précisément les personnes qui favorisent l’impunité au Salvador», a-t-il ajouté, en faisant référence à la nomination de Muyshondt au bureau d’Almagro.

Cette réaction est intervenue après qu’Almagro – qui a été largement mis en cause dans son administration, notamment pour ses actions au Venezuela et en Bolivie – a indiqué sur Twitter qu’il avait accepté d’inclure Muyshondt en tant que conseiller de son bureau. Cependant, le Secrétariat Général affirme maintenant qu’il «n’a pas été engagé», mais qu’on lui a seulement proposé «un contrat honoraire» qui «n’a jamais été signé», selon RT.

Le bureau d’Almagro a affirmé que «Muyshondt n’avait pas, n’a pas et n’aura pas de contrat dans l’Organisation» et a assuré qu’avant de «rendre l’offre publique», ils ont notifié le ministère salvadorien des affaires étrangères, et «à aucun moment» ils n’ont obtenu «une quelconque divergence».

«De telles erreurs argumentatives»

L’OEA a non seulement regretté la décision de Bukele, mais a également critiqué le fait que la position du Salvador était fondée sur des «erreurs argumentatives». Ils affirment que même si Muyshondt avait été engagé, cela ne lui aurait pas conféré l’immunité et «encore moins» l’impunité devant les tribunaux salvadoriens.

Toutefois, le secrétariat a insisté sur le fait qu’il «ne veut pas» que ce qui s’est passé soit utilisé «comme une excuse» pour le départ du pays d’Amérique Centrale de la Cicies.

L’organisation prévient également que Muyshondt ne sera pas lésé si elle doit «éventuellement» «examiner» les plaintes qu’il a déposées au sujet d’une prétendue «violation des garanties d’une procédure régulière» dont il fait l’objet. Selon l’OEA, ces enquêtes seraient liées au «préjugé de l’affaire par des membres du pouvoir exécutif, au lynchage dans les réseaux, à la convocation du militantisme politique pour faire pression sur le système judiciaire, etc.»

Muyshondt fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument négocié une série d’avantages économiques avec des gangs en échange de votes pour l’Alliance Républicaine Nationaliste (ARENA), parti de droite, lors des élections présidentielles de 2014.

L’ancien fonctionnaire a été arrêté vendredi dernier, le 4 juin, par la police nationale civile, après que le bureau du procureur général l’ait inculpé d’une nouvelle charge «pour le délit de détournement de retenues au détriment du Trésor public».

Les «différences» de l’OEA

Le bureau d’Almagro a insisté sur le fait qu’il était «tenu de rendre publics» les différends avec le gouvernement du Salvador, et a assuré qu’ils étaient déjà «connus des Donateurs» et du bureau de Bukele, qui ont été informés «qu’ils rendaient impossible la poursuite des travaux» du Cicies.

Selon le secrétariat de l’OEA, la première différence avec le Salvador a eu lieu le 5 mai dernier, lorsque ce pays a approuvé – par décret législatif – une loi pour l’utilisation de produits pour le traitement médical dans des situations sanitaires exceptionnelles pour faire face à la pandémie de covid-19. Selon l’organisation, cette loi donnerait «éventuellement» des avantages aux personnes liées à des actes de corruption, «en raison de l’immunité établie dans l’article 4 de la loi», ce qui génère «un cadre d’impunité possible» dans lequel le CICES «ne pourrait pas continuer à travailler».

L’organisation souligne également «la nécessité» pour le Salvador d’approuver «une réforme du code de procédure pénale» afin que les organisations extraterritoriales – telles que le Cicies – puissent exercer et faire partie de l’action judiciaire à l’intérieur du pays, plus précisément, «dans les procédures et enquêtes pénales que le bureau du procureur général mène dans les cas de corruption qui affectent les droits diffus de la population».

Une autre différence avec l’OEA est liée à la décision du gouvernement Bukele de «ne pas rendre public le Premier Rapport Descriptif sur la Qualité, l’Efficacité et la Légitimité de l’utilisation des fonds publics en réponse à la pandémie de covid-19». Selon le bureau d’Almagro, ce rapport révèle «une série d’irrégularités d’apparence criminelle qui doivent faire l’objet d’une enquête». Elle dénonce également le fait que le bureau du procureur général du Salvador a mené «ces dernières semaines» une «asphyxie» contre le Cicies pour «couper complètement ses possibilités» d’enquêter.

La position du Salvador et ce que disent les États-Unis

Pour Bukele, la décision de ne pas continuer à coopérer avec la commission de l’OEA est fondée sur «l’importance d’avoir des principes». «Nous aurions pu continuer à travailler avec eux et faire comme si de rien n’était. Mais nous ne travaillons pas comme ça», a déclaré le président, après avoir exprimé sa volonté de collaborer avec «une autre organisation qui veut lutter contre l’impunité».

L’OEA, pour sa part, assure qu’elle continuera à aller de l’avant «quels que soient les coûts politiques certains». Pendant ce temps, l’ambassade des États-Unis au Salvador, dirigée par le chargé d’affaires Jean Elizabeth Manes, a regretté la décision de l’administration Bukele. «La lutte contre la corruption est essentielle et fondamentale. Nous continuerons à chercher des moyens de réduire et de combattre la corruption et l’impunité», a écrit l’ambassade des États-Unis dans ce pays d’Amérique Centrale.

Les divergences et les affrontements entre le gouvernement de Bukele et l’administration de Joe Biden se sont intensifiés depuis le mois de janvier de cette année, en raison du rejet par Washington de différentes actions menées par l’État salvadorien. Le point le plus critique est survenu le 1er mai, lorsque l’Assemblée Nationale Salvadorienne a révoqué cinq membres de la chambre constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice et le Procureur Général, Raul Melara.

Voici maintenant cette nouvelle prise de bec entre l’administration de Bukele et le bureau d’Almagro, qui, pour l’instant, place la question de la lutte contre la corruption au centre. Les tensions pourraient toutefois s’accroître car l’agenda de la transparence institutionnelle est l’un des piliers des relations de Washington en Amérique Centrale.