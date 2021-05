Quelle est la raison du changement de discours de Guaidó et de sa tête baisse devant Maduro?

Cette semaine, Juan Guaidó a fait la une de tous les journaux et ce n’était pas pour ses scandales ou ses liens avec le trafic de drogue, les paramilitaires et les réseaux de corruption, cette fois, c’était pour sa tête basse devant le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et sa demande de dialogue avec le gouvernement.

Nazareth Balbas, journaliste à RT, a analysé ce fait et décrit plusieurs raisons expliquant le changement radical du discours de l’ancien autoproclamé qui a perdu toute forme d’acceptation au sein des différentes factions de l’opposition.

Les actions de Juan Guaidó sont en baisse, explique Balbás. Mardi, le politicien de l’opposition a envoyé un message qui a déstabilisé ses partisans car il a contredit la ligne dure de son discours contre le chavisme et, en outre, a évoqué un «accord» qui envisagerait même la levée des sanctions américaines.

Ce pacte, selon Guaidó, prévoit «la convocation d’un calendrier d’élections libres et équitables», la recherche de solutions «réalistes et viables» à la crise du pays et l’établissement de garanties pour toutes les parties, dans le cadre d’une négociation à laquelle participeraient les organisations internationales et les «puissances mondiales».

L’émergence de cette proposition n’est ni fortuite ni improvisée. Les signes d’une négociation souterraine entre le gouvernement et les facteurs d’opposition, au-delà de Guaidó, sont évidents et ont donné des résultats. L’un des signes les plus représentatifs de ce rapprochement est la récente nomination d’un nouveau conseil d’administration du Conseil national électoral (CNE), où participent des figures clés de l’antichavisme, comme Enrique Márquez, appartenant au parti UNT, et Roberto Picón, qui a été emprisonné en 2017, accusé de rébellion, de trahison et de vol d’objets militaires.

Ces mêmes facteurs, sans trop de fanfare, ont réalisé des conquêtes dont Guaidó ne peut se vanter. En outre, depuis janvier, l’ancien député n’a fait que récolter des revers, comme la perte de son siège de parlementaire et le retrait de la reconnaissance de l’Union européenne (UE) en tant que «président par intérim». Dans ce scénario, la dernière carte de l’intérimaire pour rester à flot est de jouer avec les nouvelles règles du locataire de la Maison Blanche.

Guaidó négocie de deux côtés

Si en 2019 un Guaidó inconnu et autoproclamé promettait «la cessation de l’usurpation, un Gouvernement de transition et des élections libres», l’ancien député appelle désormais à un «accord pour sauver le Venezuela», qui inclurait la levée des sanctions américaines, le mécanisme de «pression maximale» qui défendait l’opposition radicale pour provoquer le départ de Maduro.

Pour certains analystes consultés par ce média, une négociation biface pourrait s’ouvrir au Venezuela : une négociation lente, avec Guaidó ; et une négociation rapide, avec les figures de l’opposition qui n’appartiennent pas au G-4 (les partis Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular et Un Nuevo Tiempo).

D’une part, Guaidó pourrait utiliser le soutien dont il bénéficie encore de la part de Washington pour tenter de négocier un «accord global» avec le gouvernement, et ainsi voler la vedette aux secteurs de l’opposition qui ont déjà ouvert des voies de dialogue.

Et de l’autre, l’opposition mécontente de l’échec de la politique de Guaidó serait à l’avant-garde des «dialogues partiels» avec l’administration de Maduro, en vue de garantir les conditions qu’elle juge idéales pour participer aux prochaines élections régionales et municipales. Les principaux négociateurs de ce secteur, qui préfère tirer parti de toute possibilité de conflit politique, seraient l’ancien candidat à la présidence Henrique Capriles et l’ancien vice-président du Parlement Stalin González.

Les élections, qui ont déjà été confirmées pour cette année, sont un point clé. Le grand nombre de postes à pourvoir aux élections populaires est appétissant pour une opposition qui, ces deux dernières années, n’a fait que céder des espaces de représentation au chavisme en raison de la politique d’abstentionnisme de Guaidó, qui a parié sur le «tout ou rien». Et l’ancien député le sait.

C’est pourquoi, dans son message de mardi, Guaidó a assuré qu’il comprenait la lutte pour atteindre de «nouvelles conditions» électorales, mais il a ignoré tout effort qui est atteint sans lui. De plus, il a accusé les facteurs actuellement en négociation de «conspirer avec la dictature» pour s’ériger en «opposition loyale à cette tyrannie».

Sortir de l’impasse catastrophique

Les appels au dialogue au Venezuela sont presque aussi fréquents que leur échec, c’est pourquoi, à cette occasion, l’hermétisme semble l’emporter sur les négociations. En outre, les accords conclus dans le cadre d’une politique nationale volatile exigent une prudence maximale de la part des interlocuteurs.

Cependant, ce qui est clair, c’est la volonté des facteurs en conflit de sortir de «l’impasse catastrophique», c’est-à-dire ce scénario où l’opposition contrôle le mécanisme d’asphyxie économique du pays, à travers le blocus, mais sans exercer de pouvoir politique ; et où le chavisme maintient son hégémonie dans l’État, mais n’a aucune marge de manœuvre au niveau international. Dans ce conflit, ce sont les Vénézuéliens debout qui en font les frais, avec un pays durement touché par les sanctions et à l’institutionnalité fragile.

La voie sur laquelle le gouvernement et une bonne partie des secteurs les plus représentatifs de l’opposition semblent s’accorder est la réinstitutionnalisation du pays, et le premier pas a déjà été fait avec la nomination du nouveau CNE. Les prochaines élections seraient l’étape suivante, mais dans ce parcours, tout peut arriver.

Guaidó, qui porte le poids des défaites insurrectionnelles et de «l’effet dévastateur» des sanctions qu’il a encouragées, tente de limiter les dégâts dans un pays qui, en raison de ces mêmes mesures coercitives, a eu des difficultés à payer les vaccins contre le coronavirus, à acheter de la nourriture, des fournitures médicales et à vendre son principal produit d’exportation : le pétrole. Dans sa tentative d’éviter d’être définitivement mis hors-jeu, il prône désormais le «sérieux» et «l’empathie» pour faire face à la crise.

«Tout ce que nous avons sacrifié nous a amenés ici», a-t-il déclaré mardi soir, et Maduro a immédiatement répondu. Le président vénézuélien a déclaré que cette démarche n’était pas nouvelle car il existe déjà un dialogue avancé «entre l’opposition et le bolivarisme», processus auquel il l’a invité à se joindre. «La seule chose qu’il puisse faire est de rejoindre le dialogue qui existe déjà, de ne pas croire qu’il va diriger le pays qui ne le reconnaît même pas», a déclaré Maduro.

Cependant, la Maison Blanche pourrait avoir le dernier mot. Jusqu’à présent, l’administration Biden a maintenu une position pragmatique sur le Venezuela, reconnaissant l’inefficacité des sanctions (si farouchement défendues à l’ère Trump) et défendant une solution politique, et non une solution de force. Un changement de cadence qui ne laisse pas indifférente l’opposition vénézuélienne, qui danse sur la mélodie jouée à Washington.