Rosa Torino, le prêtre argentin accusé d’être un trafiquant de drogue et un violeur

Il leur a dit qu’il devait fouiller leur corps comme un père fouille le corps de ses enfants pour voir s’ils sont malades. Il les tripotait. Il les a manipulés en les avertissant qu’il était le représentant de Dieu. Il les a humiliés. Il les a maîtrisés. C’est ainsi qu’une ancienne religieuse et deux anciens novices ont décrit les abus qu’ils ont subis aux mains du prêtre argentin Agustin Rosa Torino, qui a finalement été traduit devant un tribunal qui a commencé à le juger pour trois cas d’abus sexuels aggravés par le fait d’être ministre du culte.

Au total, il y aura huit audiences qui culmineront le 8 juillet avec un verdict qui fera jurisprudence, puisqu’il s’agit du premier procès pour des abus ecclésiastiques survenus à Salta, une province du nord de l’Argentine connue pour son conservatisme et où l’accusé a fondé l’Institut Frères Disciples de Jésus de Saint-Jean-Baptiste, où les prêtres étaient formés.

L’institut a été fermé en 2019 sur ordre du Vatican. À l’époque, quatre ans s’étaient déjà écoulés depuis les premières allégations et Rosa Torino, qui avait été arrêtée en 2016, bénéficiait d’une assignation à résidence en raison de prétendus problèmes de santé, explique un rapport de RT.

La justice à laquelle les victimes aspirent est cependant plus proche. À partir de ce vendredi, les juges Maximiliano Troyano, Roberto Faustino Lezcano et Norma Vera mèneront un procès qui, selon les crimes exposés, pourrait aboutir à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison.

Les déclarations que les survivants ont faites à divers médias coïncident avec le modus operandi d’un prêtre qui jouissait d’une large reconnaissance sociale à Salta. Dans le cas des deux anciens novices, la circonstance aggravante est qu’ils étaient mineurs. En outre, ils étaient venus se confier à lui au sujet d’abus antérieurs qu’ils avaient subis. Au lieu de les aider, il leur a demandé de garder le silence afin de ne pas affecter la congrégation. Et il les a encore maltraités.

L’accusation formelle sera faite par le procureur María Luján Sodero Calvet, qui a expliqué que plus de 20 témoins avaient confirmé les accusations des plaignants. Ils ont même prévenu qu’il existe de nombreux autres cas, mais que les victimes préféraient ne pas dénoncer pour ne pas rappeler les traumatismes subis.

Les liens de Rosa avec le trafic de drogue

En 2019, l’émoi suscité par les allégations d’abus sexuels contre Rosa Torino a été intensifié par une enquête de la chaîne Todo Noticias qui a révélé que le prêtre est également accusé d’avoir prétendument blanchi de l’argent du Cartel Mexicain de Sinaloa.

La journaliste Miriam Lewin a interviewé un ancien membre de l’Institut fondé par le prêtre, qui lui a confié qu’il doutait de l’origine et des intentions des bienfaiteurs qui ont aidé Rosa Torino.

«Nous étions méfiants car nous ne savions pas ce qu’ils faisaient et il y avait beaucoup d’argent, beaucoup de luxe. C’étaient des gens sinistres, ils disaient qu’ils avaient des petites entreprises, mais jamais ce qu’ils faisaient pour vivre. Une fois, deux frères sont allés dans un endroit rempli de gars armés et ils leur ont dit qu’ils devaient bénir une petite ferme de moutons. Ils étaient terrifiés, l’un d’eux a immédiatement compris la situation», a déclaré le témoin, qui a également commencé à soupçonner que des tueurs à gages étaient engagés.

«Les trafiquants de drogue vont généralement dans les églises, ils sont très croyants, et ils demandent une bénédiction avant les opérations et les fusillades. Ils embrassaient le chapelet, et disaient «petite mère, petit père». Une fois, ils sont allés au couvent pour demander au supérieur de les bénir, car le prêtre de la ville n’était pas là. Ils ont garé de nombreuses voitures. Il était impossible de leur dire non, il y avait environ 30 singes armés», a-t-il déclaré.

Un autre ancien membre de la congrégation a déclaré qu’à une occasion, plus de 50 membres de l’Institut ont voyagé du Mexique vers l’Argentine et ont apporté des milliers de dollars en espèces qu’ils auraient donnés à Rosa Torino.

Lorsque le procès pour abus sexuels sera terminé, le prêtre pourrait faire l’objet d’un nouveau procès pour blanchiment d’argent présumé, bien que l’affaire n’ait pas beaucoup progressé devant les tribunaux de Salta.

Contre l’impunité

En 2017, selon une enquête de l’Agencia Télam, 59 prêtres et trois religieuses étaient accusés d’abus sexuels en Argentine. Huit avaient été condamnés. Et seulement trois avaient été expulsés de la prêtrise.

Depuis lors, de plus en plus de cas ont été révélés, notamment grâce au travail du Réseau des Survivants d’Abus Ecclésiastiques en Argentine, qui fait pression sur le système judiciaire pour qu’il agisse et mette fin à l’impunité dont ce type de crime bénéficie dans le monde entier, principalement en raison de la protection de l’Église Catholique.

L’un des procès les plus choquants, en raison du nombre de victimes et des perversités commises, a culminé en novembre 2019 avec la condamnation des prêtres Horacio Corbacho (59 ans) et Nicola Corradi (83 ans) à 45 et 42 ans de prison, respectivement, pour avoir torturé et abusé sexuellement, entre 2005 et 2016, une vingtaine de mineurs malentendants âgés de sept à 17 ans qui vivaient à l’Institut Próvolo, un internat religieux situé dans la province de Mendoza á 1.000 kilomètres à l’ouest de Buenos Aires.

Le procès a été historique et emblématique au niveau international pour plusieurs raisons : la gravité des faits dénoncés ; les décennies qu’ont duré les agressions ; le poids des peines appliquées contre des membres de l’Église Catholique ; le rôle joué par cette institution pour garder en réserve les dénonciations antérieures contre les personnes impliquées ; l’avantage tiré par les condamnés de leur position de pouvoir ; la démonstration que l’un de ces prêtres avait déjà commis des abus en Italie, et la vulnérabilité des victimes.

En mai dernier, cette affaire a connu une nouvelle étape avec l’ouverture du procès contre Kosaka Kumiko, une religieuse japonaise de 46 ans qui a été arrêtée en 2017, après être restée fugitive, et qui depuis lors est assignée à résidence dans un couvent.

La religieuse a commencé à travailler au Próvolo en 2007 et, selon les témoignages des victimes, c’est elle qui les a amenées aux prêtres abuseurs. Pour ce faire, elle choisissait les enfants les plus soumis, ceux qui pouvaient le moins se défendre ; elle leur mettait des couches pour couvrir les preuves des viols et abusait également sexuellement des filles ou leur demandait de se toucher pour les voir. C’est pourquoi il doit répondre des chefs d’accusation les plus graves : abus sexuels aggravés, corruption de mineurs et participation primaire par omission.