Souche Delta: Que sait-on de la variante covid-19 qui inquiète les fabricants de vaccins ?

La variante du coronavirus appelée souche «Delta», signalée pour la première fois en Inde en octobre de l’année dernière, se propage rapidement dans plusieurs pays et est déjà dominante dans certaines régions.

Le 11 mai, l’OMS a inscrit la souche Delta sur la liste des «variantes préoccupantes» et a annoncé mercredi qu’elle avait désormais été détectée dans plus de 80 pays, décrit un article de RT.

La Santé Publique de l’Angleterre a annoncé la semaine dernière que la souche Delta est 64 % plus contagieuse que la souche Alpha, initialement détectée au Royaume-Uni.

L’OMS a déclaré que cette variante pouvait provoquer des symptômes plus graves que les autres souches, tout en précisant que des études supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer ces données.

Tim Spector, professeur d’Epidémiologie Génétique au King’s College de Londres et responsable d’une étude qui a recueilli des données sur les symptômes de la covid-19 via une application, a déclaré la semaine dernière que la Delta ressemble à «un mauvais rhume».

Symptômes de la souche Delta

Parmi les symptômes associés à cette souche, citons

· mal de tête

· mal de gorge

· nez qui coule

· fièvre

· maux de ventre

· perte d’appétit

· vomissement

· nausée

· douleur aux articulations

· la perte d’audition

Natalia Pshenichnaya, directrice adjointe du travail d’analyse clinique de l’Institut Central Scientifique et de Recherche en Epidémiologie de Rospotrebnadzor (agence sanitaire russe), a déclaré, en se référant aux médecins indiens, que la diarrhée et la microthrombose sont également détectées dans les extrémités inférieures, ce qui peut conduire à la gangrène et à l’amputation des doigts.

Une étude, publiée lundi dans la revue The Lancet, indique que le risque d’hospitalisation est presque multiplié par deux chez les patients présentant la variante Delta, par rapport à la variante Alpha.

Dominant dans plusieurs régions

Delta est déjà la variante majoritaire au Royaume-Uni, selon Jenny Harries, directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire. Les données officielles publiées vendredi montrent que la souche représente désormais 99 % de toutes les infections dans le pays.

En Allemagne, le directeur de l’Institut Robert Koch a déclaré vendredi que la variante représente désormais environ 6 % de toutes les infections, mais que ce chiffre est en augmentation. «Il ne s’agit pas de savoir si Delta deviendra (la variante) dominante, mais la question est de savoir quand», a déclaré Lothar Wieler, prédisant que la souche dominera sur le sol allemand d’ici l’automne.

Le Portugal subit actuellement une augmentation des cas quotidiens de coronavirus qui n’a pas été enregistrée depuis février. Dans ces conditions, les autorités du pays ont annoncé jeudi que l’entrée ou la sortie de la zone métropolitaine de Lisbonne sera interdite au cours des prochains week-ends. AP cite des experts qui évoquent une transmission locale de la variante Delta.

Pendant ce temps, le maire de Moscou, Sergey Sobyanin, a annoncé jeudi que la ville était proche de restrictions «temporaires, mais strictes» en raison de la croissance rapide des nouveaux cas de coronavirus et a détaillé le lendemain que la variante Delta a été enregistrée chez 89% des personnes actuellement infectées par le coronavirus dans la capitale.

Il a souligné que cette souche est «plus agressive» et se propage plus rapidement, ajoutant qu’une personne a besoin de presque deux fois plus d’anticorps pour pouvoir y faire face, par rapport à la variante habituelle détectée depuis le début de la pandémie dans le pays.

Les vaccins contre cette souche sont-ils efficaces ?

Les données des autorités sanitaires britanniques suggèrent que les vaccins actuels sont moins efficaces contre la souche Delta que contre la souche Alpha. Selon Public Health Scotland, le vaccin Pfizer/BioNTech est plus efficace que le vaccin Oxford/AstraZeneca.

Public Health England a indiqué que le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 96 % contre l’hospitalisation en cas d’infection par la souche Delta, tandis que l’efficacité du médicament Oxford/AstraZeneca est de 92 %.

En même temps, plusieurs experts soulignent que le niveau de protection contre la souche après une dose de vaccin est faible.

Alexander Guintsburg, directeur du Centre National de Recherche en Épidémiologie et Microbiologie Gamaleya de Moscou, qui est responsable de la création du vaccin Sputnik V, a déclaré que le médicament est efficace contre la souche.