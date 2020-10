Tania Diaz, vice-présidente de l’ANC au Venezuela : «Il est dans notre intérêt que la plupart des observateurs du monde viennent aux élections parlementaires».

Par Marian Martínez

La vice-présidente de l’Assemblée Nationale Constituante du Venezuela (ANC) et candidate à la députation, Tania Díaz, a déclaré que la plupart des secteurs de l’opposition vénézuélienne souhaitent participer aux élections législatives prévues pour le 6 décembre.

«Il est dans notre intérêt que la plupart des observateurs du monde entier viennent voir que nous sommes très fiers de la démocratie que nous avons construite ici au Venezuela», a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Voces sin Fronteras, animée par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk.

Par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk

DR : Je ne peux m’empêcher de vous interroger sur le rapport des Nations Unies sur les Droits de l’Homme récemment voté par l’Argentine. Quelle est votre opinion sur ce rapport et pourquoi pensez-vous qu’il n’est pas sérieux et ne mesure pas à la même aune les violations systématiques des DD.H.H dans des pays comme la Colombie, le Chili et la Bolivie ?

TD : La première chose qu’on faut dire, c’est que les auteurs ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas ici au Venezuela, le rapport est basé sur des informations par e-mail ou via WhatsApp qui vous ont été envoyées par des organisations ou des groupes politiques ici au Venezuela et c’est déjà la première chose qui disqualifie le rapport.

Il est important de préciser quel organe des Nations Unies rédige le rapport, qui devient simplement plus connu parce qu’il est rendu public dans les médias du status. Il s’avère que le Venezuela a une mission officielle du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet, depuis plus d’un an. Elle est ici au Venezuela et a évalué, avec le gouvernement du président Nicolás Maduro, la situation des Droits de l’Homme, que nous avons conclu des accords importants et qu’elle vient de ratifier la continuité de son travail au Venezuela. Ce n’est pas l’organe qui rédige le rapport qui a été rendu public ; il est rédigé par une mission privée spéciale, dont le coordinateur, soit dit en passant, est une personne très contestée, et il le fait sur la base d’informations biaisées fournies par certaines organisations non gouvernementales liées à des secteurs politiques, y compris l’extrême droite.

L’information officielle, qui se base sur les archives des Nations Unies que le Haut-Commissaire fait, comme dans tous les pays, reconnaît des choses, par exemple, que le blocus que les États-Unis ont appliqué sur la population vénézuélienne est un crime contre l’humanité, qui nuit à la population, cause des souffrances au peuple et reconnaît également cette année certaines mesures correctives que le Gouvernement bolivarien, du président Nicolas Maduro, a prises en réponse à tout débordement qui a été commis par la police.

Le nombre de fonctionnaires condamnés et mis en prison pour, par exemple, avoir outrepassé le contrôle des manifestations publiques, qui se sont produites dans une proportion qui n’est pas du tout similaire aux chiffres qui gonflent ces rapports, mais le Bureau du Procureur Général, je n’ai pas le chiffre exact maintenant et je ne veux pas me tromper, est de plus de cent fonctionnaires arrêtés et jugés pour ces excès et mis en prison. Ici, il y a un État qui garantit les Droits de l’Homme, ici, l’État ne se soustrait pas à ses responsabilités, mais promeut plutôt les Droits de l’Homme.

Notre procureur général, Tarek William Saab, est un activiste et un défenseur des Droits de l’Homme depuis au moins quatre décennies et il est internationalement reconnu pour cela, et il ne reste pas silencieux face à tout excès.

Il s’agissait donc simplement d’une mesure qui venait s’ajouter au programme de déstabilisation que le groupe parlementaire coordonné par Juan Guaidó, d’extrême droite, avait à cet effet.

Le même jour, lors de la publication du rapport, Juan Guaidó a fait une déclaration publique exhortant la communauté internationale à appliquer au Venezuela le principe de la responsabilité de protéger. Il s’agit d’une norme approuvée en 2005 aux Nations Unies, qui est également très contestée, mais qui légitime d’une certaine manière l’intervention, y compris militaire, de pays voisins de la région dans un pays lorsque la sécurité des citoyens du pays cible est menacée, soit par des situations de violations systématiques des droits de l’homme, soit par des situations de famine ou de conflit armé.

Et Guaidó invoquait ce principe pour une raison : nous avons des élections législatives le 6 décembre et l’option d’extrême droite sait qu’elle a déjà perdu les élections, elle sait qu’elle n’a rien à dire aux électeurs, c’est pourquoi ils ne participent même pas aux élections et boycottent le processus électoral qui a plus ou moins 70% d’approbation par la population, dans le sens où elle veut que ce soit par des moyens électoraux, pacifiques, démocratiques que les affaires du Venezuela soient résolues. Mais cette élite économique qui s’est barricadée dans les espaces politiques de l’Assemblée Nationale pour déstabiliser l’État vénézuélien tire ses derniers coups pour qu’il n’y ait pas d’élections car elle sait qu’elle a perdu.

BS : On dit constamment qu’il n’y a pas de démocratie au Venezuela, mais au cours des dernières décennies, vous avez eu au moins une douzaine d’élections pour élire démocratiquement vos autorités à tous les niveaux. Comment répondez-vous à ceux qui disent qu’il n’y a pas de démocratie au Venezuela et quels sont les niveaux de participation des citoyens aux élections du pays ?

TD : Nous avons 25 élections en 20 ans, c’est-à-dire que la moyenne est de plus d’une élection par an. La Révolution a perdu deux élections, la première était une réforme constitutionnelle promue par le Commandant Chávez que nous avons perdue par une marge minimale, très faible, et l’autre est l’élection parlementaire de 2015 que le président Nicolás Maduro a tenue après trois minutes et demie, parce que j’étais dans la salle, que le Conseil National Électoral (CNE) a donné le résultat, il a dit «nous reconnaissons la victoire de l’opposition aux élections parlementaires» et puis il est allé, en tant que président, à l’Assemblée Nationale pour reconnaître la victoire de l’opposition. Son message annuel était de donner devant l’Assemblée Nationale et ce que nous recevions en retour : que le président de l’Assemblée Nationale de l’époque, le jour où le président Maduro est allé reconnaître sa victoire et sa position de majorité à l’Assemblée Nationale, il s’est tenu devant les caméras de télévision, devant le public, le monde, et a dit : «Nicolas Maduro a encore six mois de mandat parce que nous allons le faire sortir», puis il a dit par des moyens démocratiques, etc. Il ne faisait que décréter par le présidium de l’Assemblée Nationale une situation clairement illégale et qui bouleverse l’ordre interne.

Ce qu’il est important de comprendre ici, c’est que le programme de cette élite de l’opposition, qui n’a plus la majorité même dans les secteurs de l’opposition, 96% des partis politiques qui sont en vigueur ici au Venezuela participent aux élections parlementaires de décembre prochain, Ce qui se passe, c’est que ceux qui ont une projection médiatique en dehors du Venezuela sont l’autre pourcentage qui a refusé de reconnaître quand ils ont perdu ces 23 autres élections, les deux que la Révolution a perdues nous l’avons reconnu, mais ce que l’opposition a fait tout au long de ces 20 années a été de ne pas reconnaître quand ils ont perdu les élections, d’appeler à la violence de rue et à l’intervention internationale. C’était leur programme.

Maintenant, quand il est arrivé en tant que majorité à l’Assemblée Nationale, c’est-à-dire qu’il a légitimement pris une majorité dans un Pouvoir aussi important de la République que le pouvoir législatif, il a été mis à l’ordre du jour de la guerre multimodale de quatrième génération, que depuis 2015 le président Barack Obama a déclaré au Venezuela quand il a signé un décret disant que le Venezuela est une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité des États-Unis.

Un ordre similaire a été signé contre l’Iran, la Syrie et la Libye car ce sont des pays producteurs de pétrole, comme le Venezuela, et les États-Unis ont besoin de ce pétrole pour résoudre leur crise.

C’est tellement clair, cette élite politique et économique qui s’est barricadée à l’Assemblée nationale, ce qu’elle a fait depuis 2015, c’est de servir ces intérêts, ils se sont alliés, ils se sont associés, du point de vue commercial, avec les États-Unis, ils ont obtenu des prébendes, en fait la plupart d’entre eux vivent hors du Venezuela, en Colombie, en Espagne, dans des manoirs, parce qu’ils ont reçu de l’argent des États-Unis pour pouvoir accomplir la tâche de désintégrer l’État vénézuélien tel que nous le connaissons et de transformer le Venezuela en protectorat.

Cela peut vous sembler exagéré, mais il y a deux outils que vous pouvez rechercher sur Internet, l’un est un statut transitoire que Juan Guaidó, en tant que président de l’Assemblée Nationale, a approuvé dans ce cas. Et l’autre est un contrat qu’il a signé en mars de cette année avec une société de gringo appelée Silvercorp, une société de mercenaires qui travaillait pour les réseaux de sécurité de Donald Trump, et il l’a signé pour légitimer une incursion d’hommes armés, payés, au Venezuela pour venir traquer et extraire des fonctionnaires du Haut Gouvernement vénézuélien, dont le président Maduro.

Qui sommes-nous de l’autre côté ? La Constitution dit que «la souveraineté au Venezuela réside de manière intransférable dans le peuple, qui l’exerce directement par les moyens établis dans la Constitution et dans les lois et indirectement par le vote», le citoyen vénézuélien ne va pas voter et donne sa souveraineté à son représentant, ce n’est pas comme ça, ici le peuple est le dépositaire de la souveraineté. C’est pourquoi nous avons convoqué une Assemblée Nationale Constituante en 2017 pour protéger l’État contre l’attaque d’un des pouvoirs, à savoir l’Assemblée Nationale.

Donc ici il y a des élections pour tout, ici nous avons maintenant trois mille communes, qui sont des formes d’organisation au niveau local, au-delà de la commune, de la paroisse et de l’État, il y a les communes qui sont élues dans leur localité par agrégation culturelle et territoriale et par des intérêts différents, mais le Conseil National Électoral, qui est un Pouvoir de la République, légitime les élections aux communes, aux unions.

DR : Quelle est la part de vérité dans ce que vous dites, il y a deux oppositions au Venezuela et en quoi sont-elles différentes ?

TD : Je répète le chiffre, 96% des partis politiques qui sont en vie au Venezuela vont participer aux élections de 2020. Il y a une alliance de l’opposition, de certains partis, qui vont ensemble à ces élections, qui intègre les partis politiques traditionnels, c’est-à-dire ce que nous appelons ici la IVème République, le système représentatif d’avant la Révolution, il y a des dirigeants et des partis de cette époque qui s’intègrent maintenant, qui ont simplement dit «nous n’allons pas approuver une intervention militaire ou une incursion armée contre le Venezuela» et il y a de nouveaux partis, par exemple les deux candidats qui se sont le plus approchés des élections présidentielles ont une formule et participent aux élections, C’est un pasteur évangélique nommé Javier Bertucci et un ancien gouverneur qui a été candidat à deux reprises, qui vient d’un secteur de centre gauche, qui a un parti appelé Avanzada Progresista, ce parti est là, mais il y a aussi l’ancienne représentation d’Acción Democrática, même ici on dit que l’ancienne Acción Democrática, qui représente Henry Ramos Allup, qui était aussi président de l’Assemblée Nationale, cette ancienne Acción Democrática, participe sous le radar, cachée.

Le Partido Social Cristiano Copei, de l’ancien régime politique, participe aux élections. Primero Justicia, le parti d’Henrique Capriles, est divisé et un secteur y participe parce qu’au début de cette année, ils se sont rebellés contre la direction qui ne leur permettait pas de faire de la politique et contre la direction qui recevait tout l’argent de l’étranger, que nous appelons ici la rébellion des régions, qui était composée de gens du parti de Capriles et de Staline Gonzalez qui se sont rebellés et ont dit qu’ils n’allaient pas perdre leur voie politique.

Il y a aussi des gens du Voluntad Popular, le parti de Leopoldo Lopez, qui ont décidé d’aller aux élections, la plupart des secteurs de l’opposition veulent participer aux élections et, surtout, ils ne veulent pas se joindre à ce programme de guerre, contre le Venezuela il y a une guerre déclarée qui est vécue tous les jours, ici ils sabotent la production et la distribution de nourriture et de médicaments, c’est comme un bombardement sans bombe, les services publics les attaquent parce qu’ils ne nous permettent pas de remplacer les infrastructures ou les pièces de rechange parce qu’ils menacent des États-Unis toute entreprise qui veut vendre au Venezuela ou qui veut lui acheter.

En ce moment, les navires qui transportent le pétrole vénézuélien ou qui apportent des intrants pour la réactivation de l’industrie pétrolière ou pour la production d’essence ici localement sont attaqués en haute mer. Il y en a plus d’une douzaine que les États-Unis ont attaqués en haute mer en tant que pirates du XIXe siècle, ont détourné les navires et mis aux enchères la cargaison, que le Venezuela avait déjà payée, au Texas.

BS : Quelle était cette attaque, cette interception de navires par la marine américaine qui transportaient, si j’ai bien compris, trois millions de barils ? Comment cela s’est-il produit et le succès des navires iraniens qui l’ont fait ?

TD : Ce qu’il faut comprendre, c’est que c’est un crime d’agression, c’est le terme juridique international qu’il faut lui donner, c’est un crime d’agression contre le peuple vénézuélien, parce qu’ici les hommes d’affaires qui ne sont pas des Chavistas, qui ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement ne peuvent pas réactiver leurs industries, ni placer leurs produits à l’étranger parce qu’ils sont interdits par le même décret de Barack Obama. Les États-Unis doivent prendre ce territoire sans État pour le protéger, sans population pour le défendre, pour en faire un no man’s land et enlever par la piraterie, par le pillage, le pétrole vénézuélien, qui est la première réserve de pétrole au monde, l’or vénézuélien qui se trouve dans les trois premiers endroits de la plus grande réserve du monde et un territoire plus grand que la République Dominicaine qui se trouve au sud de notre pays, que nous appelons l’Arc Minier, qui possède d’immenses richesses en coltan, en bauxite, en fer, en aluminium, en thorium, en une quantité de ressources stratégiques qui sont fondamentales pour que les États-Unis consolident leur projet de devenir hégémonique dans le monde.

Le système capitaliste est en crise depuis 2009, cette économie a fait défaut cette année-là, les États-Unis sont en crise parce qu’ils sont devenus une économie parasitaire qui ne produit pas, qui vit de la spéculation.

La question est maintenant de savoir qui paie pour la crise. Toute l’attention est concentrée sur le Venezuela mais déstabiliser le Venezuela signifie, à notre avis, le début d’un processus de déstabilisation dans la région pour aller chercher les ressources, c’est pourquoi ils font ce qu’ils font en Bolivie, parce qu’elle a le gaz et le lithium, et ensuite ils viennent pour l’eau qu’ils ont aussi dans le Sud, donc l’entrée est le Venezuela.

C’est pourquoi tout cet appareil médiatique est mis en place pour que nous ne parvenions pas à regarder la vérité, je pense que nous devons nous débarrasser de tout ce que les médias disent et le regarder avec des yeux différents et prendre des mesures qui vont au-delà de la solidarité, au-delà d’une lettre que nous écrivons, je pense que nous devons nous activer, Nous, la gauche, devons-nous activer non seulement pour défendre le Venezuela, mais nous devons repositionner nos projets humanistes et écologiques qui misent sur l’être humain, nous devons les repositionner dans la région pour ne pas laisser entrer le projet néocolonial que l’élite qui gouverne le monde et l’élite nord-américaine ont bien pensé.

Le problème des navires est que cela dure depuis 2015, depuis que le Décret a commencé à bloquer l’économie vénézuélienne, l’idée est d’étouffer l’économie, de l’étrangler, de générer un chaos social et ensuite de justifier un changement de régime ou une intervention militaire. Cela va de pair avec d’autres stratégies de guerre qui ont pour but, par exemple, de favoriser les affrontements entre groupes ou factions d’une même population vénézuélienne, mais il semble que ce crime d’agression soit en augmentation dans la sphère économique.

En quoi cela consiste-t-il ? Par exemple, ici, il y a eu des attaques contre le Système Électrique National et ils ont laissé le pays sans électricité, maintenant pour remplacer l’installation qu’ils ont endommagée, qu’ils ont brûlée et sur laquelle ils ont tiré, ils ont fait sauter un transformateur géant qui fournit de l’électricité à une grande partie du pays, pour le remplacer quand le Venezuela va l’acheter ; les entreprises qui peuvent le vendre disent qu’elles ne peuvent pas le faire parce que Donald Trump va les sanctionner et ensuite les banques qui peuvent faire la transaction disent qu’elles ne peuvent pas non plus parce qu’elles sont sanctionnées par les États-Unis et les compagnies maritimes qui apportent les fournitures sont également menacées. Ensuite, il y a l’interception que la Marine a faite dans ce cas de pétrole, mais elle l’a déjà fait avec des cargaisons qui apportaient des médicaments et de la nourriture pour le système de distribution populaire qui a été créé ici que nous appelons CLAP (Comités Locaux d’Approvisionnement et de Production), elle le fait maintenant avec le pétrole et elle le fait connaître parce que c’est aussi une stratégie de terreur, de terrorisme, pour que les autres pays soient punis, comme nous le disons ici au Venezuela.

Ensuite, ils ont menacé les compagnies maritimes privées que le Venezuela engage pour faire venir les intrants, comme d’autres pays, que si elles montaient la cargaison et faisaient venir les intrants, elles iraient déjà jusqu’à l’extrême non seulement pour les menacer mais aussi pour les intercepter et c’est ce qu’elles ont fait avec certaines compagnies.

L’Iran a dit que nous allions apporter le pétrole au Venezuela et il a fait tout ce qu’il avait à faire jusqu’à ce qu’il apporte ici l’essence et les fournitures pour sa production. Nous avons ici trois grands centres de raffinage, l’un d’eux était jusqu’à récemment le plus grand du monde, et ces raffineurs ne peuvent plus produire parce que le remplacement des infrastructures, des pièces de rechange et des machines est boycotté parce qu’ils ne nous permettent pas d’apporter les intrants, donc ils génèrent le chaos, empêchent la production de toutes sortes et disent ensuite que le gouvernement de Nicolas Maduro a le peuple sans essence et qu’il meurt de faim. Ils doivent générer le chaos parce que c’est leur seul programme politique, le seul programme politique de Juan Guaidó est de faire souffrir le peuple vénézuélien et de dire ensuite que c’est le Gouvernement.

BS : Pour en revenir à la question des élections, qu’en est-il de l’intervention des États-Unis pour empêcher les candidats de l’opposition de se présenter, en mettant en place des sanctions et en retirant les visas à ceux qui veulent se présenter ?

TD : Ce qui est publié ici dans les médias politiques, c’est que non seulement on leur refuse des visas, mais on confisque leurs biens aux États-Unis, on ouvre des dossiers judiciaires, on fait du chantage, le porte-parole le plus exemplaire est Henrique Capriles lui-même, il a dit ouvertement il y a quelques semaines : «Je ne pense pas que la voie du suicide soit la plus appropriée, je pense que nous devons participer, je pense que si ce n’est pas une élection, quelle voie allons-nous chercher» et le même Capriles a dit deux semaines plus tard : «nous ne pouvons pas aller aux élections, ce n’est pas la voie». On se demande ce qui s’est passé là-bas, eh bien les États-Unis lui ont tordu le bras avec ce genre de chantage qu’ils ont fait avec d’autres politiciens. Il y a même des enquêtes et des dénonciations par les médias menées par des Vénézuéliens de Miami qui sont ouvertement opposés à la Révolution, mais parmi les combats qu’ils mènent dans les secteurs de l’opposition d’extrême droite, un combat à mort pour de l’argent parce que l’argent donné par les États-Unis pour la livraison de Citgo, qui au milieu de tout cet attirail de la prétendue présidence virtuelle de Guaidó, lui a été donné et les États-Unis ont confisqué au Venezuela une entreprise vénézuélienne aux États-Unis qui possède six mille stations-service et trois raffineries sur le territoire américain, Les États-Unis l’ont volé sur la base de ce qu’ont fait ces Vénézuéliens, qui remettent leur propre pays et reçoivent en échange de l’argent dont la distribution ne semble pas plaire à certains et qui font donc l’objet de nombreuses plaintes. Ces secteurs ont même ouvert des enquêtes à Miami contre les partenaires politiques de Guaidó pour ce chantage, pour avoir menacé, inculpé des fonctionnaires et des membres du Congrès pour la délivrance de visas, pour ne pas les avoir mis sur la liste noire, pour ne pas les avoir sanctionnés.

Il y a eu un chantage politique que nous n’avons même pas dénoncé, il est dénoncé par les mêmes secteurs de l’opposition. Ensuite, cela s’est produit avec Henrique Capriles, avec Staline Gonzalez, qui avaient tous deux dit «nous allons participer aux élections de 2020», ils ont été appelés et des arguments très forts ont été avancés pour qu’ils finissent par se retirer des élections et il se pourrait que cela se produise avec d’autres personnes, des individus dans ce processus.

Mais comme je le disais, le peuple vénézuélien a une grande culture de l’exercice politique, non seulement plus d’une élection par an depuis l’arrivée de Chavez en 99, mais c’est aussi un exercice continu, ici il y a des élections et un débat politique pour tout.

À l’Assemblée Nationale Constituante, par exemple, nous allons approuver une loi présentée par le président Nicolás Maduro qui est une Loi Antiblocage, avec des mesures exceptionnelles pour défendre le peuple vénézuélien contre toute l’agression de ce blocus qui a causé des pertes au pays de 112 milliards de dollars depuis 2014 jusqu’ici.

Il y a un débat national avec cette loi, il y a des secteurs qui ne sont pas d’accord, y compris des secteurs de la Révolution elle-même, d’autres partis, et ce que nous avons fait, nous allons l’être dans chacune des 335 municipalités et dans chacun des secteurs qui forment l’Assemblée Nationale Constituante, qui a des porte-parole des secteurs paysan, indigène et féminin, Les personnes handicapées, les personnes âgées, les travailleurs, les hommes d’affaires, avec chacun de ces secteurs, nous allons tenir un débat dans la rue sur le contenu de cette loi, parce que c’est ainsi qu’est la démocratie vénézuélienne, Donald Trump ne pourrait pas le comprendre, parce qu’en plus, ils ne connaissent rien à l’amour et nous sommes soutenus ici, du fond du cœur, par l’amour fait solidarité pour le peuple. Ils ne peuvent pas le comprendre et c’est pourquoi ils agissent comme la brute du quartier, en lançant des foulées, des coups de feu et des coups à tout le monde.

DR : Nous comprenons que pour garantir la démocratie, vous avez renouvelé le Conseil National Électoral. Quel a été le processus de choix d’une nouvelle CNE et comment fonctionnera-t-elle dans ces nouvelles élections avec les conditions qui existent pour le COVID-19 ?

TD : Recherchez la Table de Dialogue National le 16 septembre 2019. À cette époque, et il y a les secteurs de l’opposition qui participent maintenant aux élections, c’est à ce moment-là que le résultat d’un dialogue a été rendu public, qui était alors initial, qui se déroulait entre les secteurs de l’opposition et le Gouvernement vénézuélien, à l’intérieur des frontières vénézuéliennes, tandis que le combo de Guaidó, l’extrême droite, sabotait le dialogue de la Norvège, de la République Dominicaine, de la Barbade et de toutes les initiatives qui ont été prises avec l’accompagnement et la solidarité internationale. Ce jour-là, on dit que six accords ont été conclus, il y a plus d’un an, qui étaient : nous le bloc du pays, je suis un parlementaire du bloc du pays et je parie sur la réélection, nous nous étions retirés de l’Assemblée Nationale à cause de toutes les violations de la Constitution, mais à la suite de la Table de dialogue, ils nous ont demandé de nous réintégrer et le mardi suivant, nous l’avons fait.

La deuxième demande de ce dialogue était le renouvellement des autorités du CNE, qui n’avaient pas le délai expiré, ils l’avaient en vigueur, mais à la demande des secteurs de l’opposition et pour générer un climat de confiance les autorités ont été renouvelées.

Une autre de ces pétitions découle d’une grâce que le président Nicolás Maduro a accordée à un peu plus de cent politiciens ou militants qui ont rejoint des crimes liés aux crimes d’agression que les États-Unis ont commis contre le Venezuela, c’est-à-dire qui ont participé aux guarimbas, à des actes de déstabilisation générale.

Quelle a été la première chose que le CNE a faite après le renouvellement des autorités ? Il s’agissait d’appeler les organisations politiques qui voulaient participer à contribuer, à soumettre un projet d’articles pour rédiger les règlements qui conduisent à ces élections, c’est-à-dire les règlements spéciaux pour les élections parlementaires de 2020, qui ont été rédigés sous la tutelle de ce CNE et la participation des partis politiques.

Nous avons un système (électoral) qui est automatisé et qui a un audit physique à chaud, dans le centre électoral, c’est une innovation technologique électorale reconnue même par Jimmy Carter, qui lorsqu’il est venu ici aux élections a reconnu que c’était l’un des plus avancés au monde.

Celle qui a été présentée comporte également des mesures de biosécurité, par exemple, la carte, le document d’identité, ne va pas être manipulée par les membres de la table, mais ils ont inventé un mécanisme pour que la carte passe de telle sorte qu’il n’y ait pas de contact physique des mains pour éviter la contagion et elle comporte tout un mécanisme de biosécurité.

En ce moment, toutes les phases de notre processus électoral, c’est-à-dire le registre électoral, combien d’électeurs nous sommes, combien il y en a dans chaque État et dans chaque municipalité, a été fermé à une certaine date, un processus d’interpellation est ouvert qui, soit dit en passant, n’en avait pas, et ensuite des audits sont faits, je pense qu’il y en a trois jusqu’au processus, auquel participe un porte-parole de chaque organisation participante et cela se fait même avec l’encre dont on se tache le doigt.

C’est pourquoi ce que le président Nicolas Maduro, le Gouvernement vénézuélien et nous, comme Bloc de la Patrie, avons dit, parce que nous allons dans une alliance parfaite, c’est que tous les compagnons internationaux qui veulent et peuvent venir, il est dans notre intérêt qu’ils viennent.

L’Union Européenne a dit qu’ils n’avaient pas le temps ou qu’ils ne voulaient pas venir parce que, et je parle de la bureaucratie, pas des gens ou des partis, elle est manipulée, encadrée, par les États-Unis, donc ils ne viendront pas, mais des observateurs viennent du monde entier, ils seront ici au Venezuela. Il est dans notre intérêt que la plupart des observateurs du monde entier viennent voir que nous sommes très fiers de la démocratie que nous avons construite ici au Venezuela, il n’est pas possible de tricher avec un système électoral, la preuve en est qu’en 2015, l’opposition a gagné ses élections et a eu sa majorité pendant cinq ans, personne ne lui a retiré son Parlement, personne ne l’a renvoyé, il a eu son gouvernement pendant cinq ans, ce qui est la période qui lui correspond constitutionnellement et qui se termine le 5 janvier 2021.

DR : Guaidó demandait des élections depuis un certain temps, et maintenant il y a des élections et il y participe, et à travers des interviews dans les médias internationaux, il essaie de délégitimer le processus. Pourquoi pensez-vous qu’il y participe et ne veut pas se mesurer aux sondages pour voir son niveau de soutien populaire ?

TD : Je pense que c’est parce qu’ils n’ont aucune chance de gagner même dans les secteurs les plus radicaux de l’opposition, l’électeur de l’opposition se sent trahi, se sent escroqué par cette direction d’extrême droite que représente Guaidó, c’est-à-dire une faction de l’opposition, qui est venue à l’Assemblée Nationale avec la promesse d’améliorer les conditions de vie des Vénézuéliens et qui au contraire a rejoint, accompagné, tout ce crime d’agression qui a été commis contre la population. Donc l’électeur de Guaidó, ou de Julio Borges, qui était président de l’Assemblée Nationale et qui vit maintenant en Colombie dans un manoir, qui est ici et qui ne peut pas obtenir de gaz parce qu’ils ne nous laissent pas le produire, ils ne le laissent pas arriver, et il a tous les problèmes de services publics que nous avons, et regardez comment son chef, qui lui a fait voter pour lui en 2015, lui a simplement tourné le dos, il ne veut rien savoir. Ici, Guaidó a appelé à des manifestations, à des réunions et il ne réussit pas, et je n’exagère pas, même en n’ayant pas le quorum statutaire dans une session au Parlement, il ne réussit pas, parce qu’en plus ses partisans à l’Assemblée Nationale se sont levés, donc il n’a pas d’option politique, mais aussi parce qu’il est simplement un mannequin ventriloque de l’administration Trump.

Guaidó est un homme politique gris, je ne me souviens pas, et je m’excuse si je me trompe, d’une proposition parlementaire de ce garçon, il a été élu par l’État de La Guaira avec environ 80.000 voix, par exemple, par l’un des États les moins peuplés du pays, et il a simplement atteint toute la notoriété et la proéminence parce qu’il est la marionnette, la marionnette qui sert le mieux les États-Unis pour remplir leur objectif parce qu’aucun principe éthique ne le retient.

Imaginez qu’au Chili, n’importe quel député aille sur une place et dise qu’il est le président du Chili, c’est absurde à tous points de vue, au Venezuela, au Chili et dans n’importe quel pays du monde. Pourquoi Guaidó a-t-il fait cela ? Parce qu’il avait en sa faveur la garrotte et les dollars que les États-Unis lui donnent et le concert de médias que les puissances de fait du monde qui sont aussi à l’ordre des élites dirigeantes payent. C’est tout, bien sûr, ici au Venezuela, il avait un groupe d’adeptes qui ont toujours été une minorité mais qui sont maintenant une toute petite minorité. Il sait qu’il ne peut pas participer, qu’il n’a rien à dire au peuple vénézuélien, ni à la chavista ni à l’opposition.

Ici, au Venezuela, quelque chose s’est passé, après ce que nous avons dû vivre, si douloureux, si fort, ici le Novo Banco de Portugal a été confisqué, je crois que c’était 1,3 milliard d’euros, qui était destiné (produit par Citgo), c’est-à-dire en l’an 2017-2018, à payer les opérations de la moelle osseuse des enfants vénézuéliens qui étaient dans un hôpital en Italie. Beaucoup de ces enfants sont morts à cause de cette politique criminelle, donc tous ceux d’entre nous qui ont vécu cela n’ont eu d’autre choix que de s’unir dans leurs différences, c’est-à-dire qu’à l’heure actuelle, les Chavistas et les opposants, dans leur grande majorité, croient et veulent et parient qu’en 2020 nous élirons une Assemblée Nationale qui travaillera ensemble pour le pays, que malgré les différences, nous pouvons tenir le débat politique au sein de l’Hémicycle et dans le parlementarisme social de la rue, ce qui est notre proposition parlementaire, mais qu’une fois que nous serons parvenus à un accord et que ces lois et directives seront approuvées, nous irons défendre ces personnes, nous tous qui vivons cette situation critique.

Ce programme ne s’harmonise pas avec la participation de Guaidó aux élections, il sait qu’il ne peut pas, c’est pourquoi ils veulent délégitimer les élections. Nous devons nous préparer à un processus post-électoral où le même Groupe de Lima, qui n’est rien d’autre que des gouvernements alliés qui n’obtiennent pas la majorité au sein de l’OEA pour attaquer le Venezuela, créera un groupe parallèle. Tout comme les Nations Unies n’ont pas été en mesure de consolider le rapport dont elles avaient besoin et de mettre en place un groupe parallèle.

BS : Après plusieurs enquêtes, les preuves continuent de s’accumuler qui confirment le vol au nom de Guaidó et de son peuple, et à cela s’ajoute le scandale avec les fonds destinés à l’aide humanitaire. Pensez-vous que même après toutes ces choses, il y a une partie de la communauté internationale qui continue à soutenir un type comme Guaidó ?

TD : Parce que ce que nous avons vécu de cette histoire est une série télévisée. Nous avons été entraînés dans une histoire qui est racontée, dans une éthique qui est construite autour de nous, je dis, et je fais référence à la majorité de la population qui apprend simplement ce qui se passe au Venezuela par le biais des médias hégémoniques. On nous a raconté une histoire cinématographique qui trompe une bonne partie de la population et qui est alimentée chaque jour par des politiciens qui, en plus d’être de la même formule, c’est-à-dire d’extrême droite, sont des partenaires.

Ce qui est important, c’est que le Venezuela est la plus grande réserve de pétrole au monde, il y a 300 milliards de barils de pétrole déposés dans la Ceinture Pétrolière de l’Orénoque, où Chavez a réalisé des affaires mixtes avec des nations du monde entier, mais ces affaires sont très importantes et il est également vital pour les États-Unis de maintenir leur mode de vie prédateur qu’ils ont de consommation exagérée, il est vital, ils n’ont pas ce pétrole, ils en ont besoin pour se maintenir et c’est pourquoi ils veulent venir et le prendre par voie de dépossession.

Donc tous ces sénateurs que nous voyons et qui parlent d’une voix haute, Marco Rubio, le même Mike Pompeo qui est venu récemment en tournée, pour entourer le Venezuela, au moment où le rapport est sorti de la mission de collaboration de l’ONU et au moment où Juan Guaidó invoque le principe de la responsabilité de protéger, parce que Pompeo, et cela a été dénoncé par le président Maduro, est venu donner le signal de départ pour que des groupes paramilitaires mercenaires, rémunérés, mènent des actions terroristes et déstabilisatrices au Venezuela, qui ont été tentées mais n’ont pas pu être réalisées parce que l’autre base de notre Révolution est l’union civique-militaire.

Nous avons ici comme PSUV (Partido Socialista Unidos de Venezuela) près de 300.000 rues dans tout le pays qui ont un chef et ce sont des points d’agrégation du pouvoir populaire, autour de ce noyau se trouvent les paysans communaux qui produisent de la nourriture, les milices qui surveillent et gardent le territoire, Nous avons une moyenne d’un peu plus de 500 décès sur l’ensemble de la pandémie, ce que nous regrettons, et 80.000 infections, car nous avons réussi à contenir la pandémie à temps grâce à cette organisation sociale.

Nous sommes allés de maison en maison là où il y avait des épidémies de coronavirus avec les brigades médicales, ces 300.000 rues ont maintenant des brigades de prévention contre COVID-19, donc cette organisation, cette union civique et militaire protège le territoire vénézuélien, c’est pourquoi ils n’ont pas pu entrer, c’est pourquoi nous avons attrapé deux mercenaires américains sur les côtes quand ils ont essayé d’entrer ici, parce que nous nous sommes préparés, personne ne nous a donné cela, nous l’avons construit en 20 ans, petit à petit et avec beaucoup de travail.

Et dans cette construction, nous avons pu éliminer la pauvreté, multiplier le nombre d’universités publiques de 5 à plus de 50, nous avons apporté la santé à chaque communauté grâce au Barrio Adentro, l’éducation est gratuite et de qualité de la maternelle à l’université, ici personne ne paie l’éducation, ils ont aussi accès à la santé, et c’est là que se trouve maintenant la pression avec ce blocus et avec toute cette agression.

Lorsqu’il y avait des poches de violence, que nous appelons guarimbas, ces jeunes cagoulés allaient détruire les unités de transport, brûler les universités, les centres de santé, les médias communautaires, ils détruisaient l’infrastructure et toute la structure de protection sociale que nous avons obtenue avec la Révolution, en construisant pas à pas.

Ainsi, le peuple vénézuélien se lève et défend maintenant ce que nous avons conquis ensemble, avec nos élections, avec notre droit, avec notre législation construite pas à pas. En tant que parlementaire, j’ai travaillé à la rédaction de 12 lois qui soutiennent plus ou moins tout ce qui est pouvoir populaire. Nous avons fait tout cela et c’est un travail immense que nous ne voulons pas nous laisser emporter par les désirs d’une élite qui est en crise, qui a un modèle décadent et appauvri en crise et qui veut que nous payions pour sa crise.

DR : Après tant d’années au pouvoir, le PSUV est toujours la majorité alternative pour diriger le Venezuela.

TD : Le premier est parce que c’est le parti de Chavez et que Chavez ne les a pas laissés enfermés dans son cœur, le second a été laissé par Chavez écrit dans un livre intitulé Lignes Stratégiques d’Action Politique, de 2011, où il nous demande de passer d’une machine électorale puissante, comme nous le sommes toujours, à un parti qui recoupe directement les problèmes les plus ressentis par la population, à partir de là nous avons commencé à modifier la structure et sommes passés de la structure électorale, qui était déjà puissante, À cet autre que nous appelons les réseaux d’application et d’action sociopolitique qui vont dans chaque communauté et chaque rue et qui remplissent le mandat de Chavez, nous sommes côte à côte, main dans la main, imbriqués avec les problèmes de la population, c’est-à-dire, Il est très courant pour nous, en tant qu’hommes politiques, que tout citoyen vienne nous jeter au visage la question des services publics, cela nous arrive, mais nous ne l’évitons pas, nous ne sommes pas à Madrid, ni à Bogota, ni à New York, nous sommes ici dans la rue et dans toutes ces rues se trouve le parti et nous n’évitons pas les problèmes, nous les affrontons.

En 2015, lorsqu’ils ont saboté la production alimentaire, cette organisation populaire a créé un système de distribution de nourriture qui est le CLAP, ce qui signifie que cette gigantesque organisation populaire que nous avons et qui dirige le parti prend à 6 millions de familles, celles qui ont le plus besoin, elle leur prend un sac de nourriture chaque mois quand nous le pouvons, ou si ce n’est pas tous les mois et demi, quand nous le pouvons parce que nous sommes bloqués, mais nous leur prenons quelques sacs de nourriture à des prix subventionnés à 90 % pour atténuer les effets de la crise que cette agression contre le Venezuela a générée.

Une autre mesure prise par le président Maduro qui a été très critiquée, et que le Haut-Commissaire, dans son premier rapport, remet en question, est le Carnet de la Patria, qui est une carte d’identité, mais c’est une carte sociale, c’est une carte sociale que nous avons et par laquelle l’exécutif envoie de l’argent, Il y a environ 19 millions de Vénézuéliens et Vénézuéliennes enregistrés, car cette agression économique a aussi une attaque sur la monnaie qui doit être expliquée, dans laquelle la Colombie est impliquée, donc pour sauter cette attaque sur le salaire vénézuélien, le président, le gouvernement, envoie de temps en temps de l’argent liquide pour pallier à cette situation. Je pense donc que c’est la raison, que nous n’avons abandonné ni le peuple vénézuélien ni les principes politiques que nous avons hérités du commandant Chavez à aucun moment, malgré toute l’agression. Je pense que c’est ce qui nous maintient comme première force politique dans le pays.