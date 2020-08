Terreur en Colombie d’Iván Duque : 45 massacres en huit mois

Le régime d’Iván Duque semble imiter celui de son mentor Álvaro Uribe (2002-2010) en termes de chiffres déplorables de ses controversés «homicides collectifs», qualificatif pour tenter d’adoucir un crime qui, en termes réels et concrets, constitue des massacres. Dans tout le territoire colombien, les principales victimes des massacres sont les dirigeants politiques de l’opposition, les militants sociaux, les écologistes, les chefs autochtones et communautaires, les paysans et les ex-combattants ou anciens guérilleros.

Les chiffres ne mentent pas par rapport à la dure réalité qui frappe la Colombie concernant la violence déchaînée. Le nombre de meurtres, d’hommes à gages, d’enlèvements, de tortures, de disparitions, d’extorsion, entre autres crimes qui ont pour principaux exécuteurs les forces de l’armée, les groupes paramilitaires (extrême droite) et les réseaux de trafic de drogue qui agissent sous la protection de l’État et des troupes américaines vivant dans les bases militaires installées dans ce pays.

L’Observatoire des Conflits, de la Paix et des Droits de l’Homme de l’Institut d’Études pour le Développement et la Paix (Indepaz) -publié ce 24 août- recueille dans un rapport, coupé le 23 août 2020, le nombre de massacres en Colombie en jusqu’à présent en 2020.

Les données indiquent que depuis le 1er janvier, 45 massacres ont été perpétrés, avec un bilan tragique de 182 tués. L’étude était basée sur l’analyse des actualités départementales et des rapports publics, des organisations sociales et des plateformes de défenseurs des droits humains. Ils ont également examiné les rapports d’entités officielles telles que le bureau du médiateur, le Ministère de la Défense, le Bureau du Procureur Général, la Police, la Marine et l’Armée ; en plus des médias et des Organisations Non Gouvernementales.

Le massacre le plus récent a été une attaque armée contre une maison de la municipalité de Venecia, département d’Antioquia, dans l’après-midi du dimanche 23 août. Trois personnes ont été tuées sur les lieux, dont un adolescent de 17 ans et – au moins – une autre personne blessée.

L’acte de violence a été perpétré dans le quartier de Los Álamos. C’était le quatrième massacre survenu au cours de ce week-end, puisque vendredi dernier il y a eu deux événements violents à Arauca et à Cauca ; et samedi à Nariño.

Vendredi, un massacre a eu lieu dans le village d’El Caracol, municipalité d’Arauca. Le bureau de l’Ombudsman a signalé le crime multiple contre cinq personnes. Plus tard, on a appris qu’un massacre avait eu lieu dans une zone rurale reculée du département en difficulté du Cauca, où six personnes avaient été tuées. Les événements se sont produits dans la zone rurale de La Uribe, un district de la municipalité d’El Tambo.

Puis, samedi, un nouveau meurtre multiple a été connu contre six jeunes dans le secteur de La Guayacana, à Tumaco, Nariño.

Les massacres sont des «homicides collectifs» pour Duque

Au milieu de cette situation, les familles qui ont été victimes des massacres exigent que le président, Iván Duque, parle avec la dureté de la réalité que la Colombie souffre et qu’il ne se déguise pas avec des qualifications qui ne représentent pas la brutalité des événements.

Duque se manifeste dans ses déclarations pour qualifier les massacres «d’homicides collectifs», ce que les victimes considèrent comme une perception offensante et qui cherche à cacher la réalité.

À cet égard, Álvaro Caicedo, père de l’un des mineurs tués dans le massacre de Llano Verde, dans la Sultana del Valle, s’est plaint à Duque de ne pas parler clairement et de ne pas avoir aidé à clarifier les massacres.

«C’était un massacre, ce n’était pas un homicide collectif, c’était un massacre qui a été commis contre nos enfants. Venez collaborer pour qu’il y ait vérité et justice», a déclaré ce père qui a rejeté le terme «homicides collectifs».

Caicedo a également envoyé un message au président Duque : «Vous devriez mettre le sein comme il se doit. Ne venez pas vous moquer de notre douleur», cite le média colombien Blu Radio.

Alors que ces familles continuent d’exiger justice, la Table Nationale des Victimes a qualifié les déclarations de Duque «d’absurdes» et a affirmé que lorsque ce type d’analyse est mis en évidence, la responsabilité de l’État dans ces crimes par action ou omission est mise en évidence.

«Soit il ne sait vraiment pas où il se trouve, soit il ne comprend rien au conflit que traverse ce pays. Il serait très bon que tout le Centro Democrático et son caucus étudient ce que nous vivons, tout le contexte politique, car ils ne disent que des atrocités que même les plus ignorants ne comprennent pas», a déclaré Rosario Montoya, membre de la Table Nationale des Victimes.

En outre, il a ajouté que «les massacres, s’il est vrai qu’ils n’avaient pas été complètement éradiqués, ont diminué et ont apporté un peu de calme dans ce pays. Mais maintenant, les massacres reviennent comme s’ils retournaient la même stratégie du passé ».

Mais ce n’était pas la seule controverse dans laquelle le président Duque était au milieu du trouble de l’ordre public que le pays a connu, car une pluie de critiques est également tombée sur le président lorsqu’il a comparé les massacres survenus en deux ans de son gouvernement avec les 8 ans de son prédécesseur, Juan Manuel Santos, mais sans évoquer les événements sanglants de l’ère de son mentor Álvaro Uribe.

Duque dit que les homicides sont «en déclin»

Malgré les centaines de plaintes générées par le meurtre aveugle de dirigeants sociaux et l’exécution de massacres dans tout le pays, Duque insiste sur le fait que les chiffres ont diminué et que la responsabilité de ces actes de violence est celle des groupes irréguliers qui s’opposent à l’uribisme.

«Nous avons clôturé l’année 2019 avec l’un des trois taux d’homicides les plus bas des quarante dernières années (…) cette tendance montre que nous continuons à baisser et que nous devons persévérer. Bien sûr, il y a des événements qui ont frappé la perception de la sécurité», a déclaré Duque dans des déclarations récentes, juste après deux massacres consécutifs le 16 août.

«Pour beaucoup, il n’est pas passé inaperçu que le chef de l’État a répondu dans une intervention publique, après deux massacres (cinq enfants avaient également été assassinés à Cali), avec un bilan de chiffres», a écrit Germán Gómez Polo pour le journal colombien El Espectador.

De plus, un tweet qu’il a publié récemment et dans lequel il comparait les chiffres des massacres des huit années du gouvernement Santos avec ses deux, a déclenché la colère sur Twitter, une discussion qui était plus grande lorsque, dans des discours similaires, Duque et Carlos Holmes Trujillo, Le Ministre de la Défense a convenu en disant que les massacres n’étaient pas nouveaux, mais remontaient à des années .

«Le discours gouvernemental est resté dans cette ligne après les récents massacres. Et bien qu’il y ait des éléments de vérité dans ce que Duque et son ministre ont dit, il y a des questions sur l’opportunité de fournir des chiffres, de mettre un rétroviseur sur l’Accord de Paix ou d’appeler les massacres des « ‘homicides collectifs’, car c’est le ‘nom précis’, c’est ce que les victimes ont besoin d’entendre», ajoute Gómez Polo.

«La réponse est fausse. Il y a des preuves d’une certaine déconnexion et d’un manque d’empathie, mais ce qui est vraiment inquiétant, c’est qu’il ne semble pas y avoir d’autre réponse», explique Iván Garzón, professeur à l’Université de La Sabana, qui estime qu’au-delà de la solidarité, le public attend un premier président est de garantir la sécurité et la présence de l’État, dans le cadre d’une réponse efficace. «Quelle est la stratégie pour faire face à cette escalade de la violence dans le pays?», Demande Garzón, cité par El Espectador.

De son côté, pour Patricia Muñoz, directrice du programme Gouvernement à l’Université de Javeriana, Duque va à des situations familières pour expliquer les actes de violence, mais elle rencontre aussi un secteur de la population qui s’enquiert des raisons pour lesquelles elle n’est pas présente la demande de mise en œuvre de l’Accord de Paix, qui comporte un volet d’investissement social et des alternatives économiques, et la formation des citoyens. «On ne peut pas dire que ces événements commencent avec ce gouvernement, mais il y a des engagements que l’État a acquis par la signature de l’Accord», rappelle Muñoz.

À ce sujet, Jorge Restrepo, directeur du Centre de Ressources pour l’Analyse des Conflits (CERAC), considère que le débat ne doit pas se focaliser sur les discours, mais sur l’exigence d’efficacité des enquêtes. «Un autre problème est de savoir si le gouvernement réussit dans son rôle. Leur responsabilité n’est pas d’avoir une politique qui empêche les massacres», a-t-il dit.

Gómez Polo ajoute dans son article que les chiffres, plutôt que de scandaliser, devraient être d’humaniser ce qui se passe en Colombie et ce que souffrent ses citoyens. «Comme le disait Humberto de la Calle dans sa chronique de dimanche à El Espectador : «Les statistiques couvrent l’horreur. Trente-trois massacres ces derniers mois montrent que le problème n’est pas un problème de chiffres».