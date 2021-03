Vaccins pour le Mexique : la solution à la crise pourrait se trouver à Querétaro

La crise mondiale pour l’accès aux vaccins contre le covid-19 s’accentue alors que la pandémie continue de gagner du terrain et frappe à nouveau avec l’émergence d’autres souches dans la population mondiale. Le Mexique n’échappe pas à cette situation, cependant, une solution viable et à court terme s’ouvre à Querétaro, où se trouve l’usine Drugmex, alliée mexicaine de l’entreprise chinoise CanSino Biologics, qui produit l’un des vaccins circulant dans le monde.

Pour cette raison, le vaccin CanSinoBIO, qui est conditionné à Querétaro, pourrait être un «joker» pour le gouvernement mexicain, qui connaît actuellement, comme d’autres pays du monde, une crise due au retard dans l’arrivée des vaccins.

Dans un reportage d’Arístegui Noticias écrit par Gustavo Sánchez, ils interviewent le docteur Adolfo Hernández Garduño, porte-parole de CanSinoBIO au Mexique, qui donne des détails sur la commodité de la production de ce vaccin sur le territoire mexicain.

La société a commencé cette semaine à effectuer les premières livraisons constantes du produit biologique, pour atteindre l’accord de 35 millions de vaccins d’une seule dose, tous destinés au Mexique. Cette semaine, 940.000 ont été livrés et en avril, 4 millions de plus seront placés.

«C’est un vaccin qui, parce qu’il a une chaîne du froid, entre 2 et 8 degrés Celsius, nous permet de l’emmener dans des endroits d’accès difficile et c’est très important car nous pouvons collaborer de manière appropriée avec le plan national de vaccination», a déclaré le Dr Hernandez. Il ajoute que la production du vaccin au Mexique «représente un important gain de temps, de ressources et de logistique pour parvenir à la vaccination d’un plus grand nombre de personnes dans tout le pays».

Lorsqu’on lui demande si le vaccin sera «le salut» des Mexicains au milieu de la crise des vaccins, M. Hernandez répond «qu’il s’agit, si l’on peut utiliser ce terme, d’un joker, d’un vaccin que nous pouvons utiliser à la fois dans les zones d’accès difficile et dans d’autres zones qui, selon le plan, peuvent être utilisées, non seulement dans les zones rurales mais aussi dans les zones urbaines».

En outre, il a déclaré que «la facilité de manipulation permet, du point de vue de la logistique, de l’utiliser là où le gouvernement le juge approprié». Hernández Garduño a déclaré que «la livraison de ce premier lot est un exemple de la manière dont la coopération internationale et intersectorielle peut être bénéfique pour la santé et la vie de millions de personnes».

«Il s’agit d’un vaccin efficace et sûr qui, de plus, étant une dose unique, permet de réaliser des économies importantes en termes de temps, de ressources et de logistique pour parvenir à la vaccination d’un plus grand nombre de personnes dans tout le pays»

Vaccins : Efficacité de CanSinoBIO

Le vaccin anticovid de CanSinoBIO a une efficacité de 65,28% pour prévenir toutes les maladies symptomatiques causées par le COVID-19. De plus, il a une efficacité comprise entre 90 % et 95,4 % pour éviter les cas graves nécessitant une hospitalisation.

Le 11 février, la substance active du vaccin de CanSinoBIO est arrivée au Mexique pour y terminer son processus de fabrication et de conditionnement.

À partir de ce jour, l’usine Drugmex a entamé le processus de conditionnement et les tests biologiques de qualité et de sécurité établis par l’autorité réglementaire, ainsi que les protocoles internationaux.

«C’est un complément au plan national de vaccination, il peut être utile en raison de ses caractéristiques : une dose unique, facile à manipuler, sûre et efficace», a déclaré Hernandez.

«L’emballage et le remplissage, qui semblent très simples, représentent 40% de la production d’un vaccin. Nous sommes très heureux d’avoir réussi à trouver un partenaire stratégique dans l’État de Querétaro qui permet ce remplissage et ce conditionnement, lesquels sont également conformes à toutes les directives établies par Cofepris», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que dans le processus, «tous les délais sont respectés correctement» et «le produit est conforme aux conditions».

CanSino Biologics Inc. est une société biopharmaceutique fondée en Chine en 2009, qui se consacre à la recherche, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants pour la sécurité de la santé publique mondiale.

À ce jour, CanSino a établi un solide portefeuille de 16 vaccins prévenant 13 maladies infectieuses, dont le vaccin mondialement innovant contre le virus Ébola approuvé en 2017.

L’utilisation sera immédiate

Lundi dernier, le sous-secrétaire Hugo Lopez-Gatell a déclaré que ces vaccins d’origine chinoise «vont être utilisés immédiatement».

Lors d’une conférence de presse depuis le Palais National, Lopez-Gatell Ramirez a déclaré qu’ils évaluent la faisabilité des vaccins CanSino qui seront utilisés principalement dans les zones rurales.

«Certaines capitales seront incluses et nous réfléchissons également à la faisabilité, puisqu’il s’agit d’une dose unique, d’avoir une avancée substantielle dans les zones rurales, puisque les vaccins CanSino sont une dose unique et ne nécessitent pas de congélation. Bien sûr, personne ne va se méprendre en pensant que cela signifie que la chaîne du froid est négligée, il s’agit simplement d’une chaîne du froid plus facile à utiliser car elle est de 2 à 8 degrés et non à -70 ou -20», a-t-il dit.

Lundi après-midi, le secrétaire aux Affaires Étrangères (SRE), Marcelo Ebrard, a dirigé le drapeau de la sortie du premier lot de 940.020 vaccins CanSino et a noté que les résultats du test auquel 15.000 volontaires ont participé étaient «très bons».