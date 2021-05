Venezuela, comment le blocus affecte-t-il les services publics et que fait le pays pour les rétablir ?

Les défaillances dans l’approvisionnement en eau potable et en gaz domestique au Venezuela sont devenues de plus en plus récurrentes et profondes. À Caracas – la capitale – et dans les États voisins, l’intermittence de ces services peut durer plusieurs jours, mais l’attente à l’intérieur du pays est encore plus longue, ce qui pousse la population à tenter de trouver une solution par elle-même.

Pendant la campagne électorale pour les élections parlementaires de décembre 2020, la plus grande demande de la population était l’attention portée aux services publics, qui ont également été la cible de sabotage à des fins politiques, comme le dénonce le gouvernement. En réponse, le pouvoir législatif avance deux propositions qu’il aspire à transformer en lois organiques, selon un rapport de RT.

Toutefois, le scénario n’est pas simple. Bien que le président Nicolás Maduro considère que les services publics ne sont pas autosuffisants et qu’ils doivent «payer ce qui est juste» pour maintenir leurs infrastructures, sa position a suscité la controverse car suggérer une augmentation des tarifs alors que la population a perdu presque tout son pouvoir d’achat semble être une proposition insoutenable.

Cependant, le président a avancé qu’il cherche des «formules» pour récupérer les salaires des travailleurs et des retraités, puisque le salaire minimum est de 3,5 dollars, un revenu qui les empêcherait de payer une augmentation des services publics (actuellement subventionnés à près de 100%).

«Nous cherchons des formules, ici, là, nous en trouvons qui peuvent être très fructueuses, mais comme vous le savez, tout ce qui est annoncé par rapport à cela, immédiatement le marché capitaliste sauvage l’aval, en fait de l’eau et du sel», a récemment déclaré Maduro. De son côté, le secteur privé a depuis longtemps ajusté ses tarifs au rythme de l’hyperinflation, un phénomène que la commission des finances du Parlement tente d’endiguer avec une proposition d’indexation.

Que fait le parlement du Venezuela ?

William Gil, député du Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) et président de la Commission de l’Administration et des Services du Pouvoir Législatif, affirme que l’une des priorités est de légiférer sur les services publics.

En ce qui concerne la proposition de Maduro, Gil souligne que, bien que la fixation des tarifs ne relève pas de la compétence du Parlement, le débat est ouvert. Pour lui, une option serait l’établissement de contributions «d’entretien» pour les «gros consommateurs», tels que les industries et les centres commerciaux.

Le parlementaire affirme également qu’il ne soutient pas l’application d’un «tarifazo» contre la population. À ce sujet, il a déclaré : «Nous sommes d’accord pour ne pas continuer à donner les services publics (dont le paiement ne dépasse pas actuellement un dollar par mois) et nous sommes d’accord pour qu’ils protègent toujours les poches des Vénézuéliens par le biais du Carnet de la Patria», a-t-il déclaré dans une interview accordée à RT.

Pour cette raison, il souligne que la commission dont il a la charge travaille à l’élaboration de «deux lois fondamentales»: la loi organique sur l’eau et la loi organique sur la fourniture de services de gaz domestique.

«Un corpus de loi unique»

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est consacré par l’ONU comme «essentiel à la réalisation de tous les droits de l’homme», ce qui place la question de l’approvisionnement au centre du programme législatif vénézuélien.

Gil indique «qu’un corps de loi unique» est en cours d’élaboration pour intégrer les réglementations existantes qui régissent le secteur depuis 2007 et permettre également au ministère en charge – créé en 2018 – d’assumer «toutes les compétences» actuellement gérées par d’autres portefeuilles.

La proposition, qui a déjà été présentée au Conseil d’Administration du Parlement, vise également à ce que les communautés organisées en «Conseils Techniques de l’Eau» aient le pouvoir «d’améliorer la fourniture» et l’accès à la formation technique pour assumer la «maintenance corrective et préventive» du service. Selon Gil, cela permettrait d’éviter que des personnes extérieures ne se livrent à des actes de sabotage, par exemple en détournant l’eau vers d’autres endroits «sans aucun contrôle».

Un autre élément important est la durabilité, «qui a trait à la facturation du service. À cette fin, ils proposent une «subvention croisée» pour la consommation résidentielle, qui proviendrait de la contribution des plus gros consommateurs. «Celui qui consomme le plus devrait contribuer le plus. Ainsi, nous pourrions avoir une subvention pour la famille, en raison de la situation difficile des salaires, qui ont été durement touchés par ce blocus criminel», a déclaré Gil.

La proposition comprend un chapitre spécial sur l’utilisation de la ressource et entend délimiter ce qui concerne les eaux usées, l’eau potable et la réutilisation, de sorte que les organismes publics et le secteur privé soient obligés d’utiliser les stations d’épuration pour créer, par exemple, des cycles pour l’entretien des espaces verts et les tâches de nettoyage.

La loi comportera également un chapitre éducatif, afin d’expliquer l’origine de la pénurie d’eau. Cette section propose également la gestion efficace de la saison des pluies, ainsi que la protection des aquifères.

«On est déjà très avancé».

Une autre de ces lois est celle du gaz domestique, un service profondément affecté au point qu’il est rare dans les régions éloignées de Caracas, où la population a recours à l’utilisation de bois de feu et de poêles électriques – lorsque l’approvisionnement est stable – pour cuisiner.

Pour Gil, la loi est de la plus haute importance en tant que cadre réglementaire pour améliorer l’offre et «On est déjà très avancée». L’essentiel, selon lui, est de faire en sorte que le service de gaz arrive par gazoduc dans les grandes villes et que les bouteilles de gaz soient réservées aux zones où il n’est pas possible d’installer des gazoducs ou «où cela coûte très cher».

La question du gaz est particulièrement sensible dans le pays, non seulement en raison de l’approvisionnement essentiel, mais aussi en raison du système de corruption découvert en février dernier au sein de l’entreprise publique PDVSA Gas Comunal, concernant la distribution irrégulière de bouteilles de gaz dans laquelle était impliqué son ancien président, Jacob Grey, comme l’a dénoncé le procureur général, Tarek William Saab.

Pendant que le Parlement avance sur cette voie, l’Exécutif tente d’arrêter la détérioration des conditions de vie de la population, au milieu d’un scénario complexe de blocus financier, de perte de ses principales sources de revenus (en raison des sanctions américaines), de pandémie et de dynamiques telles que l’hyperinflation, qui attaquent particulièrement les plus pauvres.

Un blocus aux conséquences graves au Venezuela

Actuellement, l’imposition de mesures coercitives unilatérales par les États-Unis a non seulement de graves conséquences sur la marge de manœuvre du gouvernement, mais affecte aussi gravement la qualité de vie des Vénézuéliens.

En fait, Gil a expliqué que ces sanctions empêchent le pays l’importation de machines et de pièces de rechange nécessaires au maintien des services publics, en particulier ceux qui dépendent de la technologie américaine et européenne.

«Plus de 64% de l’équipement au Venezuela est de technologie allemande et américaine, c’est-à-dire totalement dépendant de la technologie importée, qui sont les pays qui nous bloquent. Dans des villes comme Caracas, par exemple, nous devons pomper l’eau dans des canalisations situées jusqu’à 1.900 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui nécessite un effort important en matière de pompes et de panneaux électriques», a-t-il déclaré.

Cette situation, qui frappe particulièrement la population, a été dénoncée par Caracas devant le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) dans le dossier Venezuela II, qui demande d’enquêter sur la commission présumée de crimes contre l’humanité, «du fait de l’application de mesures coercitives illégales adoptées unilatéralement par le gouvernement américain», au moins depuis 2014.

En février dernier, la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme, Alena Douhan, a reconnu que les sanctions américaines contre le Venezuela ont eu un effet «dévastateur» et «catastrophique» sur la vie des vénézuéliens. Elle a donc exhorté Washington à «reconsidérer et lever» ces mesures.

Mais tandis que les plaintes concernant la situation au Venezuela sont traitées à leur propre rythme, le Parlement tente d’avancer à une vitesse qui puisse arrêter la détérioration imparable des services, et offrir une réponse à la population qui les a amenés à ces sièges avec des demandes urgentes.