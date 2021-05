Vilcabamba, l’histoire de la «vallée sacrée de la longévité» en Équateur

Vilcabamba est une ville située dans la province de Loja, dans le sud de l’Équateur. C’est la ville la plus au sud de ce pays d’Amérique du Sud et elle est connue comme «la vallée sacrée de la longévité».

La «vallée sacrée» est précisément la signification de Vilcabamba en quichua. Et cette longévité est due au fait que ses habitants parviennent à vivre plus de 100 ans, en bonne santé.

Cet endroit dans la Sierra équatorienne a acquis une renommée mondiale dans les années 1970, lorsque «une étude menée par plusieurs scientifiques du monde entier a été réalisée», explique à RT Carlos Ortiz, président du Gouvernement Autonome Décentralisé (GAD) de la paroisse de Vilcabamba.

Au fil du temps, le nombre de personnes de plus de 100 ans ayant une longue durée de vie a diminué. Maintenant, il y en a 47, selon le dirigeant, sur les quelque 7.200 habitants que compte la ville.

«Malheureusement, il y a quelques jours, Vilcabamba a perdu l’un de ses longévifs, avec 110 ans», a déclaré l’interviewé, et a indiqué qu’il y en a qui ont jusqu’à 108 ans, qui «vont bien» et c’est ce qu’il considère comme «curieux».

Atteindre la vieillesse

Cependant, il est toujours remarquable, selon Ortiz, qu’aujourd’hui les habitants de ce lieu «atteignent la vieillesse avec une très bonne santé physique et mentale, c’est-à-dire qu’ils peuvent se développer dans n’importe quelle activité».

Il a fait remarquer qu’il existe dans la ville un centre pour personnes âgées, qui accueille des personnes âgées de 80 à 95 ans, «où elles font leurs propres choses, pratiquent l’agriculture biologique, le thème de la fabrication de certains objets artisanaux, elles ont un groupe de danse».

Les personnes âgées jouent un rôle important dans les manifestations culturelles de la ville, comme les carnavals de février et les festivités en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus, qui ont lieu la dernière semaine de juillet.

Un autre point fort de cette ville de seniors est «qu’il n’y a pas un grand nombre de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires», souligne Ortiz.

L’effet inverse se produit dans le reste du pays, où, précisément, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité. En 2019, 26,49% des décès en Équateur étaient dus à cette cause, selon les données fournies par le Ministère de la Santé Publique.

L’eau de Vilcabamba

Le dirigeant souligne qu’il y a «toujours eu ce mystère de découvrir ce qui fait que les gens vivent autant d’années» dans cette petite ville d’Équateur.

L’une des causes auxquelles cela est attribué est liée à l’eau du lieu, qui contient, entre autres, des minéraux tels que l’or et l’argent colloïdal, ainsi que du magnésium et du calcium.

On en a trouvé dans les rivières Chamba et Uchima, ainsi que dans les multiples ruisseaux qui traversent la vallée sacrée.

Selon Ortiz, l’eau qui arrive à Vilcabamba «naît dans la partie haute de la cordillère des Andes et il n’y a aucune contamination» sur son chemin vers cette ville. Il a dit que dans la plupart des quartiers consomment cette eau «qui a un système de traitement, mais minimal», bien que l’eau qui va au centre de la ville est traitée.

«Il y a un quartier central de Vilcabamba, appelé Los Huilcos, ce quartier a un système d’eau souterraine […] propre à la consommation», a déclaré Ortiz.

Pour l’instant, la contribution de l’eau à la longévité n’a pas encore été prouvée à 100%. Selon Ortiz, une université – dont il a décidé de taire le nom – mène actuellement des études génétiques pour tenter d’en déterminer la raison.

Climat et vie saine

Certains mettent en avant d’autres facteurs, tels que le climat, l’emplacement de la vallée, le régime alimentaire et l’exercice physique de ses habitants.

Située dans la partie sud de la Sierra de l’Équateur, à environ 1.500 mètres au-dessus du niveau de la mer, Vilcabamba bénéficie d’un climat subtropical sec, qui varie entre 16 et 23 degrés Celsius par an.

«Nous sommes situés dans une vallée privilégiée, car les zones voisines, certaines, si elles ne sont pas très chaudes, sont trop froides, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas ce point médian que possède Vilcabamba», explique Ortiz.

Dans cette ville, parmi les principales attractions touristiques naturelles se trouve le Cerro Mandango, une sorte de «dieu couché», selon le chef, bien qu’il soit également lié au «visage d’un Inca» ; de même, il y a ses rivières et la cascade El Palto.

Il existe également quelques sites archéologiques dans le secteur de Taranza, datant de la période inca (1460-1532). Pour cette raison, depuis le GAD travaillent pour lancer, avec le Ministère du Tourisme du pays, cette destination, dit Ortiz, sera les «Ruines de la Ville de Taranza».

À Vilcabamba, en outre, on pratique l’agriculture écologique, où l’on produit des aliments sains, qui sont commercialisés, principalement, dans une foire qui a lieu tous les samedis.

«C’est l’une des villes qui vise à être l’une des rares où aucun produit chimique n’est utilisé (dans les cultures) pour éviter la contamination et permettre à Vilcabamba de continuer à être préservée en tant que destination de santé», souligne Ortiz.

Ses habitants ont une alimentation assez saine, avec un régime pauvre en graisses et riche en fibres, avec des légumineuses, des grains, des légumes et des céréales. Cela s’explique par la très faible incidence des maladies cardiovasculaires.

À cela s’ajoute l’habitude saine de faire une promenade ou un jogging aux premières heures du matin. «Dès 5h du matin, de nombreuses personnes se promènent déjà dans différents secteurs, c’est très naturel à Vilcabamba», ajoute le dirigeant. Cela s’ajoute au dur travail dans les champs.

Étrangers à Vilcabamba

Avec la renommée qu’elle a acquise il y a plusieurs décennies et qu’elle conserve, Vilcabamba est connue dans le monde entier comme une destination pour les retraités et pour améliorer leur santé.

Il suffit de se promener dans ses rues pour se rendre compte du grand nombre d’étrangers présents sur place, tout simplement séduits par la longue vie que donne cette vallée.

«Il y a beaucoup de témoignages d’étrangers qui sont venus à Vilcabamba, certains incapables de marcher, utilisant leur fauteuil roulant électrique, d’autres avec des béquilles, d’autres avec de l’obésité et en un an ou un an et demi plus tard, ils ont une vie normale, marchant, faisant du vélo, c’est curieux», dit Ortiz.

Ces témoignages ont attiré davantage de personnes sur place. Certains sont restés pour vivre, d’autres y passent quelques mois. Il estime à environ 1.000 le nombre d’étrangers qui se sont déjà installés de manière permanente.

Selon Ortiz, la plupart des étrangers viennent des États-Unis et du Canada, mais il y a aussi des Allemands et des Italiens, et, en plus petit nombre, il y a même des gens de la Corée du Sud.