Au milieu de tant d’inégalités et de pauvreté : à qui profite le régime de Lenín Moreno ?

Le régime de Lenín Moreno est arrivé en Équateur avec la promesse de poursuivre la révolution citoyenne entamée par l’ancien président Rafael Correa. Mais, il n’a pas fallu plusieurs jours à l’ancien vice-président pour montrer qu’il en avait vraiment fini, se mettre d’accord avec les secteurs puissants de l’oligarchie et trahir la volonté du peuple qui l’a conduit au chef de l’État après que Correa eut levé la main comme son successeur.

La trahison perpétrée par Moreno aux forces révolutionnaires a été brutale, elle a marqué une distance immédiate avec ceux qui lui faisaient confiance pour leur vote, une persécution judiciaire a commencé contre Correa et qui a été élu comme son vice-président, Jorge Glas; il a tourné le dos à ceux qui l’ont soutenu dans la campagne et s’est associé à ceux qui pendant plus d’une décennie se sont opposés au projet qui a conduit l’Équateur à devenir l’un des pays les plus prospères d’Amérique Latine.

Ainsi commença une gestion marquée par le retour du conservatisme néolibéral ou, comme le décrit Correa, une «dictature» qui met progressivement fin à l’État de droit, viole constamment la Constitution, cède sa souveraineté aux États-Unis et ment à son peuple.

Sur cette situation, l’économiste et chercheur Jonathan Báez Valencia a écrit un article – publié par l’Unité d’analyse et d’étude de l’Institut de Recherche Économique de l’Université Centrale de l’Équateur – intitulé: Les grands gagnants du gouvernement de Moreno: Groupes économiques 2017-2019, richesse, sorties de devises, paradis fiscaux et dette fiscale. Là, il explique avec des chiffres et des graphiques la réalité équatorienne et comment Moreno ne profite qu’à la communauté d’affaires avec laquelle il a conclu un pacte pour la trahison.

Báez Valencia souligne dans sa publication que «la croissance exacerbée des grands groupes économiques pendant le gouvernement d’entreprise de Moreno, dirigée en matière économique par l’ancien président du Comité des Affaires Équatorien (Richard Martínez Alvarado, actuel ministre de l’Économie et des Finances), tandis que les inégalités et la pauvreté prévaut dans la grande majorité, c’est un exemple clair de qui profite de la politique publique et de qui elle nuit».

«Avec une augmentation historique des actifs, de la richesse et de la sortie de devises vers les paradis fiscaux, ce fut l’un des meilleurs moments pour l’élite des affaires et le pire pour la classe ouvrière. Cet article montre cette augmentation et présente le classement de ces variables», ajoute Báez.

Croissance soutenue des groupes économiques avec Moreno

Báez explique que la richesse ou les actifs des groupes économiques en Équateur ont augmenté régulièrement au cours des trois dernières années, atteignant 124000 millions en 2019, selon les données de Service des Loyers Internes (SRI), une institution chargée de la gestion de la politique fiscale en le pays du sud.

Il en est de même avec les fonds propres de ces secteurs, qui affichent une croissance de plus de 45 milliards de dollars en 2019, une situation qui se produit également avec une perte délicate de la croissance du pays, reflétée par la baisse du produit intérieur brut (PIB).

«Le plus grave de cette croissance est qu’elle s’accompagne de la baisse généralisée et constante de la croissance nationale – mesurée par le PIB – (…) Cela montre que si l’ensemble du pays est touché, ces groupes économiques voient une croissance de ses ressources».

En 2019-ajoute Báez- l’écart était clairement observé : les groupes économiques ont progressé de 4,96%, tandis que l’économie stagnait avec une augmentation minimale de 0,05% par rapport à 2018.

Dans le cas des revenus, une augmentation constante de l’argent des entrepreneurs a également été observée. Dans le même temps, un faible niveau de revenu perçu est mis en évidence, au point qu’il ne représente pas plus de 2,45% du revenu, dans le cas du «Taux effectif d’imposition : Impôt sur le Loyer/Revenu».

«Autrement dit, pour chaque tranche de 100$ qu’ils gagnent, ils paient moins de 2,50. Bien qu’en 2019 il y ait une baisse des revenus, il est plus élevé qu’en 2016, avec un écart de plus de 68 milliards de dollars.

Fuite des devises étrangères et paradis fiscaux

La fuite des capitaux ou la sortie de devises étrangères est également un facteur croissant dans les groupes économiques que le gouvernement Moreno a privilégiés. «En ce sens, il y a une augmentation constante sur la période 2016-2019. En 2019, les sorties de devises à l’étranger ont atteint près de 9,9 milliards de dollars», prévient Báez.

«Cela implique que 270 groupes économiques sont responsables de 43% des sorties de devises étrangères du pays, considérant qu’en 2019 le montant était de 22 801 millions, selon le SRI»

Báez explique dans ses recherches que la fuite des devises étrangères a spécifiquement augmentées vers les paradis fiscaux en 2019, par 228 groupes économiques. «Cela atteint 685 millions de dollars, ce qui implique une augmentation de 23% par rapport à l’année précédente. Une augmentation plus que plus importante si l’on considère que l’augmentation des sorties de devises en général était à peine de 1%».

Cette fuite des capitaux contraste avec la détention d’entreprises dans des paradis fiscaux, des territoires utilisés pour échapper et éluder les impôts, comme Moreno lui-même l’a fait avec son groupe familial. Ainsi, il existe 94 groupes économiques avec un total de 426 entreprises dans des paradis fiscaux et 41 groupes économiques avec 300 membres et des sociétés offshore publiées dans les Panama Papers.

«Il n’est pas surprenant que ces mêmes élites, capturant l’État et la législature, soient celles qui s’opposent à l’imposition des paradis fiscaux dans les dernières lois, mais elles s’accordent sur les aspects qui rendent le travail précaire dans le soi-disant droit humanitaire et ils condamnent le pays à la fourniture de ressources pour les sentences arbitrales aux multinationales , véritable destination des fonds de la loi sur l’ordonnance des finances publiques», dénonce Báez.

L’enquête ajoute qu’une situation similaire se produit avec les actions du gouvernement contre les travailleurs, «qui au lieu de défendre le travail, défendent les employeurs», comme le «Ministère du Non-Travail avec des accords ministériels qui condamnent la classe ouvrière, tandis que ces élites s’enrichissent chaque jour».

Dette fiscale croissante et relation de travail précaire

L’étude Báez ajoute qu’en plus de la fuite des capitaux sous le régime Moreno, il existe une autre situation grave comme la dette fiscale, qui augmente également.

«La situation qui contraste avec la suppression de l’article sur le recouvrement des débiteurs dans la loi humanitaire mal nommée, dont la section qui rend la relation de travail précaire a été laissée. Ainsi, au 11 février 2019, la dette s’élevait à plus de 727 millions de dollars ; tandis qu’avec la date limite au 18 mai 2020, le chiffre augmente à environ 1 156 millions».

Báez ajoute que cette situation «même pas avec la remise d’impôts, apportée par la loi sur le développement productif, signifiait que 218 groupes économiques payaient leurs dettes. Cela implique une augmentation de 59%. Sur ce total, les dettes fermes s’élèvent à 146 millions de dollars et la dette litigieuse à 768 millions».

En conclusion, dit Báez, les groupes économiques du régime Moreno ne paient pas ce qu’ils doivent payer pour leurs impôts. De plus, «il y a le fait de la série de paradis fiscaux dont ils disposent, des mécanismes utilisés pour éviter de payer des impôts et, par conséquent, l’État est à court de revenus».

«Avec ces informations, il est clairement visible que les élites économiques sont les bénéficiaires du gouvernement d’entreprise de Moreno. Et, de l’autre côté, il y a les blessés, les classes moyennes, les licenciés du secteur public, les entreprises fermées, les indépendants», souligne l’enquête.

Enfin, il ajoute que «si la gestion de l’économie est laissée aux mains des Chambres d’Affaires, elles en bénéficient, comme le montrent les preuves empiriques, alors que les grandes majorités vont à la falaise».