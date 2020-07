«Cartel du COVID-19» en Colombie : Existe-t-il une mafia entre les cliniques privées et le régime de Duque ?

La théorie est devenue encore plus répandue lorsque plusieurs médias colombiens ont commencé à révéler cette possible irrégularité dans les centres de santé

La situation irrégulière a été dénoncée, en principe, par un sénateur du Congrès et par le Ministre de la Santé. Cependant, d’autres voix en dehors de l’État estiment que l’entente présumée est une invention visant à détourner l’attention de la réouverture de l’économie – qui favorise les entreprises et met la vie des travailleurs en danger – et donc à atténuer l’impact des médias contre le régime uribista d’Iván Duque.

La plainte initiale a été déposée par le sénateur du Cambio Radical, Abraham Jiménez, qui avait déjà dénoncé les coûts élevés des soins aux patients atteints de coronavirus et comment était la différence entre les chambres d’hospitalisation et les unités de soins intensifs (USI).

«Si un Colombien est hospitalisé, le système de santé paie 10 millions de pesos. Alors que si vous entrez dans une unité de soins intensifs, on paye 30 millions. Comme les cliniques sont vides, elles recherchent le moyen le plus rapide de facturer et d’avoir des liquidités, et ce serait de placer les patients en USI», a expliqué Jiménez.

La théorie du sénateur a été largement acceptée par la société colombienne, où il est également entendu qu’il est peut-être pire de tomber malade de COVID-19 pour tout ce qui est payé pour les soins que pour la gravité même de la maladie.

Le rejet de ce type de pratique a été largement dénoncé, notamment parce que les Colombiens considèrent que la santé dans ce pays d’Amérique du Sud n’est pas un droit, mais une entreprise.

Algo no me cuadra en Cali mientras a nivel nacional hay 834 Pacientes en hospitalización por covid y 214 en uci, un 21%. En Cali son 134 en hospitalización y 57 en uci, un 43%. Lo que significa que Cali están llevando más pacientes a uci que el promedio nacional.@MinSaludCol — Abraham Jimenez (@abrahamcongreso) May 21, 2020

La situation s’est aggravée lorsque le Ministre de la Santé, Fernando Ruiz Gómez, a confirmé l’existence possible d’un «Cartel du COVID-19» à Valle del Cauca, dans lequel les Institutions Prestataires de Santé(IPS) passeraient plus de temps que nécessaire aux patients admis aux soins intensifs par COVID-19.

Bien que le ministre ait initialement nié l’existence de ce qui est devenu le «cartel des UCI», il a maintenant changé d’avis. «Je ne pense pas qu’il existe actuellement une incitation pour les cliniques à le faire», a-t-il déclaré avant de se rétracter.

Cependant , il a confirmé plus tard en séance plénière de la Deuxième Commission du Sénat – le 4 juin – ce qui suit: «Il y a une incitation dans de nombreux hôpitaux et cliniques privées à garder les patients au-delà du temps nécessaire et, fondamentalement, avec une incitation purement économique, d’avoir le lit occupé, et de pouvoir facturer les prestations».

Si a un colombiano lo hospitalizan, el sistema de salud paga 10 millones. Mientras que si entra a una UCI se paga 30 millones. Como las clínicas están vacías, están buscando la forma más rápida de facturar y tener liquidez, y esa sería meter a los pacientes en las UCI” — Abraham Jimenez (@abrahamcongreso) May 24, 2020

Dans quelle mesure le cartel est-il vrai ?

La théorie du cartel ou des cartels du COVID-19 est devenue encore plus répandue lorsque plusieurs médias colombiens ont commencé à révéler cette possible irrégularité dans les centres de santé.

Selon le journal El Espectador, les plaintes du sénateur Jiménez viennent de mai lorsqu’il a averti que dans cette hypothèse, «un éventuel» cartel UCI «se préparerait devant COVID-19 à Cali, un problème qui fragilise les finances de la municipalité et que cela représenterait un risque pour la ville».

Le doute a commencé à surgir en voyant l’étrange comportement de l’activité dans l’UCI de Valle del Cauca par rapport au reste du pays. Au moment de la première plainte, 844 patients avaient été hospitalisés en Colombie, dont 215 en UCI. Sur ce total, Valle del Cauca a accueilli 133 personnes hospitalisées et 53 en UCI.

Le scandale a atteint un tel point que la Surintendance de la Santé (Supersalud) a publié une déclaration à ce sujet le 2 juin, indiquant qu’elle renforcerait la surveillance des soins aux patients en UCI.

#Comunicado📰| Supersalud extrema la vigilancia sobre la atención de pacientes en UCI.



✅Mediante circular, instruye a IPS, administradoras de planes de salud y a los entes territoriales para cumplir con los criterios de manejo clínico a los pacientes contagiados por COVID-19. pic.twitter.com/xOH6eXyqT3 — Supersalud (@Supersalud) June 3, 2020

Dans la déclaration, Supersalud a exhorté IPS à «vérifier la pertinence et la rapidité d’admission, de séjour et de sortie en hospitalisation générale ou en grande complexité, selon le cas».

Pour la Colombie et ses citoyens, ce n’est un secret pour personne que les hôpitaux ont été affectés par leur trésorerie enraison des services qui n’étaient plus fournis, compte tenu de la capacité réservée de faire face à la pandémie.

Selon les données de l’Association Colombienne des Hôpitaux et Cliniques (ACHC), en moyenne, le revenu a diminué de moitié. Ce manque de revenus, ajouté aux paiements du gouvernement par chaque détenu en unité de soins intensifs, générerait un régime d’incitations perverses dont certains prestataires pourraient avoir profité.

Mais au milieu du scandale médiatique et de la voix de certains politiciens, Supersalud n’a pas encore annoncé de progrès dans l’enquête sur cette plainte. Quant au ministère de la Santé, il appartient de préciser quels hôpitaux ou cliniques se sont livrés à de telles pratiques et d’imposer des sanctions à ceux qui ont détenu des patients plus longtemps que nécessaire.

Quand la rivière sonne ?

L’autre point de vue de cette plainte est défendu par des secteurs défavorables au gouvernement Duque, parmi lesquels le Parti Socialiste des Travailleurs de Colombie (PST), qui, dans un article publié sur son site Web, a décrit que le «Cartel du COVID-19» était calomnie du ministre Ruiz Gómez.

«Il y a plusieurs semaines, des plaintes sorties de leur contexte ont commencé à apparaître, accompagnées de vidéos dans lesquelles l’existence d’un ‘cartel de covid’ aurait été prouvée, indiquant essentiellement que les médecins et le personnel de santé sont payés des millions pour inventer des cas de convoquer, et on a même commencé à dire que dans les hôpitaux, des gens sont assassinés pour se faire passer pour infectés et percevoir la commission d’un million de dollars», explique le PST.

Ils ajoutent qu’en dépit de l’absence d’un seul élément de preuve, «beaucoup ont répandu ces plaintes présumées en pensant qu’ils étaient critiques envers le système, beaucoup croyaient que le gouvernement voulait inventer les cas ou provoquer la panique».

«Ces messages circulaient sur les réseaux sociaux sans distinguer le travail des agents de santé et des cliniques du rôle de l’EPS. Même le journal Voz del Partido Comunista tire une note d’une plainte alléguée, dans laquelle – sans aucun critère de classe – ils lèvent le voile du doute sur les travailleurs du secteur», car «petit à petit ils se sont concentrés sur la figure des médecins, qui sont passés de héros à assassins en quelques semaines».

Le PST ajoute qu’avec la vision qu’ils ont «il n’est pas prévu de nier la corruption évidente dans le système de santé et que les corrompus profitent des tragédies pour s’enrichir. Il ne vise pas à nier que la privatisation a commercialisé et déshumanisé la santé»

«Nous ne pouvons pas non plus exclure que des cas aberrants se soient produits dans des cliniques privées, déjà connues pour leur mauvais service et leur corruption, mais le vrai problème du système de santé est la loi 100 et l’EPS», a déclaré le parti.

Théorie du complot pour appliquer l’externalisation

Le PST explique que les déclarations du ministre de la Santé, «dans lesquelles il accuse les médecins intensivités sans aucune preuve de ‘mauvaise gestion de l’UCI’ afin de facturer davantage, ont révélé qui profite de ces fausses nouvelles sur les réseaux sociaux».

«C’était trop fortuit que toutes ces chaînes soient apparues au moment même où les agents de santé commençaient à s’organiser et à se mobiliser contre la loi 100, contre l’externalisation qui touche 85% du secteur et à cause des éléments de protection individuelle», dénonce le PST.

Ils ajoutent qu’après les déclarations du ministre «et les calomnies sur les réseaux sociaux», les menaces de mort et les attaques contre le personnel de santé n’ont pas attendu. Pour cette raison, les associations médicales se sont prononcées et demandent la rectification et la démission du ministre.

«C’était une sale campagne parrainée par la cave uribista pour discréditer la lutte des agents de santé , mettre la population contre eux, mais aussi abandonner l’idée que la pandémie n’est pas réelle. Alors que les agents de santé quittent la vie à l’UCI, les vrais corrompus et les marchands profitent des bénéfices dans la confortable quarantaine de leurs demeures», a-t-il souligné.

Le PST dénonce qu’en Colombie le «système commercial de la loi 100» ne profite qu’aux «propriétaires de cliniques privées», car «ils ne sont intéressés que par la facturation et bien sûr ils surfacturent, pour profiter de toute cette tragédie».

«C’est une réalité, mais que la corruption existe et que les capitalistes font des affaires en profitant de la pandémie ne signifie pas que le virus n’existe pas, qu’il ne constitue pas une menace réelle ou que le personnel de santé invente les cas ou assassine les personnes, les maladies et les décès dus à la pandémie sont une réalité, seulement aggravée par ces situations malheureuses», ajoute le parti.

Le PST prévient qu’au milieu de ce type de situation, «un effort doit être fait pour différencier (…) car ils sont utilisés pour discréditer la lutte des personnels de santé, mais aussi pour soutenir l’idée que le virus n’existe pas et d’autres théories du complot, pour continuer à rouvrir l’économie».