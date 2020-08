Celia Capira, le drame de la mère qui a couru après le président péruvienne

Au milieu de sa douleur, la mère de trois enfants a demandé au chef de l'État d'équiper plus d'hôpitaux à Arequipa, plus de médecins spécialisés et plus de médicaments

«Monsieur Président, vous devez aller à la tente, Monsieur Président, vous devez aller à la tente, vous devez aller voir la tente (…) pourquoi le laissez-vous partir ? (…) Monsieur Président, ne partez pas !» Célia Capira désespérément et en larmes en courant dans les rues de la ville d’Arequipa, l’après-midi du dimanche 19 juillet dernier.

Celia tentait d’atteindre le camion dans lequel se rendait le président péruvien, Martín Vizcarra, pour lui demander de s’approcher de la tente située à la périphérie d’un centre hospitalier bondé de personnes infectées par le COVID-19. Et aussi pour la supplier pour un lit pour son mari qui mourait du coronavirus.

Le drame de Celia, une humble commerçante de 33 ans et mère de trois enfants, s’est transformé en tragédie lorsque son mari, Adolfo Mamani, 57 ans, s’est retrouvé dans la tente susmentionnée sans être correctement servi dans l’unité de soins intensifs.

Le visage taché de larmes alors qu’il demandait désespérément de l’aide au président, portant un masque et un écran facial pour se protéger du virus, est devenu viral dans les médias et les réseaux sociaux péruviens, une situation qui reflète en même temps le désespoir de centaines de milliers de Péruviens exigeant des réponses aux autorités gouvernementales.

«Président, il faut aller à la tente (érigée par l’urgence à côté de l’hôpital pour recevoir plus de patients), ne pas sortir de l’hôpital sans voir les conditions dans lesquelles ils se trouvent (les malades)», acrié Celia alors que la délégation présidentielle partait.

«Pourquoi ne le laissez-vous pas partir? Pensez à vos familles !» Dit Celia en ajoutant : «Beaucoup de gens comprennent (…) J’ai mal mon mari (…) La même chose va arriver, nous avons tous de la famille (…) Monsieur Président, pourquoi est-il mauvais et inhumain ? «Il a dit quand il a vu qu’aucun de ceux qui travaillent pour le président n’a daigné écouter ses appels.

La persécution dans les rues d’Arequipa que Celia a entreprise derrière la camionnette dans laquelle Vizcarra quittait l’hôpital Honorio Delgado a été enregistré dans une vidéo.

Celia Capira corrió detrás de la comitiva del presidente peruano, Martín Vizcarra, para pedirle apoyo para su marido, enfermo de covid-19. El mandatario pidió perdón a la mujer pic.twitter.com/nJu2mXerNL — RT en Español (@ActualidadRT) July 28, 2020

Après l’incident avec le chef de l’État, Mme Celia Capira est devenue une icône qui reflète la souffrance, la douleur et l’angoisse des Péruviens au milieu de la pandémie causée par le COVID-19.

Les images choquantes de cet après-midi montrent une femme désespérée pour la vie de malade et surtout son mari, qui malgré avoir été diagnostiqué avec la maladie du nouveau coronavirus, l’a gardé dans la rue dans une tente sanitaire sans lui donner admission à l’unité de soins intensifs.

Celia n’a jamais été entendue par Vizcarra, qui assure qu’elle n’était pas au courant de sa présence. Malheureusement, ses efforts pour attirer l’attention du président ont été vains. Deux jours plus tard, le mardi 21 juillet, son mari – M. Adolfo Mamani Tacuri, 57 ans – est décédé subitement alors que les médecins lui ont assuré qu’il était stable et qu’il n’avait pas besoin de soins intensifs.

«Ils l’ont tué, ils l’ont tué, il allait bien (…) ici le gouvernement riposte contre moi et contre mon mari (…) ils nous ont dit qu’il était stable, le matin je lui ai apporté le petit déjeuner», a déclaré Celia avec indignation, qui considère qui l’a tué pour des représailles contre lui. À son tour, il dénonce les médecins pour le manque de soins dans les hôpitaux où il n’y a ni lits ni oxygène pour sauver les malades.

Selon les médias péruviens, M. Mamani n’a pas été admis à l’hôpital car il n’y avait vraiment pas de lits disponibles pour les soigner, car la pandémie COVID-19 a déclenché la saturation des centres hospitaliers, débordant de centaines de milliers de personnes infectées.

Après que les médias aient décrit ce que Mme Celia avait fait pour son mari, les autorités d’Arequipa ont promis de transférer Mamani Tacuri dans un lit de l’unité de soins intensifs ; mais ils ne se sont jamais conformés.

M. Manami a été admis le mardi 14 juillets en raison de problèmes respiratoires, de fièvre et de toux ; Il attendait un lit devant l’hôpital Honorio Delgado Espinoza, où sa santé s’est détériorée et est décédée une semaine plus tard.

Celia ne sait pas comment, d’un moment à l’autre, son mari est mort

Dans des déclarations au journal péruvien RPP Noticias, Mme Celia a déclaré que le personnel qui assistait son mari lui disait toujours qu’il était stable. «Aujourd’hui je lui ai apporté le petit déjeuner et ils m’ont dit qu’il était stable, avec une saturation de 93», a déclaré la dame le jour même de sa mort.

En larmes, elle a déclaré qu’aucun médecin ne lui avait donné d’informations sur la mort de son conjoint. «C’est de la négligence, je ne sais pas ce que c’était, personne n’a expliqué ce qui m’est arrivé. J’ai essayé de trouver quelqu’un pour me donner des informations sur les circonstances de sa mort, mais personne ne m’a expliqué»

Au milieu de sa douleur, il a demandé au président Vizcarra d’équiper les hôpitaux d’Arequipa de plus de personnel médical. «S’il vous plaît mettez des médecins plus spécialisés s’il vous plaît, cette douleur est trop, qu’il y a plus de médicaments», a-t-il dit.

Il s’est également adressé au Ministre de la Santé, Pilar Mazzetti, à qui il a demandé de l’aide. «Madame Ministre, aidez-nous, nos familles meurent, mon mari est mort, veuillez enquêter, c’est de la négligence».

Sous la pression des médias, le président Vizcarra a déclaré à propos de cette affaire : «Je n’ai pas écouté Mme Celia dimanche, je ne m’en suis pas rendu compte, face au chaos et à la tourmente. Comment ne pas l’écouter si cela fait partie de ma manière d’être ? Cela fait partie de ce que j’instille dans ce gouvernement. Je m’excuse sincèrement de ne pas avoir écouté. La mort de toutes les personnes qui ont souffert du COVID19 nous fait du mal en tant que nôtre.

Ensuite, Mme Celia a répondu au président, non élu par le vote populaire mais imposé par le Congrès, ce qui suit : «Les excuses ne sont pas seulement pour moi, c’est pour tout le Pérou».

«Incompétents»

La mère de trois enfants a qualifié les autorités régionales «d’incompétentes» et a demandé à Vizcarra d’enquêter sur la mort de son mari. «Le mal est fait à tout le Pérou ; ce n’est pas une seule personne, le président doit voir cette réalité. Il s’agit d’un dommage commun à la société et les plus touchés sont les petits entrepreneurs, les pauvres», a déclaré Capira.

À ce moment, Mme Capira est avec ses enfants isolés dans leur maison, dans le quartier Arequipa d’Alto Selva Alegre, car ils ont également été testés positifs au COVID-19.

«Il (Martín Vizcarra) est le père du pays et un père donne sa vie pour ses enfants. Mon mari a donné sa vie pour Arequipa et pour tout le Pérou. De nombreuses personnes meurent non seulement de ce virus, mais également d’autres maladies. Nous payons nos impôts et il n’est pas juste que nous demandions des soins hospitaliers», a ajouté la femme.

Pour l’instant, elle et sa famille – selon les médias péruviens – recevraient le soutien du Ministère de la Femme pour surmonter la situation. Au 30 juillet, le Pérou est le septième pays avec le plus grand nombre de personnes infectées par le COVID-19, dépassant le nombre de 395000 positifs, avec plus de 18.600 décès, selon la carte interactive de l’Université Johns Hopkins.