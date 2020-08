CEPAL : Pourquoi presser à un changement de paradigme économique et multilatéral ?

Les effets négatifs de la pandémie causée par le nouveau coronavirus en Amérique Latine et dans les Caraïbes commencent à refléter sa profondeur catastrophique dans la région, en particulier avec des crises sanitaires généralisées au milieu de l’absence totale de contrôle des infections et des décès, des chiffres qui dépassent déjà le reste des continents et ils ne montrent toujours aucun signe de commencer à s’arrêter.

Dans ces conditions, la plupart des pays de la région ont sonné l’alarme et ont commencé à considérer qu’il est urgent et nécessaire de commencer à prendre des mesures qui encouragent un changement de paradigme, au moins en principe, en termes de financement international et de renforcement de la multilatéralisme.

Nuevo informe #CEPAL prevé que el comercio intrarregional mostrará en 2020 una fuerte contracción de -23,9%, especialmente de manufacturas. Esto resultará en una pérdida de capacidades industriales y una reprimarización de la canasta exportadora de #ALC. https://t.co/GvhdfvhsLK pic.twitter.com/cYpdCpsczF — CEPAL (@cepal_onu) August 8, 2020

La décision de changer devient urgente, notamment parce que les peuples d’Amérique Latine souffrent de plus en plus des effets de la pandémie causée par le COVID-19.

Pour cette raison, lors de la dernière réunion virtuelle de la XXXVIIe période de sessions du Comité plénier de la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL), la nécessité d’obtenir un financement international permettant une réponse immédiate aux effets de la pandémie et parvenir à un développement durable dans la région.

La réunion, à laquelle ont participé 37 pays membres de la CEPAL et 6 membres associés, a été ouverte par Rodrigo Malmierca, Ministre du Commerce Extérieur et des Investissements Étrangers de Cuba; et par Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la CEPAL; qui a passé en revue le panorama économique et social de l’Amérique Latine et des Caraïbes et a rendu compte des priorités de la Commission pour faire face aux défis les plus urgents de la région face à la pandémie du COVID-19.

El Observatorio #COVID19 en América Latina y el Caribe es una plataforma impulsada por la #CEPAL a solicitud de #CELAC, que rastrea las políticas públicas que los países de #ALC están implementando para limitar el impacto de la pandemia: Conócelo aquí: https://t.co/wEYLNxCfmS pic.twitter.com/vEBjP88l9k — CEPAL (@cepal_onu) August 8, 2020

L’Amérique Latine et les Caraïbes doivent lutter contre la faim et la pauvreté

Lors de son discours, le ministre Malmierca a rendu compte des activités menées par Cuba au cours des deux dernières années sous la présidence de la CEPAL, qu’il a cédées au Costa Rica, et a souligné l’engagement de son pays en faveur d’ un multilatéralisme renouvelé et de la défense de les principes du droit international consacrés dans la Charte des Nations Unies.

La réduction de la pauvreté, des inégalités et de la faim était un élément fondamental du travail réalisé par Cuba alors qu’il était en charge de la présidence pro-tempore de la CEPAL.

«La valeur essentielle de notre présidence était de promouvoir, grâce à un dialogue franc et ouvert, les objectifs de mettre fin à la pauvreté et d’atteindre la faim zéro, où chaque personne a accès aux services de santé universels et chaque enfant a accès à un système éducatif qui contribue à combler les profondes lacunes existantes qui enracinent les inégalités et favorisent une culture de privilège», a souligné Malmierca.

.@aliciabarcena: 8 de cada 10 latinoamericanos viven con 420 dólares al mes promedio, eso no puede ser. Tenemos una gran tarea por delante. Es urgente una reforma tributaria, porque la tributación y la fiscalidad es el instrumento por excelencia del Estado. pic.twitter.com/kmEt5bB0AX — CEPAL (@cepal_onu) August 7, 2020

Pour sa part, Bárcena a souligné que pour répondre aux besoins les plus fondamentaux des peuples d’Amérique Latine et des Caraïbes, la coopération et le rôle des institutions financières internationales pour le relèvement régional sont de la plus haute importance une fois la pandémie COVID-19 terminée.

En ce sens, il a souligné que le financement du développement à l’ère de la pandémie et au-delà exigera une action collective, ce qui s’est détérioré avec l’arrivée de gouvernements serviles à Washington.

«Il reste encore beaucoup à faire, à la fois en portée et en ampleur, pour surmonter cette crise systémique et assurer une reprise conforme aux Objectifs de Développement Durable (ODD)», a déclaré le secrétaire exécutif de la CEPAL.

Bárcena a également souligné que la promotion de l’égalité est essentielle pour contrôler la pandémie et assurer une reprise économique durable et verte.

El desplome del #turismo (proyectado en -50% para 2020) arrastrará a las exportaciones de servicios, especialmente del #Caribe. Lee el último Informe especial #COVID19 de la #CEPAL, sobre el impacto de la pandemia en el comercio y la logística de #ALC. https://t.co/OiMeCX9sU6 pic.twitter.com/IIJZwpGb8v — CEPAL (@cepal_onu) August 8, 2020

Les gouvernements doivent éviter les mesures d’austérité

Le secrétaire exécutif de la CEPAL a souligné que des politiques budgétaires expansionnistes seront nécessaires pour mieux reconstruire, en évitant les mesures d’austérité et en maintenant la relance budgétaire.

En outre, a-t-il déclaré, des systèmes fiscaux plus progressifs et efficaces sont également nécessaires pour éliminer la fraude et les nouveaux pactes fiscaux et sociaux en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le plus haut représentant de la CEPAL a souligné que la coopération régionale était plus urgente que jamais et a souligné la nécessité de fournir des biens publics aux sociétés.

Debido a la pandemia del #COVID19, alrededor de 118 millones de #mujeres en la región se encontrarán en la pobreza (37,4% de las mujeres de #ALC), señaló hoy @aliciabarcena en #WebinarInmujeres sobre #NuevaNormalidad + solidaria, justa, feminista, local e igualitaria. pic.twitter.com/ojTZPqQ3yU — CEPAL (@cepal_onu) August 7, 2020

«Nous sommes confrontés à un carrefour de civilisation qui nous oblige à renouveler nos institutions. Nous devons créer un pacte social mondial, il faudra revoir notre modèle de développement, ne pas perdre le lien avec l’Agenda 2030 et construire des sociétés plus résilientes», a-t-il déclaré.

De même, le haut fonctionnaire des Nations Unies a souligné le rôle de Cuba dans la présidence de la CEPAL et a souhaité la bienvenue au Costa Rica, un pays qui organisera la XXXVIII période de sessions de la CEPAL, qui se déroulera virtuellement du 26 au 28 Octobre 2020.

Ce sera une rencontre historique au cours de laquelle nous espérons souscrire à l’importance du multilatéralisme, de la coopération et de la compréhension mutuelle pour surmonter ensemble cette tragédie qui nous frappe sans relâche et pour souligner une fois de plus l’urgence d’une transformation durable, avec l’égalité au centre, pour un avenir meilleur dans lequel la vie vaut vraiment la peine d’être vécue pour des millions de nos compatriotes», a déclaré Bárcena.

Nuevo informe de la #CEPAL advierte sobre la preocupante contracción de las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios (14,5% y 13,6%, respectivamente), que afectará la tasa de inversión y comprometerá la recuperación. https://t.co/GvhdfvhsLK pic.twitter.com/Kr91qxlNkO — CEPAL (@cepal_onu) August 8, 2020

Coopération et Multilatéralisme pour sauver la région

Le ministre des Affaires Étrangères et du Culte du Costa Rica, Rodolfo Solano, en sa qualité de nouveau président pro-tempore de la CEPAL, a souligné que, compte tenu de l’ampleur des effets de la pandémie dans la région, le seul moyen est la coopération multilatérale. .

«Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pouvons garantir de meilleurs résultats sans laisser personne de côté», a souligné Solano lors de la prise de commandement de la CEPAL qui durera les deux prochaines années.

La recesión golpea a las importaciones en todos los países y el promedio en la variación del valor de las importaciones es -17%: señaló @aliciabarcena #CEPAL en lanzamiento de 6to informe de #COVID19 sobre #comercio y #logística: Más información. https://t.co/yoUXVbFf2t pic.twitter.com/KnNVTneLHI — CEPAL (@cepal_onu) August 6, 2020

Solano a ajouté que la coopération internationale et les organisations multilatérales doivent concevoir de nouveaux instruments techniques et financiers pour soutenir les pays en développement confrontés à des pressions budgétaires.

En ce sens, il a souligné la stratégie du Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, qui – avec les Premiers Ministres de la Jamaïque et du Canada – invite à élargir les instruments de financement et à examiner la viabilité de la dette des pays des Caraïbes qui ne ils ont un bon soutien financier pour aller sur les marchés.

«Il s’agit d’une opportunité précieuse que nous ne devons pas manquer de travailler sur les changements transformationnels nécessaires, de faire progresser nos programmes de développement et de faire face de manière adéquate aux effets de la crise», a-t-il déclaré.