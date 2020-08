C’est ainsi qui voient a Guaidó du Costa Rica : «Nous avons été témoins de la déception du peuple»

Les échecs continus de Juan Guaidó à la tête d’un plan séditieux – qui cherche à créer un État parallèle au Venezuela – l’ont laissé seul, sans crédibilité et épuisé dans les rangs de l’extrême droite qui considère que le changement politique passe par une sortie violente, avec «pression interne et intervention militaire étrangère».

C’est ce que pense le journaliste costaricien Jovel Álvarez, qui a récemment écrit un article d’opinion pour le média américain PanAm Post , intitulé: «Guaidó appelle à une rébellion alors que les gens l’ignorent»,dans lequel il analyse – selon ses idées et sa vision politique – le baisse de crédibilité de cette figure de l’extrémisme et comment ses objectifs séditieux ont échoué pendant plus d’un an et demi.

«Le député Varguense (…) a rencontré de sérieuses difficultés dans son plan de réactivation de la pression interne dans les rues du pays», commence l’article d’Álvarez, qui a rappelé que le dernier appel à la rue de Guaidó était le 10 mars et s’est terminé en échec.

«À ce jour, Guaidó n’a pas été en mesure d’appeler à nouveau une manifestation. Malgré le fait que les motifs sont et sont dignes des plus grandes révoltes, les gens semblent ne pas vouloir se sacrifier à la demande d’un homme politique», souligne le journaliste.

Álvarez cite une récente interview que Guaidó a donnée au journaliste d’opposition Gladys Rodríguez, dans laquelle il a avoué que bien qu’il y ait «beaucoup de pression externe mais peu de pression interne» la situation politique «pourrait ressembler à Cuba».

Jordan Goudreau et Juan Guaidó

La rébellion de l’opposition tant attendue ne démarre pas

Álvarez cite également une autre interview des journalistes d’opposition Nitu Pérez Osuna et Alejandro Marcano Santelli, avec Alberto Federico Ravell, qui est en charge du marketing de propagande de Guaidó, et qui a également avoué que «sans rébellion, il n’y a pas d’intervention».

Selon Álvarez, ces paroles de Ravell suggèrent que «pour activer la pression maximale des alliés, une autre insurrection est nécessaire. J’insiste sur un autre».

En ce sens, Álvarez rappelle les différents appels de Guaidó aux rues qui se sont soldés par des échecs : Cúcuta (23 février 2019); appel à l’insurrection militaire et au Coup d’État à Altamira (30 avril); d’autres concentrations et marches et la dernière opération échouée de Gideon , avec des mercenaires américains entraînés en Colombie et menés pendant la quarantaine en raison de la pandémie de COVID-19.

«Pour Juan Guaidó, il est relativement facile de demander aux gens de descendre dans la rue. Il avait déjà ce soutien (…) Il nous a laissé tomber», dit Álvarez.

Il ajoute dans son article «qu’une fois que les deux jeux ont échoué», Guaidó «a trahi sa promesse de ne pas assister à de faux dialogues et a perdu cinq mois à Oslo et à la Barbade, malgré le fait que nous tous qui parions sur sa victoire lui ont dit qu’avec elle il se tirait une balle dans les pieds».

Juan Guaidó et Iván Duque

Guaidó large déploiement de production et de propagande

Álvarez rappelle «qu’en novembre» 2019, il s’est rendu au Venezuela «pour couvrir un appel de rue que l’intérim avait fait un mois à l’avance et pour lequel il a réalisé une série de spots de propagande qui ont nécessité un déploiement de production important».

«L’attente de la part de ceux d’entre nous qui allions être à la marche que le 16 novembre était maximale. Beaucoup pensaient même que l’objectif était d’arriver à Miraflores. Le résultat : rien. La photo a été prise avec les gens dans la rue et s’est retrouvée à l’ambassade de Bolivie en chantant l’hymne national. Nous avons été témoins de la déception du peuple.

«Je me suis dit : est-ce pour cela que nous sommes venus au Venezuela? Pour rien ? Pour cette raison, je ne peux pas blâmer ceux qui résistent à l’appel à la rébellion lancé par Juan Guaidó. L’insurrection d’aujourd’hui ne peut pas naître d’une convocation faite par une classe politique ancienne et discréditée. Quelles garanties Guaidó peut-il offrir aux citoyens qu’en répondant à son appel, il ne les trahira plus ?», Ajoute le journaliste du PanAmPost , qui avoue ouvertement être sujet à la sédition au Venezuela.

Dans son article, Álvarez mentionne les déclarations du président des États-Unis , Donald Trump, le 10 juillet à Telemundo, où, dans un entretien avec José Díaz-Balart, il a déclaré que Guaidó «semble perdre un peu de pouvoir», c’est pourquoi pour lequel Washington recherche «quelqu’un qui a le soutien du peuple».

Il semble perdre du pouvoir. Nous voulons quelqu’un qui a le soutien du peuple. Je soutiens quiconque a le soutien du peuple», a déclaré Trump; et quelques jours plus tard, il a envoyé l’ancien ambassadeur auprès des Nations Unies Bill Richardson pour ouvrir un dialogue avec le président Nicolás Maduro et libérer plusieurs Américains emprisonnés, comme un geste de bonne volonté pour apaiser les tensions avec les États-Unis. Parmi eux, d’anciens cadres de CITGO qui a participé à un réseau de corruption dirigé par Leopoldo López et deux mercenaires de l’opération ratée de Gideon.

Álvarez clôt son «analyse» par le message suivant : «À ceux qui insistent pour appeler le manager à se séparer de la classe politique qui le« kidnappe », je leur demande de renoncer. Juan est très à l’aise sous l’aile de Leopoldo.