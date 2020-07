Directrice de l’OPS sur COVID-19 : «Les six prochains mois ne seront pas plus faciles»

Après près de 6 mois et demi de 2020, la pandémie due au nouveau coronavirus à l’origine de la maladie COVID-19 a laissé de graves ravages non seulement dans le domaine de la santé mais aussi dans le domaine économique et social, avec un comportement actuel qui au lieu de pour diminuer les risques pour les êtres humains, ils augmentent chaque jour.

Ce ne sont plus seulement les États-Unis, c’est l’épicentre de l’épidémie mondiale, c’est tout le continent américain qui est au centre des contagions et des décès dus aux coronavirus, avec des chiffres qui laissent d’autres régions derrière et, comme si cela ne suffisait pas, continuent d’augmenter de manière incontrôlée, brusque et totalement inquiétant.

L’Amérique compte au moins huit pays avec plus de 100 000 cas. L’Argentine et le Canada ont été les derniers à atteindre ce chiffre. Le Mexique, le Chili et le Pérou apparaissent alors avec plus de 300 000 personnes infectées ; avec près de deux millions il y a le Brésil ; puis les États-Unis avec plus de 3 300 000 confirmés, selon la carte interactive de l’Université Johns Hopkins.

Le comportement de la maladie sur le continent a rebondi malgré les mesures préventives d’isolement social et de confinement que les gouvernements ont commencé à prendre il y a quatre mois ; avec des infections quotidiennes en moyenne 100.000 infections continentales et un nombre de morts proche de 300 000 personnes.

À cet égard, la directrice de l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), Carissa F. Etienne, a de nouveau envoyé un message d’alerte à la région, confirmant que la pandémie n’a pas encore terminé sa première vague d’infections, c’est-à-dire que une fois ce pic d’infections passé, les Américains devront endurer une éventuelle deuxième flambée et s’y préparer.

Sur ce point, Etienne a souligné que sur le continent, les gouvernements n’ont pas réussi à coordonner les efforts pour endiguer la vague de contagion en essayant de travailler ensemble, une situation qui regrette car elle persiste et malgré l’alarme continentale, «une forte la coordination entre les pays» pour «guider les actions de leurs dirigeants» et pour «que les gens se protègent et protègent les autres».

«Nous devons rester vigilants, mais surtout dans les endroits qui ont connu une augmentation récente des cas, comme nous le constatons dans plusieurs États des États-Unis, dans la plupart des pays d’Amérique centrale et dans la plupart des pays d’Amérique du Sud» Dit Etienne.

Une pandémie aux proportions stupéfiantes

Le chef de l’OPS a souligné que le COVID-19 a généré «une pandémie aux proportions étonnante», c’est pourquoi les gouvernements et les autorités sanitaires n’ont d’autre choix «que de continuer à mettre toute notre énergie pour le contrôler».

En ce sens, il fait valoir que la lutte contre la pandémie de COVID-19 «nécessite une forte coordination entre les pays, une compréhension approfondie des tendances épidémiologiques, des orientations claires et un approvisionnement fiable en fournitures de santé publique. Ce sont toutes les choses que l’OPS fait activement pour renforcer la réponse de nos États membres», a-t-il souligné.

Etienne a souligné que les cas dans les Amériques ont surmonté rapidement la barrière des six millions de personnes infectées, et au rythme où cela se passe, cela pourrait facilement doubler, surtout parce qu’après quatre mois de quarantaine, les gouvernements et les gens commencent pour briser les confinements en essayant de sauver leurs économies, à la fois des États et personnels et familiaux.

«La semaine dernière, il y a eu 735.000 nouveaux cas dans la région, avec une moyenne de plus de 100 000 cas signalés chaque jour», a déclaré le chef de l’OPS, ajoutant que les cas de COVID-19 dans les Amériques continuent de s’accélérer, avec 20 % de cas en plus que la semaine précédente, et de nouveaux schémas émergent également.

«Il y a deux mois, les États-Unis représentaient 75% des cas de COVID-19 dans la région. La semaine dernière, les États-Unis ont signalé un peu moins de la moitié des cas régionaux, tandis que l’Amérique Latine et les Caraïbes ont enregistré plus de 50% des cas, et seul le Brésil en a signalé environ un quart», a expliqué Etienne.

Un exemple du bond exponentiel des infections est le Venezuela, l’un des pays qui a présenté les meilleurs chiffres depuis mars et qui, il y a un peu plus d’un mois, a atteint un peu plus de 1.000 cas. Mais le retour massif des migrants revenant de pays comme l’Équateur, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Brésil ; et le fait qu’ils pénètrent illégalement sur le territoire par des passages frontaliers incontrôlés, a fait surpeuplé les patients positifs et compte maintenant près de 10.000 personnes infectées.

Six mois de COVID-19 : leçons et défis

Les six derniers mois ont apporté des «surprises positives» qui ont confirmé la résilience de nos systèmes de santé, et quelques «défis inattendus que nous devons relever dans les mois suivants», a déclaré le directeur de l’OPS.

Les pays de la région ont adopté des mesures préventives dès le départ, ont mis en place très rapidement des services d’urgence et amélioré leurs systèmes de détection du virus. «Cet effort sans précédent était essentiel pour maintenir les cas à un bas niveau au début de la pandémie, ce qui nous a permis de gagner un temps considérable dans la préparation de nos systèmes de santé».

Les installations émergentes sont rapidement établies, a- t- il déclaré. Dans la région, des hôpitaux temporaires et des sites d’isolement et de quarantaine ont été construits en un temps record.

«Au moins 27 pays ont activé des équipes d’urgence et mis en place des mesures pour renforcer leurs systèmes de santé nationaux. Ces efforts ont fourni une capacité d’augmentation bien nécessaire pour nos systèmes de santé alors que les cas de COVID-19 ont commencé à augmenter. Grâce à ces actions, nous avons sauvé des milliers de vies», a expliqué Etienne.

Le recteur de l’organisme panaméricain a indiqué que de nombreux pays ont modifié leurs systèmes pour améliorer la détection du virus. De plus, COVID-19 a mis les pays au défi de décentraliser leurs capacités de laboratoire afin qu’ils puissent rapidement identifier, signaler et traiter les cas au niveau local.

«Pour ce faire, une formation virtuelle et en personne était nécessaire pour installer les laboratoires, et des fournitures étaient également nécessaires, que l’OPS a aidé à sécuriser et à distribuer, y compris près de 15 millions de tests PCR pour COVID-19», a-t-il ajouté.

À cet égard, Etienne a souligné que la région doit relever plusieurs défis persistants pour maîtriser la pandémie. «Une priorité absolue est de protéger les infirmières, les médecins et autres agents de santé vulnérables avec un équipement de protection individuelle approprié».

Les agents de santé sont vulnérables

«Dans toute la région, nous avons reçu des informations selon lesquelles des agents de santé sont tombés malades dans l’exercice de leurs fonctions, en raison d’un manque d’équipement de protection individuelle ou en raison de conditions de travail dangereuses», a expliqué Etienne.

À cet égard, il a dit que l’OPS aide à fournir «des équipements d’orientation, de formation et de protection individuelle» aux pays «pour créer de meilleures conditions de travail pour les travailleurs de première ligne».

Il s’est également déclaré préoccupé par la stigmatisation de la société à l’égard de COVID-19, une situation qui «ralentit la réponse» pour faire face à la pandémie.

«Nous avons besoin que les gens se sentent en sécurité et à l’aise pour parler et demander de l’aide lorsqu’ils ont des symptômes, afin que nous puissions mieux retrouver les contacts et isoler les cas suspects dès le départ. C’est notre meilleur espoir pour contrôler la pandémie», a déclaré le docteur Etienne.

«Nous avons encore beaucoup à apprendre sur ce virus, nous avons un certain nombre de mesures de santé publique qui fonctionnent pour contrôler la transmission, et nous devons leur faire confiance».

«Cependant, chaque jour, nous en apprenons davantage sur la façon dont ce virus se propage dans nos communautés, et cette science doit continuer à guider notre réponse. Nos équipes à l’OPS et à l’OMS suivent de près les nouvelles données probantes et les traduisent en documents d’orientation. Jusqu’à présent, nous avons émis plus de 100».

COVID-19 en las 🌎



"Todavía estamos en la primera ola de la pandemia, no en la segunda" @DirOPSPAHO pic.twitter.com/RAbRzU15Ry — OPS/OMS (@opsoms) July 9, 2020

Pour arrêter COVID-19, la coordination est essentielle

«Tout ce qui concerne la pandémie n’a pas été surprenant», explique Etienne, qui note que «comme prévu, certains des problèmes les plus persistants dans notre région» sont ceux qui «ont contribué à l’échelle COVID-19 : inégalité, la fracture politique et les systèmes de santé qui ont été affaiblis par des années de faible investissement».

«Ce sont des problèmes que nous devons aborder pendant la pandémie ; et continuer l’embarquement une fois terminé. En regardant vers l’avenir, nous sommes tous touchés et nous avons tous un rôle à jouer. De notre équipe à l’OPS à la direction de nos États membres et chacun de nous en tant qu’individus», a-t-il déclaré.

Le chef de l’OPS soutient qu’une pandémie nécessite une forte coordination entre les pays, «une compréhension approfondie des tendances épidémiologiques, des orientations claires et un approvisionnement fiable en produits de santé».

Les dirigeants de la région, a-t-il ajouté, «doivent permettre aux preuves de guider leurs actions, en se concentrant sur ce qui fonctionne et en unissant les gens autour d’eux. Ils ont la responsabilité d’agir de manière transparente et proactive lorsqu’ils mobilisent les institutions de chaque nation pour réagir».

Le médecin a profité d’un appel aux gouvernements et aux citoyens, car ils ont la responsabilité personnelle de se protéger et de protéger les autres par des mesures que tout le monde accepte, telles que la distance physique et l’utilisation de masques en raison de la menace de l’asymptomatique. Cela «signifie que nous pouvons tous nous entraider pour surmonter cette crise».

Etienne a souligné que la pandémie des six derniers mois «a secoué notre monde» ; pour cette raison, «les six prochains mois ne seront pas plus faciles et nous ne pouvons pas baisser la garde. Pour perdurer, nous devons compter sur notre connaissance croissante de ce virus, notre capacité à appliquer ces leçons de manière solidaire et notre détermination inébranlable».