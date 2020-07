Insolite!: L’amiral chef du Commandement Sud traite les généraux de Colombie et Brésil comme des laquais de la télévision

Ce n’est pas une théorie du complot ou une rhétorique de la gauche latino-américaine pour attaquer l’impérialisme américain et ses nouvelles formes de colonialisme contre la région, c’est simplement un fait. Avec l’arrivée des nouveaux gouvernements conservateurs d’extrême droite, la souveraineté régionale a été cédée au régime américain, et la preuve en a été réalisée par des généraux de Colombie et du Brésil dans une émission télévisée ouverte.

Peut-être que certains pourraient le considérer comme inhabituel, bien que ce ne soit pas, mais sûrement – au moins – il était scandaleux de voir le chef du Commandement Sud de la force armée américaine, Craig Faller, s’adresser à un couple de généraux latino-américains comme s’ils lui étaient inférieurs et Pire encore, ils étaient à sa complète disposition comme un soldat de plus de ses troupes.

L’émission de télévision ne fait que confirmer le niveau de servilité auquel sont tombés les régimes de Jair Bolsonaro au Brésil et d’Iván Duque en Colombie, qui mettent à disposition les chefs militaires de leurs forces armées pour se soumettre à l’autorité de Washington, agissant en tant que laquais pour le renouvellement de la doctrine Monroe et le nouveau conservatisme qui se veut imposer sur le continent américain.

Rester ferme devant Donald Trump et tenir compte des ordres de Faller, c’est ce que les supposés meilleurs soldats ont fait, selon le chef du commandement sud, de Colombie et du Brésil, qui travaillent pour lui sans avoir à leur payer un centime pour cela.

La mission, sans aucun doute, est de donner un message médiatique à des fins guerrières au Venezuela et au monde, dans lequel il est noté que les deux pays avec lesquels la nation bolivarienne est frontalière sont – soi-disant – dominés militairement par le régime américain.

Un autre message tout à fait clair est la complicité et le dévouement souverain du commandement des troupes brésiliennes et colombiennes à la direction militaire du Pentagone, fait pour lequel Bolsonaro et Duque n’hésitent pas à se serrer la main, surtout lorsque l’argument est la lutte supposée contre le trafic de drogue, un fléau dans lequel les deux nations sont – en contradiction – celles qui permettent le plus grand trafic vers l’Europe et les États-Unis.

Al ver esta escena le hierve a uno la sangre, aquella que corre por las venas abiertas de los pueblos de Nuestra América Latina y Caribeña. No quiero ni imaginar la indignación que sentirán los pueblos y militares de Colombia y Brasil. ¡Independencia o nada! https://t.co/iKJZo1j7kx — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 17, 2020

La Colombie et le Brésil paient pour céder leur souveraineté

Lors d’une conversation télévisée entre Faller et Trump, le militaire a déclaré au président que parmi ses rangs se trouve le meilleur soldat colombien travaillant pour lui et qu’il a également été envoyé aux États-Unis payé par le président d’Uribista Iván Duque.

«Levez-vous», dit Faller au soldat colombien identifié comme «le général de brigade Juan Carlos Correa», qui a immédiatement tenu tête à Trump.

«Le président Duque nous a envoyé son meilleur soldat et l’a payé, alors il est venu ici entièrement payer par la Colombie et travaille pour moi. C’est une reconnaissance que la Colombie était avec nous dans le monde, dans la guerre de Corée et qu’elle est avec nous aujourd’hui», ajoute Faller.

Ensuite, Faller présente un autre militaire, cette fois un Brésilien qui est également sous son commandement.

«Et notre président brésilien, Bolsonaro, nous a envoyé un tout nouvel ajout à notre quartier général, le général de division David, l’un des hommes les plus forts des forces armées brésiliennes, fait partie de l’organisation J5», déclare le chef du commandement sud.

«Encore une fois, le Brésil paie pour qu’il vienne ici et travaille pour moi », souligne Faller, qui ajoute que «le Brésil est avec nous depuis la Seconde Guerre mondiale et renforce encore nos relations».

Trump y sus secuaces ven a generales colombianos y brasileños como empleados que le deben obediencia. Es el colonialismo humillante que quieren imponer a Venezuela. Nuestra lucha es por la dignidad e independencia nacional.



¡Los soldados de Venezuela no son empleados de Trump! pic.twitter.com/GCQEtL0QmZ — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 16, 2020

Le colonialisme humiliant

À propos de l’incident, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a exprimé son indignation. À travers Twitter, il a souligné : «Quand vous voyez cette scène, votre sang bout, celui qui coule dans les veines ouvertes des peuples de notre Amérique latine et des Caraïbes. Je ne veux même pas imaginer l’indignation que ressentiront les peuples et les militaires de Colombie et du Brésil. Indépendance ou rien ! ».

Dans cette émission présentée à la télévision dans le cadre de la campagne présidentielle de Trump, l’ambassadeur du Venezuela auprès des Nations Unies (ONU), Samuel Moncada, a également commenté : «Trump et ses acolytes voient les généraux colombiens et brésiliens comme des employés qui ils lui doivent l’obéissance».

Las infantiles declaraciones no son más que un acto de provocación. Reivindico la madurez y profesionalismo de la FANB ante estos irresponsables actos y repito como lo dije en Carabobo: si cruzan la línea roja recibirán una respuesta contundente de la FANB por nuestra soberanía. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) July 16, 2020

«C’est le colonialisme humiliant qu’ils veulent imposer au Venezuela», a ajouté le diplomate vénézuélien.

Moncada a également ajouté que la lutte du Venezuela «pour la dignité et l’indépendance nationale» et donc «soldats du Venezuela ne sont pas des employés de Trump !»

Depuis plusieurs semaines, le Commandement Sud manœuvre dans les Caraïbes pour tenter de violer la souveraineté maritime vénézuélienne, générant des menaces continues pour provoquer une guerre sans précédent dans la région. Il le fait sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue, bien qu’avec eux, il ne protège que le plus grand réseau de distribution de drogue aux États-Unis et en Europe.

Intimidation ou tricherie ?

Il y a quelques jours, le Commandement Sud a commencé à naviguer près des eaux territoriales du Venezuela, l’un de ses navires de guerre, qui possède également des armes nucléaires à bord.

Dans un premier temps, le navire de guerre a déclaré qu’il s’était approché de la zone frontalière vénézuélienne pour faire de prétendues manœuvres de «liberté de navigation» et pour défier le régime de Maduro,qui – selon Faller – voulait dépasser ses frontières maritimes.

Par la suite, les États-Unis ont violé les eaux territoriales vénézuéliennes, dans une incursion évidente cherchant une réponse militaire du Venezuela, ce qui leur permettrait de mener des actions guerrières contre Caracas.

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, et le chef du commandement stratégique opérationnel des forces armées, Remigio Ceballos, ont réaffirmé que si les États-Unis vont au-delà de leurs actions belliqueuses dans les eaux territoriales vénézuéliennes, ils recevront une réponse énergique et meurtrière.

Les actions des États-Unis contre le Venezuela se sont intensifiées dans le domaine militaire depuis que la Colombie a rejoint en 2018 en tant que membre observateur de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), un lobby qui administre et gère les guerres menées par Washington et l’Union européenne au Moyen-Orient.

En mars dernier, Bolsonaro a signé un accord avec le chef du Commandement Sud, qui permet d’étendre les liens de coopération en matière de défense entre les deux pays et de partager des informations sur le développement de nouvelles capacités de coopération en matière de défense, de renseignement, de technologie et de recherche.

La signature de l’accord a été réalisée en classant le Brésil comme «un allié préférentiel supplémentaire» de l’OTAN et a eu lieu dans les installations du Commandement Sud, à Miami, en Floride, d’où sont dirigées les opérations militaires des États-Unis dans les Caraïbes et l’Amérique du Sud.

Le gouvernement brésilien a expliqué que l’objectif de la signature de l’accord de défense, dénommé RDT & E, est d’ouvrir la voie aux deux gouvernements pour développer «des projets de défense communs alignés sur l’intérêt mutuel des parties, couvrant la possibilité d’améliorer ou de fournir de nouvelles capacités militaires».