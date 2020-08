Jusqu’où le COVID-19 ira-t-il aux États-Unis ? Les clés pour comprendre la propagation du virus dans le pays de Trump

Le Dr Anthony S. Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, conseille de fermer les lieux publics, d'interdire les grands rassemblements et de décréter l'utilisation de masques

Aux États-Unis, le coronavirus a muté. À mesure que les cas positifs augmentent, les Américains se rendent compte que l’épidémie est imparable et que, semble-t-il, aucun coin du pays ne sera à l’abri.

Jusqu’à ce vendredi 29 juillet, le virus avait infecté 4,5 millions de personnes et tué plus de 150.000. Selon le New York Times, de nombreux experts craignent que le virus puisse tuer 200 000, voire 300 000 personnes d’ici la fin de l’année.

Le fait est que même un déni de virus comme le président Donald Trump a décidé de porter un masque, après avoir résisté pendant des mois. En outre, il a également annulé les célébrations de la Convention nationale républicaine en Floride.

Aujourd’hui, chaque état, chaque ville a sa propre crise, portée par ses propres facteurs de risque : une multitude de vacanciers, des bars rouverts trop tôt, et même des protestations contre le port de masques et de bas de confinement.

«Nous sommes pires qu’en mars», lorsque le virus a envahi New York , a déclaré le Dr Leana S. Wen, ancienne commissaire à la santé de Baltimore. «À l’époque, nous avions un épicentre. Maintenant, nous en avons beaucoup », a-t-il déclaré à TNYT.

Ce que disent les experts

Le journal américain a interviewé un groupe d’experts en santé publique de ce pays, non seulement des médecins et des épidémiologistes, mais aussi des historiens et des sociologues. Selon eux, la propagation du virus est également influencée par le comportement humain.

Parmi les conclusions les plus regrettables, l’une d’elles est que malgré les progrès réalisés dans le domaine des vaccins, aucune n’est attendue pour cette année, ils craignent donc une nouvelle vague de décès. Parmi les secteurs les plus touchés figurent les habitants des zones rurales et des communautés afro-américaines.

De même, ils considèrent que les restrictions locales devraient être plus strictes et coordonnées entre tous les gouverneurs et maires. «Tant de funérailles n’ont jamais eu lieu. Les États-Unis sont touchés, tandis qu’une grande partie de l’Europe, qui a été touchée en premier, se remet et rouvre», a déclaré Michele Barry, directrice du Centre pour l’Innovation en Santé Mondiale à l’Université de Stanford.

«L’arrogance nationale et la croyance en l’exceptionnalisme américain nous ont été très utiles», a ajouté Martha L. Lincoln, anthropologue médicale et historienne à l’Université d’État de San Francisco.

Mais, depuis son apparition jusqu’à aujourd’hui, combien ont-ils appris du Coronavirus :

Le virus est «extrêmement transmissible» , à travers des pastilles contre la toux et aussi «une fine brume d’aérosol qui est expulsée lorsque les gens parlent fort, rient ou chantent».

, à travers des pastilles contre la toux et aussi «une fine brume d’aérosol qui est expulsée lorsque les gens parlent fort, rient ou chantent». Les masques sont beaucoup plus efficaces que les scientifiques ne l’ont jamais cru.

que les scientifiques ne l’ont jamais cru. Les porteurs de virus présentant des symptômes légers ou inexistants peuvent être infectieux.

Il peut y avoir 10 fois plus de personnes qui transmettent la maladie qu’on le sait.

Chez les patients gravement malades, le coronavirus peut se lier à des récepteurs dans les veines et les artères et avancer pour attaquer les reins, le cœur, l’intestin et même le cerveau, étouffant ces organes avec des centaines de petits caillots sanguins.

et avancer pour attaquer les reins, le cœur, l’intestin et même le cerveau, étouffant ces organes avec des centaines de petits caillots sanguins. Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent d’obésité, d’hypertension artérielle ou de diabète .

. Les adultes de 18 à 49 ans représentent plus de cas hospitalisés que les adultes plus âgés.

Les jeunes enfants semblent transmettre le virus moins souvent que les adolescents.

Peut-être 10% des personnes infectées représentent 80% des nouvelles transmissions.

Les maisons de retraite, les usines de conditionnement de viande, les églises, les prisons et les bars sont les principaux centres d’intérêt .

. Aucun médicament ne s’est révélé être un remède rapide : le remdesivir (antiviral) raccourcit le séjour à l’hôpital, tandis que la dexaméthasone (stéroïde) permet de sauver certains patients gravement malades.

Il n’y a pas d’enfermement national

Pour sa part, Michael T. Osterholm, directeur du Centre de Recherche et de Politique sur les Maladies Infectieuses de l’Université du Minnesota, soutient que seul un blocus national peut contenir entièrement le virus.

Pendant ce temps, Danielle Allen, directrice du Centre d’Éthique Edmond J. Safra de l’Université de Harvard, a souligné que la moyenne de 25 cas pour 100.000 habitants nécessite plus de restrictions, telles que la fermeture des bars et la limitation des réunions. «Au-dessus de ce nombre, les autorités devraient émettre des ordres de rester à la maison», a-t-il ajouté.

De plus, beaucoup conviennent que les tests devraient être gratuits dans les endroits où les gens sont pauvres ou non assurés, tels que les projets de logements sociaux, les réservations amérindiennes et les églises et les supermarchés dans les quartiers pauvres. «Rien de tout cela ne sera possible à moins que la capacité de test de la nation, une catastrophe continue, ne soit considérablement étendue», rapporte le Times.

Cette semaine, les nouvelles infections ont augmenté dans 33 États, à Porto Rico et dans le district de Columbia. La recommandation de l’épidémiologiste Anthony S. Fauci, directeur de l’Institut National des Allergies et des Maladies Infectieuses, est que dans les États où le virus est très actif, les lieux publics devraient être fermés, les grands rassemblements interdits et l’utilisation de masques décrétée.

En ce sens, le médecin renommé a averti que maintenant la moyenne quotidienne est de 1.106 décès, mais que ce nombre peut augmenter beaucoup plus.

À cet égard, Rochelle Walensky, responsable des Maladies Infectieuses de l’Hôpital Général de Boston au Massachusetts, présente le cas des zones rurales. «Près de 80% des comtés du pays n’ont pas un seul spécialiste des maladies infectieuses».

Comment les vaccins progressent-ils ?

Selon une base de données compilée par le Times, dans le monde, ils développent plus de 165 vaccins possibles, bien que seulement 27 soient en cours d’essais sur l’homme.

L’administration Trump vient d’accorder près de 2 milliards de dollars à un consortium dirigé par Pfizer qui a promis 100 millions de doses d’ici décembre, en supposant que les essais aboutissent.

Comme le virus se propage toujours rapidement, la plupart des experts ont déclaré que des «essais de provocation», dans lesquels un petit nombre de volontaires sont vaccinés puis délibérément infectés, ne seraient probablement pas nécessaires.

Cependant, la Food and Drug Administration (FDA) a déclaré qu’un vaccin serait approuvé même s’il n’est efficace qu’à 50%. Les experts ont déclaré qu’ils pouvaient accepter cela, du moins au début, car le premier vaccin approuvé pourrait sauver des vies, tandis que les tests se poursuivaient avec de meilleures alternatives.

«Un vaccin ne doit pas fonctionner parfaitement pour être utile», ont convenu plusieurs experts. «Même avec le vaccin contre la rougeole, parfois vous pouvez attraper la rougeole, mais c’est bénin et vous n’êtes pas contagieux».

Le racisme en surface

Un autre risque qui reste constant, même dans les États avec peu de résidents noirs et hispaniques, est que les deux communautés sont les plus touchées, selon les experts.

«Les personnes de couleur sont plus susceptibles d’occuper des emplois qui nécessitent une présence physique et parfois des contacts étroits, comme des emplois dans la construction, des vendeurs et des infirmières. Ils sont plus susceptibles de dépendre des transports publics et de vivre dans des quartiers où les supermarchés sont rares et bondés», rapporte TNYT.

Il note également qu’ils sont plus susceptibles de vivre dans des maisons surpeuplées et multigénérationnelles, certaines avec une seule salle de bain, ce qui rend impossible d’isoler en toute sécurité la maison en cas de maladie. De plus, ils ont des taux plus élevés d’obésité, d’hypertension artérielle, de diabète et d’asthme.

Les données fédérales recueillies jusqu’au 28 mai montrent que les Afro-Américains et les Hispaniques étaient trois fois plus susceptibles d’être infectés que leurs voisins blancs et deux fois plus susceptibles de mourir, même s’ils vivaient dans des comtés ruraux éloignés avec peu de résidents noirs ou hispaniques, Rapports TNYT.

Ces taux sont mêmes quand une autre étude a révélé que, jusqu’en mai, le noir américain moyen pratiquait plus de distanciation sociale que le blanc moyen.

Le début de la fin ?

Il n’y a pas eu d’accord général parmi les experts sur ce qui va probablement se passer dans les années suivant la pandémie. Certains scientifiques s’attendent à une reprise économique rapide, tandis que d’autres pensent que les dégâts pourraient persister pendant des années. Sur la base de ce qu’ils pensent de ce point, les citoyens voteront en novembre prochain.

Plusieurs experts ont déclaré qu’ils supposaient que des millions d’Américains qui se trouvaient sans assurance maladie ou contraints de faire la queue dans les banques alimentaires voterait pour des politiciens qui favorisent les soins de santé universels, les congés de maladie payés et une plus grande égalité des revenus et autres changements. Mais face à de profondes divisions politiques, aucun chercheur n’était sûr du résultat des prochaines élections.

L’administration Trump a peu fait pour gagner la confiance. Plus de six mois après la pire crise sanitaire depuis un siècle, c’est la semaine dernière qu’il a exhorté les Américains à porter des masques faciaux et a annulé la Convention Républicaine en Floride, le genre d’événement en salle à haut risque que les gouverneurs aient interdit depuis mi-mars.

Trump a ignoré, contredit ou déprécié ses conseillers scientifiques , disant à plusieurs reprises que le virus disparaîtrait simplement, faisant la promotion de médicaments non éprouvés comme l’hydroxychloroquine, même après que son inefficacité et sa dangerosité aient été prouvées; et suggérant que les désinfectants ou les rayons ultraviolets mortels pourraient sauver des vies.

Des millions d’Américains ont perdu leur emploi et leur assurance maladie, et risquent de perdre leur maison, même lorsqu’ils sont sur la voie d’une maladie mortelle.

En fin de compte, le Dr Julie Gerberding, ancienne directrice des Centers for Disease Control (CDC) conclut : «Il ne s’agit pas d’un événement ponctuel. C’est un présage de ce qui est à venir.