Mourrez-vous seulement du COVID-19 ? Sept vaccins oubliés pendant la pandémie

Alors que le monde reste en tension face à l’expansion de la pandémie COVID-19 et dans la recherche désespérée de vaccins contre la maladie qui a déjà affecté plus de 20 millions de personnes et causé près de 750000 décès, dont la moitié – dans les deux chiffres – enregistrés en Amérique, il y a un autre lot de virus et de maladies mortelles qui attaquent la région et le monde sans alarmer l’opinion publique .

Parmi ces maladies mortelles figurent la dengue, différents types de grippe, le VIH-SIDA, les maladies vénériennes, le cancer, le diabète, entre autres maladies chroniques. Mais, il existe également une série de maladies évitables qui sont vaccinées depuis des années mais qui sont passées à l’arrière-plan en raison de la crise générée par le nouveau coronavirus.

La pandémie a réussi, en plus de la crise sanitaire généralisée, à rester en retard sur sept autres maladies évitables, qui mettent en danger plus de 80 millions d’enfants de moins d’un an.

En premier lieu, la tuberculose, la polio et l’hépatite font partie des vaccins en retard. De même, la rubéole, la fièvre jaune, la polio et la rougeole figurent également sur cette liste.

Un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef), de l’Alliance du Vaccin (Gavi) et du Sabin Vaccine Institute a averti que les mesures de quarantaine et la crise hospitalière ont entravé vaccination dans au moins 68 pays.

Selon le document, la pandémie a augmenté le risque chez environ 80 millions d’enfants de moins d’un an, qui peuvent désormais contracter une maladie évitable qui, dans de nombreux cas, peut être grave.

En fait, avec les ressources de santé de nombreux pays concentrés sur la lutte contre le COVID-19, malheureusement le nombre de décès totalement évitables avec un vaccin a rebondi, comme c’est le cas avec les multiples risques d’avoir un bébé non vacciné à la maison.

Le risque de ne pas vacciner contre les maladies évitables

Le Dr Francisco Álvarez, coordinateur du Comité Consultatif sur les Vaccins de l’Association Espagnole de Pédiatrie (AEP), cité par la BBC, a expliqué qu’un enfant de moins d’un an «peut tomber gravement malade s’il contracte une maladie évitable par la vaccination, comme la rougeole ou une maladie méningococcie; ou développer un handicap, car en plus de la mort, ils peuvent provoquer une surdité, des amputations ou des déficits neurologiques».

De plus, l’enfant devient un agent pathogène avec une forte capacité virulente à transmettre l’infection aux personnes vulnérables à la maison si elles ne sont pas protégées.

Dans le cas de l’Amérique Latine, «c’était déjà un problème, car précisément les années précédentes, l’impact d’une couverture vaccinale plus faible pour certaines maladies, en particulier la rougeole, a été observé», a expliqué Alfonso J. Rodríguez-Morales, vice-président de l’Association Colombien d’Infectiologie, à BBC Mundo.

Il a ajouté que dans les zones où la couverture sanitaire était moindre, il y avait eu des flambées de ces maladies en raison de la non-vaccination des nouveau-nés.

Saturation des systèmes de santé et peur des hôpitaux

L’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) attribue la baisse de la vaccination dans la région à divers «goulots d’étranglement» apparus après l’arrivée du nouveau coronavirus.

Les pays ont dû «réorganiser les systèmes de santé pour faire face à un afflux de cas positifs de COVID-19, y compris le redéploiement des ressources humaines, et ont rencontré des difficultés pour importer des vaccins», ajoute l’organisation.

D’autres obstacles ont été les retards dans les services de vaccination de routine en raison de l’enfermement et la crainte ou l’inquiétude de la population de devoir se rendre aux services de santé pendant une pandémie.

«La population ne se rend pas aux consultations, ni aux contrôles de la santé de l’enfant et de la vaccination, ce qui augmente la possibilité de transmission et d’épidémies de maladies évitables», explique Rodríguez-Morales.

Un cas exact est ce qui est arrivé à Ana María Cárdenas en Colombie, selon la BBC. Le fils d’Ana, Federico, a dû se faire vacciner à plusieurs reprises lorsque le coronavirus est arrivé à Bogotá. «Nous ne voulions pas l’emmener dans un établissement de soins médicaux. Nous avons eu peur et avons décidé de le retarder le plus longtemps possible», dit-il.

«Nous en sommes venus à envisager la possibilité d’embaucher une entreprise qui vient chez nous et donne les vaccins, mais nous l’avons écartée car le coût était très élevé», a déclaré Cárdenas, qui est un exemple vivant de l’inégalité sociale et de la pauvreté en Amérique Latine, un élément prise en compte par l’OMS, ce qui ajoute précisément le retard des vaccins à ces précarités, ainsi qu’aux troubles politiques et aux années de faible croissance économique en Amérique Latine.

L’Amérique Latine parmi les pires au monde

Ces facteurs politiques, sociaux et économiques ont contribué, par exemple, à ce que le Brésil, la Bolivie, Haïti et le Venezuela figurent parmi les 20 pays ayant les pires notes lorsque l’on examine combien d’enfants ont reçu la troisième dose du triple vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la toux coqueluche entre 2010 et 2019.

Dans le cas du Venezuela, il faut souligner que la crise politique et les plans de sédition contre le gouvernement de ce pays, auxquels s’ajoute un blocus économique strict qui l’empêche d’importer des médicaments, de la nourriture, des traitements médicaux et des vaccins, se sont aggravés la situation et de rendre sa population vulnérable, malgré les efforts déployés par l’administration de Nicolás Maduro avec l’ONU, l’OMS, l’OPS, l’Unicef ​​et la Croix-Rouge Internationale.

Le Mexique et le Honduras figurent également sur la liste, selon le rapport des Nations Unies qui a analysé les chiffres de 195 pays.

La baisse au Brésil au cours de cette période est la pire, avec 26%. La Bolivie et Haïti suivent avec une baisse de 16% chacun au cours de ces neuf années, le Venezuela avec 14% de moins, le Mexique avec 13% et le Honduras avec une perte de protection de 10%.

Le texte ajoute que la région n’a jamais dépassé une couverture moyenne mondiale de 81% dans les vaccins mentionnés, pourcentage dans lequel elle se trouvait en 2019, avant la crise des coronavirus. Le chiffre le place en dessous de la moyenne mondiale, qui est de 85%.

Pour l’OMS, les données sont aggravées si l’on tient compte du fait qu’en 2019, le Brésil comptait 542 mille enfants qui n’ont reçu aucune dose du triple vaccin ; et le Mexique avec 348 mille.

Autres vaccins

La perte de protection se répète également dans d’autres vaccins en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Avec les données fournies à la BBC par l’OPS, si en 2017 le vaccin antituberculeux avait été administré à 97% des enfants de la région, le chiffre est tombé en 2019 à 84%.

Le même schéma est répété avec le vaccin qui complète le cycle des vaccins contre l’hépatite B. Il a atteint son pic de couverture maximale avec 92% en 2012, et à partir de là, il n’est tombé qu’à 86% en 2019.

Le vaccin contre la polio a atteint 94% des enfants d’Amérique latine ou des Caraïbes en 2011, pour tomber à 86% en 2019.

«Il est vital que les programmes de vaccination se poursuivent, en toute sécurité et chaque fois que possible, pour prévenir les flambées de maladies évitables par la vaccination et éviter de submerger les systèmes de santé», a déclaré l’OPS.

Dans un état d’urgence sanitaire comme celui posé par le COVID-19, y a-t-il un vaccin essentiel, sur lequel les services médicaux peuvent concentrer leurs efforts jusqu’à ce que tout passe ? La BBC demande à Rodríguez Morales, qui répondent : «La vérité serait difficile et cela dépendra de l’âge de l’enfant ainsi que de son emplacement. Par exemple, s’il est nouveau-né et se trouve en Colombie, il doit se faire vacciner contre la tuberculose et l’hépatite B».

«Mais si vous aviez deux mois, dans le même pays, le vaccin le plus précieux en théorie pourrait être le pentavalent, car il protège simultanément contre l’hépatite B, la méningite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos», a-t-il expliqué.

Cependant, rappelez-vous : «Dans les calendriers de vaccination, tous les vaccins sont importants et doivent être appliqués en temps opportun».

Maladies rebond et anti-vaccins

L’ONU reconnaît que le niveau de revenu du pays joue un rôle très important dans la question de savoir si les enfants sont vaccinés ou non. La désinformation joue également un rôle fondamental.

«On estime que 95% des enfants vivant dans les pays à revenu élevé ont été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en 2019, contre environ 74%» de ceux à faible revenu, note le rapport.

«Cet écart de couverture est stable depuis 2010», ajoute-t-il. Cependant, l’agence a constaté que la décision des parents de ne pas donner les vaccins obligatoires à leurs enfants parce qu’ils n’y croient pas ne comprend pas la classe sociale.

«Les problèmes de vaccination doivent être combattus parmi la population à revenu élevé, ainsi que parmi la population à revenu faible et intermédiaire, grâce à des approches efficaces de communication et d’engagement communautaire», indique le rapport.

Enfin, il ajoute que si la plupart des pays du monde continuent de faire confiance à l’utilisation des vaccins, la méfiance croissante de l’opinion publique à leur égard par les soi-disant «anti-vaccins» engendre un recul dans la lutte contre les maladies infectieuses qui, bien que ils sont mortels, ils pourraient être évités.