Opposant Claudio Fermín : Personne n’a le droit de saboter les élections au Venezuela

Claudio Eloy Fermín Maldonado est un politicien vénézuélien, sociologue et professeur d’université, maire de Caracas entre 1989 et 1993. Il est actuellement président et fondateur du parti d’opposition Solutions au Venezuela, d’où il travaille sans relâche depuis plus d’un an et demi en parvenir à une solution pacifique et consensuelle à la crise politique, dans le cadre de la table de dialogue qui est dirigée par des secteurs de l’opposition démocratique avec le gouvernement présidé par Nicolás Maduro.

«Le moment de l’union est maintenant, notre pays nous pousse à y penser, à le considérer et à en valoriser la grandeur. Ce ne sont pas des temps de divisions politiques, ni de guerres de pouvoirs ; ce sont des temps d’union et de réconciliation. Le Venezuela exige un accord national», déclare Fermín dans le cadre de sa campagne d’intégration pour améliorer les conditions politiques, économiques et sociales du pays.

Interviewé dans l’émission «First-hand», diffusée par la radio vénézuélienne Fe y Alegria Noticias, dans l’État de Zulia (ouest), également ancien candidat à la présidentielle en 1993 par le parti Acción Democrática, a revu ce qu’il a défini comme «Réalisations de la table de dialogue» et appelé à voter aux élections du 6 décembre pour choisir la nouvelle Assemblée nationale (AN).

L’opposant vénézuélien a souligné qu’il est essentiel pour le pays de renouveler et de ré-institutionnaliser le pouvoir législatif, et pour cela les élections de décembre ouvriront la voie à une nouvelle étape qui permettra de laisser l’extrémisme et les mensonges à des fins politiques.

«On ne peut pas parler à demi-vérités» au pays, car «les demi-vérités et les demi-mensonges font beaucoup de mal car ce sont des éléments de désinformation», souligne le leader politique.

En ce sens, il a souligné «qu’en octobre 2019, grâce aux efforts difficiles de la Table de Dialogue, les députés du PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) ont rejoint l’ Assemblée Nationale pour former les deux tiers et parce que nous pensons que l’Assemblée Nationale a dû être ré-institutionnalisée après des années de rejet, de déclaration illégale d’outrage, de devenir le commandement de campagne d’un petit groupe de partis qui n’ont pas voté de lois ou qui ne représentent pas tout le monde.

Réinstitutionnaliser le pouvoir législatif

Fermín, qui était député au défunt Congrès bicaméral à la fin des années 80s’ et électeur entre 1999 et 2000, a déclaré que la politique actuelle du Venezuela «les gens veulent la paix et une nouvelle Assemblée Nationale, et non une assemblée où les députés continuent de tomber coups de poing au lieu de discuter des lois au profit du peuple».

«Il y a un besoin politique d’une nouvelle Assemblée Nationale parce que l’actuelle ne nous a donné aucun résultat», a-t-il souligné. «Les Vénézuéliens ont besoin d’un parlement qui contrôle vraiment les dépenses publiques, légifère et crée un climat d’harmonie».

«Il y a aussi une obligation constitutionnelle car le mandat de cette Assemblée Nationale expire en janvier (…) Le pays a besoin d’être ré-institutionnalisé. Les Vénézuéliens, peu importe comment ils pensent, nous avons une nation à reconstruire. Nous devons rendre un minimum de stabilité et d’harmonie au Venezuela», a-t-il ajouté.

Il a assuré que «ceux qui jouent pour aggraver la crise», Juan Guaidó et son lobby, ne contribuent en aucune façon au bonheur du Venezuela «et a souligné que» dans ces mois à venir nous devons tous travailler pour surmonter les circonstances».

La Table de Dialogue

«Les extrémistes cherchent à perpétuer un parlement illégitime»

Le leader a également remis en question la stratégie de l’extrémisme de l’opposition pour tenter de créer un État parallèle illégitime et une Assemblée Nationale qui n’a pas été élue par la population. «Que veulent-ils ? Eternaliser dans une Assemblée nationale sans que les gens ne les choisissent ? Ici, il doit y avoir des élections, c’est essentiel», a-t-il souligné.

À cet égard, il a noté que la nomination du nouveau Conseil National Électoral (CNE) par la Cour Suprême de Justice (TSJ) est un outil inscrit dans la Constitution lorsque l’AN ne peut ou ne décide pas de le faire.

«Comme il l’a fait lors d’occasions précédentes, comme dans le cas de la directive précédente, avec laquelle nous avons remporté les élections de 2015», a rappelé Fermín à propos du processus que le pouvoir judiciaire a exécuté.

Fermín a ajouté qu’avant que le TSJ ne décide de la nomination, tout a été fait pour que les recteurs du CNE soient nommés par l’AN, mais l’extrémisme de l’opposition n’a pas permis au processus de se concrétiser.

«Nous avons agi avec transparence, nous avons respecté et épuisé toutes les procédures de l’Assemblée nationale pour nommer les recteurs», a souligné Fermín.

La Constitution dispose que les recteurs de la CNE doivent être nommés par l’Assemblée Nationale. Cependant, il a souligné qu’il stipule également que l’attribution du parlement est subordonnée à celui-ci «réuni aux deux tiers. Si l’Assemblée Nationale n’est pas constituée en deux tiers, alors elle n’a pas cette attribution».

Nicolas Maduro et Claudio Fermin

Ne pas aller aux élections est la stratégie de l’extrémisme

Le chef de l’opposition n’a souligné que les secteurs extrémistes «avaient une stratégie pour jeter la pierre et cacher leur main. D’une part, ils avaient le Comité des Nominations, mais d’autre part, ils ont entravé, saboté, allongé la décision et ont ensuite eu l’excuse de dire qu’avec l’ancien CNE, on ne pouvait pas aller aux élections».

Fermín a averti que ces secteurs qui sabotent l’ordre démocratique ne sont pas intéressés par la voie électorale et c’est pourquoi aujourd’hui «ils continuent dans cette prédication de l’abstention malgré le fait qu’il y ait un nouveau Conseil national électoral».

Pour cette raison, il a invité le peuple à voter indépendamment de ses sympathies politiques. «Nous avons besoin de la participation des Vénézuéliens. Je ne pourrais jamais venir à ces microphones pour dire «ne vote pas», personne n’a le droit de dire «ne vote pas», «ne suis pas d’accord», «n’influence pas», «ne demande pas de changement» ; nous avons tous besoin de représentation.

«Aucune stratégie politique n’a le droit de saboter une élection qui est la consultation du peuple», a-t-il souligné.

Fermín a également souligné que la Table de Dialogue a fonctionné «en prenant toutes les prévisions» pour la pandémie, avec des sessions au cours desquelles «les cas de prisonniers politiques» ont été discutés, entre autres.

Il a également célébré que «nous avons tenu parole. C’est important parce qu’il y a eu de nombreux dialogues auparavant, près de cinq ans de dialogues en République Dominicaine, en Norvège, à la Barbade, avec le Vatican, avec Rodríguez Zapatero et malheureusement rien ne sortit de ces dialogues.

«Dans cette brève période que nous avons été, avec tout et une pandémie, nous présentons de bons comptes. Il y a eu un espace de détente politique, nous avons supprimé la violence qui incitait les extrêmes d’un côté à l’autre», a-t-il déclaré.

Enfin, il a lancé «un appel vénézuélien à notre présence pour sauver une Assemblée Nationale qui a été perdue dans un conflit très sombre, pour donner au pays une institution qui nous sortira du conflit et de la haine ici et là».