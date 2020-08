Photos, mensonges et vidéos : l’intrigue pour envahir le Venezuela dans une ère «post-Maduro»

L’ambassadeur vénézuélien auprès des Nations Unies (ONU), Samuel Moncada, a expliqué via Twitter certaines des stratégies que le régime américain et ses complices étrangers mettent en œuvre pour mener une invasion militaire au Venezuela et en faire une nouvelle colonie américaine pro-européenne.

Moncada a averti que, pour justifier l’invasion, ils ont déjà déployé une campagne médiatique de propagande de guerre. L’objectif est d’imposer la thèse que le Venezuela dans son ensemble – les Vénézuéliens – protège, protège et soutient un prétendu état terroriste, trafiquant de drogue et violent qui met en danger la sécurité de «ses voisins» et «surtout, celle des États-Unis».

La «propagande de guerre aux États-Unis affirme que son objectif est la démocratie au Venezuela. La vérité est plus sinistre et mortelle : en éliminant le président Maduro, l’invasion du Venezuela continue de détruire les forces militaires et politiques patriotiques. Le Venezuela sera transformé en colonie», explique Moncada à propos du plan séditieux et sécessionniste susmentionné.

En ce sens, le diplomate vénézuélien rappelle et cite le contrat signé par Juan Guaidó et Juan José Rendón avec Jordan Goudreau et sa compagnie de mercenaires. C’est une société dirigée par le président des États-Unis lui-même, Donald Trump : l’entrepreneur de guerre SilverCorp USA INC.

1/Propaganda de guerra en EEUU afirma que su objetivo es la democracia en Venezuela. La verdad es más siniestra y mortal: eliminando al Presidente Maduro sigue la invasión a Venezuela para destruir las fuerzas militares y políticas patriotas. Venezuela será convertida en colonia. — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) August 9, 2020

«Le contrat signé par Guaidó et le tueur à gages Goudreau pour assassiner des milliers de Vénézuéliens, avec le soutien de (Iván) Duque (président de la Colombie) et de Trump, dure 497 jours. Après avoir assassiné les principaux dirigeants, le massacre de toutes les forces patriotes anti-invasion a été accepté. Le plan n’a pas changé», prévient Moncada.

À cet égard, Moncada se réfère également aux déclarations du sénateur du Parti démocrate, Bob Menéndez, qui, en conversation avec l’envoyé du gouvernement Trump en tant qu’ambassadeur supposé du Venezuela mais accrédité à Bogotá, en Colombie, James Story, parle ouvertement de l’envoi d’une «force de stabilisation internationale» dans le cas de la suppression du président Maduro du pouvoir exécutif.

Le sénateur Menéndez a déjà annoncé que le Venezuela doit être envahi par une force multinationale après la «transition» (renversement de Maduro), car c’est un dangereux «espace sans gouvernement» pour les États-Unis. Le problème n’est pas Maduro, le problème est Le Venezuela qui doit être réduit par la force militaire», explique Moncada.

Dans cet ordre, il ajoute : «L’ambassadeur de Trump pour envahir le Venezuela depuis la Colombie (James Story) soutient la force multinationale et travaille avec cet objectif. Il est important de noter que Menéndez est un démocrate et est aussi génocidaire que Marco Rubio, Pompeo ou n’importe quel républicain. Dans les deux parties, il y a des génocides.

3/ Senador Menéndez ya anuncia que Venezuela debe ser invadida por fuerza multinacional luego de la transición porque es un “espacio sin gobierno” peligroso para EEUU. El problema no es Maduro, el problema es Venezuela que debe ser reducida por la fuerza militar. pic.twitter.com/nIB1f9tLoK — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) August 9, 2020

Israël et les Pays-Bas alignés contre le Venezuela

L’Ambassadeur Moncada avertit également qu’en plus des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni, les gouvernements d’Israël et du Royaume des Pays-Bas avouent déjà ouvertement qu’ils travaillent à la sédition au Venezuela et à l’invasion de leur territoire.

«Les agents de Guaidó travaillent en Israël pour appeler à une attaque militaire contre le Venezuela. Avec l’excuse que « ils ne peuvent pas seuls», ils invitent les Vénézuéliens à être massacrées dans la même manière qu’ils demandent aux États – Unis l’objectif n’est pas la démocratie, mais la destruction de la nation vénézuélienne» dit Moncada.

Dans un tweet, Moncada a publié des images du journal Jérusalem Post, qui à son tour cite le rabbin Pynchas Brener – un agent anti-vénézuélien – disant que le Venezuela est une colonie cubaine dirigée par un groupe violent qui est également un partenaire «des terroristes» de l’Iran.

Sur la position des Pays-Bas, Moncada indique : «Aux Pays-Bas, on demande déjà au gouvernement de participer depuis Curaçao à une «force multinationale de stabilisation» pour envahir le Venezuela après la transition. Encore une fois, le problème n’est pas Maduro mais l’ensemble du Venezuela, qui doit être recolonisé par l’Europe et les États-Unis.

4/ El embajador de Trump para invadir Venezuela desde Colombia apoya la fuerza multinacional y trabaja con ese objetivo. Importante observar que Menéndez es demócrata y es tan genocida como Marco Rubio, Pompeo o cualquier republicano.



En los dos partidos hay genocidas. pic.twitter.com/gEOfa7V9J4 — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) August 9, 2020

Moncada fait également référence aux accusations de ces gouvernements complices d’encourager la sédition au Venezuela en assurant des liens présumés avec le gouvernement ou avec des groupes insurgés en Colombie, qui depuis plus d’un demi-siècle se battent pour changer le modèle politique. Et ne peuvent pas le faire démocratiquement, puisqu’ils finissent par être massacrés et exterminés – comme c’est le cas avec les signataires de l’accord de paix des FARC – par l’armée colombienne, les paramilitaires et le trafic de drogue.

«La propagande de guerre américaine est présentée comme l’opinion des «experts». Geoff Demarest, dans une étude sur l’Armée de libération nationale (ELN) conclut : la seule façon de mettre fin à la guérilla est d’envahir le Venezuela. Trump utilise l’armée colombienne comme main-d’œuvre bon marché pour nous transformer en colonie», déclare Moncada.

Il ajoute que «le Ministre Colombien de la Défense feint la folie et parle comme si l’ELN n’était pas une guérilla colombienne avec plus de 50 ans d’histoire et d’action sur tout son territoire. Un problème colombien l’utilise comme excuse pour menacer le Venezuela avec des troupes américaines.

9/ El agente de los servicios de inteligencia de EEUU para la invasión, Iván Simonovis, pide públicamente ataque multinacional a Venezuela usando la excusa de Colombia y los órganos de propaganda de Washington. Están desesperados porque creen que la oportunidad se les escapa. pic.twitter.com/DujjnNMo61 — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) August 9, 2020

Opération sous faux drapeau en cours

Moncada avertit que face aux échecs continus de Trump et Guaidó au Venezuela et de leur stratégie séditieuse, ils cherchent désespérément à créer un argument pour justifier l’invasion militaire, toujours – bien sûr – à partir de mensonges et de mensonges.

«L’agent des services de renseignement américains pour l’invasion, le Vénézuélien Iván Simonovis, appelle publiquement à une attaque multinationale en utilisant l’excuse de la Colombie et des organes de propagande de Washington. Ils sont désespérés parce qu’ils croient que l’opportunité leur est échappée», dit Moncada.

À ce propos, il ajoute : «Simonovis prédit l’imminence d’un attentat terroriste du Venezuela. Il prépare ainsi une excuse pour l’invasion militaire des États – Unis et de la Colombie. C’est une opération sous faux drapeau en plein essor. Nous devons être prêts à défendre la paix contre ces génocidaires.

5/ Los agentes de Guaidó trabajan en Israel para pedir ataque militar a Venezuela. Con la excusa de que “no pueden solos” invitan a masacrar a venezolanos del mismo modo que se lo piden a EEUU. El objetivo no es la democracia sino la destrucción de la nación venezolana. pic.twitter.com/7uHSkA23ad — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) August 9, 2020

«Les agresseurs du Venezuela sont les mêmes qui ont détruit l’Irak, la Libye, la Syrie, le Panama, le Nicaragua, El Salvador et la République Dominicaine. Ce sont eux qui veulent la guerre avec l’Iran avant les élections américaines. Soyons très clairs : notre combat est pour l’indépendance nationale ou rien !», A souligné l’ambassadeur vénézuélien.

Les secteurs radicaux qui composent l’extrême droite ont intensifié plusieurs tentatives de prise de pouvoir politique par la violence armée au cours des deux dernières années. Au cours de ces deux années, la première qui s’est produite a eu lieu le 4 août 2018, lorsque ces facteurs – toujours soutenus, financés et promus par les gouvernements de la Colombie et des États-Unis, dans ce cas par Iván Duque et Donald Trump, respectivement – ont tenté d’exécuter un assassinat de masse à l’aide de drones.

11/Los agresores de Venezuela son los mismos que destruyeron Irak, Libia, Siria, Panamá, Nicaragua,El Salvador y República Dominicana. Son los que quieren guerra con Irán antes de las elecciones de EEUU. ¡Que quede muy claro: nuestra lucha es por la independencia nacional o nada! pic.twitter.com/lQ7YZhEocr — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) August 9, 2020

L’épisode le plus récent a eu lieu le dimanche 3 mai 2020, lorsqu’un groupe de mercenaires formés en Colombie a tenté d’exécuter l’opération échouée Gideon. Depuis lors, les secteurs extrémistes eux-mêmes se sont divisés entre eux, ils ont même proposé de diviser le Venezuela en deux, ils ont enlevé son soutien à Guaidó et maintenant ils reviennent à la théorie de l’invasion comme option pour enfin attaquer la nation bolivarienne.