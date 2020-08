Présidentielle Équateur : Andrés Arauz, le jeune homme qui saute à la rescousse de la révolution citoyenne

Cette semaine, le nom d’ Andrés Arauz a commencé à résonner dans les gros titres des médias, un jeune homme qui – à 35 ans – entre dans la course à la présidence de l’Équateur et à la récupération d’un pays trahi qui a confié son vote à Lénine Moreno, le candidat qui devrait donner une continuité au projet lancé par l’ancien président Rafael Correa, fondateur de la Revolución Ciudadana.

Arauz, qui devient le principal candidat du Correismo, n’arrive pas seul. Ce jeune homme de Quito est accompagné justement de Correa (2007-2017), qui se présente comme vice-président. Le duo est soutenu par la coalition Union for Hope (UNES) lors des élections prévues le 7 février 2021.

La candidature d’Arauz intervient au milieu de tous les obstacles posés par le régime Moreno contre Correa, qui a été l’objectif principal de l’actuel président, en faisant de l’ancien président une victime politiquement persécutée de persécutions judiciaires également connues sous le nom de «lawfare».

Ils commencent à dépeindre le candidat correista comme un agent de changement avec capacité et jeunesse. Et même s’il aura 36 ans justes un jour avant les élections, il a déjà une longue carrière universitaire et managériale dans différentes institutions de l’Administration Publique de l’État.

Les saluda el "perfecto desconocido" que conoce y ama al Ecuador 🇪🇨 y que hoy se compromete a sacar de la crisis sanitaria y económica a nuestro pueblo



¡Juntos venceremos! pic.twitter.com/qa2d7nSVHe — Andrés Arauz (@ecuarauz) August 18, 2020

Arauz est diplômé en Économie et Mathématiques de l’Université du Michigan, aux États-Unis. Il est également titulaire d’une maîtrise en Économie du Développement du FLACSO-Équateur et d’un doctorat en Économie Financière de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM).

En 2009, Arauz, qui, en plus de l’espagnol, parle anglais, français et russe, a obtenu une place à la Banque Centrale de l’Équateur grâce à un concours sur ses propres mérites, décrit un profil publié par le Centre Stratégique Latino-américain de Géopolitique (Celag).

Dans cette institution, Arauz deviendrait directeur général des banques entre 2011 et 2013. Au sein de l’État, il a également occupé le poste de sous-secrétaire du Secrétariat National à la Planification et Développement, d’où l’Administration équatorienne est planifiée et coordonnée. Il a également été directeur général du Service National des Marchés Publics.

Arauz a été nommé ministre de la Connaissance et du Talent Humain en 2015, poste à partir duquel il a dirigé la coordination et la supervision de l’exécution des politiques, programmes et projets des ministères de l’Éducation, de la Culture, de l’Enseignement Supérieur, des Sciences et de la Technologie. En parallèle, il a occupé le ministère de la Culture pendant une courte période, après la démission de son prédécesseur, Raúl Vallejo.

Avec l’inauguration de la présidence de Lenín Moreno et la formation de son premier gouvernement, en mai 2017, Arauz s’est séparé des postes institutionnels et s’est tourné vers sa carrière universitaire.

1. Escuchen a López Obrador

2. Concurso ciudadano:



¿Cuántos precandidatos ecuatorianos tienen capitales en paraísos fiscales? https://t.co/dx11nN28rg — Andrés Arauz (@ecuarauz) August 19, 2020

Arauz est un latino-américain

Fin 2017, avec un groupe d’économistes, Arauz a fondé l’Observatoire de la Dollarisation (observatorio.ec), une institution de production de pensée et de réflexion sur les questions économiques, où il publie régulièrement des articles et des analyses.

Ce jeune homme a également profité de son absence du gouvernement pour commencer ses études de Doctorat en Économie Financière à l’UNAM.

Arauz est défini par Celag comme un «latino-américain convaincu» qui a tissé des liens avec des groupes progressistes et des dirigeants du monde entier.

«Ces liens l’ont conduit à être nommé membre du Conseil Exécutif de l’Internationale Progressiste, une organisation fondée en 2020 par des militants, des personnalités et des associations de gauche, dont l’ ancien vice-président bolivien Álvaro García Linera, ancien Ministre des Affaires Étrangères du Brésil Celso Amorin et Rafael Correa lui-même», cite Celag.

Arauz est également proche de l’acteur mexicain Gael García Bernal, de l’activiste guatémaltèque Renata Ávila, de l’ancien candidat à la présidentielle brésilienne Fernando Haddad, du sénateur démocrate américain Bernie Sanders, de l’ ancienne ambassadrice argentine Alicia Castro, de l’ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis, à la Maire de Barcelone, Ada Colau, et la journaliste et chercheuse canadienne Naomi Klein.

Artículo 11 de la Constitución



Nadie podrá ser discriminado por condición migratoria pic.twitter.com/1EMokSAB5q — Andrés Arauz (@ecuarauz) July 10, 2020

Correa : «Nous allons sauver l’Équateur des ruines»

Après avoir connu la candidature d’Arauz et de Correa, l’ancien président a souligné que l’Équateur traverse l’un des moments les plus difficiles de son histoire, pris par «un dictateur -Lenín Moreno- qui a éradiqué l’ensemble de l’État de droit du pays, violé la Constitution, interdit liberté d’expression et de pensée, et éliminé la démocratie.

«Ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont détruit les écoles, les routes, la santé, la transparence, la dignité, la souveraineté ; mais ils n’ont pas réussi à anéantir notre espoir», a déclaré Correa dans la présentation du binôme, qui a été réalisé pratiquement en raison des restrictions de la pandémie.

«Nous y sommes, malgré tous les obstacles immoraux qui nous empêchent de participer (…) Nous allons sauver le pays des ruines dans lesquelles le pire gouvernement de l’histoire l’a laissé. Sans haine mais avec mémoire. Ils voulaient nous enterrer sans comprendre que nous sommes des semences. Ne perdez pas votre temps, vous ne pourrez pas nous battre», a ajouté l’ancien président.

Lors de la présentation, Correa a souligné qu’il avait décidé d’accepter la candidature à la vice-présidence en raison de son engagement envers les équatoriens et «à cause de ce rêve collectif que nous appelons la révolution citoyenne».

Pour mener à bien ce nouveau projet, Correa a souligné que le pays «exige de nouveaux visages» et un exemple clair de cette jeunesse est le candidat à la présidentielle Andrés Arauz, à qui «personne n’a rien donné» et qui est «l’un des jeunes les plus brillants». Qu’il connaît avec «une expérience immense et réussie».

«Nous serons des bâtisseurs et des maçons pour reconstruire notre pays», a répondu Arauz, ajoutant que les priorités de son gouvernement seront de faire face à l’urgence sanitaire, de sortir de la crise économique, de récupérer les institutions démocratiques et de revenir sur la voie du développement.

Aceptación de candidaturas (formalismo menor): presentación en persona ante el CNE.

INSCRIPCIÓN de candidaturas (de lejos lo más importante): a través de la web, por “bioseguridad”.

¿Qué sentido tiene todo esto?

Ah! Cierto! Impedir que Correa sea candidato.

¡DESVERGONZADOS! https://t.co/NdOGN9Xe5N — Rafael Correa (@MashiRafael) August 11, 2020

Arauz est un retour aux origines de la révolution citoyenne

«Nous avons un système de santé publique est détruite», Arauz dit lors de la présentation, où il a dénoncé l’une pandémie a été utilisé pour voler les médicaments, les hôpitaux et distribuer le pillage des biens de tous.

«Ils ont profité de la pandémie pour obtenir les dollars dont l’Équateur a besoin pour payer à l’avance la dette extérieure qui a dû être annulée en 2022 et 2023. Cela m’indigne !», S’exclame Arauz, qui a promis que «je ne trahirai jamais la révolution citoyenne. J’ai une conscience historique», a-t-il dit, faisant référence à Moreno.

L’économiste a également remis en question les règles d’enregistrement des candidatures qui obligent les candidats à se présenter personnellement au Conseil National Électoral. Arauz lui-même a déposé un recours en juillet auprès du tribunal contentieux électoral pour suspendre le nouveau règlement et exiger que cela soit fait dans un consulat, comme c’était le cas auparavant.

«Ceci est dédié à empêcher la candidature de Rafael Correa. Nous avons une signature électronique, une visioconférence, des notaires, des consulats. Avec ces outils, nous allons enregistrer Rafael Correa comme vice-président», a répondu le candidat à la présidentielle.

Pour Franklin Ramirez, sociologue et professeur au FLACSO Équateur – consulté par Página 12 – l’élection d’Arauz est un retour aux origines de la Revolución Ciudadana, car «elle implique une vision hétérodoxe axée sur l’expérimentation de différents instruments de l’économie publique pour dynamiser développement dans une économie dollarisée».

Ramirez a soutenu que la décision d’ajouter l’ancien directeur de la Banque Centrale constitue « une ouverture vers des questions longtemps fermées dans la tête de Correa et dans sa compréhension du monde, telles que les questions à l’ordre du jour féministe ou le traitement de la diversité. En tout cas, l’universitaire équatorien a reconnu qu’il aurait préféré «une plus grande expansion du spectre correista».

De son côté, Alfredo Serrano Mancilla, directeur de Celag, a souligné qu’Arauz «est très en phase avec la jeunesse, ce n’est pas un fait mineur étant donné que la grande majorité de l’électorat équatorien a moins de 40 ans. De plus, il représente les principales valeurs de Correísmo».

Por lo menos, el Tremendo Juez de la Tremenda Corte utilizaba rimas para la sentencia y nos hacía reír.

¡La “jueza” Camacho ni eso! https://t.co/dvZmfYje3O — Rafael Correa (@MashiRafael) August 19, 2020

Sur la persécution judiciaire contre Correa

Jusqu’à lundi dernier, il n’était pas clair si Correa se présenterait dans le cadre de la formule présidentielle du progressisme équatorien. L’ancien président a été condamné à 8 ans de prison pour corruption dans l’affaire de corruption de 2012-2016.

L’ancien président, qui après avoir terminé son mandat en 2017 a déménagé avec sa famille en Belgique, le pays d’origine de sa femme, a été condamné en deuxième instance pour une affaire de corruption sous son gouvernement pour laquelle des preuves insuffisantes ont été obtenues pour le prouver culpabilité, un cas très similaire à celui de l’ancien président Lula Da Silva au Brésil.

Sa défense a présenté le 7 août, à Quito, un pourvoi en cassation devant la Cour Nationale de Justice contre cette condamnation. C’est le dernier recours légal que Correa a laissé, avant que la sentence ne soit définitive. S’il était ratifié en troisième et dernière instance, l’ancien président serait empêché de participer à nouveau à la politique.

À cet égard, Franklin Ramirez dit que l’élection du binôme Arauz-Correa «doit être considérée comme un choix provisoire, car il y a un niveau de harcèlement institutionnel sur Revolución Ciudadana qui rend impossible de prendre pour acquis les scénarios institutionnels et politiques pour la prise de décision stratégique».

«Jusqu’à la semaine dernière, le mouvement était suspendu du registre électoral et pouvait encore être directement éliminé», a-t-il déclaré. «Je suis convaincu que Correa ne pourra se présenter pour rien, même pas en tant que membre de l’Assemblée», a déclaré le sociologue, qui soutient que les élites qui sont avec Moreno ne le permettront pas.

De son côté, Serrano Mancilla souligne que «le cas de Correa est un véritable test pour la démocratie équatorienne, après avoir arraché à deux reprises l’acronyme de Correísmo et trouvé cette option de se présenter comme candidat à la vice-présidence grâce à un accord avec d’autres acronyme».

La “jueza” Camacho mejor se defiende callada.

Ahora es el juez ponente el que debe certificar si la sentencia está “ejecutoriada”

¿Creen que es casualidad que por “sorteo” le tocaron los casos Balda y Bochornos?

Por sus “servicios“, en enero la pondrán de presidenta de la Corte. pic.twitter.com/jCtqBbwjC3 — Rafael Correa (@MashiRafael) August 19, 2020

Retrouver la vérité et la patrie : la mission d’Arauz

Arauz a souligné que parmi ses objectifs politiques est de faire face à la persécution politique dans le pays et il va commencer à préparer une commission vérité pour découvrir «qui a ordonné la répression en octobre, l’incendie dans le bureau du contrôleur, qui a convenu avec Odebrecht d’emprisonner le vice-président élu Jorge Glas, et qui a distribué les hôpitaux».

En outre, il a indiqué qu’il devra faire face à l’urgence sanitaire, à la crise économique, tandis que la démocratie se rétablit et que la voie du développement de l’Équateur reprend. «Comptez sur moi pour récupérer la Patrie», a-t-il souligné.

Arauz soutient que son gouvernement sera écologiste, innovateur et féministe dans la recherche de l’égalité des droits pour les femmes, pour l’éradication de tous les types de violence et pour l’égalité des sexes.

De son côté, l’ancien président Correa a déploré la trahison de Moreno car «elle a fait beaucoup de mal au pays», même si «ils n’ont pas réussi à anéantir l’espoir».

«Mon ambition n’a jamais été un poste, mon projet vital est ma patrie. Voyez-le avec le développement et c’est pourquoi je me suis battu», a déclaré Correa.

"Mi madre me enseñó que la lealtad es una virtud. Soy leal a los principios de la Revolucion Ciudadana, un proyecto político que es una leyenda viva". Jorge Glas.

.

.

.@MashiRafael pic.twitter.com/Us9MKxzatG — Jorge Glas Espinel (@JorgeGlas) August 16, 2020

Le binôme Arauz-Correa affrontera les candidats déjà confirmés à ce jour : Guillermo Lasso (CREO) et Gustavo Larrea (Democracia Sí). Du Movimiento Indígena, Yaku Pérez serait la lettre présidentielle ; Lucio Gutiérrez pour la PSP, Guillermo Celi pour SUMA, César Montufar pour Concentración, Paúl Carrasco pour Juntos Podemos, Fernando Balda pour Libertad es Pueblo et Abdalá Bucaram ont également annoncé qu’il se présenterait comme candidat pour le mouvement FE Équateur.