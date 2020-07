Sera-ce le substitut de Guaidó ? Trump, les trafiquants de drogue et l’OEA lui apporteront leur soutien

Le président de la Maison Blanche, Donald Trump, n’aime plus le pauvre personnage de Juan Guaidó et sa direction inexistante au Venezuela. Le régime américain a longtemps cherché à prendre ses distances avec le quartier de Leopoldo López de différentes manières, mais le dernier coup porté à ce chef politique présumé de l’opposition a été frappé par le magnat lui-même vendredi dernier et devant une suite d’extrémistes de l’opposition vénézuélienne à Miami, en Floride.

«Il semble perdre du pouvoir», a déclaré Trump à propos de Guaidó vendredi dernier, dans une interview accordée à Telemundo. «Nous voulons quelqu’un qui a le soutien du peuple. Je soutiens la personne qui a le soutien du peuple», a déclaré le chef de la Maison Blanche au milieu d’un voyage effectué par la Floride à la recherche des votes durs qui lui permettraient de participer à une réélection présidentielle qui est en montée.

Les paroles de Trump ne semblent pas être creuses, mais s’inscrivent dans un nouveau programme de Washington contre le Venezuela qui cherche à mettre fin au «projet Guaidó» pour faire place à un «nouveau» nom pour l’opposition qui pourrait donner bataille au président Nicolás Maduro, qui a été un écrou difficile à casser pour l’administration américaine.

Yo no he cambiado el discurso. Le advertí hace un año al diputado Guaido que sino se hacía una Ley de Justicia Transicional no habría transición . Y no la hubo. Le dije que tenía la oportunidad. Pero él escogió el atajo. Y ese atajo, fortaleció al régimen nefasto de Maduro. pic.twitter.com/hDnXMY3dhV — Leocenis García (@LeocenisOficial) July 13, 2020

En ce sens, la plateforme de journalisme de données La Tabla a souligné que le «projet Juan Guaidó» aurait ses jours comptés avant le possible changement de pion dans les fichiers traités par le régime américain pour tenter de prendre le contrôle politique et économique du Venezuela.

Les médias expliquent que – récemment – Leocenis García, un journaliste de 39 ans avec un casier judiciaire et historiquement lié aux cartels de la drogue colombiens, en particulier avec le cartel supposément défunt de Medellín, serait le remplaçant recherché par les États-Unis. Juan Guaidó, usé et de plus en plus impopulaire.

La Tabla indique que la dernière réunion de García – qui a fait des campagnes publicitaires dans différentes chaînes câblées internationales payées en milliers de dollars pour se présenter comme «une option» pour le Venezuela sans connaître les ressources à cette fin – avec le Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains (OEA), Luis Almagro, «semble montrer son «influence» dans les instances de décision du gouvernement américain en matière de politique étrangère et de ses organisations internationales instrumentales».

Esto ocurre pese al inasible peso político del antiguo “editor” en el conflicto por el poder en Venezuela: no tiene antecedentes como dirigente político, su “partido” Prociudadanos no está reconocido por el CNE y sin embargo llegó a “controlar" fracción de entre 6 y 10 diputados pic.twitter.com/S8tTYEIEOY — La Tabla (@latablablog) June 24, 2020

Almagro et l’OEA ferment les portes à Guaidó

Ce serait la deuxième réunion «officielle» tenue par García et Almagro, après leur rencontre dans la capitale américaine, Washington, en juillet 2019.

Les médias d’investigation soulignent que les réunions se sont tenues malgré le «poids politique» quasi inexistant de l’ancien rédacteur en chef de Sexto Poder, un média radicalement opposé à Chavismo impliqué dans des scandales de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, promotion de la pornographie et desserte des réseaux de drogue pour l’enrichissement illicite.

«Cela se produit malgré le poids politique insaisissable de l’ancien «rédacteur en chef», dans le conflit pour le pouvoir au Venezuela: il n’a pas de dossier en tant que leader politique, son « parti » ‘Prociudadanos’ n’est pas reconnu par le Conseil National Électoral (CNE), et pourtant, est venu «contrôler» une fraction de 6 à 10 députés», ajoute La Tabla .

«En outre, Garcia peut montrer une photo que d’autres souhaiteraient : avec Mauricio Clavier, membre du Conseil de sécurité, représentant du Fonds Monétaire International (FMI) et l’homme de confiance de Trump, au point qu’il est considéré comme la «clé» du Maison Blanche. Son avis a décidé de la sélection de Guaidó en 2018», explique le fil des tweets publiés par le centre de recherche.

Il ajoute que «Leocenis García» a également «rencontré (lors de la tournée de juillet 2019) Elliott Abrams, envoyé spécial pour le Venezuela ; avec Wyndee Parker, conseillère du chef de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi ; et avec Keith Mines du Département d’État. Certains intérêts suscitent sans aucun doute».

Selon La Tabla, «il ne semble pas par hasard que les informations de la réunion García-Almagro aient été divulguées en même temps qu’à Miraflores l’opposition» collaborationniste « (qui a participé à la sélection du nouveau CNE) rencontrait le président Nicolás Maduro. Leocenis García n’était pas là».

«Évidemment, la rencontre avec Almagro inquiète le projet Guaidó, qui reste en ‘quarantaine’ rigoureuse tout en perdant publiquement le soutien des États-Unis. Pendant ce temps, Leocenis García approfondit une campagne ‘présidentielle’ visant les secteurs populaires, à partir de ses comptes de réseaux sociaux» dans laquelle il assure qu’il fait des rencontres avec des communautés dans différents états du pays.

Le fond sombre de Garcia

En 2008, Leocenis García a été impliqué dans un scandale lorsqu’il a violemment attaqué le siège du journal El Periódico, situé à Valence, dans l’État de Carabobo, au centre du Venezuela.

Pour ce fait, il a été appréhendé et accusé de «harcèlement, violation d’adresse, dommages violents à la propriété, port illicite d’armes à feu et résistance à l’autorité».

Selon un article publié sur le portail Aporrea, García a placé des pages publicitaires pour la Fondation Makled à Sexto Poder, propriété du trafiquant de drogue Walid Makled et, à son tour, propriétaire d’El Periódico. García, n’ayant pas reçu de paiement pour l’espace publicitaire, est allé détruire le siège des médias.

À cette époque, le journaliste Desirée Santos Amaral a dénoncé que García n’avait pas de curriculum vitae mais un casier judiciaire, et que ses liens étaient non seulement avec le trafic de drogue colombien mais aussi avec des gangs de prison, dont Wilmer Brizuela, qui était un leader négatif dans la prison de la ville Bolivar.

«Oui, je suis un ami de Wilmer Brizuela, le pran (chef de la mafia) de Bolívar, et quel est le pire ?», A écrit Garcia dans son compte Twitter en 2011, selon les médias.

Le substitut possible de Guaidó semble avoir un soutien qui ne vient pas précisément du Venezuela mais de la Colombie. Ses liens présumés avec le trafic de drogue et le paramilitarisme colombien, et en particulier avec l’ubribismo, le placent comme un morceau de confiance pour les groupes irréguliers colombiens qui auraient une audience publique avec García au pouvoir.

@SebastianaB usted tiene mucha razón, Leocenis no es periodista, posee bienes de procedencia desconocida y acusado y preso por lavar dinero — (E)dinson E Flores O (@pirijanto) August 8, 2014

Il est plus proche de la Colombie que Guaidó

Avec Garcia, Washington pourrait régner librement sur le Venezuela, imposer au Fonds Monétaire International, retourner à la DEA dans le travail anti-drogue supposé, prendre les Forces Armées pour le bannir de la sphère politique et faire du Venezuela un pays sûr pour le transit de la médicament qui pour le moment quitte le Brésil et la Colombie pour l’Europe et les États-Unis.

En ce sens, García serait une sorte de Jair Bolsonaro et Iván Duque dans une région qui a déjà d’autres gouvernements satellites de Washington tels que Sebastián Piñera au Chili, la dictatrice Jeanine Áñez en Bolivie, Martín Vizcarra au Pérou, Mario Abdo Benítez en Paraguay, Lenín Moreno en Équateur et Luis Lacalle Pou en Uruguay.

Les liens de García avec le crime colombien ont déjà déclenché différentes théories sur sa richesse et ses ressources qu’un journaliste ordinaire ne pouvait pas obtenir légalement. À cet égard, ceux qui ont connu García à l’époque de ses études, assurent qu’il est étrange comment, du jour au lendemain, il est devenu un homme d’affaires millionnaire.

Le sombre passé de García a été exacerbé lorsqu’il est devenu directeur du groupe d’édition Sexto Poder, un moyen qu’il a utilisé pour disqualifier et inventer de fausses nouvelles pour générer des campagnes de diffamation contre Chavismo. Au fil du temps, ses mauvaises pratiques d’évasion fiscale l’ont conduit à être accusé de blanchiment d’argent et détenu pour des actes de corruption présumés.

De plus, il est lié au médicament Pablo Escobar Gaviria seigneur, ancien chef de la Medellín entente et appelé «le trafiquant de drogue », «la plus grande Colombie a jamais eu», comme García rappelle, qui a avoué son admiration par Escobar et a même apporté des fleurs dans sa tombe.

García n’a jamais pu justifier le revenu de plusieurs millions de dollars de Sexto Poder. En fait, il ne les a jamais déclarés devant les agences compétentes, c’est pourquoi ses comptes financiers ont été gelés par l’État, expliquait alors le ministère public.

Pour tout cela, les différences entre García et Guaidó ne seraient pas nombreuses. Guaidó, qui sort, n’a cessé de voler et d’être impliqué dans des scandales de prostitution, de drogue, de trafic de drogue, de paramilitaires, de meurtres, de mercenaires, de vols d’État, d’usurpation de fonctions publiques, entre autres. D’un autre côté, García a déjà un record gris et, s’il est le remplaçant, il ne générera sûrement rien de bon pour les Vénézuéliens, mais il génère Bogotá et Washington.