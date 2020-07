Télétravail : Reviendrons-nous dans la rue quand il y aura un vaccin contre le COVID-19 ?

Tant que la nouvelle pandémie de coronavirus reste active, les employeurs semblent convaincus que le travail à distance (teletravail) a un bel avenir. Mais des décennies de revers suggèrent le contraire, notamment en raison du comportement qui peut survenir chez les employés à ce sujet, de la violation de leurs droits, du manque d’engagement, de la persécution du travail et même de la désertion.

Sur ce sujet controversé, qui montre des visions différentes, à partir desquelles l’employeur pourrait avoir comme variantes qui surviennent chez les employés, le journaliste américain David Streitfeld a écrit un article dans le New York Times qui aborde différentes perspectives sur le travail à domicile, son aspirait à la permanence et à son supposé «brillant avenir».

«La longue et malheureuse histoire du travail à domicile», est l’article mentionné, qui mentionne certains commentaires de Richard Laerme, PDG de RLM Public Relations, une firme de relations publiques qu’il a fondée en 1991.

Depuis que la pandémie COVID-19 a montré sa grande virulence et sa létalité, en particulier sur le continent américain, la grande majorité des gouvernements ont décidé d’activer des mesures strictes de confinement, de distanciation sociale, de cessation de travail sur le lieu de travail et de travail à distance le cas échéant.

Déjà, la pandémie a frappé un peu plus de six mois l’humanité et dans le même ordre l’économie, les travailleurs, les entreprises et les personnes les plus vulnérables dans une éventualité comme la crise actuelle.

À cet égard, Streitfeld effectue une analyse de la situation particulière aux États-Unis et comment, après plus de trois mois de pandémie, la fermeture massive de bureaux, la perte de plus de 40 millions d’emplois et l’accès au travail à distance ont permis «Corporate America» ​​considère que «malgré tout» «le travail à domicile fonctionne , que «de nombreux employés seront liés à Zoom et Slack pour le reste de leur carrière», car «leur transfert au travail ne prendra que quelques secondes».

Ne soyez pas idiots

Dans son travail, Streitfeld cite Richard Laermer, qui conseille les entreprises se précipitant dans cet avenir lointain, le plus frappant : «Ne soyez pas idiots».

«Il y a quelques années, Laermer a permis aux employés des relations publiques de RLM de travailler à domicile le vendredi. Ce petit pas vers le télétravail s’est avéré être un désastre, a-t-il déclaré. Souvent, il ne pouvait pas localiser les gens quand il en avait besoin. Les projets languissaient»,explique Streitfeld.

«Chaque week-end est devenu un jour férié de trois jours», a déclaré Laermer. «J’ai trouvé que les gens travaillent beaucoup mieux lorsqu’ils sont tous dans le même espace physique».

IBM a pris une décision similaire. En 2009, 40% de ses 386 000 employés dans 173 pays travaillaient à distance. Cependant, en 2017, avec une baisse des revenus, la direction a appelé des milliers d’entre eux à retourner au bureau.

Même si Facebook, Shopify, Zillow, Twitter et de nombreuses autres sociétés élaborent des plans pour permettre aux employés de travailler à distance pour toujours, les expériences de Laermer et d’IBM rappellent que l’histoire du télétravail a été semée d’embûches. Les entreprises qui se précipitent maintenant risquent de subir le même sort.

«Le travail à domicile est une décision stratégique, pas seulement une tactique d’économie d’argent», a déclaré Kate Lister, présidente de Global Workplace Analytics. «Cela dépend en grande partie de la confiance. Faites-vous confiance à vos employés?».

Le travail à distance est-il une innovation ?

Les petites et les grandes entreprises tentent depuis des décennies de travailler à domicile. Depuis 1985, les médias traditionnels utilisent des expressions comme «le mouvement croissant du télétravail». En 1989, Peter Drucker, le gourou de l’administration, a déclaré que «les déplacements domicile-travail au bureau sont obsolètes».

Le télétravail était une innovation technologique qui semblait offrir des avantages aux employés et aux cadres. Les employés pouvaient éliminer les transferts qui devenaient plus longs et travailler à des moments qui leur convenaient mieux. La gestion administrative permettrait d’économiser sur les biens immobiliers et pourrait embaucher des candidats qui vivent loin du bureau, augmentant ainsi la quantité de talents.

Et pourtant, de nombreux projets ont finalement été interrompus ou abandonnés. En plus d’IBM, les entreprises qui ont publiquement renoncé au télétravail au cours de la dernière décennie comprennent Aetna, Best Buy, Bank of America, Yahoo, AT&T et Reddit. Les employés éloignés se sentaient souvent marginalisés, ce qui les rendait moins fidèles. La créativité, l’innovation et le hasard ont été affectés.

Marissa Mayer, PDG de Yahoo, a attiré l’attention lorsqu’elle a forcé les employés à retourner au bureau en 2013. «Certaines des meilleures décisions et idées proviennent des conversations dans les couloirs et la cafétéria, de rencontrer de nouvelles personnes et de des rencontres impromptues avec l’équipe», explique un mémo de l’entreprise.

Les entreprises technologiques ont dépensé des milliers de dollars dans des sièges sociaux de plus en plus luxueux pour que les employés n’aient jamais besoin de les quitter. Facebook a annoncé des plans en 2018 pour ce qui était essentiellement des dortoirs. Amazon a restructuré tout un quartier de Seattle. Interrogé par Patrick Pichette, l’ancien directeur financier de Google, «Combien de personnes font du télétravail chez Google?» Il a dit qu’il aimait répondre : «Le moins possible».

La vague de travail à domicile revient-elle ?

Ce calcul a brusquement changé, explique Streitfeld, ajoutant que Facebook s’attend à ce que jusqu’à la moitié de ses employés travaillent à distance dès 2025.

Le PDG de Shopify, une entreprise canadienne de commerce électronique qui emploie 5.000 personnes, a tweeté en mai que la plupart d’entre eux «travailleront à distance de façon permanente. La centralité du bureau est terminée» Le directeur de la technologie de Walmart a déclaré à ses employés que «travailler virtuellement sera la nouvelle norme».

Quora, un site Web de questions et réponses, a déclaré la semaine dernière que «tous les employés peuvent immédiatement déménager dans n’importe quel endroit où nous pouvons les employer légalement». Les travailleurs qui ne veulent pas déménager peuvent utiliser les bureaux de la Silicon Valley, qui deviendraient un espace de travail partagé. Quora a refusé de dire combien d’employés elle compte.

Adam D’Angelo, PDG de Quora, a déclaré que lui et le reste des dirigeants administratifs lutteraient contre l’idée que les employés à distance étaient de second ordre. Toutes les réunions seraient virtuelles. L’avenir du travail, écrit-il, serait un paradis pour tout le monde.

Quora a déclaré que 60% de ses employés ont déclaré qu’ils préféraient le travail à distance, quelque peu similaire à ce que montrent les enquêtes aux États-Unis. Dans une enquête Morning Consult menée fin mai pour Prudential, 54% ont déclaré vouloir travailler à distance.

Cependant, dans un signe d’avertissement pour les managers, les mêmes 54% des répondants ont également déclaré qu’en faisant du travail à distance, ils se sentaient moins connectés à leur entreprise.

La dissidence du travail à distance

Streitfeld décrit comment un échec profond pour le travail à distance était une tentative de Best Buy, le détaillant d’électronique basé à Minneapolis. Le programme original, qui a attiré l’attention aux États-Unis, a débuté en 2004. Il visait à évaluer ses employés pour ce qu’ils avaient accompli, pas pour les heures que le projet avait prises ou le lieu où il avait été réalisé.

Best Buy a annulé le programme en 2013, affirmant qu’il accordait trop de liberté aux employés. «Quiconque a dirigé une équipe sait que la délégation n’est pas toujours le style de leadership le plus efficace», a déclaré le PDG Hubert Joly à l’époque.

Jody Thompson, cofondatrice du programme, qui a quitté son emploi chez Best Buy en 2007 pour devenir consultante, a déclaré que l’entreprise était sous-performant et paniquée. «Il est revenu à la philosophie : si je peux voir des gens, cela signifie qu’ils doivent travailler», a-t-il déclaré.

L’arrêt du coronavirus, dans lequel 95% des employés du campus d’entreprise de Best Buy travaillent actuellement à distance, et cela pourrait générer un autre changement dans la philosophie de l’entreprise. «Nous espérons continuer en permanence avec une sorte d’options de travail flexibles», a déclaré une porte-parole.

Le travail flexible donne aux employés plus de liberté avec leurs horaires, mais cela ne change pas fondamentalement la façon dont ils sont supervisés, ce qui était l’objectif de Thompson. «C’est un moment où le travail peut changer pour le mieux», a-t-il déclaré. «Nous devons créer une nouvelle culture de travail, dans laquelle chacun est 100% responsable et 100% autonome. Gérez simplement le travail, pas les gens.

Mais c’est aussi un moment, a-t-il reconnu, où le travail peut changer pour le pire. «C’est un moment déroutant», a déclaré Thompson. «Lorsque vous êtes un manager, il y a une tentation de superviser quelqu’un plus rigoureusement si vous ne le voyez pas. Il y a une augmentation du nombre de gestionnaires qui utilisent des logiciels espions».

Vulnérabilité de l’emploi à distance

Les employés éloignés peuvent se débarrasser des coûts de déménagement au bureau, mais sont traditionnellement plus vulnérables. Jeffrey Gundlach, qui dirige la société d’investissement DoubleLine Capital, a déclaré dans sa webémission mensuelle qu’il avait commencé à voir son personnel de télétravail nouvellement adapté sous un jour différent.

«J’ai réalisé, d’une manière ou d’une autre, qui a vraiment fait le travail et qui n’a pas fait autant de travail qu’il n’y paraissait», a-t-il déclaré. En ce qui concerne «certains des cadres et des cadres moyens, je commence à me demander si j’en ai vraiment besoin», a-t-il ajouté.

Au début de l’année, le taux de chômage était bas et les travailleurs avaient un certain avantage. Tout cela a été perdu, du moins pour l’année ou les deux prochaines années. Un travail à distance généralisé pourrait consolider ce changement.

«Lorsque les gens sont en crise, vous en profitez», a déclaré John Sullivan, professeur de gestion à la San Francisco State University.

«Les données obtenues au cours des trois derniers mois sont très puissantes», a-t-il souligné. «Les gens sont choqués. Personne n’a vu une baisse de productivité. La plupart ont connu une augmentation. Les gens vont travailler depuis des milliers d’années, mais cela prendra fin et cela changera la vie de chacun».

L’innovation, a ajouté Sullivan, pourrait enfin rattraper son retard. «Lorsque vous embauchez à distance, vous pouvez obtenir les meilleurs talents disponibles et pas seulement les meilleurs qui veulent vivre en Californie ou à New York », a-t-il conclu. «Vous obtenez une vraie diversité. Il s’avère que cela affecte l’innovation».

«Très romantique et très irréaliste»

Laermer, le responsable des relations publiques, est plus prudent quant aux implications de la crise. En mars, lorsqu’il a fermé son bureau, il prévoyait une catastrophe, comme ce qui s’est passé le vendredi en 2017, mais cinq fois pire, décrit Streitfeld dans son article.

Bien que la situation soit très bonne pour Laermer, puisqu’il a même embauché, via Zoom, des personnes qu’il n’a pas rencontrées face à face «et qui se sont avérées être des travailleurs exceptionnels», il y a d’autres raisons pour ne pas prédire le succès du travail à distance également.

Quel changement ? Eh bien, d’une part, la technologie, y compris Zoom, est meilleure. De plus, «maintenant nous avons des règles», a-t-il dit.

«Il doit être disponible entre 9h00 du matin et 5h30 de l’après-midi. Vous ne pouvez pas aborder cela comme si vous étiez un superviseur d’enfants». Mais il a assuré que ce n’était pas la raison pour laquelle il essayait de mettre fin au bail de son bureau.

«Les entreprises disent que le travail à domicile fonctionne si bien qu’elles vont laisser les gens travailler à domicile pour toujours», a déclaré Laermer, qui soutient que toute la question du travail à distance «est une bonne stratégie de relations publiques, très romantique et très irréaliste», a-t-il ajouté : «Nous reviendrons au bureau dès qu’il y aura un vaccin !».