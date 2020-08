Trump exerce une «pression maximale» contre le Venezuela pour «sauver sa peau»

La conspiration contre le Venezuela s’est intensifiée ces derniers mois, notamment parce que le président des États-Unis, Donald Trump, aspire à gagner des voix pour sa réélection en utilisant la question anti-Venezuela en sa faveur, ce qui jusqu’à présent ne lui a pas donné fruits, car il reste en retrait dans les sondages derrière son rival Joe Biden, avec une différence entre 10 et 15 points de pourcentage.

Ce week-end, il est devenu évident que la position contre le Venezuela commençait déjà à se radicaliser en Amérique centrale, après la visite du secrétaire d’État, Mike Pompeo, en République dominicaine. En outre, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O’Brien, qui s’est fait passer pour John Bolton, a confirmé une nouvelle stratégie de guerre contre le pays sud-américain dans un document officiel.

Ainsi, les États-Unis ont décidé d’approfondir les actions interventionnistes, prenant comme «argument» la prétendue menace posée par le gouvernement de Nicolás Maduro contre la région. Au contraire, le Venezuela a été victime – pendant des années – d’un blocus total strict imposé par Washington, l’Union Européenne et certains gouvernements soumis aux doctrines de la Maison Blanche. Son objectif est d’étouffer la population et d’empêcher l’accès aux médicaments, à la nourriture, au carburant, aux biens et aux services de base, afin d’effondrer le pays et de provoquer le renversement du gouvernement.

Glad to meet with Dominican President @LuisAbinader on the heels of his inauguration celebration. The U.S. and Dominican Republic are strong partners and we look forward to working closely together toward greater regional security and economic prosperity for our nations. pic.twitter.com/XLrfLezJe2 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 16, 2020

Une preuve en a eu lieu ce dimanche 16 août, lorsque Pompeo s’est rendu sur l’île caribéenne de la République Dominicaine. Son objectif n’était rien d’autre que de certifier personnellement que le nouveau gouvernement de la droite Luis Abinader rejoint le groupe de pays qui sabotent constamment le Venezuela, à travers le blocus et les actions qui affectent directement la qualité de vie de millions de Vénézuéliens.

Au cours de leur visite, Pompeo et Abinader, comme le rapporte -dans un communiqué- par l’ambassade des États-Unis à Saint-Domingue, ont évoqué «des opportunités de renforcer les liens et la collaboration entre les États-Unis et la République Dominicaine dans les domaines de la sécurité régionale et de la croissance économique».

Excited to visit the Dominican Republic, one of our strongest partners and allies in the Caribbean. I look forward to meeting with President @LuisAbinader and building on the long-standing U.S.-Dominican relationship. #USCaribbean2020 pic.twitter.com/ot1PwnQ4B2 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 16, 2020

«Ils ont également discuté des efforts pour atteindre l’ objectif commun d’une transition pacifique vers la démocratie au Venezuela», selon les informations fournies par le porte-parole adjoint du département d’État, Cale Brown, selon la note.

En outre, Pompeo a déclaré à Abidaner que les États – Unis continueront à «l’amitié et l’alliance» qui unit les deux pays dans leur vision commune d’une région des Caraïbes «plus sûre, plus prospère et démocratique». C’est la même position médiatique établie avec la Colombie et le régime Uribe d’Iván Duque, d’où ils attaquent le Venezuela pour avoir prétendument promu le terrorisme et le trafic de drogue, une situation qui se produit en termes réels sur le territoire colombien.

La visite de Pompeo signifiait la réunion de plus haut niveau tenue par un responsable américain lors d’une inauguration dominicaine depuis l’époque de la doctrine Monroe en 1978. Il est également frappant que l’ordre du jour d’Abinader ait une réunion prévue prochainement avec le Chancelière d’Espagne, Arancha González Laya.

That’s a wrap on a wonderful day in Santo Domingo. Congratulated the Dominican people and President @LuisAbinader on a successful election. Thanks to the team @EmbajadaUSAenRD for your hard work planning my visit and to the Dominican people for your hospitality. pic.twitter.com/0sOz4S2rcH — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 16, 2020

«Campagne de pression maximale»

La position radicalisée des États-Unis contre le Venezuela a également été confirmée par le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a officiellement révélé que dans le «cadre stratégique» d’une «nouvelle politique américaine envers l’Amérique Latine» prévaut une «campagne maximale pression» contre le Venezuela.

Les déclarations d’O’Brien, l’un des plus proches conseillers de Trump, publiées dimanche depuis West Palm Beach, au nord de Miami, avec des membres de la communauté colombienne et vénézuélienne, lors d’un acte à présenter – dans le cadre de la campagne de Trump en Floride – le «cadre stratégique de l’hémisphère occidental» ; il en a été de même pour le Panama et la Colombie par le conseiller du Panama et de la Colombie.

Le document allègue la prétendue «lutte contre le trafic de drogue», argument utilisé par les États-Unis pour maintenir sa présence militaire dans la région, coordonner les actions de guerre contre les gouvernements non alignés sur leurs doctrines et protéger les réseaux internationaux de trafic de drogue.

La visite d’O’Brien au Panama et en Colombie visait également à «garantir l’immigration légale aux États-Unis». C’est «la première stratégie globale menée par la Maison Blanche» pour l’Amérique Latine depuis plus de 15 ans, depuis l’administration George W. Bush (2001-2009).

En ce sens, O’Brien a confirmé qu’une grande partie de cette politique pour l’Amérique Latine est de continuer à maintenir la «pression maximale» sur Maduro, qui selon eux a «détruit le pays et son économie et appauvri les Vénézuéliens».

Les déclarations du conseiller confirment ce que Mauricio Claver-Carone, principal conseillé de Trump pour les Amériques, avait anticipé : la priorité du voyage au Panama et en Colombie était d’attaquer le Venezuela, un problème qui, selon lui, «inquiète Washington».

Cuba et le Nicaragua sur la liste de Trump

Dans la «nouvelle stratégie» susmentionnée pour l’Amérique Latine et la «campagne de pression» contre le Venezuela, dont le document ne donne pas beaucoup de détails, l’administration Trump inclut également Cuba et le Nicaragua comme les autres pays qui seront attaqués.

En cequi concerne Cuba, ils proposent le «renversement de la politique désastreuse» à l’égard de l’île que Barack Obama (2009-2017) a exécutée, contrant «l’agression économique et l’influence politique étrangère», sur laquelle Trump s’est concentré depuis le début de son mandat en 2017.

Le cadre du plan stratégique pour l’Amérique Latine s’articule autour de cinq axes : «sécuriser la patrie, favoriser la croissance économique, promouvoir la démocratie et l’état de droit, contrer l’influence étrangère et renforcer les alliances avec des partenaires partageant les mêmes idées», rapporte l’Agence EFE.

#EEUU : El asesor de Seguridad Nacional @robertcobrien inicia #hoy una gira por #Colombia y #Panamá tras presentar en #Florida la nueva estrategia para América Latina, centrada en la política de máxima presión contra #Venezuela. https://t.co/hgLkpKQv9K pic.twitter.com/bOvYFcF4qT — PL Agencia Prensa Latina (@PLprensalatina) August 17, 2020

De même, une autre préoccupation américaine concerne les intentions croissantes de l’Amérique Latine de «conclure des accords avec la Chine selon ses propres conditions ou d’élargir et de renforcer l’engagement de partenaires partageant les mêmes idées».

Au programme de la visite d’O’Brien avec Claver-Carone, qui comprend la Colombie et le Panama dans sa première étape ; Il engage en outre ces pays par le biais d’alliances à des fins militaires, économiques et de renseignement associées au sabotage de gouvernements qui ne sont pas alignés sur leurs intérêts.

O’Brien, qui a été testé positif au COVID-19 en juillet dernier, voyage également accompagné du chef du Commandement Sud, l’amiral Craig Faller, parmi d’autres représentants du gouvernement, pour radicaliser ces actions interventionnistes.

Le conseiller a déclaré que la Colombie était l’un des «meilleurs partenaires» de Washington sur «les questions de sécurité et dans la lutte contre le trafic de drogue», bien qu’elle soit le plus grand producteur et exportateur de cocaïne au monde et les États-Unis, le principal consommateur.

Le document souligne que les prétendues «opérations conjointes de lutte contre les stupéfiants» ont interrompu ou saisi au cours des quatre derniers mois plus de 163 tonnes métriques de cocaïne et de marijuana dans la région, évaluées à près de 4 milliards de dollars, et toutes à venir- la grande majorité – du territoire colombien.

Interrogé par La Voz d’América, O’Brien a expliqué que son intention est de continuer à promouvoir «le changement au Venezuela». «Le président Trump comprend que les États-Unis doivent s’impliquer dans notre voisinage et il est très préoccupé par le peuple vénézuélien», a-t-il déclaré.

El consejero de @WHNSC O’Brien se reunió con el presidente @NitoCortizo para estrechar nuestra colaboración en asistencia ante el #Coronavirus, el crecimiento económico, la cooperación en seguridad y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/3BJlL919Cn — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) August 17, 2020

«Ils ont d’énormes ressources et l’une des plus grandes réserves de pétrole»

Le conseiller de Trump n’a à aucun moment caché pourquoi tant d’intérêt pour «aider» les Vénézuéliens, qu’il a décrits comme «un peuple innovant, qui travaille dur et qui a un grand pays» et qui a aussi «d’énormes ressources naturelles en Venezuela, et l’une des plus grandes réserves de pétrole au monde qui rivalise avec l’Arabie Saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient».

Pour ces raisons évidentes, O’Brien a expliqué que son programme au Panama et en Colombie comprenait de s’attaquer à «la situation» au Venezuela et de continuer à travailler «avec ses alliés» pour renverser le gouvernement de Maduro, élu en 2018 après avoir remporté les élections présidentielles avec plus de 60% des voix.

«Nous n’avons pas d’allié plus grand que la Colombie dans la région», a souligné O’Brien, qui a déclaré qu’avec Iván Duque il a jeté les bases d’un nouveau programme de coopération binational appelé Colombia Growth, une sorte de renouveau du Plan Colombie qui fait tant de misère, tortures, meurtres, massacres, disparitions et déplacements forcés ont semé dans ce pays, en même temps que le trafic de drogue et le paramilitarisme augmentaient.

La sumisión de @IvanDuque al reunirse con voceros de Trump, se expresa hasta en su lenguaje gestual. Para colmo sufre alucinaciones creyéndose con facultades para reconocer elecciones en Venezuela. Mientras tanto, su país se hunde en la violencia, el narcotráfico y la miseria. https://t.co/KrPdD93QD2 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 18, 2020

Selon O’Brien, le plan susmentionné vise à «renforcer les secteurs stratégiques de l’économie post-COVID-19, ainsi qu’à contribuer à la lutte contre la drogue que les deux pays mènent», une stratégie de plusieurs décennies qui a fait de la Colombie le premier exportateur de cocaïne, avec un marché prioritaire aux États-Unis.

De son côté, Duque a déclaré qu’il soutenait le plan des États-Unis à l’égard du Venezuela et son désir de «la fin de l’ère Maduro». Il a également ajouté qu’il ne reconnaîtrait pas les élections législatives du 6 décembre, qui doivent être tenues par mandat constitutionnel.

«Nous ne reconnaîtrons aucun processus électoral afin d’affecter l’institution que nous avons légitimement reconnue comme l’Assemblée Nationale (…) Car si nous ne reconnaissons pas la dictature, encore moins reconnaîtrons-nous un processus électoral organisé par la dictature», a déclaré Duque, faisant plaisir au porte-parole mais laissant en évidence qu’il ne sait pas ce qui est établi par la Constitution et les processus électoraux vénézuéliens.

La visite d’O’Brien en Colombie a été précédée d’un arrêt au Panama, où, avec le gouvernement de Laurentino «Nito» Cortizo, il a fait une alliance pour que le FBI forme dans le pays d’Amérique Centrale «des agents de lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption».

O’Brien a également signé au Panama la livraison de plus de quatre millions de dollars en «aide humanitaire et sanitaire», en soutien à la réponse du Panama au COVID-19.

Pendant ce temps à Bogota, conseiller Trump a déclaré EE.UU plans pour livrer 42 millions de dollars supplémentaires au 30 déjà payé pour «actions pour reconstruire l’économie», non sans préciser que ce montant supplémentaire à ceux 30 millions remis à l’administration Duque.

O’Brien a également rappelé que lors de l’urgence sanitaire actuelle due au coronavirus, les États-Unis ont déjà donné à Duque 10 millions pour les «petites et moyennes industries» et deux millions de plus pour «l’aide alimentaire».