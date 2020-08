Un magnat de la famille Cisneros a-t-il financé Iván Duque dans sa campagne ?

Cette semaine, on a appris qu’Oswaldo Cisneros, l’un des hommes d’affaires les plus puissants du Venezuela et d’Amérique Latine, membre de la famille multimillionnaire Cisneros et propriétaire de l’une des principales compagnies de téléphone du pays sud-américain, avait financé une partie de la campagne présidentielle d’Uribista Iván Duque, quelque chose que la loi colombienne a interdit.

Il s’agit de la société CNE Oil & Gas SAS, filiale de Canacol Energy – dont l’homme d’affaires vénézuélien est actionnaire – bien que la société se prétende «100% colombienne» et que ses transactions soient «réglementées par des actes publics».

Selon le journal El Espectador, la société a publié vendredi dernier un communiqué dans lequel elle confirmait qu’elle avait financé la campagne de Duque, mais elle affirme l’avoir fait sans répondre aux «intérêts privés» et «légalement».

La déclaration a été publiée après que le portail La Silla Vacía ait rapporté qu’une société dont Cisneros est un partenaire a contribué «de l’argent» au Centro Democratico, le parti fondé par l’ancien président Álvaro Uribe – récemment privé de liberté pour corruption électorale présumée et manipulation de témoins au milieu de la campagne qui a amené Duque au Palacio de Nariño en 2018.

Les informations divulguées dénoncent que pour cette campagne, déjà suffisamment remise en cause par l’achat de voix dans plusieurs régions, elle aurait eu un prétendu financement étranger de plus de 300.000 dollars que Cisneros aurait donné, un acte interdit par la loi colombienne.

Álvaro Uribe Vélez et Iván Duque, tous deux enquêtés pour corruption présumée et crimes électoraux

La fortune des Cisneros est évaluée à environ 1.100 millions de dollars et est l’une des plus importantes du Venezuela, selon le magazine Forbes.

Son activité principale est centrée sur les télécommunications, un secteur dans lequel il apparaît comme président de la compagnie de téléphone Digitel. En outre, il contrôle un conglomérat de supports de communication, d’investissements immobiliers et de développements touristiques, tous dirigés par Gustavo Cisneros qui apparaît comme le leader de l’Organisation Cisneros.

Dans le cas spécifique d’Oswaldo, il est un entrepreneur de parents d’origine cubaine qui s’est aventuré dans différents secteurs d’activité, notamment les boissons (Pepsi Cola Venezuela), la nourriture, les récipients en verre, les télécommunications (Digitel) et le secteur pétrolier (Delta Finance BV).

En novembre 2016, Cisneros Fajardo, président de Delta Finance BV, a signé un accord avec Petróleos de Venezuela (PDVSA) pour 1,13 milliard de dollars pour stimuler l’augmentation de la production de Petrodelta, l’une des concessions cédées dans le bloc de Junín de la ceinture pétrolière de l’Orinoco qui passerait de 420.000 à 855.000 barils par jour.

En 1991, Cisneros Fajardo a fondé TELCEL, la première société de téléphonie mobile à offrir un service prépayé sur le continent. Après avoir vendu cette société, il a investi dans l’achat de Digitel.

La société CNE Oil & Gas SAS est une filiale de la société canadienne de gaz naturel Canacol Energy Ltd., dans laquelle l’homme d’affaires vénézuélien détient une participation de 18%.

De plus, Cisneros apparaît comme membre du conseil d’administration de CNE Oil & Gas S.A., qui, selon les archives du Conseil Électoral National Colombien (CNE), verse 700 millions de pesos ou 300 000 dollars.

Dans sa déclaration, CNE Oil & Gas se déclare «fidèle» au système et aux «processus démocratiques» qui se déroulent dans ce pays. Par conséquent, soutient-il, il apporte des contributions aux partis politiques dans le cadre des campagnes électorales, souligne El Espectador.

Dans ce sens, elle admet qu’en 2018 – protégée par la loi colombienne – elle a fait des dons au Centro Democratico, et soi-disant aussi à Cambio Radical, Partido Liberal et Opción Ciudadana.

«Ces transactions sont réglementées par des actes publics», assurent les hommes d’affaires, tout en disant «qu’il est important de préciser que ces dons sont faits à des partis politiques et non à des campagnes politiques, et ils ont été approuvés par l’assemblée générale et l’équipe administrative de la compagnie».

«Ce sont des ressources générées en Colombie»

Comme l’explique CNE Oil & Gas, le financement de l’Uribisme «ne répond aux intérêts particuliers d’aucun des membres de ladite assemblée ou de l’entreprise».

Dans la lettre, signée par Andrés Valenzuela Pachón, qui apparaît comme représentant légal de la société, il est précisé que les fonds utilisés par la société pour les dons «proviennent strictement des ressources générées par ses opérations en Colombie».

La controverse a été déclenchée la semaine dernière par le récit d’un audio entre la directrice du Centro Democratico, Nubia Stella Martínez, et l’ancienne conseillère d’Uribe, María Claudia Cayita Daza, dans lequel ils parlent de la contribution présumée de 300000 dollars à la campagne de Duque aux mains de Cisneros.

«Bien que Martínez ait refusé l’entrée de cet argent – compte tenu du fait que la loi interdit à un candidat de recevoir un financement étranger – La Silla Vacía a révélé qu’une société dont l’homme d’affaires est un partenaire a effectivement contribué de l’argent, mais directement au parti Uribe», ajoute El Espectador.

À ce sujet, le journal El Tiempo a rapporté que la directrice du parti, María Claudia Cayita Daza, a dû faire des déclarations au parquet au nom d’une série d’interceptions juridiques pour l’enquête par de faux témoins qui impliquent Uribe.

L’enquête de La Silla Vacía à Cisneros

Au milieu de ces enquêtes, une conversation est devenue connue entre Martínez et Cayita Daza au sujet de la «ñeñepolítica», un qualificatif avec lequel les médias colombiens ont appelé les plaintes pour achat présumé de votes en faveur d’Iván Duque.

Dans cette conférence, Daza a demandé «Qu’est-il arrivé au Vénézuélien?» – En référence à Cisneros, président de la société de télécommunications Digitel – auquel le directeur du parti a répondu : «Oui. Savez-vous combien il nous a donné ? 300.000 $».

Cependant, Martínez elle-même a assuré qu’à ce moment-là elle avait subi une «défaillance» et a ajouté : «Ce n’était pas ‘donné’, mais ‘offert de donner’. J’ai dit cette somme parce que c’était celle utilisée par l’homme d’affaires. Mais une chose est ce que les gens offrent dans les campagnes et une autre est ce qu’ils finissent par donner».

Le réalisateur a ajouté que ce n’était pas Cisneros, mais ses partenaires qui avaient contribué 320 millions de pesos colombiens à la campagne de Duque, soit environ 85.000 dollars. Il s’agit de la famille conservatrice Ricaurte Silva qui, selon La Silla Vacía, sont partenaires de Cisneros dans leur banque d’investissement Silk.

Cependant, après un examen effectué par le portail des comptes du Centro Democratico au CNE, il est évident qu’il s’agissait d’une autre société, dont Cisneros est actionnaire, qui a contribué 700 millions de pesos au parti, et est la société canadienne de gaz naturel Canacol Energy Ltd. Cette société, ajoute La Silla Vacía, opère en Colombie à travers la filiale CNE Oil & Gas SAS, qui fait partie de celles qui figurent dans les archives du CNE.

Plus précisément, la société a fait deux dons au Centro Democratico, d’abord pour 400 millions de pesos, puis pour 300 millions, pour un total de 700 millions sur les 27 milliards qu’ils ont contribué au parti en 2018.

«Le financement par les partis est le canal utilisé par certaines campagnes présidentielles pour se débarrasser des limites légales des candidats, puisque les communautés n’ont pas de limites. En outre, la loi autorise les personnes morales, qui ne peuvent pas faire de don à ces campagnes, de le faire», rappelle La Silla Vacía.