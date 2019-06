Pamela Anderson: La revolución tiene que ser divertida

Vegana y revolucionaria es la actriz que robó el corazón de millones tras la afamada serie de TV Baywatch. Pamela Anderson, la rubia con más portadas en la historia de la revista PlayBoy, hace bastante tiempo saltó del mundo del espectáculo al de la acción política y ciudadana.

Tal como señalara la anarquista lituana Emma Goldman “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”, Pamela nos dice que “La Revolución tiene que ser divertida” y ella es hoy una persona clave en los procesos ciudadanos y transformadores que buscan salvar el destino de la vieja Europa, de las garras de “Los banqueros rescatados, los gestores de fondos de inversión y las oligarquías resurgentes, siempre displicentes con las masas y a su manera de organizarse”, como ha definido en su manifiesto DiEM25.

Pam sigue nuestras publicaciones de @el_ciudadano en Twitter, hace bastante tiempo, por eso

quisimos conocer más de su compromiso social por querer hacer de éste mundo, uno mejor, Acá vasu entrevista:

Por Bruno Sommer Catalán / Foto portada : Carmelo Redondo

-Muchas veces cuando los medios entrevistan a un rostro de la Tv o películas, buscan ventilar su vida privada o caen en chismes y temas de farándula. Cuando las personas conocidas dicen cosas importantes o dan propuestas para cambiar lo podrido del sistema, o hacen una denuncia, se les cierran muchas puertas. ¿Por qué crees que sucede esto?

-Es importante no pensar en esto. Y seguir comunicando tus pensamientos, luchar contra la percepción es una pérdida de tiempo.

-Y cuál es a tu parecer el rol que debe jugar la mujer en la comunicación y la política del presente siglo.

-Las personas son personas. No hay diferencia. Todos debemos contribuir en ello

creando unidad y trabajando con fuerza por un mejor mundo.



-Cuéntanos un poco sobre tu fundación y el trabajo que realiza para quienes no la conocen?

-La Fundación Pamela Anderson representa todo lo que he estudiado y aprendido de ésta vida. Por medio de ella apoyamos a organizaciones e individuos que se encuentran en primera línea en la protección de los derechos humanos, animales y ambientales.



-¿Qué piensas sobre la militarización constante de Estados Unidos en Medio Oriente?

-No soy una experta en los temas de Medio Oriente, pero por lo que puedo ver, la situación

ha ido en escalada. Trump negó un informe de que su administración está trabajando en un

plan para desplegar 120,000 soldados en el Medio Oriente, pero dijo que “absolutamente” los enviaría si fuera necesario. Mi respuesta a esto es: mirar a Irak, mirar a Afganistán, mirar a Libia, ¿Qué trajo esta guerra a esos países? Solo millones de personas muertas y desplazadas del Medio Oriente. ¿Y qué trajo realmente a los Estados Unidos? Por eso apoyo la reciente petición de Bernie Sanders de prohibir la guerra con Irán sin la aprobación del Congreso, sin importar si el presidente es republicano o demócrata.





«Lo que está sucediendo en Venezuela es claramente un continuo intento de golpe respaldado por Estados Unidos». Pamela Anderson

-¿Qué opinión tienes de lo que sucede en Venezuela? ¿Por qué a tu parecer la obstinación de Estados Unidos? ¿Qué propondrías como solución?

-Hay una vieja broma con la pregunta del por qué nunca hay un golpe de estado en los Estados Unidos. Porque no hay embajada de Estados Unidos allí. En otras palabras, lo que está sucediendo en Venezuela es claramente un continuo intento de golpe respaldado por Estados Unidos.

Pero la solución no es una elección simple entre Maduro o Guaidó. Aquí hay más Debemos poner fin a la economía que se basa en extraer recursos naturales que solo llevan a más guerras. Aquí hay más que Estados Unidos, también hay China y Rusia, y la pregunta principal por ahora parece ser una muy antigua: ¿Quién se quedará con el petróleo de Venezuela? ¿Quién soy yo para proponer una solución para una situación geopolítica tan compleja? Estoy segura que es el pueblo venezolano quien tiene que decidir, y no las potencias extranjeras. Pero vamos un paso más allá, ¿Quizás la única solución

para los conflictos mundiales es terminar con los combustibles fósiles?

“Debemos reimaginar un nuevo tipo de política transnacional basada en la solidaridad y la coexistencia pacífica, no solo entre los humanos, sino también con otras especies, y

nuestro planeta mismo”



-Muchas de las guerras que siguen ocurriendo en el mundo son por recursos naturales, economía real para sustentar la impresión de más dinero de las grandes potencias ¿Qué propondrías para frenar esta locura?

-Un nuevo acuerdo verde como lo propuesto por DiEM25 en Europa o por Alexandria Ocasio-Cortez en los Estados Unidos. Pero no solo como un plan ambiental, sino como una transición justa hacia una mejor sociedad. Debemos poner fin a la economía que se basa en extraer recursos naturales que solo

llevan a más guerras. Hay que trabajar para construir un planeta sostenible y poner fin a la venta de armas. Debemos reimaginar un nuevo tipo de política transnacional basada en la solidaridad y la coexistencia pacífica, no solo entre los humanos, sino también con otras especies, y nuestro planeta mismo.

«Debemos poner fin a la economía que se basa en extraer recursos naturales que solo llevan a más guerras»



-¿Dijiste recientemente en una entrevista a Financial Times, que piensas que el dinero tal como lo conocemos hoy puede dejar de existir? ¿Puedes explicar un poco más al respecto?

-Si los humanos fueran inteligentes y trabajasen hacia un futuro tipo Star Trek, el dinero realmente dejaría de existir. Miren Star Trek o lean el maravilloso libro de Yanis Varoufakis “Hablando con

mi hija sobre la economía”. Acabo de terminar este libro.



-Siguiendo en la economía. El euro nació como una respuesta unitaria de Europa, para hacer frente a la hegemonía del dólar. Debiesen existir otras monedas unitarias como por ejemplo una para los países de habla rusa, otra unitaria para los países latinoamericanos, otro para los africanos y así disminuir las asimetrías y los efectos que tienen las monedas más fuertes sobre esos territorios?

-¿Tal vez una moneda mundial que no se base en el dinero sino en la solidaridad y el amor? Cuanto más das, más tienes.

«Europa hoy tiene el deber de proteger a Assange y evitar que sea extraditado a los Estados Unidos».



-Pamela, hace poco visitaste a Julian Assange en Londres ¿Cómo ésta él? ¿Por qué a tu parecer es injusto lo que sucede con Julian?

-Es una injusticia porque ningún editor, ningún periodista merece estar en una prisión de máxima seguridad por publicar. Si Julian Assange es extraditado a los Estados Unidos, no solo será una grave

injusticia para un ser humano maravilloso, sino que también transformará radicalmente los cimientos de nuestras democracias, es decir, la libertad de prensa.

El hecho mismo de que él se encuentre en el “Guantánamo británico”, muestra que quizás ya no haya democracia en Occidente. Es responsabilidad histórica de todos los periodistas y la prensa, en todo

el mundo, proteger a los denunciantes valientes como Chelsea Manning o editores como Julian Assange. Europa hoy tiene el deber de proteger a Assange y evitar que sea extraditado a los Estados Unidos.



-En Francia el movimiento social está muy activo, pero vemos que el Macron realmente no está haciendo eco de las demandas de la gente ¿Qué análisis haces de lo que ocurre?

-Yo he hablado mucho por los chalecos amarillos. Creo que la llamada “transición verde”, alejándose de los combustibles fósiles, no puede ser pagada por los pobres.

Es por eso que un simple “impuesto al carbono” nunca fue una solución. Macron no consiguió lo que quería, por lo que envió a la policía e incluso al ejército a las calles. Va ser una pelea larga.



-Qué opinión tiene de el Movimiento DiEM25, ¿Puedes explicar su propuesta a las personas que no saber mucho de él?

-Sabes que vivo principalmente en Europa en este momento. Y me importa mucho el futuro de Europa. Lo que ocurra con Europa, como siempre, tendrá consecuencias históricas en el resto del mundo. Y, lamentablemente, veo que la democracia muere en Europa, en todos los niveles,

desde los estados autoritarios hasta los ataques a la libertad de prensa. El Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25) es algo que se necesita en todos los rincones del mundo. ¿Por qué?

Debido a que comenzó a partir de una idea simple, en lugar de hacer política nacional de la vieja escuela, nos dimos cuenta de que necesitamos más políticas transnacionales. Es un movimiento que

tiene más de 100 mil miembros en toda Europa, y en el mundo, y además de las organizaciones de base, se está postulando para las elecciones europeas con un New Deal Verde. Es un movimiento

serio y, al mismo tiempo, es divertido. La revolución tiene que ser divertida.