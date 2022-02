Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería lleva copitas menstruales a internas en cárceles de la región del Maule

Fotografía: Elmauleinforma.cl

Hace solo un par de meses reclusas de distintos penitenciarios de la región del Maule pudieron acceder a copitas menstruales. El proyecto corresponde a una iniciativa financiada por Gendarmería de Chile para la gestión menstrual y como parte de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.

Fue en agosto pasado que comenzó la implementación del proyecto en la región. Este consideró varias etapas: reunión con director regional, socialización del proyecto a los jefes de las unidades; socio educación a la población penal y la etapa final con las primeras entregas del dispositivo con presencia de los gestores del proyecto.

En esa oportunidad se entregaron 50 dispositivos a mujeres privadas de libertad que lo solicitaron, de un total de 139 mujeres que están recluidas en la región. El Maule es la tercera región a nivel país en la implementación de este programa.

El Centro Penitenciario Femenino de Talca, Penal de Cauquenes y Penal de Parral son los tres penales en la Región del Maule que cuentan con población femenina.

Según lo consignado por el medio Elmauleinforma.cl el Director Regional de Gendarmería, coronel José Luis Meza Guajardo señaló que «hemos tenido una evaluación muy positiva respecto a este tema, he escuchado buenos comentarios de parte de las internas respecto a estos dispositivos sanitarios. La iniciativa es financiada por Gendarmería de Chile a través de su Departamento de Derechos Humanos, desde el nivel central».

Durante el mes de enero de este año, se hizo una nueva visita por las unidades penitenciarias, haciendo entrega de dispositivos sanitarios, lográndose una entrega otras 40 copitas menstruales adicionales a las ya entregadas el año pasado.

Las ventajas que guarda este dispositivo menstrual son varias. Es reutilizable (al menos 3 años), es cómoda e higiénica y mucho más ecológica con el medioambiente que las toallas higiénicas y tampones descartables, que pueden contener sustancias tóxicas.

María Belén Valdebenito, es una de las internas beneficiadas de este plan piloto, quien dio su testimonio al medio anteriormente citado. «La he utilizado y ha sido buena la experiencia es súper cómodo, al principio da inseguridad pero es bien práctico. Uno aquí tenía que usar toallas higiénicas y no todas tenían acceso. Yo soy de Santiago y estoy recluida en Talca, y no siempre recibo visitas, por eso es una ayuda que esto me lo entreguen y no tenga que gastar plata, es un ahorro para la interna y su familia” puntualizó la interna.

Según la evaluación de satisfacción realizada en el primer grupo de mujeres que que recibieron el producto, hubo consenso en que la iniciativa es un beneficio para su salud menstrual y la economía de las reclusas. Así lo informó la encargada de esta iniciativa en la región, Valesca Yáñez, trabajadora social que dirige la Oficina de Derechos Humanos de Gendarmería Maule, señaló el medio maulino.