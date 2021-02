Desamparadas por el Estado y discriminadas por la sociedad: La doble vulneración de las mujeres que deciden dar a sus hijos en adopción

Cambiar la vida de los niños en instituciones como el Sename, dar una segunda oportunidad a familias que desean adoptar y brindar contención y otras opciones a mujeres con embarazos no deseados, ha sido por 26 años, la razón de lucha de la Fundación San José.

Con cerca de 4.500 mujeres acogidas en su “Casa para mujeres”, y con más de 1.500 niños y recién nacidos acogidos y dados en adopción amparada en la Ley de Adopción, esta organización busca apoyar a aquellas mujeres que estén pasando por un embarazo no deseado y no quieran o no puedan abortar.

Si bien las normativas de adopción y de protección a la infancia han tenido propuestas para cambiar el Servicio nacional del menor, el proceso de adopción aún sigue siendo lento para las familias que desean acoger en su familia a un menor institucionalizado.

A esto se suma que la opción de dar en adopción por la vía regular, resulte ser una decisión difícil para las madres y muchas veces cuestionada por su entorno.

En el caso de los niños, estas trabas legales y las presiones sociales hacia la madre, no permiten que puedan tener una desarrollo psicosocial saludable, en un hogar adoptivo.

El doble juicio a las mujeres que ceden a sus hijos

Según las estadísticas de la Fundación Chilena para la Adopción, las cuales coinciden con las entregadas por la Fundación San José, el 80% de las mujeres que llegan a pedir orientación terminan asumiendo su maternidad, mientras que sólo el 20% restante termina cediendo a sus hijos.

En conversación con El Ciudadano, la Directora General de la Fundación San José por la Adopción, Vivianne Galaz, explicó que la mujer que decide dar en adopción en Chile vive un desamparo tanto por la ley como a nivel social:

“Socialmente son mujeres muy enjuiciadas, muy vulneradas y maltratadas. Hoy día se ve muy mal visto que una mujer decida dar en adopción”. Incluso llegando a ser juzgadas y discriminadas entre sus mismos pares, por optar por esta alternativa, expresó.

Galaz respeto a la maternidad no deseada, expone que, “como institución respetamos todas las decisiones, pero también pedimos respeto por la mujer en conflicto que opta por la adopción como una alternativa”.

Por otra parte, el abandono del Estado a las mujeres que entran en proceso de cesión de sus hijos es otro de los factores por los cuales la fundación busca dar apoyo a estas mujeres, tanto psicológica, legal y emocionalmente a través de un hogar de mujeres. La directora explicó que la institución es la única que brinda un hogar de acogida a mujeres en este proceso decisivo.

“Es la única casa en Chile que acoge a las mujeres de todo el país que quieren pasar un proceso reservado de discernimiento para entregar a su hijo y está financiado tanto el programa de acompañamiento a la mujer como la casa con fondos de la Fundación. Y es por esto por lo que queremos que la gente sepa de este programa y que en este lugar podemos acogerlas mediante este proceso legal, voluntario, responsable y como un derecho de la mujer.”

La visión de la institución se basa en brindar la mejor calidad de vida a los futuros niños dados en adopción pero, sobre todo, mostrar que la cesión de niños por una vía segura y efectiva, es una opción loable ante la maternidad no deseada y brindar apoyo a las mujeres en esta situación, para que tengan la libertad de decidir a interrumpir su embarazo o dar en adopción.

– ¿Qué clase de acompañamiento se les da a las mujeres en estos hogares?



“Se le da un acompañamiento integral que consta de trabajadoras sociales, psicólogas, una abogada y bueno, se hace el proceso residencialmente o ambulatorio, siempre estando acompañadas por el mismo equipo.

En el fondo es más un hogar, en el que cuentan con toda la alimentación adecuada, con nutricionista, contamos con algunos convenios con universidades y bueno, muchas de ellas llegan el último trimestre del embarazo y generalmente en el primer contacto nos cuentan que al principio (del embarazo) han tenido pocos controles. Nuestra tarea es poder velar que este niño, cuando vaya a nacer crezca lo más desarrollado posible. Muchas también se enfajan para no mostrar su embarazo hasta que llegan a la residencia. Son varios temas que salen con esto”.

La ley de adopción debe cambiar

Vivianne Galaz también fue consultada sobre a la Ley 19.620, la cual regula los procesos de adopción en Chile, a lo que ella comentó que la Fundación hace más de una década busca cambios en los lineamientos actuales sobre la adopción, los cuales tiene principalmente que ver con la agilización de los procesos adoptivos.

“Este sería el cuarto gobierno de tramitación legislación y que ha cambiado, y ha pasado a perder el objetivo principal de acortar el tiempo de los niños en el proceso de adopción para que fuera más ágil, eficiente y rápido y no tuvieran que estar tanto tiempo institucionalizado”, explicó.

Galaz indicó que “lamentablemente, han entrado otros factores a la tramitación de la ley que tienen que ver con el orden de relación con la familia. Los derechos de la familia biológica por sobre el derecho de restituir al niño prontamente a una familia, pues ha estado cruzado desde el mundo político y desde otras aristas, con lo que se ha perdido el objetivo principal de estas modificaciones.”