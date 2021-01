Homenaje a “Lastesis” y al movimiento feminista

Por: Guillermo Correa Camiroaga

Dentro de las variadas y múltiples formas de lucha desarrolladas durante la rebelión popular iniciada el 18 de octubre del 2019, las diferentes expresiones artísticas tuvieron también un papel muy importante. Dentro de estas, la intervención musical del Colectivo Lastesis marcó un hito de singular potencia, que transformó su presentación en las calles de Valparaíso en una explosión de denuncia y rebeldía que se propagó no solo a lo largo y ancho de Chile, sino también en distintos países del mundo. La canción “Un Violador en tu Camino” y la performance creada por ellas es un verdadero “manifiesto anti patriarcal” que se convirtió en un himno feminista mundial.

Pero también la represión desatada en contra del movimiento popular rebelde se desplegó en las más variadas y brutales formas, sin descuidar el uso del aparataje institucional en su conjunto y todas las herramientas a su disposición para intentar frenar la incontenible marea de rabia y rebeldía.

Carabineros de Chile presentó una querella judicial en contra del Colectivo Lastesis en junio del 2020, en un acto intimidatorio y de censura, argumentando “acciones violentas en contra de la institución”; esta querella fue desestimada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el que acogió el sobreseimiento definitivo de las acusadas con fecha 04 de enero del 2021, ya que no se configura el delito de “atentado contra la autoridad y amenazas”, como habían planteado los uniformados.

Una vez conocida esta resolución, el Colectivo Lastesis entregó la siguiente declaración a través de su cuenta de Instagram:

“Agradecemos a todas las personas y organizaciones que han apoyado a nuestro colectivo en este proceso. Especialmente agradecemos a nuestras abogadas Magdalena Garcés y Karinna Fernández.

Esperamos que ningún colectivo artístico o artista en Chile tenga que enfrentarse a un proceso judicial por el contenido de sus obras.

Esperamos que todas, todes y todos podamos crear con libertad y sin miedo a la persecución y censura.

Y también esperamos que los recursos públicos se inviertan en luchar contra la impunidad de abusadores sexuales, violadores y femicidas; contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, y de las violaciones a los derechos de mujeres y disidencia; y por la liberación de las, les y los presos políticos y de la revuelta”.

Valparaíso 29 noviembre 2019

Como una manera de rendir un homenaje al Colectivo Lastesis, al contenido de la performance por ellas creada, y al Movimiento Feminista que existe detrás de todo esto, Cecilia, integrante del Taller de Arpilleras Sitios y Memoria confeccionó la arpillera que encabeza esta crónica.

Respecto a esta obra de arte popular transcribo a continuación la conversación que tuve con ella:

¿Cuándo comenzaste a confeccionar esta arpillera?

“Hace como dos meses. Como te contaba, nosotras nos reunimos por zoom algunos días miércoles y conversamos acerca de cómo seguir trabajando y activando nuestro grupo, entonces pensamos en un proyecto para trabajar en torno al 18 de Octubre, con distintas temáticas. Fijamos un tamaño específico para las arpilleras y la idea es construir una arpillera colectiva en un gran paño, con las distintas arpilleras realizadas.

Nuestra idea como Taller era siempre enfocarnos hacia el pasado y costaba un poco trabajar temas del “ahora” hasta que quedamos claras en que lo que pasa ahora va a ser pasado el día de mañana, entonces también es memoria que tiene que quedar plasmada. Desde que lo vimos así estamos trabajando en estos temas contingentes.”

¿Este es un proyecto del Taller de Arpilleras Sitios y Memoria?

“Es una idea general del Taller, pero cada una asume o toma algún tema, entonces es más una iniciativa personal, dada la circunstancia de pandemia.”

¿Por qué plasmaste al Colectivo Lastesis en tu arpillera?

“Yo pensé que lo que consiguieron Lastesis fue grandioso, fue impresionante, sobre todo por la tragedia que subyace detrás de esto, ya que es impactante la cantidad de abuso que hay en contra de las mujeres, que traspasa a todas las generaciones y a todas las familias. Como el tema de la rebelión de octubre es súper amplio, yo me centré en el tema de la mujer y aquí quería trabajar lo relacionado con Lastesis. También como un tema fundamental me interesaba lo del aborto, entonces partí por esta figura del rostro con la pañoleta verde que está ubicado al lado izquierdo. Usualmente en la pañoleta va la imagen de dos mujeres, pero como, a pesar de todo, me considero una mujer de izquierda quise darle esa connotación con la idea del puño. Respecto de las figuras de Lastesis tomé una foto y las repliqué lo más parecido que pude en mi trabajo.”

¿Cómo planificas la confección de una arpillera?

“Cuando planifico una arpillera generalmente hago un dibujo y hasta lo pinto y luego lo paso a la tela. Mi idea original era escribir en el pelo otras partes de la letra de la canción “Un Violador en tu Camino”. Lo hice así, pero estéticamente no me convenció, porque no se leía bien y quedaba un poco triste. Para mí es importante que la arpillera me guste. Entonces pensé que quería hacer un pelo que representara también el color, la alegría, nuestros colores, nuestros adornos, y también la diversidad de mujeres. Por eso esas líneas y puntitos de colores en el pelo, representando alegría, diversidad, participación. Un poco como lo que te decía la vez anterior, cuando una va a las marchas no ve tristeza, ve alegría, esa era la idea.”

¿Te estimuló a realizar esta imagen la querella interpuesta por Carabineros en contra de Lastesis?

“La acusación ya estaba y la resolución salió hacer poco, pero no la empecé por la acusación, la empecé con otra idea, porque a esta arpillera yo la llamo homenaje al Movimiento Feminista y su potencia.

Mira, el pañuelo verde viene del pañuelo blanco de las mujeres de la Plaza de Mayo, las mujeres levantan esto y sale el pañuelo verde, después salen ellas, Lastesis, entonces mi arpillera es un homenaje a todo lo que hay detrás a toda la historia, todas las mujeres que lucharon antes. La empecé con ese sentido. Pensé en el impacto que ellas, Lastesis, habían tenido a nivel mundial. Por eso me dio una alegría enorme cuando las argentinas lograron legalizar el aborto y yo estaba trabajando en esta arpillera. Dejé todo mi trabajo de lado, hice un pequeño retiro del 1 al 4 de enero, me fui al departamento de una amiga, me llevé mis telas y todo mi material y trabajé centrada solo en ella y así logré terminarla con mucha alegría.”

Movilización 08 marzo 2020.Marcha desde viña a Valparaíso

Y respecto a la acusación que hizo Carabineros al Colectivo Lastesis, ¿qué te parece?

“Me parece un acto desesperado, sin sentido y pienso que solo quedan más mal pardos ellos y nadie más. Al final consiguieron el objetivo totalmente opuesto, ya que se reafirma lo que ellas son, lo que representan y todas las mujeres que estamos detrás de ellas. Hubo una respuesta de sororidad impresionante. Ahora, esa actitud de Carabineros es parte de la criminalización del movimiento social y de las luchadoras sociales como Lastesis. Gracias a esto y a todas las que estamos atrás de esto a mí me parece impresionante el cambio que ha habido en los últimos años. Se han instalado conceptos claves como el patriarcado, el de una sociedad patriarcal. Mi hija de quince años lo tiene clarísimo y habla de esto, cosa que no ocurría en mi generación.”

Me decías que la idea de plasmar al Colectivo Lastesis en la arpillera era para rendirles un homenaje, podrías profundizar en ello…

“Claro, en la arpillera yo partí con la idea de rendirle un homenaje a Lastesis por lo que hicieron, por lo que lograron con su intervención artística y por lo que representan en el Movimiento Feminista. Por eso en nuestro trabajo de la Memoria siento que ellas tenían que quedar en la memoria nuestra como Taller de Arpilleras. Si alguien mira esta arpillera podrá ver a este colectivo de mujeres que creó este himno internacional, que generó un movimiento en donde todas las mujeres se sintieron representadas. Esto va unido al Movimiento de Mujeres que viene desde los años treinta y cuarenta hacia adelante, con mujeres tremendamente valientes y valiosas. Entonces para mí, Lastesis son el resumen de toda esa historia y por eso me parecía tan importante rendirles un homenaje, para que quedaran en nuestra memoria. La memoria histórica es general y es individual, tú recuerdas de acuerdo a tus propias vivencias, pero tenemos una memoria histórica como país, tenemos el movimiento de las Mujeres, tenemos a Lastesis, tenemos un movimiento político rebelde, tenemos una historia que la vemos como colectiva, pero dentro de eso también tenemos una historia individual que cada quien ve desde el punto en que tú te paras. Es un pequeño homenaje, pero que tiene una lectura mayor.”

La arpillera es una obra de arte plasmada en una tela silenciosa, pero que sin embargo “grita” a través de sus imágenes, y en esta tela silenciosa, para mí, está plasmado el grito de denuncia de Lastesis con ese himno maravilloso que ellas crearon…

“Exactamente, está ese himno mundial representado en “Un violador en tu Camino”. Por eso cuando te decía que quería escribir parte del texto acá en la arpillera, si bien todo el texto me gusta mucho, esta frase “…Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”, para mí resume la tragedia de las mujeres, de salir a la calle y tener miedo. Entonces elegí la frase que más me representaba y es casi como un mantra en realidad. Yo las arpilleras las veo como un muro donde hay un rayado, como una pared donde hay un grito escrito.”

¿Este es también un acto de sororidad?

“Exacto, esta es una acción de sororidad, en red, que se masifica, que desde la individualidad, en este caso dada la pandemia, es una acción que pasa a formar parte de una red colectiva. Nosotros como familia fuimos a distintas actuaciones de Lastesis y mi compañero me decía “es súper impactante cuando dicen el violador eres tú…independiente que yo no lo sea, es una frase súper fuerte para mí”…”

Es verdad, uno se siente interpelado cuando te apuntan directamente y se produce un remezón en nuestro interior, precisamente porque es casi imposible no conocer casos de abusadores y violadores que están en nuestro propio entorno…

“A él le pasó lo mismo, y claro es imposible no conocer en cada una de nuestras familias y de nuestras amistades algún caso de alguien conocido, que a veces ni te imaginas, entonces la frase “el violador eres tú” es súper potente. El himno en general es un verdadero manifiesto feminista.”

“El violador eres tú…”

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 10 enero 2021