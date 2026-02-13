Países BRICS elaboran enfoques comunes para la regulación de la IA

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció en una entrevista exclusiva con TV BRICS la participación de Moscú en la cumbre sobre inteligencia artificial en India. El foro global está centrado en el desarrollo responsable e inclusivo de estas tecnologías.

Países BRICS elaboran enfoques comunes para la regulación de la IA
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Rusia está participando activamente en la elaboración de la agenda de la cumbre sobre Inteligencia Artificial, evento que se celebrará del 16 al 20 de febrero en India, país que preside los BRICS en 2026.

Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una entrevista exclusiva con TV BRICS: “El evento tiene una gran importancia, considerando que las normas de uso de la Inteligencia Artificial por cada Estado apenas se están definiendo”, afirmó el secretario de Estado ruso.

Lavrov subrayó que estas normas regularán aspectos directamente relacionados con la seguridad. También, calificó el programa de la presidencia india como actual y relevante, y aseguró que Moscú lo apoyará activamente.

Anteriormente, durante la reunión de sherpas en Nueva Deli, representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores de China e India acordaron promover la cooperación entre ambos países como presidentes del BRICS en 2026 y 2027.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, expresó en la cumbre del G20 en Johannesburgo su intención de fortalecer los vínculos económicos con India.

Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, confirmó su disposición a contribuir al éxito de la presidencia india del grupo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, también anunció que enviará una delegación representativa a la cumbre de IA en Nueva Deli y destacó el interés en ampliar la cooperación con India, especialmente en el ámbito de la digitalización.

La cumbre sobre inteligencia artificial es un foro global organizado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India, centrado en el desarrollo responsable e inclusivo de estas tecnologías.

La Inteligencia Artificial sigue siendo una de las prioridades de cooperación entre los países BRICS. En noviembre de 2025, el grupo lanzó una plataforma que reúne 80 casos verificados de uso de IA procedentes de 30 países.

Expertos señalan que la coordinación internacional es clave para establecer estándares comunes, garantizar la seguridad transfronteriza y abordar desafíos globales como las pandemias, la seguridad alimentaria y el cambio climático.

Vía TV BRICS

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

BRICS asume los desafíos de democratizar la IA: oportunidad clave para la cooperación Sur-Sur

Hace 2 meses
El Ciudadano

BRICS Nations Develop Unified Approaches for AI Regulation

Hace 18 horas
El Ciudadano

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov: Los BRICS pueden convertirse potencialmente en un actor muy eficaz en los procesos de conformación de la Gran Asociación Euroasiática

Hace 5 días
El Ciudadano

Serguéi Lavrov: Las relaciones entre Rusia e India son una asociación estratégica especial y privilegiada

Hace 3 meses
El Ciudadano

Turismo y BRICS: ¿por qué los países del grupo se están convirtiendo en destinos populares para viajes y vacaciones?

Hace 3 meses
El Ciudadano

Universidad Tecnológica de Durban será sede de la Gran Final del Debate BRICS 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

Festival de cine “Cruce de Civilizaciones” en república rusa de Karacháyevo-Cherkesia, reunió a cineastas de 13 países con el apoyo de TV BRICS

Hace 3 meses
El Ciudadano

El deporte como herramienta de promoción estratégica de los países BRICS

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Por la reforma de la gobernanza global": Cumbre de los Pueblos BRICS reunió a más de 150 representantes de 21 países en Brasil

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano