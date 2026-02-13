Países BRICS elaboran enfoques comunes para la regulación de la IA

Rusia está participando activamente en la elaboración de la agenda de la cumbre sobre Inteligencia Artificial, evento que se celebrará del 16 al 20 de febrero en India, país que preside los BRICS en 2026.

Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una entrevista exclusiva con TV BRICS: “El evento tiene una gran importancia, considerando que las normas de uso de la Inteligencia Artificial por cada Estado apenas se están definiendo”, afirmó el secretario de Estado ruso.

Lavrov subrayó que estas normas regularán aspectos directamente relacionados con la seguridad. También, calificó el programa de la presidencia india como actual y relevante, y aseguró que Moscú lo apoyará activamente.

Anteriormente, durante la reunión de sherpas en Nueva Deli, representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores de China e India acordaron promover la cooperación entre ambos países como presidentes del BRICS en 2026 y 2027.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, expresó en la cumbre del G20 en Johannesburgo su intención de fortalecer los vínculos económicos con India.

Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, confirmó su disposición a contribuir al éxito de la presidencia india del grupo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, también anunció que enviará una delegación representativa a la cumbre de IA en Nueva Deli y destacó el interés en ampliar la cooperación con India, especialmente en el ámbito de la digitalización.

La cumbre sobre inteligencia artificial es un foro global organizado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India, centrado en el desarrollo responsable e inclusivo de estas tecnologías.

La Inteligencia Artificial sigue siendo una de las prioridades de cooperación entre los países BRICS. En noviembre de 2025, el grupo lanzó una plataforma que reúne 80 casos verificados de uso de IA procedentes de 30 países.

Expertos señalan que la coordinación internacional es clave para establecer estándares comunes, garantizar la seguridad transfronteriza y abordar desafíos globales como las pandemias, la seguridad alimentaria y el cambio climático.

Vía TV BRICS