Por qué en Israel no quieren a los misioneros evangélicos

Una pareja de asiáticos misioneros con celular grabando y su holy Bible pasan presurosos sin entender en medio de una multitud que los abuchea portando carteles amarillos con letras negras y letras en hebreo. Los sigue una mujer que se viste como la esposa de Lot y que lleva un coche, la que es protegida de los tironeos por aletargados policías. Luego viene un padre con un pequeño en brazos de rostro aterrado y unas sister paliduchas de vestido largos, cual testigos de Jehová recorriendo una población de Santiago que se agolpan para evitar el asedio.

La escena transcurrió en el Centro Davidson, en Jerusalén el domingo 28 de Mayo de 2023, centro de eventos que terminó con los ventanales destrozados. Lo que era el viaje a la ‘tierra prometida’, el sueño anhelado de cantar música espiritual elevando la mano derecha al cielo, mientras toda la asamblea sonríe a la vez que cantan a Jehová, se ha transformado en una pesadilla. La bandera azul y blanca con la estrella de David que preside sus cultos, que llevan labrada en una piocha que salen a relucir en la solapa los domingos y aparece hasta en las seriales evangélicas entre melosas nubes de algodón, se les presenta ahora en vivo y en directo, sin mediaciones ni pastores haciendo alabanzas, en el rostro desencajado de jóvenes de camisa blanca con kipá y peot que les cuelgan por detrás de las orejas, que los acosan mientras ellos ni entienden. Son judíos ultra-ortodoxos que están furiosos con estos misioneros cristianos que van a evangelizar a Israel.

El incidente ocurrió durante el evento “Pentecostés 2023 – Un Día Mundial de Oración por Jerusalén y las Naciones”, actividad que congrega a evangélicos de varios continentes en Jerusalén, quienes van a orar por el pueblo judío y cantar canciones que hablan del amor que sienten por Israel. Pero los judíos que se encuentran no parecen muy amistosos. Están afuera del centro de convenciones con pancartas en hebreo e inglés que dicen “Sus intenciones están expuestas ¡Dejen de fingir!”, “¡Debemos mantenernos fuertes como judíos orgullosos! ¡Fielmente por generaciones!».

Adentro de Centro Davidon rezaban el Salmo 122 que ordena al pueblo de Dios “orar por la paz de Jerusalén”.

Es época de la fiesta de Sucot, una de las tres festividades que rememora cuando los judíos peregrinaban al templo de Jerusalén para entregar ofrendas a Dios. Se habían levantado hace poco las restricciones por la epidemia del Covid y unos dos mil peregrinos de 70 países fueron a Israel para celebrar la Fiesta bíblica de los Tabernáculos, que coincide con el Sucot de los judíos. Hasta un avión de Fiji Airways había aterrizado hace pocos días inaugurando un vuelo directo con Tel Aviv, llevando cientos de sionistas cristianos de Islas Fiji, Filipinas, Corea del Sur y China para rezar en el muro de las lamentaciones, ser bautizados en el río Jordán, visitar los kibutzs y declarar su apoyo incondicional a Israel.

Pero los cristianos no son bienvenidos, menos los con ánimo de evangelizar. Así lo manifestó el rabino Zyi Thau, líder espiritual del partido derechista Noam y quien participó de la protesta.

Por su parte, el rabino Tuly Weisz, fundador de Israel365, comentó que “desafortunadamente, algunos visitantes cristianos esperan aprovechar su tiempo en el Estado judío para participar en actividades misioneras”.

Cinco meses después la resistencia palestina de Hamas concretó la ofensiva Inundación de Al-Aqsa, el 7 de Octubre de 2023, propinando una serie de ataques sorpresa a puestos militares en el cerco del enclave palestino, provocando la muerte de 373 militares israelíes. Otras 766 víctimas civiles, entre las cuales hay 36 menores, fueron asesinadas tanto por la milicia de resistencia, como por el propio ejército israelí que aplicó la Directiva Aníbal y atacó a su propia población. Medios israelíes estiman en por lo menos 14 los asesinados por su propio ejército (1).

“TODO MISIONERO DEBE SABER QUE NO ES BIENVENIDO EN LA TIERRA DE ISRAEL”

Semanas antes del incidente con los evangélicos, el vicealcalde de Jerusalén, Arieh King, también ex-director del Fondo de Tierras de Israel, encabezó protestas de ultra-ortodoxos (así, con el prefijo de ultra los describe la prensa israelí), que cantaban “¡Misioneros, váyanse a casa!”, mientras los evangélicos practicaban una jornada de ayuno y oración. En la semana anterior, adolescentes y niños hebreos habían mostrado señales de rechazo y escupieron al suelo cuando pasaba una peregrinación de fieles cristianos por la calle Lions Gate, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

קבוצה של צליינים יוצאת עם הצלב לרחוב שער האריות ונתקלת בקבוצה של מתפללים יהודים עם 4 המינים ואז מתחילות היריקות. ספרתי לפחות 7 בכמה שניות. pic.twitter.com/YjqaknATLw — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) October 2, 2023

Los ultra-ortodoxos estaban molestos porque en la convocatoria al evento Pentecostés 2023, se lo describía como “el comienzo de una década de oración, evangelización y discipulado” y que tenían la convicción de que “la salvación debe llegar primero al judío”.

“El terrorismo misionero es tan peligroso como el terrorismo islámico”- declaró Aryeh King en una entrevista dada a The Jerusalem Post.

King sostuvo que “éstas organizaciones son organizaciones misioneras cristianas de Israel y del extranjero que no han ocultado sus intenciones” y que “decidieron celebrar este evento en un lugar que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con el judaísmo”.

Argumentó además respecto de la peligrosidad de los misioneros en la sociedad judía diciendo que ya se había reunido “al menos tres de los participantes en la manifestación de hoy que son israelíes convertidos al cristianismo”.

“¿Creen que habrían permitido a los judíos celebrar un servicio religioso en la entrada del Vaticano? ¿O en La Meca? Esto es una provocación”- sentenció el vocero de los ultra-ortodoxos.

כל הכבוד למאות שהגיעו למחות בפני החברה לפיתוח הרובע היהודי שאיפשרה לנוצרים מיסיונרים לקיים פולחן נוצרי וטקס שעניינו הכנה למבצע מיסיונריות בקרב תושבי ישראל, מחאה מכובדת וראויה נגד החברה הממשלתית שאיפשרה זאת ונגד המיסיונרים עצמם. מבחינתי שידע כל מיסיונר שאינו אדם רצוי בארץ ישראל. pic.twitter.com/9RtXGGR98e — אריה קינג Arieh King (@arieh_king) May 28, 2023

A través de un posteo en la red X, Arieh King, sostuvo que deseaba todo lo mejor a quienes fueron a protestar contra el centro de eventos “que permitió a los misioneros cristianos celebrar un servicio religioso y una ceremonia que preparaba una operación misionera entre los residentes de Israel. Esta es una protesta respetuosa y apropiada contra la empresa gubernamental que lo permitió y contra los propios misioneros. En mi opinión, todo misionero debe saber que no es bienvenido en la Tierra de Israel”.

Dicho y hecho. Lo cierto es que desde Octubre de 2023, los ataques contra cristianos se han multiplicado en Israel. El segundo informe anual 2024 del Centro Rossing, un instituto israelí que promueve el entendimiento religioso sobre la base de la aceptación del sionismo de ocupación, documentó 111 incidentes anticristianos. Una encuesta complementaria del instituto además dio cuenta que casi la mitad de los cristianos menores de 30 años desean emigrar de Israel.

Los ataques de los colonos no son los únicos que han debido enfrentar las iglesias cristianas en Israel. En febrero de 2018 la Iglesia del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén, levantada donde se cree que Jesús fue crucificado y enterrado, debió cerrar tres días por el cobro de impuestos fiscales empujado por una legislación aprobada en el Parlamento israelí y que sumaban 186,3 millones de dólares.

La Iglesia del Santo Sepulcro es considerada el lugar más sagrado de la cristiandad, siendo un espacio compartido por las religiones ortodoxa griega, armenia y católica romana.

PROYECTO LEY ANTIMISIONERO

En 2023, los parlamentarios Moshe Gafni y Yaakov Asher, del ortodoxo partido Judaísmo Unido de la Torá, presentaron un proyecto de ley que prohibía el proselitismo religioso, base capital de los misioneros pentecostales, castigando dicha práctica con penas de cárcel. La iniciativa generó incertidumbre entre los cristianos sionistas de Israel.

El proyecto de ley se sostenía en que “grupos misioneros, principalmente cristianos”, han intensificado sus esfuerzos para convertir a la gente en Israel. Para evitar ello se sancionaba con un año de cárcel incitar a un adulto a cambiar de fe, aumentando a dos años si el converso era un menor de edad.

Tras recibir la presión de los sionistas evangélicos, el Ministerio de Asuntos Exteriores preparó un informe dando cuenta de la inconveniencia de la medida para el apoyo a Israel en el mundo. En esta ocasión, nuevamente pesaron las consideraciones estratégicas del apoyo global dado por los protestantes sionistas en el mundo para que no prosperara el proyecto de ley.

LOS ORÍGENES EN EL IMPERIO BRITÁNICO DEL SIONISMO

Rodrigo Karmy Bolton, profesor e Investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, comenta con El Ciudadano que “el sionismo es un arcano del imperio atlántico. El sionismo cristiano fue la principal ideología británica en Asia Occidental desde el siglo XIX. Se apuesta por recuperar la palabra de la primera revelación judía y para ello se plantea la idea de que los judíos vuelven a la tierra prometida. Es un discurso que suena súper demente, pero es antisemita porque implica la conversión de los judíos al cristianismo”.

Karmy, quien acaba de publicar recientemente ‘Palestina sitiada’ (LOM Ediciones) agrega que si bien hoy vemos a los pentecostales promoviendo el sionismo, “no es una ideología novedosa, sino que por lo menos tiene tres siglos de gestación y de constitución. Nació fundamentalmente entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Gran Bretaña, en donde un grupo de evangélicos que comenzó a ocupar posiciones en el gabinete del gobierno y comenzó a politizar la dimensión teológica que prodigaba y se sostenía en la idea del filosemitismo, es decir, el amor a los judíos”.

Estos filosemitas, según cuenta Karmy, “tenían dos enemigos muy importantes, que eran básicamente el enemigo del imperialismo británico, que por un lado el imperio católico español que según el diagnóstico que hacían, había perseguido duramente a los judíos y, por otro lado, el imperialismo francés con la cabeza de Napoleón, que eran para ellos el nihilismo porque habían destruido el cristianismo y habían erigido una república secular. Por ello, el imperialismo británico se inventa dada la idea que ni los franceses, ni los españoles van a redimir a los judíos, nosotros sí vamos redimirlos, porque somos filosemitas. Para eso lo vamos a devolver a esa tierra que llaman prometida”.

“Los evangélicos vuelven a los judíos porque estos constituyen básicamente el pueblo que tiene acceso a la palabra auténtica y originaria de la revelación divina. No es el Islam, que es una religión posterior. No es el cristianismo, que también es una religión posterior, sino que plantean una revelación originaria”- agrega Karmy.

ICEJ: PROMOVIENDO EL TURISMO DE OCUPACIÓN

Estas ideas cobraron fuerza entre los evangélicos de Estados Unidos, especialmente bautistas y pentecostales, para quienes la existencia del Estado de Israel es una etapa capital del plan divino que dicta que una vez en “la tierra prometida”, los judíos se convertirán al cristianismo. En dicho país unas cien millones de personas se identifican como protestantes, quienes aportan grandes recursos al sionismo, ejercen presión en la política local para el apoyo al Estado israelí y viajan a Israel en peregrinación. Destaca la mayor organización cristiana sionista, Cristianos Unidos por Israel (CUFI), la que cuenta con más miembros que judíos en Estados Unidos.

Sin embargo, pese al gran aporte económico de los evangélicos sionistas norteamericanos, la mayoría en términos de población están en países del sur del mundo, como Filipinas, Japón, Taiwan, en partes de Indonesia, Corea del Sur, Sudáfrica, Nigeria e incluso China. En América Latina, las comunidades más grandes de los evangélicos sionistas están en Centroamérica, principalmente en Guatemala. En tanto que en América del Sur han crecido con fuerza en Bolivia y Brasil. En este último país se ha desplegado con fuerza el pentecontalismo de origen norteamericano, que ha generado poderosas máquinas de fe como la Iglesia Universal del Reino de Dios, del obispo Edir Macedo, quien además posee la segunda más grande red de televisión brasileña, TvRecord.

La iglesia de Macedo tiene sucursales en más de cien países en América, Europa y Asia; recurriendo en sus cultos a un imaginario muy pro israelí, con banderas y cánticos. Incluso en São Paulo erigió con dinero de los feligreses una réplica del Templo del Rey Salomón. Henrique Carneiro, historiador de la Universidad de São Paulo, comenta que “no podemos dejar de observar que hace pocos años atrás medio millón de brasileños estaba haciendo algún tipo de misión religiosa en otros países, muchos de ellos en África”.

En las islas de Oceanía también Israel ha desplegado sus redes para fomentar el sionismo entre las comunidades cristianas, llegando a constituir otra poderosa organización, la International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), fundada por el científico nuclear estadounidense Victor Schlatter, quien se fue a vivir con su esposa a Papúa Nueva Guinea en la década de 1950 para evangelizar. En el camino fundaron una red de más de un centenar de iglesias que predican su apoyo a Israel y hoy tienen presencia en 180 países.

La ICEJ también ha resultado un buen negocio para traer misioneros a Israel, ofreciendo programas de visitas a kibutz y ceremonias con auténticos hebreos. Incluso instalaron en 1980 una embajada en Jerusalén, como una forma de reconocimiento del pueblo evangélico de dicha ciudad como capital del estado sionista, consiguiendo a través de intensas campañas políticas que países como Papúa Nueva Guinea y Guatemala instalaran sus embajadas en la capital de Palestina. Cuando Donald Trump trasladó la embajada norteamericana a dicha ciudad, en 2017, argumentó que lo hizo “por los evangélicos”, a quienes veía “más entusiasmados con eso que los judíos”.

En las últimas décadas, la ICEJ también ha promovido el turismo de asentamiento entre los evangélicos. Como Israel tiene una perspectiva racista de población, una de sus políticas demográficas desde su invención, en 1948, ha sido estimular a judíos a poblar Palestina ocupada. Desde la década de 1980, la ICEJ ha contribuido con dicha política, habiendo promovido y ayudado que unos 200 mil judíos concretaran la aliyah, nombre dado a la inmigración al territorio ocupado, palabra que también significa ‘ascenso’.

PENTECOSTALES SIONISTAS V/S JUDÍOS ANTISIONISTAS

El actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, desde que llegó al cargo apostó por concretar más los lazos de Israel con el movimiento evangélico en el mundo, incluso por sobre los judíos. Uno de sus más férreos asesores, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, sostuvo en una conferencia celebrada en 2021 que Israel debería priorizar el apoyo «apasionado e inequívoco de los cristianos evangélicos sobre el de los judíos estadounidenses. La gente tiene que entender que la columna vertebral del apoyo a Israel en Estados Unidos son los cristianos evangélicos”.

Gary Rosenblatt, ex jefe de redacción de The Jewish Week de Nueva York, Netanyahu admitió en privado que, “mientras tenga el apoyo en Estados Unidos de los cristianos evangélicos, que superan ampliamente en número a los judíos, y más aun a los judíos ortodoxos, no tendrá ningún problema”. Por su parte, el diplomático republicano Elliott Abrams comentó que “en este país, los evangélicos son de veinte a treinta veces más numerosos que los judíos”. Según comenta Eric Alterman, el grupo de lobbying American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) se convirtió en más derechista y proisraelí a medida que se convertía en menos “judío”(2).

Una encuesta de Pew Research Center realizada en Estados Unidos da cuenta de que el 53% de los encuestados opinan negativamente de Israel, cifra que era un 42% en marzo de 2022. Además, un 19% expresa ideas muy negativas sobre el ente sionista. Una opinión muy desfavorable de Israel es compartida por el 53% de los católicos, el 69% de los ateos y el 81% de los musulmanes. Sin embargo, entre los evangélicos es apenas un 26% crítico (3).

En tanto, los judíos estadounidenses y los protestantes evangélicos blancos tienen una opinión mayoritariamente positiva de Israel. Aproximadamente siete de cada diez en cada grupo expresan una opinión favorable, incluyendo el 42 % de los judíos y el 36 % de los evangélicos blancos que expresan una opinión muy favorable. De igual modo, llama la atención que el 53% de los judíos estadounidenses no tienen confianza en el liderazgo de Netanyahu, mientras que el 45% la tiene.

EL DAÑO ESTRATÉGICO Y MORAL

En una columna reciente, el corresponsal diplomático de Times of Israel, Lazar Berman, llamó con fuerza la atención sobre como los ataques a los evangélicos causan “daño estratégico y moral” a Israel. Berman comentó que “Netanyahu y su gobierno temen imponer su autoridad, permitiendo que extremistas y quienes desconocen la importancia de los vínculos de Israel con los cristianos marquen la agenda e inflijan daños estratégicos al Estado judío”(4).

Quien escribe no es sólo un corresponsal diplomático de un medio israelí especializado en medio oriente y asuntos cristianos, sino un avezado investigador de temas muy próximos a los servicios de inteligencia y diseño estratégico de Tel Aviv, así como también centros de pensamiento conservador. Lazar Berman es capitán de reserva de la Brigada de Comandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y tiene una maestría en Estudios de Seguridad por la Universidad de Georgetown, Washington, obtenida entre septiembre de 2008 y junio de 2010, en donde también realizó investigación para un libro sobre contraterrorismo y coordinó la logística de una conferencia de contrainteligencia en 2009. Entre los años 2011 y 2012, se desempeñó en el American Enterprise Institute, desempeñando el cargo de gerente del Programa de Investigación, Política Exterior y de Defensa. Según la descripción dada en Linkedin, en el think tank de orientación conservadora, “gestionó las operaciones diarias del programa de investigación del Departamento de Política Exterior y de Defensa del American Enterprise Institute, incluyendo proyectos sobre presupuestos de defensa estadounidenses, democracia árabe, el movimiento de protesta ruso, terrorismo islamista, el programa nuclear iraní y el auge de China. Gestionó un presupuesto multimillonario del departamento. Editó informes, propuestas de subvención y entradas de blog del departamento. Redactó artículos sobre el ejército israelí, la política estadounidense y Oriente Medio”.

En 2015 lo vemos en Israel en el cargo de Jefe de aprendizaje conjunto, en el Centro de Estudios Militares Interdisciplinarios, del Ejército sionista (IDF), cargo desempeñado durante cinco años, entre 2015 y 2021. Luego pasó al Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad (JISS), en donde trabajó entre los años 2017 y 2021, antes de convertirse en corresponsal diplomático. Es decir, su labor de periodista tiene profundo sentido estratégico para el sionismo.

Berman dice que en su artículo que “la gran mayoría de los sionistas del mundo son cristianos”, explicando si que las relaciones de Israel con las iglesias católicas y ortodoxas “son complejas y, en ocasiones, conflictivas, pero gozan del apoyo entusiasta y dedicado de otro grupo cristiano masivo: los protestantes evangélicos”.

Lo cierto es que, según comenta el mismo Berman, “los cristianos sionistas forman un poderoso y creciente bloque de apoyo a Israel en todo el mundo. Sus esfuerzos han cambiado la postura de los países sobre Israel, han atraído fondos y turistas al país, y han financiado la inmigración judía y proyectos humanitarios dentro de Israel”.

La semana pasada un tanque israelí disparó un proyectil en contra de la única iglesia católica de Gaza, matando a tres personas, hiriendo además al sacerdote Gabriel Romanelli, párroco de la iglesia. Las jornadas previas la localidad palestina cristiana de Taybeh, en Cisjordania fue atacada por colonos judíos, quienes produjeron un incendio rodeando las ruinas de la histórica Iglesia de San Jorge y un cementerio cercano. Pese a que los responsables de las capillas llamaron a la policía, estos nunca llegaron.

El ataque contra la iglesia en Gaza recibió el rechazo del embajador de Estados Unidos en Israel, el ministro bautista y sionista, Mike Huckabee, quien mandó una carta al gobierno israelí amenazando con anunciar públicamente que Israel ya no da la bienvenida a grupos cristianos. Acusó que “está incurriendo en acoso y trato negativo hacia organizaciones con relaciones de larga data y una participación positiva en el sionismo y amistad con el pueblo judío y el Estado de Israel”.

Así las cosas, mientras los estrategas más agudos de Israel insisten en llamar la atención sobre el “daño estratégico y moral” que causan los ataques de las FDI o los colonos a los cristianos, tanto los militares como los ultra-ortodoxos continúan sus acciones en la impunidad. Lo cierto es que las imágenes que reportan dichos eventos y las que llegan mostrando el genocidio y la hambruna provocada en Gaza, deslegitiman cada día más a Israel ante la opinión pública mundial.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

