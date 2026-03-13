Académico iraní: «El daño causado al régimen israelí es irreversible. Creo que estamos viendo el comienzo de su fin»

Entrevista realizada al profesor Mohammad Marandi por Marco Fernandes, de Brasil de Fato.

Nunca antes en la historia, un país ha conseguido causar tantos daños a bases estadounidenses en todo el mundo, ni causar tanta destrucción en el territorio que Israel ocupa ilegalmente en Palestina, como Irán en los últimos 13 días. Según el presentador y exmiembro del parlamento británico, George Galloway, algunas de sus fuentes anónimas en Tel Aviv han reportado que partes de la ciudad ahora se asemejan a Gaza, cruelmente bombardeada por el régimen sionista. A punto de cumplir dos semanas de resistencia, Irán parece estar dando las cartas en la guerra en este momento, y puede dictar los términos del fin del conflicto. En los últimos días, según algunos medios occidentales, el gobierno iraní habría sido contactado dos veces por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, para sondear posibles negociaciones. Teherán habría rechazado el diálogo. Tras ser dos veces traicionado en medio de negociaciones con EE. UU. —en junio de 2025 y marzo de 2026— el gobierno de Irán no ve sentido en negociar ahora. Alí Lariyaní, presidente del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, respondiendo a un post de Donald Trump, que afirmaba que EE. UU. debería ganar la guerra pronto, declaró que «empezar una guerra es fácil, pero su fin no se consigue con algunos tuits. No los dejaremos en paz hasta que acepten su error y paguen por él».

Autoridades persas han afirmado que apenas han comenzado a emplear sus misiles más sofisticados, mientras las defensas estadounidenses e israelíes ya empiezan a dar señales de agotamiento. También según medios occidentales, las alarmas antimisiles en Tel Aviv, por ejemplo, están sonando solamente segundos antes de que los misiles impacten en la capital del país, en lugar de los 10 minutos tradicionales. Mientras tanto, el recién elegido líder supremo, ayatolá Mojtaba Jamenei, hizo su primer pronunciamiento oficial al pueblo iraní y dejó clara la intención del gobierno revolucionario islámico: «de cualquier forma, obtendremos reparaciones del enemigo. Si él se niega, tomaremos de sus bienes la cantidad que consideremos adecuada; y si eso tampoco es posible, destruiremos sus bienes en la misma proporción». El ayatolá también hizo una advertencia a los países árabes de la región, instándoles a cerrar las bases estadounidenses en sus territorios, o continuarán siendo atacadas. A estas alturas, a pesar de los innumerables bombardeos sufridos en su territorio y más de 1200 personas asesinadas, impresiona la autoconfianza de los líderes iraníes, llevando a creer que poseen total control sobre la situación y tienen claridad de su estrategia. Lo mismo no puede decirse de los líderes en Washington, que han emitido frecuentemente mensajes contradictorios en los últimos días, al mismo tiempo que filtraciones en la prensa estadounidense dan noticia de innumerables cambios en su estrategia desde el comienzo de la guerra.

Brasil de Fato conversó con uno de los intelectuales iraníes más conocidos fuera de su país, Mohammad Marandi, profesor de literatura y experto en geopolítica, de la Universidad de Teherán. Él fue uno de los consultores del gobierno iraní en las negociaciones del JCPOA (2015-2018), que intentaban regular el programa nuclear iraní a cambio del alivio de las sanciones contra el país de Asia Occidental. Marandi cree que «el éxito impresionante de Irán en las últimas semanas es una gran victoria para la humanidad. Y es una excelente noticia para la mayoría global, porque les dará poder frente al imperio. Esto creará una mayor autoconfianza entre las naciones».

A continuación, la entrevista completa:

En el segundo día de la guerra, el líder supremo ayatolá Alí Jamenei fue asesinado en un bombardeo al complejo donde vivía y trabajaba. Autoridades iraníes afirmaron que Jamenei se negó a esconderse en un refugio, insistiendo en permanecer en las mismas condiciones que el resto de la población. ¿Qué explica esta actitud por parte del líder de una nación en guerra? ¿Cuáles son las consecuencias de esta pérdida para la revolución islámica?

El ayatolá Jamenei fue asesinado justo al comienzo de este ataque ilegal. Él estaba en su oficina, trabajando, y su oficina está justo al lado de su residencia. Se negó a salir porque dijo a la gente que muchos iraníes, debido a las sanciones, están pasando por dificultades y no tienen adónde ir. Mientras ellos no tengan adónde ir, yo no me iré. Él creía que su oficina y su residencia eran objetivos principales. Que, si la guerra recomenzaba, ese sería el primer lugar que atacarían. Pero se negó a irse y su familia se negó a dejarlo. Y así, su heroísmo resuena por todo Irán. Siempre fue una figura muy popular. Era un guerrero de la justicia social. Apoyaba movimientos antiimperialistas en todo el mundo y, por supuesto, en Palestina. Era altamente educado, muy culto, profundamente conocedor de literatura y hablaba fluido cuatro idiomas. Pero este sacrificio que hizo tuvo un enorme impacto en la sociedad iraní y fortaleció la resistencia y la resiliencia del pueblo iraní. Los unió aún más que antes.

Trump fue elegido con la promesa de «Se acabaron las guerras» —una de las plataformas del MAGA— y las encuestas de opinión pública en EE. UU. muestran que menos del 30% de la población apoya la guerra contra Irán. Hace unos días, Tucker Carlson, uno de los líderes del MAGA y partidario de Trump, dijo que los ataques de EE. UU. e Israel son «malvados y repugnantes». Por otro lado, esta guerra está haciendo que los precios de la energía (petróleo y gas natural) se disparen, lo que debe aumentar la inflación en EE. UU. (y en gran parte del mundo) y el costo de vida de la población. La popularidad de Trump ya es muy baja, y este contexto aumenta sus posibilidades de derrota en las elecciones de medio mandato en noviembre. Él mismo afirmó recientemente que, si pierde el control de las dos cámaras, podría enfrentar un juicio político. Ante riesgos políticos tan grandes, ¿qué explica la decisión de la Casa Blanca de provocar esta guerra? ¿Cómo interpreta el discurso de Trump el pasado lunes (9), afirmando que la misión de su guerra está casi concluida?

Creo que la razón por la que dijo que la misión está casi concluida y que han ganado la guerra, a pesar del hecho de que, obviamente, están perdiendo —Estados Unidos está perdiendo feamente esta guerra—, es porque está buscando una salida. Pero Irán no le dará una salida tan fácilmente. Hay condiciones que tendrán que cumplirse. Trump asumió, como usted correctamente señaló, con una plataforma declarando que no habría más guerras. Pero él está profundamente bajo la influencia de los sionistas. Ahora, ya sea porque le están chantajeando y tienen fotos o grabaciones de él en los archivos de Epstein, o porque está rodeado de sionistas —su yerno es sionista, sus amigos más cercanos son sionistas, su equipo es todo sionista— ellos ponen a Israel en primer lugar, no a Estados Unidos. O puede ser una combinación de todas estas cosas. Que tienen información comprometedora sobre él, pero también que está rodeado de estas personas. Pero, de cualquier forma, la razón por la que la guerra ocurrió es porque es del interés del sionismo. Es del interés de la clase Epstein, no del interés del pueblo estadounidense. Va contra los intereses del pueblo estadounidense. Va contra los intereses del mundo. El mundo está pagando un precio ahora, un precio económico, porque los sionistas quieren la guerra.

En las semanas previas a la guerra, varios analistas políticos y militares afirmaron que China había enviado equipos sofisticados de inteligencia —como el barco Océano 1 y radares capaces de detectar aeronaves furtivas. También hay rumores de que Rusia está haciendo algo similar. Pekín y Moscú emitieron declaraciones apoyando la soberanía iraní y criticando duramente los ataques criminales de EE. UU. e Israel. Al mismo tiempo, China recomendó cautela en la contraofensiva de Irán en países de la región (por ejemplo, ataques a refinerías y fábricas de petróleo y gas en Arabia Saudita y Catar). También hay rumores de que Rusia se está ofreciendo para mediar las negociaciones entre Teherán y sus vecinos, y Putin conversó por teléfono con Trump el lunes (9). ¿Está de acuerdo con estos análisis? ¿Cómo evalúa los posibles desdoblamientos en las relaciones de Irán con dos de sus socios más estratégicos?

Las capacidades de Irán son principalmente autóctonas. Los misiles, los drones, las bases subterráneas, las fábricas subterráneas que producen más misiles y drones. La tecnología autóctona está detrás de todo esto. Tecnología de punta. Es una señal del brillo iraní que hayamos creado una capacidad militar tan eficaz contra la superpotencia mundial y la coalición que trabaja para ella. Porque todo Occidente está apoyando al régimen genocida sionista y al régimen de Trump en esta guerra. Y lo mismo vale para los representantes regionales, las dictaduras familiares árabes en el Golfo Pérsico, Erdogan en Turquía, todos ellos están en el campo estadounidense. Entonces, creo que es bastante impresionante que Irán tenga tanto éxito. Es extraordinario. Pero la relación de Irán con Rusia y China es muy buena. Se han acercado a lo largo de los años. Tras la guerra de 12 días, se acercaron aún más. Y, obviamente, Rusia, China e Irán, ninguno de nosotros quiere que la economía global colapse. Por eso, buscan una salida a esta crisis. Irán nunca dejó de preocuparse. Irán no quiere esta guerra. Irán quiere que todos puedan continuar con sus negocios y quiere poder continuar con sus propios negocios. Pero, para que eso ocurra, ciertas condiciones tienen que cumplirse. Tiene que haber reparaciones por todos los asesinatos y la destrucción. Los derechos y la soberanía de Irán tienen que ser reconocidos. Tiene que haber garantías reales de que Estados Unidos nunca pueda hacer esto de nuevo. De lo contrario, un alto el fuego ahora significaría, básicamente, que los estadounidenses nos atacarían de nuevo en unos meses. Así como vimos hace ocho, nueve meses.

A pesar del enorme poder de las fuerzas armadas de EE. UU. e Israel, muchos analistas militares afirman que la industria bélica de EE. UU. tiene actualmente una capacidad relativamente baja para reabastecer sus existencias de armas a fin de enfrentar sus desafíos militares. Por otro lado, analistas también afirmaron que, en estos primeros días de guerra, Irán ha utilizado principalmente sus existencias de drones y misiles antiguos para desgastar las defensas del enemigo, y que está comenzando a usar sus misiles más sofisticados a partir de ahora. ¿Está de acuerdo con este análisis? ¿Qué podemos esperar de la resistencia iraní en los próximos días?

Sí, este análisis es correcto. Los iraníes han utilizado primero todas sus existencias antiguas. E incluso esas armas antiguas han causado daños devastadores. No solo han agotado gran parte de las defensas aéreas estadounidenses e israelíes, sino que muchas de ellas también consiguieron pasar. Y así, gradualmente, los iraníes también están usando tecnologías más nuevas. Todavía están usando los misiles y drones más antiguos, pero también los están combinando con tecnologías más nuevas. Pero las tecnologías más recientes aún no están siendo usadas. Por lo tanto, Irán tiene capacidad para continuar esta guerra hasta las elecciones de medio término en EE.UU. [noviembre] y más allá. Esto ha impactado a los estadounidenses. Y lo que también es importante es la debilidad de los servicios secretos estadounidenses e israelíes. Porque estimaban que los misiles de Irán eran limitados, pero ahora vemos que Irán está disparando drones y misiles sin parar. Por lo tanto, el Mossad y la CIA están obviamente muy, muy sobreestimados.

Desde el fin de la Guerra Fría (1991), EE.UU. se ha involucrado en innumerables guerras, pero siempre con adversarios militares mucho más débiles, como Irak (1991), la antigua Yugoslavia (1999), Irak (2003), Afganistán (2003), Libia (2010), Siria (desde 2014), entre otros. Irán parece ser el primer adversario capaz de responder adecuadamente a los ataques de EE. UU. — e Israel, simultáneamente. Independientemente del resultado final de esta guerra, Irán ya ha alcanzado hechos históricos, como atacar y prácticamente destruir casi 20 bases estadounidenses en el oeste de Asia, incluidos radares sofisticados —que costaron muchos miles de millones de dólares— e infligir daños sin precedentes a Israel. En su opinión, ¿cuáles son las posibles consecuencias históricas de tales hechos iraníes? ¿Irán pretende expulsar a EE. UU. de la región para siempre?

Sí, Irán quiere garantizar que, en el futuro, Estados Unidos no pueda más imponer su hegemonía sobre esta región y que se comporten como un país normal. El éxito impresionante de Irán en las últimas semanas es una gran victoria para la humanidad. Y es una excelente noticia para la mayoría global, porque les dará poder frente al imperio. Esto creará una mayor autoconfianza entre las naciones. La resiliencia de Irán, la resiliencia del pueblo iraní es única. Y han sido capaces de hacer lo que todos pensaban que era imposible. Todos pensaban que Irán colapsaría. Nosotros nunca pensamos eso. Pero fuera de Irán, todos pensaban que esto sería un paseo para Estados Unidos. Por lo tanto, Irán está prestando un gran servicio a la humanidad y esperamos que el mundo sea capaz de liberarse del yugo de este imperio maligno.

Durante décadas, Irán ha venido implementando un plan estratégico —basado en el concepto de «economía de resistencia»— para alcanzar excelencia tecnológica en ciertos sectores, como energía nuclear, nanotecnología, IA, medicina, aeroespacial y misiles. Para empezar, el país garantizó la masificación de la educación superior, que saltó de 175.000 estudiantes en 1979 (año de la revolución) a 4,8 millones en 2015. Irán también se destaca hoy como uno de los países que forma más ingenieros en el mundo (variando entre el 5º y el 7º lugar, dependiendo del año). ¿Es esta estrategia —que, por cierto, se asemeja al modelo chino— la que explica la resiliencia de Irán en esta guerra, así como su capacidad de asestar un golpe contra la presencia neocolonial de EE. UU. en la región? ¿Cómo se debatió y desarrolló esta estrategia en el país? ¿Cuál fue el papel del líder supremo Alí Jamenei en esta estrategia?

El ayatolá Jamenei fue la figura clave que promovió la economía de resistencia. En realidad, esa expresión fue algo que él comenzó a usar públicamente. Y hubo mucha resistencia en diferentes administraciones a este concepto. Si le hubieran hecho caso, estaríamos en una posición aún mejor hoy. Pero los iraníes optaron por desarrollar sus propias capacidades, sean ellas civiles o militares, eligieron un camino independiente en la política exterior, eligieron un camino de independencia en la agricultura, en la industria y en los campos de alta tecnología. Y, por supuesto, todo esto ocurrió bajo sanciones de máxima presión, múltiples guerras y terrorismo. Vimos hace apenas unos meses cómo el Mossad en Estados Unidos mató a cientos de policías y voluntarios en las calles de diferentes ciudades, creó un caos masivo y destruyó tantos servicios públicos. Están constantemente intentando minar el país, crear destrucción. Vimos la guerra que libraron hace ocho, nueve meses. Durante 47 años, han estado intentando minar a Irán. Sin embargo, bajo estas sanciones de máxima presión, bajo la guerra y a pesar de las guerras, el terrorismo y la propaganda antiiraní que difunden por el mundo a través de sus poderosos medios, Irán ha sobrevivido y prosperado y hoy está humillando a Estados Unidos en el campo de batalla.

De acuerdo con varios medios de comunicación occidentales y regionales, Israel impuso un régimen de censura rigurosa a las imágenes de los daños causados por los ataques iraníes en Tel Aviv y otras ciudades israelíes, tanto para canales de televisión como para vídeos de teléfonos móviles grabados por ciudadanos comunes. Por otro lado, hay rumores en las redes sociales de un elevado número de víctimas en Israel y EE. UU., incluidos militares, agentes de inteligencia (CIA y Mossad) y civiles. ¿Qué datos públicos tiene el gobierno iraní sobre las bajas enemigas en este momento? A pesar de la censura, imágenes recientes de un ataque sin precedentes a Tel Aviv circularon por el mundo. Se rumorea que el hermano de Netanyahu habría muerto y que el exministro y líder de extrema derecha Ben-Gvir estaría gravemente herido. ¿El gobierno iraní confirma esta información?

Lo que se puede decir es que la devastación en toda la Palestina ocupada es enorme. Y el hecho mismo de que haya una censura sin precedentes y de que Occidente esté de acuerdo con ella muestra que las cosas están muy mal. Pero también muestra que la libertad de información es un absurdo en Occidente. Solo quieren libertad de información cuando sirve a sus intereses. Pero cuando va contra sus intereses, no solo el régimen israelí puede imponer censura —o censura total— sino que todo Occidente va a cooperar con él. Por lo tanto, creo que esto expone aún más la naturaleza de los medios occidentales, los gobiernos occidentales y las instituciones occidentales. Pero el daño causado al régimen israelí es irreversible. En el futuro, nadie va a invertir en Israel porque saben que siempre será vulnerable. Creo que estamos viendo el comienzo del fin del régimen israelí. El mundo lo odia por el genocidio en Gaza, los ataques genocidas en Líbano y las guerras interminables. Pero el régimen también se mostró vulnerable, extremadamente vulnerable. Y lo mismo se aplica a todos los representantes estadounidenses en el Golfo Pérsico, los saudíes, los emiratíes, los kuwaitíes, los bahreiníes, el gobierno de Omán, todos ellos básicamente se permitieron ser herramientas de Estados Unidos. Permitieron que las bases estadounidenses fueran usadas contra Irán. Y, en el futuro, nunca más tendrán el estatus que tenían hace dos semanas, antes de la guerra.

La Asamblea de Expertos anunció esta semana (8) la elección del nuevo líder supremo de Irán, el hijo del ayatolá Alí Jamenei. ¿Cómo es elegida la Asamblea de Expertos? ¿Cuáles fueron los criterios para la elección del nuevo líder, el ayatolá Mojtaba Jamenei? ¿Cuáles son las características personales y políticas que se destacan en el nuevo líder? ¿Qué esperar de su liderazgo?

Los miembros de la Asamblea de Expertos son todos juristas de alto nivel. Y son elegidos cada ocho años. Y deciden quién se convierte en líder. Pueden elegir al líder y pueden destituirlo, de acuerdo con la Constitución. Ese es su papel. Y supervisan lo que el líder hace. Eligieron al ayatolá Mujtaba al-Jamenei, que es un académico de alto nivel en seminarios. Es un jurista. Enseña a investigadores y estudiantes de alto nivel desde hace 20 años. Pero él también ha estado en la oficina del líder todos estos años. Por lo tanto, es altamente educado, es un académico senior, pero también está muy familiarizado con lo que ocurre en la política exterior iraní, asuntos militares, economía y así sucesivamente. Siempre tuvo mucho cuidado de que ninguno de sus hijos tuviera negocios. No es que estuviera en contra del sector privado, sino que se oponía a que cualquier miembro de su familia inmediata tuviera cualquier envolvimiento con el sector privado. Por lo tanto, todos sus hijos, hijas, nueras y yernos, son todos académicos o profesores. El ayatolá Mojtaba Jamenei también tiene un estilo de vida muy simple, como su padre. Y está muy familiarizado con el funcionamiento del Estado. Creo que él es un defensor, como su padre, de los oprimidos. Es por eso que Irán ha ayudado a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo sanciones, o a la resistencia en Sudáfrica y, por supuesto, al pueblo de Palestina y otros pueblos oprimidos por el imperio. Por lo tanto, en relación a la política exterior de Irán, en general, estoy confiado en que veremos continuidad en nuestra visión del mundo político.

Además, el ayatolá Mojtaba Jamenei, el nuevo líder, nunca fue una figura pública. Nunca apareció en la TV. Nunca fue visto en la TV. Ni ninguno de los hijos del ayatolá Jamenei. Entonces, él era solo un estudioso. Era un estudioso, pero también trabajaba y ayudaba a su padre en su oficina.