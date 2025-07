“Silence is not an option”: Bob Vylan denuncia “inacción criminal” frente al genocidio en Gaza

En plena efervescencia del festival Glastonbury, uno de los eventos musicales más importantes del Reino Unido, la banda británica de punk Bob Vylan alzó la voz con fuerza frente al genocidio en Gaza. Lejos de limitarse a un mensaje simbólico, el dúo formado por Bobby Vylan y Bobbie Vylan denunció directamente la pasividad de los gobiernos occidentales ante la masacre de civiles palestinos. “Silence is not an option”, escribieron en sus redes sociales, dejando claro que el escenario no era excusa para guardar silencio.

Durante su presentación en Glastonbury, Bob Vylan desplegó una bandera palestina, visibilizando su apoyo a la causa palestina en medio de una escalada de violencia que ha dejado más de 37 mil muertos, según cifras de Naciones Unidas. El gesto generó inmediata atención en redes sociales, donde se intentó vincular a la banda con discursos de odio o antisemitismo. Sin embargo, los músicos respondieron con una publicación contundente que desarma esas acusaciones y sitúa el foco donde debe estar: en la complicidad del poder.

“No somos por la muerte de judíos, árabes ni de ningún otro grupo. Estamos por el desmantelamiento de una máquina militar violenta. Una máquina que ha destruido gran parte de Gaza y que instruyó a sus soldados a usar ‘fuerza letal innecesaria’ contra civiles que esperaban ayuda”, afirmaron desde su cuenta oficial.

Silence is not an option. pic.twitter.com/i5ubnDntUo — Bob Vylan (@BobbyVylan) July 1, 2025

Según Bob Vylan, esta criminalización de las voces críticas no es nueva ni exclusiva: antes fueron otros músicos, colectivos sociales o grupos de presión pro Palestina quienes enfrentaron acusaciones similares.

“Hoy, muchos quieren hacer creer que una banda punk es la mayor amenaza para la paz mundial”, ironizaron. “Pero no somos la historia, somos una distracción. Y cualquier sanción que recibamos, también lo será”, indican en el tuit.

La banda señaló que mientras los medios y políticos hablan de ellos, “se desvía la atención de las verdaderas preguntas: ¿por qué los gobiernos no hacen más para detener las matanzas? ¿Por qué no se alimenta a la población que muere de hambre?”.

“Estamos siendo atacados por hablar. No somos los primeros. No seremos los últimos. Y si te importa la vida humana y la libertad de expresión, también te urgimos a hablar”, afirman.

Tras la decisión de la BBC de no emitir la actuación de Kneecap en el Festival de Glastonbury por temor a mensajes pro-palestinos, el artista británico Bob Vylan utilizó su escenario en el festival para destacar el sufrimiento del pueblo de Gaza, coreando lemas como "Muerte al… pic.twitter.com/baqlAZGJ7b — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) June 28, 2025

El gesto de la banda en el escenario, junto a su potente declaración pública, ha sido aplaudido por múltiples activistas, periodistas y comunidades que respaldan el derecho a denunciar los crímenes de guerra cometidos por el Estado israelí. Mientras tanto, Glastonbury vuelve a ser, como tantas veces en la historia del punk, una trinchera incómoda para el poder.