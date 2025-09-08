BRICS gana tracción en Asia: Myanmar y Laos evalúan sumarse

El bloque BRICS, que agrupa a las economías emergentes más importantes del mundo, está viendo crecer su atractivo en el sudeste asiático. Durante los eventos del Foro Económico Oriental (FEO), celebrado en esta ciudad rusa de Vladivostok, dos naciones de la región, Myanmar y Laos, manifestaron oficialmente su interés en iniciar los procesos para convertirse en miembros de pleno derecho de la agrupación.

El jefe del Ministerio de Finanzas de Myanmar, Kan Zo, fue el encargado de comunicar la posición del país durante sus intervención en una de las sesiones del Foro.

“Estamos interesados en unirnos a los BRICS. A través de los BRICS, mediante nuestra cooperación, tenemos la intención de alcanzar nuevas fuentes de financiamiento de tecnologías”, afirmó el funcionario.

Kan Zo planteó que en el mundo moderno no es importante solo la cooperación regional, sino también la global, ya que esta conduce a un crecimiento económico generalizado.

Destacó que bloques como el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) desempeñarán un papel muy importante para el futuro.

Primer ministro de Laos: «Estamos interesados en convertirnos en miembro del grupo BRICS»

En la misma línea, el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, declaró abiertamente el interés de siu país en formar parte de los BRICS.

«Estamos interesados en convertirnos en miembro del grupo BRICS. Ahora estamos estudiando esta cuestión», aseveró durante un diálogo empresarial Rusia-Laos realizado en el marco del Foro Económico Oriental.

El mandatario fundamentó su postura al subrayar la importancia de los BRICS para toda la región y destacar el éxito de la asociación en el desarrollo económico.

La visita de Siphandone a Vladivostok sirvió también para reforzar los lazos bilaterales con Moscú, un socio histórico, consignó TV BRICS.

En una reunión con el presidente ruso, Vladmir Putin, el primer ministro laosiano recordó la profundidad de esta relación.

«En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud por haberme invitado a participar en el décimo Foro Económico Oriental. Es un gran honor para mí volver a visitar Rusia después de casi 38 años», dijo en declaraciones recogidas por el servicio de prensa del Kremlin.

Putin, por su parte, dio la bienvenida al jefe de Gobierno laosiano y subrayó que las relaciones entre ambos países se están desarrollando en todos los ámbitos clave.

Este acercamiento no es nuevo; en julio, Putin ya se había reunido con su homólogo laosiano, Thongloun Sisoulith, en una visita oficial que este último realizó a Moscú.

El presidente ruso señaló que el volumen de comercio entre ambos países había aumentado un 60 % hasta finales de 2024 y casi un 20 % entre enero y mayo de este año.

Las solicitudes de adhesión de Myanmar y Laos se producen en un momento de expansión del bloque BRICS .Creado en 2009, el grupo se ha ampliado con los años, hasta incorporar en 2024 a países como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

*Con información de TV BRICS.