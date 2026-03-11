«Estamos demostrando al mundo que las naciones pueden derrotar a las potencias imperialistas», dice profesora iraní

Setareh Sadeqi, de la Universidad de Teherán, analiza la respuesta de Irán tras las agresiones de EE.UU. e Israel

Por Marco Fernandes. Publicación original en portugués en Brasil de Fato.

Sin ningún acuerdo de alto el fuego en el horizonte, la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en su segunda semana, y algunos movimientos indican una posible escalada del conflicto. Al asesinar al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, Washington y Tel Aviv buscaban provocar un escenario de desorganización en el gobierno iraní que pudiera, eventualmente, llevar a la caída de la república islámica. Hasta el momento, sin embargo, no hay señales de debilitamiento de las estructuras de poder del Estado iraní.

Este acto criminal revela un total desconocimiento de la cultura chiita y del papel del sacrificio, pues como afirma la profesora Dra. Setareh Sadeqi, de la Universidad de Teherán, entrevistada por Brasil de Fato, «para los musulmanes chiitas, el martirio es considerado el mayor honor que una persona puede alcanzar».

«Este espíritu de resistencia y sacrificio está profundamente arraigado en el pensamiento chiita y continúa moldeando la retórica y la visión de mundo del Irán moderno», destaca la especialista en Estudios Americanos, cuya investigación se centra en la teoría poscolonial, las sanciones y las relaciones entre Irán y EE.UU.

Basta caminar unas horas por las calles de Teherán para constatar la afirmación de la Prof. Sadeqi: hay incontables imágenes de mártires de guerras pasadas – desde generales hasta niños –, en grafitis pintados sobre edificios de diez (o más) pisos, o en muros; en «altares» en las aceras; en pancartas dentro de instituciones, como la Universidad de Teherán, que perdió muchos profesores y estudiantes.

A pesar de la imagen de pequeños grupos antigubernamentales celebrando el asesinato de Jamenei, multitudes tomaron las calles en todo el país para conmemorar el martirio del líder supremo y demostrar su apoyo a la resistencia iraní contra los invasores sionistas e imperialistas.

Autoridades iraníes contaron que, al recibir instrucciones para protegerse en un búnker, el ayatolá habría preguntado: «¿hay espacio para los 92 millones de iraníes en ese búnker? Si no lo hay, no iré allí. Quiero permanecer en las mismas condiciones que la mayoría de nuestro pueblo». Jamenei murió en su oficina, junto con su hija, yerno y nieta, de apenas 14 meses. Días después, el 8 de marzo, la Asamblea de Expertos eligió al nuevo y tercer líder supremo de la república islámica, el Ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei, hijo del exlíder supremo.



Consulte la entrevista completa

Brasil de Fato – Tras la Guerra de los Doce Días (junio de 2005), muchos iraníes que criticaban al gobierno y la república islámica comenzaron a apoyar al gobierno. ¿Cuál fue el impacto de estos ataques en la opinión pública esta vez? ¿Algo similar a junio de 2025, incluso después de las protestas a principios de año?

Setareh Sadeqi – Las protestas de enero, provocadas por la desastrosa situación económica —una condición moldeada por las ilegales sanciones unilaterales impuestas a Irán por el régimen de EE.UU.—, transcurrieron pacíficamente durante 10 u 11 días antes de ser secuestradas por una multitud de delincuentes furiosos y agentes del Mossad, pagados y entrenados, que intentaron tomar bases de seguridad y comisarías de policía. Luego, se fabricó y difundió un número ridículamente grande de víctimas para crear consenso a favor de una invasión de Irán. Desde hace 47 años, también promueven una campaña de propaganda masiva contra los iraníes y la República Islámica para demonizar nuestro sistema político. Desgraciadamente, hay personas en el mundo, e incluso entre los iraníes, que caen en eso. Trump volvió a calcular mal: pensó que si asesinaba al imán Jamenei, el sistema colapsaría en pocas horas e Irán se rendiría. En realidad, lo que sucedió fue que la gente salió a las calles en apoyo a su país y exigiendo venganza por su líder mártir, el imán Jamenei. De repente, una vez más, la mayoría decidió dejar de lado las diferencias y quejas para proteger la soberanía de su país. Millones de personas han salido a las calles cada noche, a veces bajo bombardeos, lluvia y nieve, para mostrar su apoyo a su país.

Occidente afirma estar preocupado por los derechos de las mujeres iraníes, que supuestamente son oprimidas por el «régimen del ayatolá». Sin embargo, el primer gran acto de guerra de EE.UU. e Israel fue el bombardeo de una escuela de niñas en el sur de Irán, matando a casi 200 de ellas. ¿Cómo interpreta esta acción?

Occidente está actuando basándose en el mismo manual, un manual desgastado, diseñado para fabricar consentimiento para una invasión de Irán. El feminismo imperialista nunca tuvo como objetivo liberar a las mujeres o proteger sus derechos, sino que siempre ha tenido como objetivo promover agendas imperialistas de explotación y robar la independencia de las naciones. Mataron a unas 200 niñas mientras estudiaban en la escuela y destruyeron algunas escuelas más, mataron a 20 jugadoras de voleibol mientras entrenaban, destruyeron infraestructuras y edificios residenciales, e impusieron sanciones crueles que matan a mujeres y les quitan oportunidades.

Las mujeres iraníes representan más del 60% de los estudiantes universitarios, son ministras, diputadas, médicas, pilotos, etc. Nadie cree en la narrativa imperialista que busca justificar el bombardeo masivo de una nación, especialmente viniendo del régimen de Epstein, que mata niñas todo el día en Irán, Palestina, Líbano, etc., y las viola durante sus descansos. Es absolutamente ridícula la afirmación de que las bombas del régimen de Epstein tendrían alguna posibilidad de liberar a las mujeres iraníes, que ya son libres y poderosas.

Las autoridades iraníes afirmaron que Jamenei se negó a esconderse en un búnker antes de morir, pues insistía en vivir en las mismas condiciones que el resto del pueblo. ¿Qué explica esta actitud del líder de una nación en guerra? ¿Cuáles son las consecuencias de esta pérdida para la revolución islámica?

Él era la figura política y espiritual más popular de Irán exactamente por la misma razón: mantenerse fuerte frente a las agresiones de los enemigos y mantener un estilo de vida muy modesto y sencillo, cercano al de las personas más pobres del país. No consideraba su vida más valiosa que la de su pueblo. No quería tener ninguna forma de protección exclusiva. Ese era el nivel de fe y dedicación que tenía. Rezaba pública y privadamente por su martirio en el camino de Dios y alcanzó el martirio luchando contra la clase más satánica de los regímenes de Rothschild y Epstein, sin rendirse jamás.

Inspiró a muchos políticos y gente común en el país. Estableció una estructura muy sólida que mantendría vivo su camino sin vacilar. Por lo tanto, aunque esta ha sido la mayor pérdida que hemos sufrido en el país, su legado, su escuela de pensamiento y la estructura muy bien establecida que nos dejó siguen funcionando a toda máquina.

¿Cómo entender esta decisión del líder supremo Jamenei, que lo llevó a convertirse en un mártir del pueblo iraní? ¿Cuáles son los orígenes históricos y el significado del martirio en la cultura chiita?

Para comprender verdaderamente a Irán y su visión del mundo, primero hay que comprender al imán Hussein [nieto del profeta Mahoma e hijo del imán Alí, fundador del chiismo] y la Batalla de Karbala [en el actual Irak, en la que Hussein y un pequeño grupo de unos 70 seguidores murieron al enfrentarse a miles de soldados del califa, en una lucha por la sucesión del profeta Mahoma]. Para los musulmanes chiitas, el martirio es considerado el mayor honor que una persona puede alcanzar. La historia de Karbala enseña que nunca se debe someter a la opresión o la injusticia. En cambio, creemos que debemos permanecer firmes y resistir a nuestros enemigos, incluso si eso significa luchar hasta la última gota de sangre en nuestras venas.

En esta creencia, solo hay dos resultados, y ambos son victorias: o prevalecemos sobre la injusticia o alcanzamos el martirio en el camino de la verdad. Este espíritu de resistencia y sacrificio está profundamente arraigado en el pensamiento chiita y continúa moldeando la retórica y la visión del mundo del Irán moderno. Es un tema que aparece con frecuencia en los discursos del imán Jamenei y queda fuertemente plasmado en las palabras de nuestro mártir general Soleimani, quien dijo una vez que somos la nación del imán Hussein.

El BRICS, que intenta construirse como un instrumento de la multipolaridad y de alternativas a la hegemonía occidental, parece muy tímido hasta ahora, no habiendo emitido ninguna declaración. Por otro lado, las contradicciones en los intereses de los países de Asia Occidental se manifestaron internamente dentro del grupo: para defenderse de los ataques, Irán atacó bases estadounidenses y otros lugares en los Emiratos Árabes Unidos, así como en Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el primer ministro indio, Narendra Modi, realizó una visita de estado a Israel días antes del inicio de la guerra, en una demostración pública de apoyo a Benjamin Netanyahu. ¿Cree que el grupo corre el riesgo de fragmentarse ante estas contradicciones?

Es una gran decepción, pero no es sorprendente. Algunos miembros del BRICS, incluyendo a India y los Emiratos Árabes Unidos, han sido aliados feroces del régimen sionista, mientras que naciones de todo el mundo rechazaban a la entidad genocida por los crímenes de guerra y genocidio que cometió en Gaza. Prefirieron los intereses del régimen sionista a los de sus propias naciones. Bloquearon la formación de cualquier alianza real y pragmática contra el sistema financiero capitalista que viene estrangulando a naciones enteras. Si otros miembros no lo impiden y no toman medidas diferentes, entonces podemos concluir que ya está fragmentada, pues hay miembros que están sirviendo al poder imperialista.

Hemos visto imágenes de manifestaciones masivas en las calles de Teherán, demostrando la resistencia del pueblo iraní a los ataques sionistas-imperialistas contra su país. ¿Cuál es la dimensión de estas manifestaciones? ¿También ocurrieron en otras ciudades del interior del país? ¿Dónde fueron más significativas?

Cada noche, desde hace más de una semana, millones y millones de personas han salido a las calles para rechazar la invasión y mostrar su apoyo a la resistencia de su país contra Estados Unidos y el régimen sionista. Son manifestaciones masivas que ocurren en la gran mayoría de las ciudades grandes y pequeñas de Irán. La gente sale a la calle bajo la lluvia y la nieve, después de ayunar todo el día [estamos en el período de Ramadán, en el que los musulmanes deben mantener ciertas reglas relativas al ayuno diariamente], e incluso bajo el rugido de los cazas, misiles y bombas, sin retroceder. Esto me hace sentir muy orgullosa de mi país y de mi pueblo. Nosotros, los iraníes, estamos demostrando al mundo que el tigre es de papel y no tiene dientes; que las naciones pueden derrotar a las potencias imperialistas.

Irán anunció este domingo la elección del nuevo líder supremo de Irán, hijo del Ayatolá Ali Jamenei. ¿Cuál es el criterio para la elección del nuevo líder, el ayatolá Mujtaba Jamenei? ¿Qué características personales y políticas se destacan en el nuevo líder? ¿Y quién elige a la Asamblea de Expertos?

Muytaba Jamenei fue nombrado tercer líder de la Revolución Islámica por la Asamblea de Expertos, una asamblea con 88 miembros elegidos directamente por el pueblo. Por llevar el legado y el nombre de su padre, ya es muy popular, pero también es considerado un erudito prominente y muy humilde. Algo que mucha gente quizás no sepa sobre él es que, cuando tenía 17 años, se ofreció como voluntario en la primera línea de la sagrada defensa, cuando Irán defendía su soberanía contra la invasión del país por Sadam, apoyado por Estados Unidos. Por lo tanto, su padre, su mártir padre, nunca pensó que la sangre de sus hijos fuera más valiosa que la de otras personas. Esto es considerado muy valioso y respetuoso entre los iraníes.

Además, perdió a su esposa, su hermana, su padre, su madre y al menos una sobrina en el ataque que se cobró la vida de su padre, el ataque del régimen sionista de EE.UU. Bueno, aceptó asumir esta responsabilidad de liderar el país porque era muy necesario como nuevo líder y la asamblea de expertos llegó a la conclusión de que era el más cualificado entre todos los candidatos para hacerlo. Y la gente dice que parece que el ayatolá Sayyid Ali Jamenei ha rejuvenecido y ha vuelto a la vida. Y eso es lo que da a la gente mucha esperanza y motivación para seguir resistiendo al poder imperialista. Aún tenemos que esperar para saber más sobre sus características personales y políticas. Pero lo que la Asamblea de Expertos explicó es que él era el más fuerte y el más elevado en cuestiones académicas, según ellos, y el candidato más adecuado para asumir el cargo. Los medios occidentales siempre tienen sus especulaciones siguiendo los acontecimientos en Irán a través de sus narrativas imperialistas y orientalistas, pero lo que no entienden es que cualquier líder o cualquiera de los candidatos tendría relaciones sólidas con la Guardia Revolucionaria, porque el líder también es el comandante en jefe. Y Ayyub Abdullah Jamenei era conocido por ser un erudito religioso muy moderado, de mente abierta y muy culto. Y creo que mucha gente espera que su hijo sea igualmente erudito y fuerte para derrotar al poder imperialista y continuar el movimiento de resistencia que su padre y el imán Jomeini habían establecido.