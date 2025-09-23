Finaliza en Nizhny Novgorod la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud, el mayor evento juvenil internacional del año

El evento, que congregó a 2.000 jóvenes de 120 países, sirvió como plataforma para lanzar programas de mentoría, fortalecer el diálogo y proyectar una imagen de Rusia como un país de oportunidades y cooperación internacional.

La Asamblea del Festival Mundial de la Juventud (FMJ), que reunió a dos mil participantes -mil de Rusia y mil de diferentes países del globo – se celebró del 17 al 20 de septiembre. Nizhny Novgorod se convirtió en una plataforma para el diálogo internacional, la búsqueda de nuevas soluciones para fortalecer la política juvenil internacional y la creación de iniciativas para ampliar las oportunidades para niños y jóvenes. La Asamblea congregó a destacados ponentes rusos y extranjeros de diversos campos para potenciar las cualidades profesionales y personales de los participantes.

«La primera Asamblea del Festival Mundial de la Juventud, puesta en marcha por indicación del Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, ha llegado a su fin. La Asamblea reunió a dos mil personas de 120 países y demostró que los jóvenes de todo el mundo están construyendo un diálogo con Rusia, se interesan por nuestra cultura y buscan oportunidades de autorrealización aquí. En la Asamblea, lanzamos el programa de mentoría empresarial de los BRICS. Permitirá a jóvenes emprendedores recibir asesoramiento y nuevas oportunidades de desarrollo bajo la guía de empresarios exitosos de los países miembros de los BRICS. También vimos el lanzamiento de un centro internacional unificado de contenidos del FMJ y del Taller de Nuevos Medios, que incluye a blogueros de 34 países. Los participantes recibirán formación regular, obtendrán información actualizada y veraz sobre nuestro país, promoverán nuestros valores y hablarán sobre las oportunidades para los jóvenes en Rusia en el extranjero. El próximo año, esperamos dar la bienvenida a nuestros invitados extranjeros en Krasnoyarsk para el Festival Mundial de la Juventud», declaró Grigory Gurov, jefe de la Agencia Federal de Asuntos de la Juventud (Rosmolodezh).

Nizhny Novgorod, primera capital juvenil de Rusia en 2023, una ciudad que combina un rico patrimonio histórico con una infraestructura juvenil moderna, fue la sede de la Asamblea, lo que permitió a los participantes comprobar la diversidad y el potencial de Rusia.

«Durante varios días, Nizhny Novgorod se convirtió en un espacio que unió a una comunidad multinacional cuyos principios son la solidaridad, la determinación y la creatividad. Durante la Asamblea, los jóvenes de todo el mundo, sin exagerar, sentaron las bases de un futuro compartido. Y estoy orgulloso de que Nizhny Novgorod haya sido una vez más un punto de partida para nuevas ideas e iniciativas. ¡Nuestra ciudad es una vez más la primera, una vez más la capital juvenil, pero ahora internacional! Gracias a Rosmolodezh y a la Dirección del FMJ por su confianza, gracias a los invitados, que fueron enérgicos y abiertos a la comunicación, y, por supuesto, al gran equipo regional de organizadores que aseguró la comodidad y el cuidado de todos los que vinieron a visitarnos. Espero que tanto los participantes rusos como los invitados extranjeros hayan podido enamorarse sinceramente de nuestra ciudad: la ‘Rusia 100% real'», dijo Gleb Nikitin, Gobernador de la Región de Nizhny Novgorod.

El Festival se desarrolló como una plataforma modular interactiva y reunió a jóvenes profesionales en siete áreas mediáticas clave: industrias creativas y artes; administración pública; emprendimiento; deportes; educación y ciencia; digitalización y Tecnologías de la Información.

«La Asamblea del FMJ se convirtió en una vívida encarnación de la idea de un mundo multipolar basado en el diálogo y el respeto. Aquí, en Rusia, jóvenes líderes de 120 países pudieron demostrar en la práctica que la verdadera amistad internacional se construye sobre la capacidad de escucharse, valorar la diversidad y trabajar juntos por un futuro común. El intenso programa de negocios de la Asamblea incluyó más de 80 eventos interactivos y permitió a los participantes obtener conocimientos y experiencia invaluable de más de 200 expertos de 40 países, incluidos EE.UU., Reino Unido, Brasil, Italia, Alemania y Ghana. Los participantes no solo se unieron por un programa de negocios, sino también por una atmósfera vibrante: más de 20 horas de actuaciones de 30 grupos creativos y sesiones de DJ, producción conjunta de contenidos e incluso el establecimiento de un nuevo récord ruso de flash mob de baile fígital. La Asamblea del FMJ en Nizhny Novgorod ha concluido, dando lugar a nuevas amistades, ideas audaces y proyectos conjuntos. Seguimos trabajando para crear nuevas oportunidades y reunir a los jóvenes, invitándoles a participar en eventos futuros y llamándoles a vivir el presente, respetar el pasado y construir el futuro, junto con Rusia», dijo Dmitry Ivanov, director general de la Dirección del Festival Mundial de la Juventud.

La Asamblea del FMJ se convirtió en el evento juvenil internacional más grande de 2025.

«Para mí, este festival no es solo un evento, sino la encarnación de la idea de unidad en la diversidad. Rusia se ha convertido en mi segunda casa – esta es ya mi cuarta visita, y cada vez descubro algo nuevo sobre ella. Es aquí, en Nizhny Novgorod, donde he sentido la fuerza especial de la cooperación internacional – cuando personas de diferentes países encuentran un lenguaje común no solo en la amistad, sino también en proyectos profesionales. Veo este evento como un impulso poderoso para crear asociaciones y amistades significativas. Me parece particularmente valioso que a los jóvenes de Ecuador se les haya dado la oportunidad de desarrollarse aquí en Rusia. Este festival prueba que cuando las culturas interactúan en lugar de simplemente coexistir, nace algo más grande: un futuro compartido que estamos construyendo juntos a través de la educación, la cooperación y la comprensión mutua», dijo Vanessa Nataly López Tena, participante de Ecuador.

Una de las áreas clave del programa fue el track infantil. Contó con 200 adolescentes de 14 a 17 años – 100 de Rusia y 100 del extranjero. Sebastian Didier Belay, participante del programa infantil de Eslovaquia, señaló que la Asamblea le dio una experiencia y nuevos amigos de todo el mundo. Según él, son precisamente este tipo de contactos en el extranjero los que abren puertas al futuro – un futuro donde no hay fronteras entre nosotros, solo amistad, metas comunes y la alegría del entendimiento mutuo.

Los participantes extranjeros de la Asamblea del FMJ destacaron que el evento les permitió ver la Rusia genuina y sin prejuicios.