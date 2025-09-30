India y Rusia amplían el comercio agrícola con nuevos acuerdos y proyectos tecnológicos

Ambas partes abordaron iniciativas conjuntas en sistemas de trazabilidad de semillas, intercambios académicos y becas para estudiantes.

India y Rusia acordaron profundizar su colaboración en el sector agrícola, con especial atención al comercio bilateral y las asociaciones técnicas, tras una reunión entre el ministro indio de Agricultura y Bienestar Agrícola, Shivraj Singh Chouhan, y el viceprimer ministro ruso, Dmitri Patrushev, en el edificio gubernamental Krishi Bhawan de Nueva Deli.

Durante el encuentro, ambas partes discutieron estrategias para mejorar el acceso al mercado de productos clave indios, fortalecer el comercio agrícola y explorar nuevas áreas de cooperación. Así lo informó ANI, socio de TV BRICS.

Chouhan destacó las prioridades de la India, incluyendo la seguridad alimentaria, el aumento de los ingresos de los agricultores y el acceso a alimentos seguros y nutritivos, y subrayó el papel de la colaboración internacional en los sistemas alimentarios globales, reflejando la visión india de Vasudhaiva Kutumbakam, el mundo como una sola familia.

A su vez, Patrushev reafirmó el interés de Rusia en ampliar los lazos agrícolas y expresó su disposición a formalizar la cooperación mediante un Memorando de Entendimiento (MdE). Además, destacó la larga colaboración bilateral y la intención de incrementar el volumen del comercio agrícola entre ambos países.

El diálogo también incluyó iniciativas conjuntas en trazabilidad de semillas, intercambios académicos y becas para estudiantes, con el objetivo de promover la innovación y las soluciones tecnológicas en la agricultura.

Ambas partes coincidieron en que la cooperación en investigación, educación y técnica contribuirá a un crecimiento sostenible e inclusivo del sector, consolidando así una asociación agrícola estratégica para los próximos años.

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS.

