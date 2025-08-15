Jóvenes líderes de los BRICS y la OCS se reunirán en Kazán

Por tercera vez, la capital de Tartaristán se convertir en la sede del Premio de Jóvenes Líderes de los BRICS y la OCS.

Jóvenes líderes de los BRICS y la OCS se reunirán en Kazán
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Del 17 al 19 de agosto de 2025, la capital de Tartaristán se convertirá por tercera vez en la sede del Premio de Jóvenes Líderes de los BRICS y la OCS, un concurso internacional destinado a descubrir a jóvenes con talento y reconocer la contribución de los jóvenes líderes al desarrollo de ámbitos de importancia social. TV BRICS actúa como socio informativo internacional del evento.

El evento se lleva a cabo en el marco del proyecto nacional «Jóvenes y niños» del programa «Región para la juventud“ de la Agencia Federal para Asuntos Juveniles.

Este año participarán en la final representantes de nueve países: India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y Rusia. Los participantes serán los ganadores en cinco categorías: «Investigación e innovación del año», «Solución social del año», «Proyecto de diplomacia pública del año», «Iniciativa ecológica del año» y «Joven influenciador de medios del año».

En 2025, aproximadamente 45 personas compitieron por cada lugar en el concurso, y se recibieron más de 450 solicitudes en total. El interés por el premio lo mostraron no solo los países BRICS y SCO, sino también otros Estados.

Los finalistas fueron los autores de proyectos a gran escala: iniciativas mediáticas que promueven la cultura nacional, el turismo y la ciencia; plataformas educativas basadas en la inteligencia artificial; desarrollos en el ámbito de las altas tecnologías, incluidos sistemas de diagnóstico precoz de enfermedades oncológicas y soluciones para la interacción entre personas y drones; innovaciones sociales; programas de diplomacia pública y proyectos ecológicos.

El ganador del último Premio de Jóvenes Líderes de los BRICS y la OCS en la categoría «Emprendedor social del año», Madhish Parikh, compartió con TV BRICS sus impresiones sobre su participación en el programa.

«Ganar el concurso de Jóvenes Líderes de los BRICS y la OCS fue para mí un honor y una responsabilidad al mismo tiempo. Esta experiencia me brindó la oportunidad de obtener reconocimiento mundial. En este foro pude compartir ideas, comunicarme con personas inspiradoras que buscan el cambio y adquirir nuevas experiencias. Empecé a interesarme aún más por las innovaciones juveniles. Estoy convencido de que la cooperación entre los países BRICS y la OCS es clave para construir un futuro mejor», afirmó.

El premio está organizado por la Academia de Diplomacia Juvenil con el apoyo del Ministerio de Juventud de la República de Tartaristán, así como del Centro Nacional de Diplomacia Popular de la OCS, la Oficina de Proyectos de Cooperación Juvenil Internacional «Rusia-BRICS» y otros.

Artículo originalmente publicado por TV BRICS.

Fotografía: Premio de Jóvenes Líderes de los BRICS y la OCS

