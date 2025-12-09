Nobel de la Paz para María Corina Machado desata furia en Noruega: “está lejos de ser campeona de la paz”

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora de extrema derecha venezolana María Corina Machado ha gatillado una potente y furiosa crítica por parte del Movimiento por la Paz Noruego rechazó categóricamente la decisión del Comité Noruego del Nobel, acusándolo de traicionar los principios fundacionales y desviar fondos destinados a la causa pacifista.

En un rueda de prensa celebrada en Oslo, voceros del movimiento expresaron un descontento que calificaron de “furioso”. La crítica central se dirige a la elección de Machado, a quien consideran una candidata alejada de los ideales del galardón que se entrega cada año a la persona que a juicio de los integrantes de la instancia de más ha hecho para cumplir los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el químico sueco cuya fortuna estableció los Premios Nobel.

“María Corina Machado está lejos de ser la campeona de la paz que los criterios de Nobel requieren”, afirmaron los representantes del grupo pacifista, en una declaración textual recogida por varios medios.

La denuncia va más allá de la mera discrepancia y movimiento acusó al comité de apropiarse indebidamente de los recursos destinados por el fundador.

“El comité se está robando el dinero que le pertenece al movimiento de la paz”, señalaron, tras recordar que Alfred Nobel concibió el premio para honrar a la persona que realizara “el trabajo más grande para evitar las guerras y para fomentar el proceso de la paz”, una visión que, aseguran, ha sido consistentemente ignorada.

Los tres pilares olvidados

El Movimiento por la Paz Noruego fundamentó su rechazo en lo que describe como los tres pilares inseparables del premio, establecidos por Nobel: la desmilitarización, las conferencias de paz y la cooperación entre naciones en conflicto. Estos elementos, descritos por químico, ingeniero e inventor sueco como “una rueda”, son considerados fundamentales para su legado.

Los voceros lamentaron las “muchas desviaciones” en los 100 años de historia del galardón, señalando que el comité en Oslo ha ignorado estas directrices “de manera arrogante”.

La crítica se intensificó al referirse a lo que califican como una manipulación conceptual y señalaron que el actual director del comité habría adoptado una “definición amplia de la paz” que permite otorgar el premio a “cualquier cosa que se parezca a la paz” sin centrarse en un trabajo específico por ella. Este criterio, aseguran, fue aplicado de manera “más absurda” en la selección de 2025.

El movimiento citó un discurso del director en el que este justificaba el premio a Machado por su labor al “unir a los opositores en contra del Gobierno de Venezuela”, considerándola una “actividad internacional” (o nacional). Para los pacifistas noruegos, esta perspectiva convierte la actividad política en un instrumento bélico, ya que la calificaron de ser utilizada “como un arma”, en abierta contradicción con el espíritu de Nobel.

María Corina Machado «mantiene una agenda que promueve la guerra»

Estas denuncias actuales encuentran eco en críticas históricas sobre la independencia del Comité Noruego. El movimiento recordó que, ya en 2012, un experto en Suecia señaló que el comité “no es un partido independiente, sino que está basado en la Ley sueca”, y que en 2014 se indicó que la elección de los galardonados “no se debe exceptuar de las limitaciones del Estado”.

Durante la conferencia, los analistas profundizaron en la contradicción y plantearon que el galardón a Machado “contradice los estatutos del Comité” debido a que la ultraderechista “mantiene una agenda que promueve la guerra, la invasión a su país y ha defendido abiertamente el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino”. En este sentido, interpretaron que el premio no es solo para Machado, sino que funciona como “un premio al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu”, reportó TeleSUR.

Los participantes también destacaron las posiciones políticas de la galardonada, recordando que Machado no ha escondido sus intenciones de entregar a Estados Unidos los recursos naturales venezolanos, incluidas las más grandes reservas de petróleo a nivel mundial y que incluso ha apoyado todas las sanciones impuestas por Washington contra el pueblo venezolano”.

Movilización contra entrega del Nobel a Machado

El fuerte rechazo del Movimiento por la Paz Noruego ha puesto en evidencia una profunda fractura dentro de la sociedad noruega respecto al premio más emblemático del país, transformando lo que debería ser una celebración sobre la esencia de la paz y la instrumentalización política de un legado histórico.

A la par de esta denuncia, una coalición de organizaciones noruegas dedicadas a la paz, la solidaridad y los derechos humanos convocó a una manifestación de protesta para este martes 9 de diciembre frente al Instituto Noruego del Nobel, en rechazo a la decisión del Comité Nobel de otorgarle el galardón a Machado, considerando que espalda públicamente una intervención militar contra Venezuela, apoya las más de mil medidas coercitivas unilaterales impuestas al país y está vinculada a acciones violentas y desestabilizadoras.

También denunciaron que la decisión del Comité contradice el espíritu del testamento de Alfred Nobel, orientado a premiar esfuerzos por el desarme y la resolución pacífica de conflictos y podría legitimar una intervención militar en Venezuela.

“Cuando el premio se concede a una política que apoya la injerencia militar y acciones contrarias al derecho internacional, se rompe con el propósito mismo del Premio Nobel de la Paz. Un premio destinado a promover el diálogo no puede recaer en figuras que respalden acciones militares”, denunció la presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Gro Standnes

La también miembro del Consejo Noruego por la Paz dejó en claro que un reconocimiento destinado a promover el diálogo «no puede recaer en figuras que respalden acciones militares», consignó Al Mayadeen.

La advertencia central de los manifestantes es que el reconocimiento trasciende lo simbólico y tiene implicaciones geopolíticas peligrosas y plantearon que «el reconocimiento podría legitimar una eventual intervención militar de Estados Unidos en América Latina, en contravención del derecho internacional».

La asesora de información del Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, Lina Álvarez Reyes, contextualizó esta amenaza: “El presidente estadounidense Donald Trump amenazó abiertamente con lanzar una ofensiva militar contra Venezuela, en violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Estas amenazas, junto con los ataques ilegales que Washington lleva a cabo en el Caribe, ponen en riesgo a la población civil, vulneran la soberanía venezolana y aumentan la inestabilidad en todo el continente”, señaló.

“Es inaceptable que el Premio de la Paz se utilice para legitimar el uso de la fuerza ilegal de Trump en América Latina. Las intervenciones militares de Estados Unidos nunca han traído paz ni prosperidad a la región”, subrayó.

Los organizadores de la protesta también cuestionan la conducta y el discurso de Machado tras conocerse el galardón y señalan con preocupación que la opositora de extrema derecha venezolana dedicó el premio a Trump en un contexto de operaciones militares estadounidenses que constituyen ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional».

Asimismo, critican que Machado «difunda discursos belicistas al reproducir afirmaciones que describen al Gobierno venezolano como un ‘cártel narcotraficante’, pese a que tales acusaciones fueron desmentidas por agencias de inteligencia estadounidenses y figuras de la propia oposición venezolana».

Durante la jornada de protesta, se espera que las calles aledañas al Instituto Nobel en Oslo resuenen con consignas como: “¡No al Nobel para promotores de guerra!” y “¡Estados Unidos: manos fuera de América Latina!”