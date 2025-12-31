ONU se cuadra con Somalia y cuestiona a Israel por reconocer a Somalilandia: alertan impacto en Gaza

En una sesión de emergencia a mayoría de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alinearon sus posturas con el gobierno federal de Somalia y cuestionaron la controvertida decisión de Israel de ser el único gobierno en reconocer a la autoproclamada República de Somalilandia.

La medida fue calificada por múltiples delegaciones como una peligrosa violación del derecho internacional, y manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener en la situación de los palestinos en Gaza.

La reunión urgente fue convocada tras la decisión sin precedentes adoptada por Israel la semana pasada, mediante la cual se convirtió en el primer y único Estado del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia como una nación independiente de Somalia.

Este movimiento diplomático, anunciado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una videollamada con el presidente de Somalilandia, Musa Bihi Abdi, fue justificado por el líder israelí como un paso dado “en el espíritu de los Acuerdos de Abraham”, los pactos de normalización impulsados por la administración Trump en 2020, e insinuó que el gesto podría allanar el camino para un eventual reconocimiento por parte de Estados Unidos.

Además, por medio de un comunicado, la oficina de Netanyahu declaró que Israel «reconoce a Somalilandia como un Estado independiente y soberano», anunciando la «inmediata expansión» de vínculos bilaterales en sectores como agricultura, salud, tecnología y economía. El plan incluye el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, con intercambio de embajadores y apertura de embajadas.

Condena del Consejo de Seguridad

El tono de la sesión fue marcado desde el inicio por el representante permanente de Somalia ante la ONU, embajador Abukar Dahir Osman, quien denunció que “la decisión del régimen israelí de reconocer a la autoproclamada república de Somalilandia constituye un ‘grave ataque a la soberanía nacional’ y un ‘riesgo para la paz y seguridad internacionales’”.

El diplomático somalí presentó formalmente una carta de su gobierno al CSNU, en la que se califica la acción israelí como “moralmente indefensible” y “nula de pleno derecho”, consignó Hispan TV.

El sentimiento de rechazo fuecompartido por el resto del organismo. Como reportó en directo desde la sede de la ONU el corresponsal Gabriel Elizondo de Al Jazeera, “14 de los 15 miembros del Consejo condenaron el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel”.

Las potencias con derecho a veto, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, se alinearon en su rechazo, reafirmando su invariable apoyo a la soberanía e integridad territorial de Somalia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, había anticipado esta posición días antes, advirtiendo que “ningún país debe alentar fuerzas separatistas internas por intereses egoístas”. Una postura que compartieron varias delegaciones, quienes alertaron sobre el peligroso precedente que sienta esta decisión para otros movimientos secesionistas en África y en el mundo.

Postura aislada de Estados Unidos

En medio de la sesión, Estados Unidos se distanció de la condena a la decisión de Israel fue Estados Unidos. Según los reportes, la delegación del país norteamericano“defendió la acción de Israel, pero se abstuvo de seguir su ejemplo”.

De este modo, fue el único miembro del organismo de 15 naciones que se abstuvo de condenar el reconocimiento oficial por parte de Israel de la región secesionista de Somalia durante la reunión de emergencia.

No obstante, dejó en claro que su postura de no reconocer a Somalilandia como Estado independiente “permanece inalterada”.

Alerta por Gaza

Uno de los aspectos más destacados de la sesión fue la vinculación que varios países hicieron entre este reconocimiento y el conflicto en Gaza. Varias naciones, en particular aquellas de mayoría musulmana y africanas, expresaron su “profunda preocupación por el impacto significativo que esta medida pueda tener en la situación de los palestinos en Gaza”.

Analistas y delegaciones interpretaron el movimiento israelí no como un gesto diplomático aislado, sino como una jugada estratégica de amplio alcance.

Se argumentó que Israel busca establecer una presencia estratégica en el Cuerno de África, una de las regiones más geoestratégicas del mundo por su proximidad al Golfo de Adén y la ruta marítima del Mar Rojo.

Incluso, organizaciones como la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe ya han advertido que Tel Aviv podría intentar utilizar puertos en el norte de Somalia (Somalilandia) para establecer bases militares o puntos de abastecimiento logístico.

La posibilidad de que se concrete este escenario es vista como una amenaza directa por actores regionales. El gobierno de Yemen, por ejemplo, declaró que consideraría “cualquier presencia militar israelí en Somalilandia como un objetivo militar legítimo”.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento a Somalilandia no solo desestabiliza a Somalia, sino que abre un nuevo frente de tensión regional que podría afectar la navegación marítima y, críticamente, las dinámicas de apoyo a los actores involucrados en el conflicto de Gaza, dificultando aún más los esfuerzos humanitarios y de mediación.

Frente al aislamiento internacional, la postura del gobierno de Somalilandia ha sido de apoyo total a la decisión israelí. Su presidente, Abdirahman Mohamed Abdullahi (Cirro), defendió el reconocimiento asegurando que “no representa una amenaza ni un acto de hostilidad contra ningún país” y que su región está “profundamente comprometida con la paz y la democracia”.