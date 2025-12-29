Troleo diplomático: Palestina ante la ONU deja a Israel como el único que reconoce a Somalilandia

A través de un «troleo» diplomático en redes sociales, la Misión de Observación del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas criticó la controvertida decisión de Israel de ser el único gobierno en reconocer a la autoproclamada República de Somalilandia.

La cuenta oficial de la Misión Palestina en X (antes Twitter) publicó una imagen en la que se contrasta el número de Estados – más de 150 –que reconocen a Palestina, con el único reconocimiento internacional que, hasta ahora, ha logrado Somalilandia: el de Israel.

La publicación ha sido interpretada como un recordatorio de la propia lucha palestina por el reconocimiento estatal y una crítica a la política exterior israelí. Somalilandia, situada en el noroeste de Somalia y con capital en Hargeisa, se declaró independiente en 1991, pero hasta la semana pasada no había logrado el reconocimiento formal de ningún Estado.

El polémico reconocimiento de Israel a Somalilandia

El detonante de esta peculiar troleo en redes fue el anuncio formal realizado el pasado viernes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En un comunicado, su oficina declaró que Israel «reconoce a Somalilandia como un Estado independiente y soberano», anunciando la «inmediata expansión» de vínculos bilaterales en sectores como agricultura, salud, tecnología y economía. El plan incluye el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, con intercambio de embajadores y apertura de embajadas.

Netanyahu enmarcó la decisión en «el espíritu de los Acuerdos de Abraham», los pactos de normalización impulsados por la administración Trump en 2020, e insinuó que el gesto podría allanar el camino para un eventual reconocimiento por parte de Estados Unidos, consignó RT.

I announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.



Together with Foreign Minister Sa'ar and the President of the Republic of Somaliland, we signed a joint and mutual declaration.



This declaration is in the spirit of… pic.twitter.com/WlZuN1HB5z — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 26, 2025

Somalilandia, un territorio de aproximadamente 6.2 millones de habitantes según datos de 2024, se declaró independiente de Somalia en 1991 tras una cruenta guerra civil. Pese a funcionar con instituciones propias, moneda, pasaporte y relativa estabilidad desde entonces, no había logrado hasta ahora el reconocimiento formal de ningún Estado miembro de la ONU. Su capital es Hargeisa y su ubicación en la costa sur del golfo de Adén, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, le confiere un valor geoestratégico clave.

Analistas señalan que el reconocimiento israelí busca capitalizar esta ubicación.

«Israel necesita aliados en la región del mar Rojo por muchas razones estratégicas, incluida la posibilidad de una futura campaña contra los hutíes», afirmaron expertos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel en un artículo reciente.

Además, la empresa logística de los Emiratos Árabes Unidos, DP World, ya opera el puerto de Berbera en Somalilandia, un activo de gran interés para Etiopía, país sin litoral.

Condena internacional y advertencias

La reacción internacional al reconocimiento ha sido mayoritariamente negativa y contundente. Más de 50 países, junto a organizaciones regionales, han expresado su rechazo y preocupación por las consecuencias que este paso podría tener para la frágil estabilidad del Cuerno de África.

La Unión Africana (UA) fue una de las primeras en alzar la voz. El presidente de su Comisión, Moussa Faki Mahamat, planteó su «profunda preocupación» y «rechazo firme» de cualquier acción encaminada a reconocer a Somalilandia.

«Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana y podría sentar un precedente peligroso, con profundas consecuencias para la paz y la estabilidad en todo el continente», advirtió la UA en un comunicado.

Países clave en la región, como Turquía, Egipto, Yibut y la propia Somalia, tras conversaciones telefónicas entre sus cancilleres, manifestaron su oposición a la medida.

Desde la Cancillería egipcia indicaron que las tres naciones «reafirmaron su apoyo a las instituciones estatales legítimas de Somalia y rechazaron cualquier intento de imponer entidades paralelas que contravengan la unidad del Estado somalí».

La declaración fue más allá, afirmando que tal reconocimiento «constituye un precedente peligroso y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para los principios establecidos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Turquía, Oncu Keceli, fue particularmente directo en vincular la acción con el conflicto palestino. Aseveró que el reconocimiento «constituye un nuevo ejemplo de las acciones ilegales» de Israel, acusando a Tel Aviv de pretender «generar inestabilidad a nivel regional e internacional», mientras continúa practicando «políticas expansionistas» e impidiendo «el reconocimiento de Palestina como Estado».

El gobierno de Somalia, por su parte, calificó la decisión de Tel Aviv como un «ataque deliberado» a su soberanía. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, rechazó categóricamente este «paso ilegal», reafirmando que «la Región de Somalilandia es una parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia».

La declaración somalí añadió una grave advertencia: «Acciones ilegítimas de esta naturaleza socavan gravemente la paz y la estabilidad regional, y exacerban las tensiones políticas y de seguridad en el Cuerno de África, el mar Rojo y el golfo de Adén, Oriente Medio y la región en su conjunto».