Pepe Mujica revela que su cáncer se expandió a otras partes del cuerpo: «Me estoy muriendo»

En medio de una última y emotiva entrevista con el medio Búsqueda, el expresidente José Mujica de reveló nuevas noticias sobre su actual estado y cómo han sido sus últimos días batallando con el cáncer que dio a conocer en abril del año pasado.

Mujica, de 89 años, expresó que su cáncer empeoró y se expandió al hígado: «Me estoy muriendo», enfatizó entre lágrimas al iniciar su entrevista.

Sus palabras fueron concisas. Además de anunciar la noticia, también afirmó que no se realizará ningún tipo de tratamiento: «No lo paro con nada, ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta», prosiguió.

Mujica pidió que lo dejaran tranquilo, afirmando que tiene derecho a descansar luego de años de pelea. De igual manera, se despidió de sus compañeros y compatriotas, de quienes fue presidente entre los años 2010 y 2015.

El 27 de diciembre pasado, fue sometido quirúrgicamente para que le colocaran un stent en el esófago, lo que le ha permitido mantenerse en alimentación por vía oral: «Lo hicimos hoy porque la situación lo requería en este momento» afirmó su doctora personal, Raquel Pannone.