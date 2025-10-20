Trump lapida a Argentina: “Están muriendo, están luchando para sobrevivir»

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, lanzó unas lapidarias declaraciones sobre Argentina, en las que afirmó que en la nación austral «se están muriendo, no tienen dinero, no tienen nada y están luchando por sobrevivir».

Durante un vuelo en el avión Air Force One desde Florida a Washington, el magnate republicano fue consultado por una periodista sobre sobre si un acuerdo comercial podría beneficiar más a Buenos Aires que a Washington y notablemente molesto respondió: «Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada, ¿entiende lo que significa?».

"Argentina se está muriendo".



Donald Trump. Amigo de nuestro país y de Javier Milei (?).



pic.twitter.com/HrLYDwvZrl — Nacho Girón (@nachogiron) October 20, 2025

«Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… me cae bien el presidente de Argentina (Javier Milei), creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, No den la impresión de que les va de maravilla, se están muriendo, ¿de acuerdo?, se están muriendo», subrayó.

Compra de carne a Argentina

El cuestionamiento de la prensa surgió luego de que el mandatario estadounidense anunciara que su administración evalúa comprar carne a Argentina, en un intento por contener la inflación y reducir los altos precios que registra este rubro en la nación norteamericana, llegando incluso a niveles récord, debido a la reducción de rebaños por las sequías en el oeste.

En sus declaraciones en el avión presidencial ratificó a los periodistas que «compraríamos carne de res de Argentina».

«Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne», explicó, al tiempo que aclaró que no se prevé comprar grandes cantidades de carne a la nación suramericana.

🇺🇸 La fulminante declaración del Presidente de Donald Trump sobre Argentina: "Se están muriendo: no tienen plata, no tienen nada"



📣 "Soy amigo de Milei, pero no le está yendo genial"



📲 Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/yIkJ54XUkk — C5N (@C5N) October 20, 2025

«Lo único que se mantiene con un parecido alto es la carne de res, si compramos ahora, no me refiero a mucha (carne) a Argentina , eso ayudaría a Argentina, a quien consideramos un país aliado», señaló.

El apoyo condicionado de Trump a Milei

Estas declaraciones, en las que Trump aseguró que en Argentina «se están muriendo» se producen luego de que el pasado martes recibiera en la Casa Blanca a Javier Milei, para abordar el auxilio financiero que Estados Unidos dio a Argentina con una línea de crédito de 40 mil millones de dólares para fortalecer el peso.

Sin embargo, en este encuentro, el inquilino de la Casa Blanca le aclaró al denominado «libertrio» que el apoyo económico para la nación austral dependerá de que su formación política La Libertad Avanza (LLA), obtenga el triunfo en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Estamos acá para darte apoyo en las próximas elecciones». Acto seguido, girando su cabeza hacia su secretario del Tesoro, Scott Bessent, completó la oración con una advertencia: «Pero si él no vence, no perderemos el tiempo: no seremos generosos con Argentina».

Esta condicionalidad fue reiterada más tarde ante la prensa, donde Trump vinculó el apoyo no solo con las elecciones legislativas del 26 de octubre, sino que proyectó su influencia hasta las presidenciales de 2027.

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema, en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, afirmó el presidente norteamericano, en lo que según consignó Página/12 representa una alusión a una eventual candidatura de Axel Kicillof, a quien el republicano considera «un comunista de la extrema izquierda» y «responsable de llevar al país a este problema», como ex ministro de Economía en los dos últimos años de mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con el medio citado, testigos del encuentro revelaron que Trump al referirse a los comicios legislativos, señaló que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo”.

“Pensamos que (Milei) va a vencer. Si él no vence, no perderemos el tiempo. Porque seguramente llegará alguien con una filosofía que no hará a Argentina grande de nuevo”, advirtió.

El magnate calificó a Milei como “un gran economista” y a su juicio se encuentra “al borde de un tremendo éxito económico”. Además le aconsejó «seguir sus principios porque tiene razón y está haciendo lo correcto».